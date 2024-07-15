ยินดีต้อนรับสู่การอัปเดตผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเรา! เรายินดีที่จะแนะนำคอลัมน์ประจำใหม่ซึ่งเราจะแบ่งปันการอัปเดตและฟีเจอร์ล่าสุดของ MGID การอัปเดตเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงการทำงานโดยรวมของแพลตฟอร์มของเรา มาเจาะลึกการปรับปรุงล่าสุดและดูว่าการปรับปรุงเหล่านี้จะช่วยยกระดับประสบการณ์ของคุณกับ MGID ได้อย่างไร
สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา
โอกาสก้าวหน้าด้วยโค้ดวิดเจ็ตใหม่ของ Simple JS
ขอแนะนำเวอร์ชันล่าสุดของโค้ดการผสานรวมของเรา Simple JS เป็นโซลูชัน JavaScript เดียวที่มีประสิทธิภาพนี้จะช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการใช้งานสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา ทำให้สามารถโหลดได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพทางเทคนิคที่เพิ่มขึ้น
Simple JS Code จะถูกใช้แทนที่ Short Code เดิม ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถติดตั้งวิดเจ็ตได้ง่ายยิ่งขึ้น การวางโค้ด Simple JS ไว้ในส่วน head ของเพจของคุณจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้อย่างมาก
ประโยชน์ของ Simple JS
- ใช้งานได้อย่างง่ายดาย: เพิ่ม Simple JS ลงในส่วน head และดูว่าโค้ดจะโหลดวิดเจ็ตที่ตกลงกันไว้ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ สำหรับตำแหน่งโฆษณาเฉพาะ คุณสามารถเพิ่มบรรทัดโค้ดพิเศษในส่วน body เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่ราบรื่น
- การจัดการที่ยืดหยุ่น: MGID จัดการการตั้งค่าวิดเจ็ตบนแพลตฟอร์มของเรา ช่วยให้ทีมเทคนิคของคุณมีอิสระในการโฟกัสไปที่โปรเจ็กต์อื่น ๆ
- ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น: การโหลดวิดเจ็ตแบบรวมศูนย์จากไฟล์ JS เดียวจะช่วยลดเวลาในการโหลดหน้าและปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันหน้าเดียว (SPA)
Simple JS ช่วยให้โฆษณาของคุณยังคงมีความเกี่ยวข้องแม้ว่าเราจะกำลังก้าวไปสู่อนาคตที่ไม่มีคุกกี้ โดยใช้การกำหนดเป้าหมายตามหมวดหมู่บทความเพื่อรักษาการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และการสร้างรายได้
อินเตอร์เฟซรายงานที่ปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ของคุณ
การได้รับข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสร้างรายได้ของเว็บไซต์ของคุณนั้นมีความสำคัญต่อธุรกิจการเผยแพร่โฆษณาของคุณ นั่นคือเหตุผลที่ MGID รู้สึกตื่นเต้นที่จะแนะนำอินเตอร์เฟซรายงานแบบใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงและสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ของเรา เครื่องมืออันทรงพลังนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับความสามารถในการวิเคราะห์ของคุณ
สำรวจรายการรายงานที่ MGID จัดทำขึ้นอย่างรอบคอบเพื่อตอบสนองความต้องการการวิเคราะห์ที่พบบ่อยที่สุดของผู้เผยแพร่โฆษณา รายการนี้จะช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณโดยไม่จำเป็นต้องทำการตั้งค่ารายงานด้วยตนเองหรือเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น
ใช้ตัวกรองต่าง ๆ เพื่อแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ เพื่อเปิดเผยความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ การทดลองหรือการปรับแต่งใด ๆ ที่คุณทำสามารถบันทึกเป็นรายงานใหม่ได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณสามารถเข้าถึงได้ในอนาคตด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ปลดปล่อยศักยภาพของข้อมูลของคุณด้วยอินเตอร์เฟซรายงานของ MGID!
การผสานรวม MCM
MGID รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับโปรแกรม Google MCM ซึ่งทำให้เราสามารถเชิญผู้เผยแพร่โฆษณาเข้าร่วมโปรแกรม Google Multiple Customer Management (MCM) ได้ Google MCM ซึ่งเป็นฟีเจอร์ของ Google Ad Manager (GAM) 360 ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถเชื่อมโยงพื้นที่โฆษณาของตัวเองกับ Google Ad Exchange (AdX) ผ่านทางพันธมิตรบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้อย่าง MGID
Google MCM สร้างความสัมพันธ์แบบแม่-ลูกระหว่างเครือข่าย โดยมี MGID เป็นผู้เผยแพร่โฆษณาหลักและผู้เผยแพร่โฆษณาที่ได้รับเชิญเป็นลูก การตั้งค่านี้ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการบัญชีโฆษณาหลายบัญชี ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถเข้าถึง AdX ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้พันธมิตรสามารถให้คำแนะนำและการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญได้ การทำงานร่วมกันนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและพื้นที่โฆษณาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
ประโยชน์ของ Google MCM
- เพิ่มรายได้: เพิ่ม CPM และรายได้ผ่านความต้องการที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันในพื้นที่โฆษณา
- การจัดการที่มีประสิทธิภาพ: ทำให้การจัดการบัญชีโฆษณาง่ายขึ้นด้วยการเข้าถึง AdX ที่มีประสิทธิภาพ
- การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ: รับประโยชน์จากคำแนะนำและการสนับสนุนทางเทคนิคของ MGID เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่โฆษณาของคุณ
ในฐานะพันธมิตร Google MCM ทาง MGID สามารถเชิญคุณเข้าร่วมโปรแกรมได้ เมื่อคุณยอมรับคำเชิญของเรา คุณจะช่วยให้ MGID สามารถสร้างรายได้จากการเข้าชมของคุณผ่านแพลตฟอร์ม Google เพิ่มความต้องการสินค้าคงคลังของคุณ และเพิ่ม CPM และรายได้ หากต้องการเข้าร่วม เพียงแชร์รหัสเครือข่าย GAM และอีเมลของคุณกับ MGID วางบรรทัด ads.txt ของ MGID MCM บนเว็บไซต์ของคุณ และยอมรับคำเชิญของเราในบัญชี GAM ของคุณ ทีมปฏิบัติการโฆษณาของเราจะจัดการส่วนที่เหลือ โดยรับรองผสานรวมที่ราบรื่นและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
สำหรับผู้โฆษณา
การทำงานร่วมกับโฆษณา
ฟีเจอร์ AI ใหม่: การคาดการณ์ประสิทธิภาพโฆษณา
ฟีเจอร์ต่อไปที่เราต้องการแนะนำคือเครื่องมือสำหรับการคาดการณ์ประสิทธิภาพโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยร่วมมือกับ Memorable AI ฟีเจอร์ใหม่ในแดชบอร์ดโฆษณา MGID นี้จะช่วยให้คุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณา ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะใช้โฆษณาเวอร์ชันใด และทำความเข้าใจผลกระทบขององค์ประกอบครีเอทีฟต่อประสิทธิภาพของคุณ
นอกจากนี้ MGID ยังนำเสนอชุดเครื่องมือ AI สำหรับการทำงานร่วมกับโฆษณา ได้แก่:
- AI สร้างข้อความเป็นรูปภาพ: ใช้ข้อความสั้นเพื่อสร้างภาพที่ไม่ซ้ำใครและทรงพลัง ซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้ชมและกระตุ้นการมีส่วนร่วม ปรับแต่งอารมณ์ มุม แสง และสไตล์ได้อย่างง่ายดาย
- AI สร้างรูปภาพเป็นรูปภาพ: เปลี่ยนไอเดียของคุณให้กลายเป็นภาพที่สวยงามโดยการผสมผสานสไตล์ พื้นผิว และองค์ประกอบใหม่ ๆ ลงในภาพที่มีอยู่ ทำให้โฆษณาของคุณมีความโดดเด่น
- AI สร้างหัวเรื่องและคำอธิบายโฆษณา: สร้างข้อความโฆษณาที่น่าสนใจและมีผลกระทบสูงโดยใช้อัลกอริทึม AI ขั้นสูงเพื่อสร้างหัวเรื่องและคำอธิบายที่น่าสนใจซึ่งสะท้อนถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำวิดีโอเกี่ยวกับฟีเจอร์เหล่านี้ โปรดดู[เพลย์ลิสต์ YouTube] ของเรา(https://www.youtube.com/watch?v=YpSKtjM_jUo&list=PLVEOyPFsWmUyMvN74yHUSkeEWOQYQJvqv)
ขอบเขตสำหรับโฆษณา
ฟีเจอร์ขอบเขตสำหรับโฆษณาใหม่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดงบประมาณหรือขอบเขตจำนวนคลิกสำหรับโฆษณาแต่ละรายการภายในแคมเปญของคุณได้ ฟีเจอร์นี้จะช่วยแก้ปัญหาการทดสอบโฆษณาใหม่ที่ผลตอบแทนที่ได้ไม่แน่นอน ทำให้คุณสามารถทดลองโฆษณาได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการใช้จ่ายเกินงบ นอกจากนี้ ยังช่วยให้จัดสรรงบประมาณโฆษณาภายในแคมเปญเดียวกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
วิธีการทำงานมีดังนี้
บนแดชบอร์ด MGID Ads คุณจะสังเกตเห็นคอลัมน์ใหม่ชื่อขีดจำกัดรายวัน/โดยรวมในรายการผลงานสร้างสรรค์ เมื่อคลิกที่ค่าในคอลัมน์นี้ แผงด้านข้างที่มีการตั้งค่าจะเปิดขึ้น โดยค่าเริ่มต้นแล้วโฆษณาทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีขีดจำกัดและถูกทำเครื่องหมายว่าไม่จำกัด จากนั้น คุณจะสามารถเลือกขีดจำกัดงบประมาณหรือขีดจำกัดจำนวนคลิกได้อย่างยืดหยุ่น เสร็จแล้วให้ตั้งค่างบประมาณรายวันและงบประมาณโดยรวมแยกจากกันหรือพร้อมกันเพื่อให้เหมาะกับความต้องการสำหรับแคมเปญของคุณ
โฆษณาที่ผู้ชมหมดความสนใจ
เมื่อทำการเปิดตัวโฆษณาจำนวนมาก คุณสามารถรวบรวมโฆษณาที่ไม่แสดงผลลัพธ์ที่ดีอีกต่อไปได้อย่างง่ายดาย เพื่อป้องกันปัญหานี้และทำให้การวิเคราะห์รายวันของคุณง่ายขึ้น เราจะส่งรายงานเกี่ยวกับโฆษณาที่ผู้ชมกำลังจะหมดความสนใจให้กับคุณเป็นประจำ ในรายงานนี้ คุณจะพบกับโฆษณาที่หมุนเวียนมาเป็นเวลา 10 วันขึ้นไป และมี CTR ลดลง 15% หรือมากกว่านั้นภายใน 3 วันที่ผ่านมา รายงานนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีและเปลี่ยนโฆษณาที่ผู้ชมหมดความสนใจเป็นโฆษณาใหม่ได้
การติดตามการสร้างลูกค้า
ติดตามการสร้างลูกค้าที่ไม่ซ้ำกันผ่านโพสต์แบ็ก
ตอนนี้คุณสามารถติดตามการสร้างลูกค้าที่ไม่ซ้ำกันผ่านโพสต์แบ็ก ได้ซึ่งคล้ายกับ Pixel การปรับปรุงนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณมีการสร้างลูกค้าหลายรายการที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการให้เป็นเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะมี click_id เดียวกันก็ตาม
ฟีเจอร์นี้อาจมีประโยชน์ตอนไหน ลองนึกถึงสถานการณ์ที่ช่องทางของคุณมีทั้งการสร้างลูกค้าที่เป็นคำสั่งซื้อเริ่มต้นและการสร้างลูกค้าจากการขายเพิ่มเติมภายในกระบวนการเดียวกัน การสร้างลูกค้าทั้งสองรายการนี้ควรถูกนับรวมเป็นจำนวนการซื้อเดียวกันทั้งหมด แม้ว่าจะมี click_id เดียวกันก็ตาม
โดยค่าเริ่มต้น ระบบของเราจะนับจำนวนการสร้างลูกค้าที่ไม่ซ้ำกัน อย่างไรก็ตาม เราได้เพิ่มตัวสลับภายในการตั้งค่าขั้นสูงภายใต้การติดตามการสร้างลูกค้า > เป้าหมายการสร้างลูกค้า ซึ่งจะทำให้คุณสามารถนับจำนวนการสร้างลูกค้าทั้งหมดได้ คุณเพียงต้องปิดตัวสลับเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้
เทมเพลตโพสต์แบ็ก
เทมเพลตโพสต์แบ็กเป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยเร่งความเร็วในการตั้งค่าการติดตามของคุณได้อย่างมาก คุณอาจเคยใช้เครื่องมือนี้ในแดชบอร์ดรุ่นเก่าของเรา แต่การออกแบบใหม่นี้จะมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะถูกปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
ปัญหา: หากต้องการตั้งค่าการติดตามการสร้างลูกค้าผ่านโพสต์แบ็กให้เสร็จสมบูรณ์ คุณควรทราบว่าจะต้องส่งข้อมูล {click_id} จาก MGID ไปยังระบบภายนอกที่ใด และจัดเก็บมาโคร click_id ไว้ที่ใด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามแต่ละแพลตฟอร์ม รวมถึงมาโครสำหรับพารามิเตอร์รายได้ด้วย
วิธีแก้ปัญหา: ด้วยเทมเพลตโพสต์แบ็กของเรา ข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกเพิ่มลงในบล็อกที่เกี่ยวข้องภายในกระบวนการตั้งค่าการติดตามอย่างราบรื่น เราสร้างเป้าหมายการสร้างลูกค้าสามเป้าหมายโดยอัตโนมัติพร้อมชื่อเริ่มต้น ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการเก็บหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายเหล่านี้ตามความต้องการเฉพาะของคุณได้
ด้วยเทมเพลตโพสต์แบ็ก การตั้งค่าการติดตามใช้เวลาประมาณ 1 นาที และรวมข้อมูลที่กำหนดเองทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
เทมเพลตโพสต์แบ็กใน MGID Ads มีพร้อมให้ใช้งานสำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Voluum, Binom, AdCombo และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ เรายังสามารถเพิ่มเทมเพลตตามคำขอของคุณได้ทุกอย่างเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณ
บทสรุป
เท่านี้ก็จบการอัปเดตผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเราแล้ว! เรามุ่งมั่นพัฒนาแพลตฟอร์มของเราอย่างต่อเนื่องและมีการอัปเดตที่น่าตื่นเต้นหลายอย่างที่กำลังจะเปิดตัวซึ่งเราแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะแบ่งปันให้คุณทราบ โปรดติดตามการปรับปรุงและฟีเจอร์เพิ่มเติมที่จะมาถึงในเร็ว ๆ นี้ ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน MGID และเราหวังว่าจะได้ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือและบริการของเรา