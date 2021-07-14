Tại MGID, chúng tôi cam kết đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, cũng như các tiêu chuẩn và thông lệ trong ngành. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thay đổi cài đặt mặc định của những báo cáo nhà phát hành chính và thêm một số chỉ số hiệu suất mới để cung cấp cho khách hàng trải nghiệm tốt hơn và thông tin chuyên sâu hơn về việc các widget của họ đang hoạt động như thế nào.

Các báo cáo phân tích của MGID cho phép quý vị theo dõi tất cả những chỉ số quảng cáo theo thời gian thực một cách riêng biệt cho các trang web và widget. Một số cách được sử dụng phổ biến nhất bao gồm: Views with Visibility, Clicks, Click-Through Rate (CTR), Ad CPC, và Ad Revenue.

Các chỉ số quảng cáo nào hiện có cho các trang web?

Chúng ta cùng xem qua các chỉ số chính về nhà phát hành hiện có cho các trang web:

Các chỉ số quảng cáo nào hiện có cho các widget?

Bảng điều khiển Nhà phát hành MGID cũng cho phép theo dõi các chỉ số sau cho từng widget:

Các chỉ số báo cáo video

Tóm lại

Mọi chỉ số đều quan trọng và có thể giúp ta loại bỏ các rào cản và tìm ý tưởng để tối ưu hóa hơn nữa. Chúng tôi tin rằng với cài đặt mặc định mới, khách hàng MGID có thể có quy trình thu thập và phân tích dữ liệu sạch hơn nhiều.

Trong trường hợp quý vị gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc phân tích số liệu bảng điều khiển, đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi có thể trợ giúp và hướng dẫn quý vị trong quá trình.