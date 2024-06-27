คุณชอบการนำเนื้อหาเก่ากลับใช้ใหม่ไหม แนวคิดในเรื่องการใช้งานทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็มที่ไม่เพียงแต่ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้เท่านั้น ด้วยการเผยแพร่เนื้อหา คุณจะสามารถปรับปรุงผลกระทบของทุกบทความที่คุณเขียนได้ ตอนนี้คุณอาจจะอยากถามว่านั่นเป็นจุดประสงค์หลักของ SEO ไม่ใช่เหรอ แต่การเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่านั้นเป็นสิ่งที่ดี และความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาจะเปิดโอกาสให้คุณสามารถเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างขึ้นโดยใช้ข้อความและแนวคิดแบบเดียวกัน
เรารู้ว่าเราเพิ่งพูดว่าความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหานั้นคล้ายกับการรีไซเคิล แต่อย่าทำแบบนั้น! อันที่จริงแล้วสิ่งที่เราจะทำคือการนำเนื้อหาเก่ากลับใช้ใหม่โดยพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมมากกว่า ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาให้ประโยชน์มากกว่าการนำข้อความบนเว็บไซต์ของคุณมาลงใหม่เฉย ๆ เรียนรู้ว่าเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมนี้จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงตัวตนทางดิจิทัลของคุณได้อย่างไรในส่วนที่เหลือของโพสต์นี้
เริ่มต้นที่พื้นฐาน: คำจำกัดความและภาพรวมของความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา
ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาคือกระบวนการเผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลที่อื่นนอกเหนือจากเว็บไซต์ของคุณ และเนื้อหาประเภทใดที่คุณควรใช้ความร่วมมือในการเผยแพร่ เจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการเข้าสู่การตลาดแบบใช้ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหามักจะใช้เนื้อหาที่ได้รับความนิยมสูงสุดของตน ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ เสียง พอดแคสต์ หรือบล็อกเก่า ๆ ที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก เพราะข้อตกลงนี้เป็นแบบ Win-Win เว็บไซต์บุคคลที่สามที่จะเผยแพร่เนื้อหาจะได้รับเนื้อหาฟรีจากความร่วมมือนี้ ในขณะเดียวกัน คุณก็จะได้รับความสนใจจากผู้ชมในงานต้นฉบับของคุณมากขึ้น
ประโยชน์ของความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาคืออะไร
เมื่อเราบอกคุณว่าข้อตกลงนี้เป็นประโยชน์สำหรับทุกคน เราไม่ได้ล้อเล่น! ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหามีประโยชน์อย่างมาก ดังนั้น หากคุณยังไม่มั่นใจว่าควรใช้กลยุทธ์นี้หรือไม่ เราหวังว่าคุณจะยังคงอ่านต่อไป ในส่วนย่อยต่อไปนี้ เราจะพูดถึงวิธีที่คุณสามารถได้รับประโยชน์จากความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา และเราจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณจะได้รับในฐานะแบรนด์ ธุรกิจ หรือเจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการใช้การเผยแพร่โดยบุคคลที่สาม
ช่วยให้คุณเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น
ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาทำให้คุณมีโอกาสเข้าถึงผู้ชมผ่านทางเว็บไซต์บุคคลที่สามได้ สิ่งที่ทำให้กลยุทธ์นี้ยอดเยี่ยมมากคือคุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลย เนื่องจากคุณใช้เนื้อหาที่คุณเขียนไว้แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องโปรโมทเว็บไซต์หรือปรับแต่งกลยุทธ์ SEO ทั้งหมด เจ้าของเว็บไซต์บุคคลที่สามได้ทำทุกอย่างให้แล้ว นอกจากนี้ในแง่ของจำนวนการเข้าชมบทความ ผลลัพธ์ที่ได้ก็ค่อนข้างรวดเร็ว สิ่งที่คุณต้องทำคือเผยแพร่เนื้อหาและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายได้
เพื่อให้ทุกอย่างชัดเจน โอกาสในการสร้างรายได้ด้วยความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาอาจไม่ได้เหมาะกับทุกสถานการณ์ แต่เมื่อคุณสร้างแบรนด์ของคุณแล้ว คุณก็สามารถใช้กลยุทธ์นี้เพื่อสร้างรายได้ได้ เว็บไซต์เผยแพร่เนื้อหาที่มีขนาดใหญ่กว่าอาจสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับคุณได้ แต่คำถามคือคุณต้องทำอะไรบ้างถึงจะได้รับประโยชน์นี้ โดยปกติจะเป็นหนึ่งในสามสิ่งนี้:
- คุณได้ยกระดับความน่าเชื่อถือและการรับรู้ถึงแบรนด์ของคุณมากจนสามารถดึงดูดการเข้าชมได้มากขึ้นเพียงแค่นำเสนอเนื้อหาที่ไหนสักแห่ง
- หัวข้อเนื้อหาของคุณน่าสนใจมากสำหรับผู้เผยแพร่เนื้อหา
- เว็บไซต์บุคคลที่สามจ่ายเงินให้กับพันธมิตรความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา
ช่วยให้คุณสร้างความน่าเชื่อถือและอิทธิพลของแบรนด์
ด้วยการสร้างเนื้อหาที่ใช้ความร่วมมือในการเผยแพร่ คุณกำลังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและอิทธิพลให้กับแบรนด์ของคุณ เพราะได้รับการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม แม้ว่าความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาจะเป็นสิ่งที่แทบทุกคนที่ทำงานในโลกการตลาดน่าจะเคยได้ยินมาบ้าง แต่คนธรรมดาอย่างเรา ๆ อาจจะไม่เคยได้ยิน ดังนั้น หากผู้ชมเห็นแบรนด์ของคุณในหลาย ๆ แพลตฟอร์มบนอินเทอร์เน็ต พวกเขาจะคิดว่าแบรนด์นี้ต้องมีอะไรพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณสามารถรวมความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาเข้ากับผู้ให้บริการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นที่ยอมรับได้ นอกจากนี้วิธีการนี้ยังเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงความเชี่ยวชาญของคุณ หากคุณภาพของเนื้อหาที่คุณนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มบุคคลที่สามโดนใจผู้ชมของคุณ พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะให้ความไว้วางใจคุณ
ช่วยปรับปรุง SEO ของคุณ
ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาและ SEO เป็นของคู่กัน! การสนับสนุนทางเทคนิคที่ใหญ่ที่สุดของการใช้เว็บไซต์บุคคลที่สามคือลิงก์ย้อนกลับ ซึ่งช่วยสร้างให้เว็บไซต์ของคุณเป็นแหล่งที่มีอิทธิพล อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาสามารถช่วยในเรื่อง SEO ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:
- สามารถเพิ่มจำนวนคำค้นหาแบรนด์ได้
- สามารถปรับปรุงการเข้าชมไซต์ของคุณได้
- สามารถสร้างความเกี่ยวข้อง SEO ของคุณในด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยในเรื่อง SEO ในพื้นที่ได้
ความมหัศจรรย์ของความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา SEO จะได้ผลในที่สุด ตราบใดที่เนื้อหาไม่ถูกมองว่าเป็นเนื้อหาซ้ำ เราจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำไปปรับใช้ในส่วนแยกต่างหาก
ช่วยให้คุณกระจายทรัพยากรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สมมติว่าคุณต้องใช้เวลาหนึ่งวันในการเขียน แก้ไข และขัดเกลาเนื้อหา ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาจะนำคุณค่าของวันนั้นมาทวีคูณหลาย ๆ ครั้ง หากคุณสามารถหาไซต์ของบุคคลที่สามเพื่อใช้ความร่วมมือนี้ในการเผยแพร่เนื้อหาของคุณได้ คุณจะได้รับประโยชน์ต่อไปนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- การขยายฐานผู้อ่านที่มีศักยภาพโดยไม่ต้องเขียนเพิ่มเติม
- เพิ่มการเข้าชม
- การกระจายทรัพยากรเพื่อใช้กลยุทธ์อื่น ๆ
ความร่วมมือนี้ในการเผยแพร่เนื้อหาเป็นกุญแจสำคัญหากคุณต้องการขยายฐานผู้ชมโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มในทันที โดยทั่วไปการใช้ทรัพยากรน้อยลงหมายถึงความเสี่ยงที่น้อยลง และเมื่อรับความเสี่ยงน้อยลง การเดิมพันกับตัวเองก็จะยิ่งง่ายยิ่งขึ้น
คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการความร่วมมือ
คุณพอใจกับผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับหรือไม่ คุณจะดีใจที่รู้ว่าความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหานั้นเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา สามารถทำได้ด้วยขั้นตอนทั่วไปเพียงสามขั้นตอน ซึ่งเราจะกล่าวถึงในหัวข้อย่อยต่อไปนี้ คุณเข้าใกล้การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการใช้ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาอีกก้าวแล้ว!
1. ตัดสินใจว่าคุณต้องการความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาใด
โดยพื้นฐานแล้ว คุณจะมีสองตัวเลือกสำหรับความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา
- เนื้อหาต้นฉบับและเนื้อหาที่ยังไม่ได้เผยแพร่: นี่อาจเป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณมีหัวข้อที่ไม่เหมาะกับเว็บไซต์ของคุณทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีบางเว็บไซต์ที่กำลังมองหาพันธมิตรความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาที่ต้องการเนื้อหาต้นฉบับ ดังนั้นจึงอาจเหมาะสมในกรณีเช่นนี้เช่นเดียวกัน
- เนื้อหาที่มีอยู่: แบรนด์จำนวนมากตัดสินใจใช้บทความหรือวิดีโอยอดนิยมของตนในความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา เราขอแนะนำให้ใช้เนื้อหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เนื้อหามีความเกี่ยวข้องอย่างยาวนานหลังจากที่ทำการเผยแพร่แล้ว
เมื่อคุณพบกับพันธมิตรที่มีศักยภาพมากขึ้น คุณจะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่ง แค่เลือกใช้สิ่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุด!
2. เลือกพันธมิตรความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาของคุณ
นอกเหนือจากเนื้อหาของคุณแล้ว พันธมิตรที่คุณเลือกยังมีผลกระทบสำคัญต่อความสำเร็จของคุณอีกด้วย อันที่จริง เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องเขียนหัวข้อเกี่ยวกับการเลือกพันธมิตรความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา! คุณสามารถข้ามไปยังส่วนนั้นได้หากต้องการดูรายละเอียดทั้งหมดตอนนี้ แต่ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาโดยสังเขป:
- ชื่อเสียงของไซต์
- ระบบสำหรับความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา
- รูปแบบเนื้อหาที่ยอมรับ
- กลุ่มลูกค้าของเว็บไซต์
- ความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้หรือค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
มีข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ที่สำคัญสำหรับคุณหรือไม่ ถ้ามีให้เพิ่มเข้าไปในรายการ! และคุณควรพิจารณาผลลัพธ์ที่คุณต้องการได้รับจากความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาเสมอ
3. เผยแพร่เนื้อหาของคุณ
บางครั้งเรื่องนี้ก็ง่ายพอ ๆ กับการส่งงานของคุณไปยังผู้เผยแพร่เนื้อหาบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม อาจไม่จำเป็นเสมอไป พวกเขาอาจมีมาตรฐานสำหรับสิ่งที่พวกเขาจะเผยแพร่ผ่านความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา ข้อกำหนดในการส่งบทความที่พบบ่อยที่สุดมีดังต่อไปนี้:
- ความยาวของบทความ
- จำนวนลิงก์ที่คุณสามารถใช้ในข้อความได้
- หัวข้อของข้อความ
ผู้เผยแพร่เนื้อหามักจะแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นจึงควรใส่ใจกับรายละเอียดให้มาก หากคุณเชื่อว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดจะลดคุณภาพงานของคุณ ให้ลองพิจารณาใช้บริการพันธมิตรบุคคลที่สามรายอื่น มีผู้เผยแพร่เนื้อหาอีกมากมายที่ต้องการให้บริการคุณ!
ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง
เรามีการพูดคุยกันอย่างหนักเกี่ยวกับประโยชน์และกระบวนการที่คุณสามารถทำได้ แต่มีชิ้นส่วนสุดท้ายสำหรับปริศนาที่เราต้องพูดคุยกันก่อนที่คุณจะสามารถใช้ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์ และนั่นคือประเภทของความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา
- เต็มที่: ข้อความได้รับการเผยแพร่ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณ
- บางส่วน: นำเสนอเพียงบทสรุปของเนื้อหาต้นฉบับหรือข้อความที่ตัดตอนมาเท่านั้น นี่เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณกำลังใช้ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาเพื่อให้ผู้คนคลิกลิงก์นั้น
แม้ว่าจะไม่มีการจัดหมวดหมู่แบบตายตัวหรือเป็นทางการสำหรับเรื่องนี้ แต่ตัวอย่างต่อไปนี้คือประเภทที่สำคัญ
ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาของการตลาด B2B: เครื่องดักจับลูกค้าเป้าหมาย
ก่อนหน้านี้ในบทความ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาไปแล้ว อย่างไรก็ตาม หากคุณอยู่ในตลาด B2B การใช้ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของคุณนั้นเป็นสิ่งจำเป็น วิธีนี้สามารถสร้างโอกาสในการขายได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้คุณสามารถเพิ่มแหล่งที่มาของโอกาสในการขายที่เชื่อถือได้อีกแหล่งหนึ่ง วิธีการทำงานประเภทนี้มีดังต่อไปนี้
- ผู้อ่านอ่านเนื้อหาที่ใช้ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์บุคคลที่สาม
- ผู้อ่านคลิกลิงก์กลับไปยังเว็บไซต์ของคุณ
- คุณพาพวกเขาลงไปที่ด้านล่างสุดของช่องทาง (ขึ้นอยู่กับวิธีการของคุณ!)
ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหายังคงช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของคุณในด้านนี้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้คลิกอะไรเลยบนไซต์ของบุคคลที่สามก็ตาม และเมื่อโพสต์อยู่บนนั้น คุณจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากโพสต์นั้นได้ตลอดไป
ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่ซ้ำกัน: ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา SEO ทำงานอย่างไร
เมื่อเราพูดถึงประโยชน์ของความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา เราได้กล่าวถึงผลกระทบที่มีต่อ SEO ไปแล้วก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม เรารู้ว่า Google และเครื่องมือค้นหาหลักอื่น ๆ เกลียดเนื้อหาที่ซ้ำกันมากเพียงใด ดังนั้น มาดูกันว่าคุณจะป้องกันไม่ให้พวกเขาประเมินโพสต์ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาของคุณว่าเป็นเนื้อหาซ้ำได้อย่างไร
- ใช้แท็ก Canonical ในเนื้อหาเวอร์ชันความร่วมมือในการเผยแพร่ ในที่นี้ คุณกำลังระบุว่ามีบางสิ่งที่ไม่ใช่ต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม จะได้รับการพิจารณาโดยรวมว่าเป็น SEO ของต้นฉบับ
- อย่าใช้แท็กดัชนี หรือคุณสามารถป้องกันไม่ให้เครื่องมือค้นหาจัดทำดัชนีเนื้อหาที่ไม่ใช่ต้นฉบับได้
- ใช้แท็ก rel=alternate ในกรณีนี้ Google จะมองว่าแท็กนี้เป็นทางเลือกของแท็กต้นฉบับ
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการค้นหาพันธมิตรความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา
กระบวนการในการหาพันธมิตรนั้นเป็นส่วนที่ง่าย เพียงหาเว็บไซต์ออนไลน์ พวกเขาจะ:
- มีระบบในการรับโพสต์เพื่อความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาอยู่แล้ว หรือ
- สร้างเนื้อหาของตัวเองเป็นประจำ
ใช่ แม้ว่าเจ้าของเว็บไซต์จะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา แต่พวกเขาก็ยังคงเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพได้ ส่วนที่ยากคือการจำกัดรายชื่อเว็บไซต์ที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดให้แคบลงให้เหลือเพียงเว็บไซต์ที่เหมาะสมที่สุด ดังนั้นให้ถามตัวเองว่า: ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาคืออะไรสำหรับคุณ คำตอบของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะคัดกรองพันธมิตรอย่างไรโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เราจะกล่าวถึงที่ด้านล่าง
ชื่อเสียงของเว็บไซต์
การใช้ความร่วมมือเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมในการใช้ประโยชน์จากจำนวนผู้อ่านที่มีอยู่แล้ว โดยที่คุณยังคงเพิ่มจำนวนผู้อ่านของคุณ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรเลือกพันธมิตรทุกรายที่ยอมรับข้อเสนอของคุณเลย เพราะชื่อเสียงของคุณจะเข้าไปพัวพันกับชื่อเสียงของพวกเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผ่านความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา แม้ว่าเราจะไม่คาดหวังให้คุณเป็นพันธมิตรกับ New York Times หรือสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่อื่น ๆ ในทันที แต่คุณต้องกำหนดมาตรฐานบางประการเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณใช้เผยแพร่เนื้อหา ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงในพันธมิตรความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา:
- มีจำนวนผู้อ่านน้อยเกินไป
- มีโฆษณาบนเว็บไซต์มากเกินไป
- มีเนื้อหาคุณภาพต่ำและ/หรือลอกเลียนแบบ;
- ดูสิทธิ์ในโดเมน (คุณสามารถตรวจสอบได้ฟรี!)
ระบบที่มีอยู่สำหรับความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา
จำได้ไหมว่าเราคุยกันว่าไซต์มีระบบในการรับโพสต์หรือไม่มี นี่เป็นสิ่งสำคัญในการค้นหาของคุณเนื่องจากอาจส่งผลต่อ:
- คุณจะถูกตอบรับหรือไม่
- กระบวนการทั้งหมดของการเจรจาข้อตกลง
- โอกาสที่พวกเขาจะอนุมัติเนื้อหาของคุณ
สำหรับไซต์ของพันธมิตรความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา คุณสามารถคาดหวังได้ว่ากระบวนการนี้จะราบรื่นขึ้นมาก เพราะพวกเขาได้จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้ว พวกเขารู้อยู่แล้วว่ากำลังมองหาอะไร และเนื่องจากพวกเขาต้องการเนื้อหาจากบุคคลที่สาม โอกาสที่คุณจะได้รับการอนุมัติจึงสูงกว่า หากคุณเพิ่งเริ่มใช้ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา เราขอแนะนำเส้นทางนี้เพื่อให้ผลงานของคุณถูกแสดงบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น
รูปแบบและเนื้อหาที่ยอมรับ
เรื่องพื้นฐานที่คุณควรรู้คือรูปแบบเนื้อหาที่พวกเขายอมรับ โดยคุณสามารถรู้ได้อย่างง่ายดายจากหน้าแรก หากคุณเห็นโพสต์ข้อความ นั่นอาจเป็นสิ่งที่พวกเขากำลังมองหา หากเป็นไปได้ ให้ดูตัวอย่างความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาทั้งหมดที่พวกเขาได้เผยแพร่จนถึงปัจจุบัน สิ่งนี้จะทำให้คุณรู้ว่าพวกเขากำลังมองหาอะไรนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่พวกเขาอาจโพสต์ไว้ ต่อไปนี้เป็นคำถามสองสามข้อที่คุณอาจต้องการถามเพื่อดูว่าเหมาะสมหรือไม่
- พวกเขาเผยแพร่รูปแบบความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาที่คุณสนใจหรือไม่
- พวกเขากำลังมองหาเนื้อหารูปแบบเฉพาะหรือไม่
- เนื้อหาของไซต์ที่มีอยู่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่
ตลาดเฉพาะกลุ่มที่พวกเขาให้บริการ
ผู้ชมของพันธมิตรความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาของคุณจะต้องเหมาะสมกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของคุณ ลองนึกภาพตัวคุณที่ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารขนาดใหญ่เกี่ยวกับการดูแลผิว คุณคิดว่าผู้อ่านจะสนใจคุณกี่คนหากคุณขายรถยนต์ ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาอาจเสนอโอกาสในการขยายกลุ่มผู้ชมของคุณได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะกำหนดทิศทางของการขยายนั้นไปทางไหน ปัจจุบันมีเว็บไซต์จำนวนมากที่เผยแพร่เนื้อหาในตลาดเฉพาะกลุ่มต่างๆ ในกรณีนี้ ลองสอบถามสถิติที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดเฉพาะกลุ่มที่คุณสนใจโดยเฉพาะ
การสร้างรายได้และต้นทุน
ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาอาจเป็นไปตามรูปแบบการสร้างรายได้บางรูปแบบ คุณอาจได้รับค่าตอบแทนในอัตราคงที่หรือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่เกิดจากบทความ อย่างไรก็ตาม เพียงเพราะบางเว็บไซต์เสนอที่จะจ่ายเงินให้คุณเพื่อเผยแพร่เนื้อหาบนแพลตฟอร์มของพวกเขา แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณควรคาดหวังว่าจะได้รับเงินตลอดเวลา ในกรณีอื่น ๆ คุณอาจต้องจ่ายเงินเพื่อทำการเผยแพร่เนื้อหา อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถค้นหาตัวเลือกความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาที่ให้คุณสามารถดำเนินการได้ฟรี โดยพื้นฐานแล้ว คุณจะมีสามตัวเลือก:
- จ่าย
- รับรายได้
- ทำให้ฟรี
พิจารณาถึงผลประโยชน์ การจ่ายเงินเพื่อเผยแพร่เนื้อนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดถ้ามันหมายถึงการขยายฐานผู้ชมของคุณอย่างกว้างขวาง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาที่เพิ่มประสิทธิผลอย่างรวดเร็ว
ณ จุดนี้ คุณได้ทราบถึงพื้นฐานทั้งหมดแล้ว คุณมีคู่มือที่ดีซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อทำให้กลยุทธ์ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาประสบความสำเร็จ แต่การรู้บางเรื่องในทางทฤษฎีนั้นแตกต่างจากการลงมือทำจริงด้วยตนเอง ให้เราจับมือคุณและแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างนอกเหนือจากการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนก่อนหน้าของบทความ คุณกำลังพยายามใช้กลยุทธ์ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาแบบ B2B หรือแบบอื่น ๆ ในเว็บไซต์ขนาดเล็กใช่หรือไม่ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด คุณสามารถนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เหล่านี้ไปใช้เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์มากขึ้นจากความพยายามของคุณ
โปรโมทความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาบนแพลตฟอร์มของคุณเอง
วิธีใช้ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายซึ่งจะได้รับประโยชน์มากมายจากข้อตกลงนี้ อย่างไรก็ตาม การทำงานร่วมกันนี้ไม่ควรสิ้นสุดเมื่อคุณได้รับข้อความสำหรับใช้ในความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาแล้ว คุณสามารถโปรโมทเนื้อหานี้ผ่านเนื้อหาดิจิทัลของคุณได้ เช่น หน้าโซเชียลมีเดียและแม้แต่ลิงก์อีเมล แล้วทำไมคุณถึงควรใช้กลยุทธ์นี้
- ยิ่งเว็บไซต์บุคคลที่สามมีการเข้าชมมากเท่าใด เนื้อหาของคุณก็จะยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นเท่านั้น
- มีสื่อให้คุณโปรโมทบนหน้าโซเชียลของคุณ
ไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากนักเนื่องจากเนื้อหาหลักได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว แต่อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของแคมเปญ
ก้าวไปไกลกว่าแค่ข้อความ
ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาข้อความเป็นความร่วมมือประเภทที่ผู้คนนิยมใช้กันมากที่สุด แต่คุณกำลังพลาดโอกาสมากมายถ้าคุณใช้เพียงแค่บทความเท่านั้น เมื่อเรานิยามความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา เราต้องจำไว้ว่าการเผยแพร่เนื้อหานั้นครอบคลุมถึงเนื้อหาทุกประเภทอย่างแท้จริง แล้วจะใช้กลยุทธ์นี้อย่างไร คุณสามารถ:
- ใช้โพสต์ที่มีอยู่เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับพอดแคสต์
- ปรับปรุงบล็อกยอดนิยมให้เป็นรูปแบบวิดีโอ
- ทำให้โพสต์พร้อมใช้งานในรูปแบบเสียง
ความสวยงามของกลยุทธ์นี้ก็คืองานส่วนใหญ่นั้นเสร็จไปแล้ว คุณแค่ต้องจัดรูปแบบตามสื่อและแพลตฟอร์มที่ใช้ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย!
ทำข้อตกลงให้เป็นลายลักษณ์อักษร
ท้ายที่สุดแล้ว ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาหรือบทความนั้นนับเป็นข้อตกลงแบบหนึ่งและควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้น ก่อนที่คุณจะส่งสิ่งใดไป โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกำหนดนั้นชัดเจน ต่อไปนี้คือคำถามสองสามข้อที่ข้อตกลงความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาของคุณควรตอบได้:
- การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องจ่ายเงินให้อีกฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหรือไม่
- เนื้อหาต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนด เช่น จำนวนคำ และรูปภาพ หรือไม่
- คุณอนุญาตให้ใส่ลิงก์ย้อนกลับในข้อความได้กี่รายการ
- ใครมีสิทธิในเนื้อหาที่เผยแพร่
- คุณหรือผู้เผยแพร่เนืื้อหาบุคคลที่สามมีภาระผูกพันอื่น ๆ ต่อกันหรือไม่
เว็บไซต์ที่ดีหลายแห่งก็มีข้อกำหนดของตัวเองอยู่แล้ว และคุณจะต้องยอมรับเว็บไซต์เหล่านั้นจึงจะสามารถเผยแพร่ได้
SEO ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหามีความหมายต่อแบรนด์ของคุณอย่างไร หมายถึงสิ่งดี ๆ มากมายยังไงล่ะ!
นี่คือความโดดเด่นในตลาด B2B แต่ทุกคนจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา เช่น เพิ่มจำนวนผู้อ่านและการเข้าชมไซต์ของคุณมากขึ้น เราได้พูดคุยเกี่ยวกับทุกสิ่งตั้งแต่คำจำกัดความของความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาไปจนถึงวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้กับแบรนด์หรือธุรกิจของคุณได้ดีที่สุด คุณต้องการให้เนื้อหาของคุณปรากฏให้ผู้ที่มีแนวโน้มจะสนใจและมีส่วนร่วมมากที่สุดชมหรือไม่ ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาและการโฆษณาแบบเนทีฟด้วย MGID นั้นเป็นเหมือนคู่แท้! ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม MGID เพื่อเข้าถึงเครื่องมือขั้นสูง นักโฆษณาที่มีความเชี่ยวชาญ และผู้จัดการส่วนตัว คุณอยากรู้ไหมว่าความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาจะทำอะไรให้คุณได้บ้าง ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางและความสำเร็จของคุณ เราแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะเห็นคุณมุ่งไปสู่ความสำเร็จ!