Việc thu lợi nhuận từ trang web có thể phức tạp, đặc biệt là ở giai đoạn đầu, và cũng giống như một ngôi nhà cần có phần nền móng vững chắc, nó phải được thực hiện ngay từ quan điểm chiến lược. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về những việc nên làm trước khi đi sâu, để quý vị có thể không gặp khó khăn khi tìm hiểu.

Kiếm tiền ngay lập tức khi có được lưu lượng truy cập đầu tiên không phải là ý hay trong hầu hết các trường hợp. Trên thực tế, nếu cứ tung ra quảng cáo ngay sau khi thiết lập một trang web, có khả năng ta sẽ lượm lặt được vài đồng nhưng lại không đạt được các mục tiêu phát triển trang web xa hơn.

Dựa trên kinh nghiệm lâu năm khi làm việc với hàng ngàn trang web khác nhau, chúng tôi tổng hợp danh sách các điều kiện tiên quyết để cải thiện khả năng kiếm tiền thành công.

Nên bắt đầu khi nào?

Để bắt đầu kiếm tiền, chúng tôi khuyên nên đạt được lưu lượng truy cập ổn định 5,000 khách truy cập mỗi ngày. Vì mục đích bảo mật, việc sử dụng giao thức HTTPS cũng là điều bắt buộc đối với mọi trang web đang tìm kiếm những mối quan hệ đối tác kiếm tiền với các mạng quảng cáo.

Trang web cũng phải có đủ lượng nội dung chất lượng. Để được phê duyệt từ các mạng quảng cáo đáng tin cậy và được công nhận, bao gồm cả MGID, không nên có tin tức giả mạo, nội dung nhạy cảm, người lớn hay phi pháp. Phải có ít nhất 30 bài đăng, mỗi bài có ít nhất 500 từ. Các bài viết phải độc đáo và phù hợp với tiêu đề, hình ảnh hoặc video trong đó. Ngoài ra, tất cả các bài viết phải được ghi ngày tháng và bài viết cuối cùng phải được đăng trong vòng 3 ngày.

Có bố cục và trải nghiệm người dùng tốt cũng là điều cần thiết để làm việc hiệu quả với bất kỳ nhà cung cấp quảng cáo nào. Hãy đảm bảo trang web của mình ổn định, hoàn chỉnh, có thể được điều hướng dễ dàng và mang lại trải nghiệm tích cực, nghĩa là các trang phải tải nhanh, tất cả các link đều có thể click vào… Chỉ sử dụng các file đa phương tiện chất lượng cao mà không có bất kỳ phần nào bị mờ. Có thể chấp nhận sử dụng tính năng làm mờ để bảo mật nếu cần thiết. Trang web phải có phần Liên Hệ và Về Chúng Tôi cùng các link kết nối đến những trang mạng xã hội.

Yêu cầu về vị trí đặt quảng cáo

Tiếp theo, ta có thể chọn kết hợp các định dạng và nhà cung cấp quảng cáo thích hợp nhất. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc đặt quảng cáo trên trang web không được làm giảm sự tương tác của người đọc với nội dung.

Phần lớn các nhà cung cấp quảng cáo đều có chính sách riêng về tỷ lệ nội dung-quảng cáo. Thông thường, để đạt yêu cầu, tất cả các quảng cáo không được vượt quá 30% nội dung trang. Tránh pop-unders hay quá nhiều banner vì sẽ gây khó chịu cho người dùng. Ngoài ra, tất cả các quảng cáo được đặt trên trang web không được chứa nội dung người lớn, phi pháp hay các hành vi sai trái khác.

Khi sử dụng một số MGID widgets (và cả những widget có cùng định dạng), hãy tạo một mã riêng cho từng widget. Nếu có tích hợp mã JS tiêu chuẩn, ta cũng nên tạo các widget riêng cho mọi trang web. Không đặt các widget ở các vị trí bị cấm, chẳng hạn như các vị trí chồng lên nội dung, một widget khác hay ẩn trong một lớp trong suốt.

Điểm mấu chốt

Kiếm tiền cần được lên kế hoạch một cách hợp lý, cho phép tạo ra doanh thu bền vững lâu dài và phát triển thêm lượng độc giả của trang. Dựa trên kinh nghiệm, chúng tôi khuyến khích nhà xuất bản thực hiện quảng cáo khi đạt được lưu lượng truy cập ổn định, đăng đủ lượng nội dung chất lượng cao và triển khai các phương pháp để có trải nghiệm người dùng tích cực.