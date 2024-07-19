โฆษณาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างรายได้หลักสำหรับเว็บไซต์ หากคุณกำลังคิดจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้จากโฆษณาโดยเฉพาะ คุณอาจสงสัยว่าโฆษณาสามารถสร้างรายได้ได้จริงหรือไม่ แต่คำตอบของคำถามนี้นั้นไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่คิด
ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงคำถามสำคัญสองข้อ ได้แก่ เว็บไซต์สร้างรายได้อย่างไร และสร้างรายได้ได้เท่าไหร่ เมื่ออ่านโพสต์นี้จบ คุณจะสามารถระบุเส้นทางที่ดีที่สุดในการสร้างรายได้จากโฆษณาบนเว็บได้
รายได้จากการโฆษณาบนเว็บไซต์คืออะไร
รายได้จากการโฆษณาบนเว็บไซต์หมายถึงรายได้ที่เกิดจากการวางโฆษณาบนเว็บไซต์ เมื่อเราพิจารณาถึงวิธีการทำเงินของเว็บไซต์ กระแสรายได้นี้ถือเป็นส่วนผสมหลักอย่างหนึ่ง สำหรับเว็บไซต์ที่มีปริมาณการเข้าชมสูง กระแสรายได้นี้สามารถทำกำไรให้คุณได้มหาศาล เนื่องจากสามารถเผยแพร่เนื้อหาของผู้โฆษณาต่อผู้ชมจำนวนมากได้
แล้วเว็บไซต์ทำเงินจากการโฆษณาได้อย่างไร มีรูปแบบรายได้หลายรูปแบบที่สามารถนำมาใช้ได้โดยขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มของเว็บไซต์และเป้าหมายของผู้โฆษณา แต่ต่อไปนี้คือรูปแบบรายได้บางส่วนที่สามารถใช้ตามได้:
- ค่าใช้จ่ายต่อพันครั้ง ซึ่งจ่ายต่อการแสดงโฆษณา 1,000 ครั้ง
- ค่าใช้จ่ายต่อการคลิก ซึ่งจ่ายสำหรับทุกการคลิก
- อัตราคงที่ ซึ่งบริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมแบบคงที่ตามสัญญา
ถ้าถามว่าโฆษณาบนเว็บไซต์จะทำเงินให้ได้เท่าไหร่ คำตอบคือขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันในโพสต์นี้
โฆษณาทำเงินได้เท่าไหร่เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งโฆษณา
เช่นเดียวกับอสังหาริมทรัพย์ สิ่งสำคัญคือทำเล ทำเล และทำเล! ตำแหน่งโฆษณาแต่ละตำแหน่งจะมีผลกระทบต่อผลกำไรแตกต่างกัน แล้วคุณจะสร้างรายได้จากโฆษณาบนเว็บไซต์ได้เท่าไหร่กันล่ะ ในจุดนี้จะมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย เช่น การมองเห็นโฆษณาและความเหมาะสมของเนื้อหาต่อรูปแบบที่เกี่ยวข้อง
ในหัวข้อย่อยต่อไปนี้ เราจะมาพูดถึงวิธีที่เว็บไซต์สร้างรายได้จากตำแหน่งโฆษณาทั่วไป เราจะกล่าวถึงโฆษณาที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดและโฆษณาแบบอื่น ๆ มีการเปรียบเทียบเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างตัวเลือกทั้งหมด เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเว็บไซต์สามารถสร้างรายได้จากโฆษณาได้มากเพียงใด
โฆษณาแบบแถบด้านบนเทียบกับแบบแถบด้านล่าง
โฆษณาแบบแถบด้านบนหมายถึงโฆษณาที่สามารถมองเห็นได้ในส่วนของหน้าเว็บที่แสดงก่อนจะเลื่อนดู ดังนั้น การจัดวางโฆษณาแบบนี้จึงอาจส่งผลต่อความประทับใจแรกเริ่มของผู้ใช้ที่มีต่อหน้าเว็บได้ แต่เว็บไซต์จะสร้างรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโฆษณาแบบแถบด้านล่างได้อย่างไร ปัจจัยต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบ:
- ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนที่สุด แม้ว่าผู้ใช้จะย้อนกลับไปยังผลการค้นหาก็ตาม
- ผู้ใช้จะอ่านเนื้อหาในรูป F ซึ่งทำให้ส่วนบนของหน้ากลายเป็นพื้นที่ว่างหลัก ซึ่งส่งผลต่อวิธีที่เว็บไซต์ทำเงินจากโฆษณาเหล่านี้
- เนื้อหาใดก็ตามที่ได้รับการนำเสนอเป็นอันดับแรกจะถูกมองว่าสำคัญกว่า
ไม่มีคำตอบอย่างชัดเจนว่าคุณจะสามารถสร้างรายได้จากเว็บไซต์ได้เท่าไหร่ แต่โดยทั่วไปแล้ว โฆษณาแบบแถบด้านบนจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด
โฆษณาแบบแถบด้านข้าง แบนเนอร์ และโฆษณาแบบแทรก
แม้ว่าโฆษณาแบบแถบด้านล่างจะมีประสิทธิภาพไม่ดีนัก แต่ก็ยังมีความสำคัญต่อการสร้างรายได้จากเว็บไซต์ ท้ายที่สุดแล้ว หากเนื้อหาดีพอ ผู้ใช้บางส่วนก็จะเลื่อนลงมาและเห็นโฆษณาอื่น ๆ บนเว็บเพจ แล้วโฆษณาประเภทนี้มีส่วนช่วยสร้างรายได้อย่างไร โฆษณาแบบแถบด้านล่างที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ โฆษณาแบบแถบด้านข้าง แบบแบนเนอร์ และแบบแทรก เราจะกล่าวถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้โฆษณาประเภทเหล่านี้เพื่อสร้างรายได้ที่สุดในหัวข้อย่อยต่อไปนี้
โฆษณาบนแถบด้านข้าง
โฆษณาบนแถบด้านข้างจะอยู่ที่ด้านข้างของหน้าและโดยปกติจะมีลักษณะสูงและแคบ แล้วเว็บไซต์ทำเงินจากโฆษณาบนแถบด้านข้างได้อย่างไร เมื่อผู้ใช้เลื่อนลงมา โฆษณาเหล่านี้ก็จะยังคงมองเห็นได้ ซึ่งจะช่วยดึงดูดผู้โฆษณาที่ต้องการให้โฆษณาปรากฏให้เห็นเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม การพิจารณาที่เหมาะสมกว่าอาจเป็นวิธีการที่เว็บไซต์ทำเงินจากวิธีนี้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการกำหนดราคา หากคุณได้รับเงินจากการคลิก ผู้โฆษณาจะจ่ายมากขึ้นโดยเฉลี่ย แม้ว่าจะเป็นแบบนั้น รายได้ที่สำคัญจะขึ้นอยู่กับว่าโฆษณานั้นน่าสนใจเพียงใด หากผู้ใช้เว็บไซต์ละเลยตำแหน่งโฆษณาทั่วไป เช่น แถบด้านข้างอยู่เสมอ คุณอาจต้องพิจารณาใช้วิธีการอื่นและศึกษาต่อไปว่าเว็บไซต์จะสามารถทำเงินได้อย่างไร
โฆษณาแบบแบนเนอร์
โฆษณาแบบแบนเนอร์เป็นโฆษณาประเภทแรกที่จะถูกวางไว้บนเว็บไซต์ โฆษณาสามารถวางไว้ในเนื้อหาหรือที่ส่วนท้ายของเว็บไซต์ได้ ทำให้บริษัทหรือผู้โฆษณามีตัวเลือกในการวางโฆษณาหลายแบบ และมีบทบาทสำคัญในการหารายได้ของเว็บไซต์ ทั้งนี้ การวางโฆษณาเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความรำคาญได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาโฆษณา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ใช้ไม่สนใจ แม้ว่าจะมีปัญหาดังกล่าว แต่โฆษณาเหล่านี้ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการสร้างรายได้จากโฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณ เนื่องจากโฆษณาเหล่านี้รองรับสื่อผสม ซึ่งช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถนำเสนอภาพวิดีโอ GIF เสียง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยสร้างรายได้จำนวนมากได้ แล้วเว็บไซต์จะสร้างรายได้ (และสามารถสร้างรายได้มากมาย!) จากโฆษณาแบบแบนเนอร์ได้อย่างไร โดยเว็บไซต์เหล่านี้ทำงานร่วมกับผู้โฆษณาที่สามารถนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การเรียกดูของผู้ใช้ได้
โฆษณาแบบแทรก
โฆษณาประเภทนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่ผู้ใช้มือถือ โฆษณาแบบแทรกจะครอบคลุมทั้งหน้าจอเพียงชั่วครู่ขณะที่คุณเลื่อนดูโพสต์ เว็บไซต์สามารถสร้างรายได้จากการวางโฆษณานี้ได้โดยการสร้างเนื้อหาที่ทำให้ผู้อ่านสนใจ อย่างไรก็ตาม โฆษณาประเภทนี้จะสร้างความรบกวนเนื่องจากจะสร้างภาพซ้อนเต็มหน้าจอ ดังนั้น เมื่อประเมินรายได้ของเว็บไซต์ โปรดพิจารณาว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรจากโฆษณาในรูปแบบการกำหนดราคาตามการคลิก หวังว่าความหงุดหงิดที่อาจเกิดขึ้นจากโฆษณาแบบแทรกจะไม่ทำลายความอยากชมเนื้อหาของคุณ
เว็บไซต์สร้างรายได้จากตำแหน่งโฆษณาได้อย่างไร มีข้อมูลยังไม่เพียงพอ
ตำแหน่งโฆษณามีความสำคัญ แต่บริบทก็สำคัญเช่นกัน การดูว่าเว็บไซต์จะสามารถสร้างรายได้อย่างไรนั้นไม่สามารถสรุปได้จากเพียงสิ่งเดียว เพราะมีส่วนประกอบต่าง ๆ มากมายที่ต้องนำมาพิจารณาด้วย ตัวอย่างเช่น โฆษณาแบบสไลด์ที่ส่วนบนของหน้าอาจไม่ได้ผลกับในอุปกรณ์มือถือเนื่องจากมีพื้นที่ไม่เพียงพอ หากคุณต้องการสร้างรายได้จากการโฆษณาด้วยเว็บไซต์ของคุณ โปรดจำไว้ว่าองค์ประกอบที่ต้องมุ่งเน้นไม่ได้มีเพียงอย่างเดียว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เว็บไซต์สร้างรายได้จากการจัดวางโฆษณาที่เหมาะสม เรายินดีที่จะนำเสนอคู่มือฉบับสมบูรณ์เพื่อให้คุณได้เรียนรู้วิธีเลือกตำแหน่งโฆษณาที่เหมาะสมตามจุดประสงค์และเนื้อหาของโฆษณา
เว็บไซต์สร้างรายได้อย่างไร พิจารณาใช้โฆษณาแบบเนทีฟและวิดีโอ
โฆษณาแบบเนทีฟช่วยให้สามารถโปรโมทเนื้อหาได้โดยไม่ทำให้ประสบการณ์การเรียกดูของผู้ใช้ลดลง ในขณะเดียวกัน โฆษณาแบบวิดีโอก็ช่วยให้ผู้ใช้สนใจได้ ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ยังสงสัยว่าเว็บไซต์สามารถทำเงินได้อย่างไร โฆษณาทั้งสองรูปแบบมีประสิทธิผลในการเข้าถึง KPI ที่สูงมาก ซึ่งจะกระตุ้นให้บริษัทต่าง ๆ ลงทุนในการโปรโมทแบบจ่ายเงิน ซึ่งหมายความว่ามีความต้องการพื้นที่โฆษณามากขึ้น และหากต้องการสร้างรายได้จากโฆษณาแบบวิดีโอ เว็บไซต์ของคุณจะมีเนื้อหามัลติมีเดียอยู่แล้วก็จะช่วยได้ แต่เว็บไซต์จะทำเงินจากวิดีโอได้อย่างไรหากผู้ใช้ส่วนใหญ่ชอบเนื้อหาข้อความ แม้แต่เว็บไซต์ที่เน้นข้อความก็สามารถวางโฆษณามัลติมีเดียไว้ระหว่างข้อความได้
เว็บไซต์สร้างรายได้อย่างไร เครือข่ายโฆษณาและการขายโฆษณาโดยตรงคือช่องทางสู่เงินก้อนโต!
หากคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์ มีวิธีในการสร้างรายได้สองวิธี แต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้น เรามาพูดถึงวิธีทั่วไปที่ธุรกิจทุกประเภทสร้างรายได้กันก่อน: ไม่ว่าจะโดยการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยตรงให้กับตลาดเป้าหมายหรือโดยการจ้างนักการตลาดหรือพันธมิตร เว็บไซต์ก็สร้างรายได้ในลักษณะเดียวกัน ในหัวข้อย่อยต่อไปนี้ เราจะมาดูตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการขายพื้นที่โฆษณาของคุณอย่างละเอียดมากขึ้น อ่านข้อควรพิจารณาต่าง ๆ สำหรับการสร้างรายได้
การขายโฆษณาโดยตรง
ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถปิดการขายกับบริษัทและผู้โฆษณาได้โดยที่ไม่ต้องผ่านบุคคลที่สาม กลับมาที่คำถามที่ว่าเว็บไซต์สร้างรายได้อย่างไรกัน สำหรับการขายโฆษณาโดยตรง คุณต้องเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์กับผู้โฆษณาและตัดสินใจว่าจะขายพื้นที่โฆษณาใด หากคุณมีเว็บไซต์ที่มีปริมาณการเข้าชมสูง เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ลองพิจารณาใช้วิธีนี้ขณะที่คุณสำรวจว่าเว็บไซต์สร้างรายได้อย่างไร การทำเช่นนี้จะทำให้คุณได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้:
- ควบคุมได้มากขึ้นว่าโฆษณาจะถูกวางไว้ที่ไหน
- ไม่ต้องผ่านคนกลาง ซึ่งหมายความว่าโฆษณาจะสร้างรายได้สูงขึ้น
- โอกาสในการทำแคมเปญแบบกำหนดเองสำหรับลูกค้าโฆษณาของคุณ
- สร้างรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นด้วยสัญญาแบบระยะยาวหรือแบบชั่วคราว
- ควบคุมได้มากขึ้นว่าโฆษณาใดจะแสดง
ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์สร้างรายได้จากโฆษณาได้อย่างไร
เครือข่ายโฆษณา
เครือข่ายโฆษณาเช่น Google Adsense สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างรายได้ด้วยการใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่ต้องใช้ความพยายามใด ๆ เลย ทำให้คุณมีเวลาและทรัพยากรมากขึ้นในการสำรวจว่าเว็บไซต์สามารถสร้างรายได้อย่างไร ด้วยเครือข่ายโฆษณา คุณจะสามารถเพลิดเพลินไปกับข้อดีเหล่านี้ได้:
- กลุ่มผู้โฆษณาที่มีศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้น
- กระบวนการที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งขจัดความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดหรือประสิทธิภาพที่ลดทอนศักยภาพในการสร้างรายได้ของคุณ
- การติดตามประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าเว็บไซต์จะสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใช้โฆษณาได้อย่างไร
รับประโยชน์สูงสุดด้วยการใช้ Google Adsense พร้อมกับ MGID เพื่อเข้าถึงผู้จัดการส่วนตัวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีการทำเงินของเว็บไซต์ พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณดำเนินการต่อไปได้
พลังของการใช้วิธีการสร้างรายได้หลาย ๆ วิธี
เว็บไซต์สร้างรายได้อย่างไร อย่างที่คุณเห็น ทั้งสองวิธีมีข้อดีที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของเว็บไซต์ได้อย่างมาก ดังนั้น ทำไมไม่ใช้ทั้งสองวิธีเพื่อเพิ่มรายได้จากการโฆษณาให้สูงสุดไปเลยล่ะ คุณสามารถใช้สิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกได้โดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้โฆษณาที่มีมูลค่าสูงในขณะที่ยังคงมีประสิทธิภาพในกลยุทธ์การสร้างรายได้ของคุณ เครือข่ายโฆษณาเป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการลดภาระงาน ทำให้คุณมีเวลาเหลือมากขึ้นสำหรับกิจกรรมการสร้างรายได้อื่น ๆ
เว็บไซต์สร้างรายได้จากโฆษณาได้อย่างไร เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกำไรของเว็บไซต์ที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การใช้โปรแกรมบล็อกโฆษณาและสภาวะตลาดปัจจุบัน แล้วคุณจะยังสร้างรายได้จากโฆษณาได้อย่างไร แม้จะมีปัญหาเหล่านี้ ให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้
- ขยายเนื้อหาที่เว็บไซต์ของคุณครอบคลุม
- สำรวจกลยุทธ์การสร้างรายได้ใหม่ๆ นอกเหนือไปจากสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วเป็นประจำ และนำแนวคิดเหล่านั้นไปใช้
- พิจารณาใช้โฆษณาแบบชำระเงินเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่มีกำไรมากขึ้น
- ตระหนักว่าประสบการณ์ของผู้ใช้มีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้
- อย่าใส่โฆษณาลงในหน้าเว็บของคุณจนมากเกินไป
สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณเสมอไป คุณภาพของเว็บไซต์ของคุณก็สำคัญมาก!
เว็บไซต์ทำเงินจากโฆษณาได้เท่าไหร่
น่าเสียดายที่ไม่มีคำแบบตอบง่าย ๆ เพราะมีเว็บไซต์มากมายให้เลือก มากกว่าพันล้านเว็บไซต์! วิธีแก้ปัญหาในการสร้างรายได้สำหรับเว็บไซต์บล็อกที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่นั้นแตกต่างจากเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมหลายล้านคนทุกวันอย่างเห็นได้ชัด ตรรกะเดียวกันนี้ใช้ได้กับการตรวจสอบผลกำไร เช่นเดียวกับที่ไม่มีคำตอบเดียวสำหรับวิธีที่เว็บไซต์สร้างรายได้ ไม่มีตัวเลขเดียวที่สามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนว่าเว็บไซต์โดยเฉลี่ยทำรายได้เท่าไหร่ มีค่าเบี่ยงเบนมากเกินไปในแง่ของรายได้จากโฆษณา ดังนั้น ในหัวข้อย่อยต่อไปนี้ คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวัดและประเมินความสามารถในการสร้างรายได้ของเว็บไซต์ของคุณ
คุณวัดรายได้จากโฆษณาสำหรับเว็บไซต์ได้อย่างไร
หากคุณต้องการวัดรายได้จากเว็บไซต์ของคุณอย่างแม่นยำ คุณต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
- ระบุวิธีที่เว็บไซต์สร้างรายได้ด้วยวิธีที่เกี่ยวข้องกับคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถระบุสิ่งที่ต้องวัดได้
- ตั้งค่าเครื่องมือและแพลตฟอร์มการติดตาม เราขอแนะนำ Google Analytics, Google AdSense และ MGID เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับวิธีที่เว็บไซต์สร้างรายได้ เช่น ข้อมูลการเข้าชม พฤติกรรมผู้ใช้ อัตราการสร้างลูกค้า และอื่น ๆ
- คำนวณ ส่วนนี้เป็นเพียงการคำนวณพื้นฐาน หากคุณต้องการตรวจสอบว่าเว็บไซต์สร้างรายได้เท่าไหร่ ให้คูณอัตราการโฆษณากับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น หากมีการแสดงผลหนึ่งหมื่นครั้ง คุณจะได้รับรายได้สิบเท่าของอัตรา CPM
ปัจจัยใดบ้างของการโฆษณาบนเว็บไซต์ที่มีผลต่อรายได้ของคุณ
ปัจจัยหลักเหล่านี้เป็นตัวกำหนดผลกำไรของเว็บไซต์จากการโฆษณา
- ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์: เว็บไซต์ต้องมีปริมาณการเข้าชมเท่าใดจึงจะสร้างรายได้ได้ ในทางเทคนิคแล้วไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพของปริมาณการเข้าชม
- รูปแบบโฆษณา: คุณจะประมาณได้อย่างไรว่ารูปแบบโฆษณาใดสร้างรายได้สูงสุด คำตอบคือไม่จำเป็นต้องทำ! โดยทั่วไปแล้วรูปแบบโฆษณาที่หลากหลายจะมีอัตราการสร้างลูกค้าที่สูงกว่า และโดยปกติแล้วจะมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่สูงกว่า
- ข้อมูลประชากรของผู้ชม: เว็บไซต์สร้างรายได้อย่างไร ผู้ชมจะต้องเหมาะกับโฆษณาของผู้โฆษณา หากผู้ชมจำนวนมากมีความเหมาะสม ความต้องการโฆษณาก็จะสูงขึ้น
โดยเฉลี่ยแล้วโฆษณาทำเงินได้เท่าไหร่
ดังที่กล่าวไว้ ไม่มีค่าเฉลี่ยที่แน่นอน เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อรายได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้น นี่คือสถิติบางส่วนจาก Wordstreams:
- ธุรกิจมีผลตอบแทนจากค่าโฆษณาเฉลี่ย 200%
- CTR เฉลี่ยสำหรับโฆษณาแบบแสดงผลคือ 0.46% สำหรับ Google Ads
- CPC เฉลี่ยของ Google Ads คือ 0.63 ดอลลาร์สำหรับเครือข่ายแสดงผล
ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงแนวคิดทั่วไป แต่รูปแบบหรือตำแหน่งโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงอาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมาก
รายได้จากโฆษณาบนเว็บไซต์ตามจำนวนการเข้าชมหน้าเว็บต่อเดือน
มูลค่าการเข้าชมเว็บไซต์คือเท่าไหร่ หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ จำนวนการเข้าชม 500,000 ครั้งจะทำให้คุณมีรายได้ตั้งแต่ 1,000 ถึง 5,000 ดอลลาร์ต่อเดือน คำถามที่ว่าเว็บไซต์สร้างรายได้อย่างไรยังคงขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม และนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ในแง่ของศักยภาพในการสร้างรายได้ บางเว็บไซต์ยังมีมูลค่าต่อผู้โฆษณามากกว่าเว็บไซต์อื่น ๆ
เว็บไซต์สร้างรายได้จากโฆษณาต่อผู้ใช้ได้เท่าไหร่ เพียงแค่หารรายได้ทั้งหมดด้วยจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน ตั้งค่าพื้นฐานเพื่อระบุอย่างถูกต้องว่าเว็บไซต์สร้างรายได้อย่างไร หากตัวเลขที่ได้ลดลง อาจหมายความว่าการเข้าชมใหม่ที่คุณดึงดูดมาไม่เหมาะกับผู้โฆษณา
โฆษณาบนเว็บไซต์ที่อิงตามกลุ่มตลาดเฉพาะจ่ายเงินเท่าไหร่
หากเราจะใช้ต้นทุนต่อคลิกเป็นเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมสำหรับเครือข่ายแสดงผลของ Google ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก ยกเว้นการหาคู่และกิจกรรมส่วนตัว ต้นทุนต่อคลิกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ การสร้างปริมาณการเข้าชมจำนวนมากมีความสำคัญต่อรายได้ เกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้กำหนดค่าเฉลี่ยสำหรับธุรกิจสถานบริการโรงแรมที่ 0.44 ดอลลาร์ รองลงมาคือ 0.45 ดอลลาร์สำหรับอีคอมเมิร์ซ รายได้ที่เว็บไซต์สามารถสร้างรายได้ยังขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ต้นทุนต่อการดำเนินการ
เว็บไซต์สร้างรายได้อย่างไร สิ่งสำคัญคือต้องเพิ่มมูลค่าของเว็บไซต์ของคุณ
จริงอยู่ที่ช่องทางบางช่องทางทำกำไรได้มากกว่าช่องทางอื่น ๆ แต่คุณก็ไม่ควรสร้างความเชื่อเกี่ยวกับขีดจำกัดขึ้นในความคิดของคุณ การเรียนรู้วิธีสร้างรายได้จากเว็บไซต์เริ่มต้นจากการมีผลิตภัณฑ์ที่ดี (เว็บไซต์ของคุณ!) ที่จะขายได้ดีสำหรับผู้โฆษณา เน้นที่การดึงดูดผู้เข้าชมที่มีคุณภาพมายังเว็บไซต์ของคุณ แล้วรายได้จากการโฆษณาของคุณจะตามมา
ถึงจุดนี้ คุณได้ทราบวิธีการทุกอย่างแล้ว ตั้งแต่การเลือกรูปแบบโฆษณาที่เหมาะสมที่สุดไปจนถึงการวัดผลความสำเร็จ แต่เว็บไซต์จะสามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอได้อย่างไร เคุณสามารถขอรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญอย่าง MGID ได้ ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มของเราเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลและทรัพยากรต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างรายได้จากโฆษณาบนเว็บไซต์ให้สูงที่สุด