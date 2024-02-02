ในโลกของการโฆษณา เสน่ห์ของเนื้อหาวิดีโอนั้นเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ ด้วยลักษณะที่เป็นภาพเคลื่อนไหว โฆษณาวิดีโอมักจะมีความได้เปรียบในการดึงดูดความสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับโฆษณาแบบคงที่
แต่หากกลยุทธ์การตลาดปัจจุบันของคุณให้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการอยู่แล้ว ทำไมถึงควรลองใช้โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟดูล่ะ Zipdo คำถามนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจต่อไปนี้กับเรา
- การโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟคิดเป็น 56% ของการใช้จ่ายในโฆษณาวิดีโอ
- โฆษณาแบบเนทีฟมีผู้ชมสูงกว่า 52%
- 54% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลคลิกดูโฆษณาแบบเนทีฟ
ก่อนที่คุณจะทดสอบประสิทธิภาพของโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟด้วยตัวเอง โปรดเรียนรู้เพิ่มเติมในคู่มือฉบับสมบูรณ์ของเรา ซึ่งเราจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟทั้งหมดให้
โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟ: การสร้างโฆษณาที่น่าสนใจสำหรับการโฆษณาแบบเนทีฟ
การผสมผสานกันอย่างลงตัวเพื่อให้ดูโดดเด่นนั้นเป็นหนึ่งในหลักการพื้นฐานที่สุดของการโฆษณาแบบเนทีฟ ซึ่งแตกต่างกับโฆษณาแบบแบนเนอร์ที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ความสนใจ เนื่องจากโฆษณาเหล่านี้พยายามมากเกินไปที่จะถูกสังเกตเห็นและนี่คือสิ่งที่โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟพยายามหลีกเลี่ยง ในสองส่วนย่อยถัดไป คุณจะได้ทำความคุ้นเคยกับโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟมากยิ่งขึ้น และเรียนรู้ประเภทโฆษณาที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ เรารู้ว่าคุณตื่นเต้นที่จะได้ชมตัวอย่างวิดีโอโฆษณาแบบเนทีฟเพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจให้กับโฆษณาของคุณเอง แต่อย่าข้ามส่วนนี้ไป! ความรู้พื้นฐานทั้งหมดในส่วนนี้จะช่วยให้คุณใช้งบประมาณไปกับการโฆษณาแบบเนทีฟของคุณได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟคืออะไร
นี่คือรูปแบบหนึ่งของการโฆษณาแบบเนทีฟที่ใช้วิดีโอเป็นสื่อรูปแบบหลัก ไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นอย่างไร วิดีโอจะมีพลังมากกว่าเนื้อหารูปแบบอื่น ๆ เสมอ เนื่องจากผู้ชมไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากเพื่อรับชม ดังนั้น โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟจึงรวมองค์ประกอบที่มีศักยภาพสองประการเอาไว้ด้วยกันเพื่อความสำเร็จทางการตลาด โฆษณาแบบเนทีฟเองก็เป็นเกราะป้องกัน[การถูกโฆษณาแบนเนอร์บังหน้าจอ]อีกด้วย ในขณะเดียวกัน วิดีโอยังสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคลิก การแสดงผล และการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
หากคุณนึกไม่ออกว่าโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟมีหน้าตาเป็นอย่างไร ลองดูตัวอย่างโฆษณาวิดีโอของ MGID ดูสิ เมื่อทำงานกับโฆษณาวิดีโอของเรา คุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นโฆษณาวิดีโอก่อน ระหว่าง หรือหลังเนื้อหาที่คุณเลือก
ประเภทโฆษณาที่คุณสามารถใช้เพื่อโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟ
เป็นที่ทราบกันดีว่า: คุณสามารถหาพื้นที่สำหรับวิดีโอโฆษณาแบบเนทีฟได้ทุกที่บนอินเทอร์เน็ต! ด้วยความนิยมของแพลตฟอร์มวิดีโออย่าง TikTok ทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจมากขึ้นในการรับชมคลิปมัลติมีเดีย โดยเฉพาะในโฆษณาออนไลน์
แล้วคุณจะสามารถใช้โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟได้ด้วยวิธีไหนบ้าง ไม่มีรายการหมวดหมู่อย่างเป็นทางการ เนื่องจากเส้นแบ่งระหว่างหมวดหมู่ต่าง ๆ อาจจะไม่ได้ชัดเจนหรือไม่แยกจากกันโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพความเป็นไปได้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โปรดดูข้อมูลด้านล่าง
โฆษณาวิดีโอภายในฟีด
ฟีดจะนำเสนอเนื้อหาล่าสุดสำหรับทุกสิ่งที่คุณติดตามภายในแพลตฟอร์ม สำหรับบางคน อาจมีเนื้อหาที่แนะนำตามกิจกรรมของคุณด้วย ในความเป็นจริง คุณอาจพบรูปแบบโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟนี้โดยเฉพาะในขณะที่คุณเลื่อนดูหน้าจอ สำหรับแพลตฟอร์มแชร์วิดีโอ ยังสามารถแสดงเป็น:
- หนึ่งในวิดีโอในผลการค้นหา
- วิดีโอถัดไปที่จะเล่น
หากคุณต้องการลองใช้ โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟรูปแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ชมไม่สนใจแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยเฉพาะ
โฆษณาวิดีโอในสตรีม
โฆษณาในสตรีมเป็นรูปแบบโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟที่แพร่หลาย โดยส่วนใหญ่จะพบในเนื้อหาวิดีโอออนไลน์ เช่น แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งและเว็บไซต์แชร์วิดีโอ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พวกมันจะถูกใส่ลงในเนื้อหาวิดีโอที่ผู้ใช้กำลังจะรับชมโดยตรง ซึ่งสามารถปรากฏก่อน (ตอนต้น) ระหว่าง (ตอนกลาง) หรือหลัง (ตอนท้าย) เนื้อหาวิดีโอหลักก็ได้ โฆษณาเหล่านี้มีทั้งแบบสามารถข้ามได้และข้ามไม่ได้ โฆษณาแบบข้ามได้จะอนุญาตให้ผู้ชมสามารถข้ามโฆษณาได้หลังจากที่โฆษณาแสดงไปไม่กี่วินาที ในขณะที่โฆษณาที่ข้ามไม่ได้ต้องการให้ผู้ชมดูโฆษณาทั้งหมดก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหาวิดีโอหลัก
โฆษณาวิดีโอนอกสตรีม
เมื่อคุณเลื่อนดูหน้าเว็บ คุณเคยเห็นวิดีโอที่อยู่ระหว่างย่อหน้าเล่นโดยอัตโนมัติไหม หรือบางทีคุณอาจเคยเห็นวิดีโอปรากฎขึ้นเป็นแบบป๊อปอัพ นี่คือตัวอย่างของโฆษณาวิดีโอนอกสตรีม สำหรับโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟรูปแบบนี้ โฆษณาจะถูกวางบนแพลตฟอร์มที่ไม่เผยแพร่วิดีโอ โดยจะปรากฏอยู่ข้างหัวเรื่องเพื่อให้บริบทกับสิ่งที่จะแสดง โปรดทราบว่าโฆษณาเหล่านี้ใช้ได้เฉพาะบนมือถือเท่านั้น ดังนั้น หากตลาดเป้าหมายของคุณใช้โทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ในการท่องเว็บ การลองใช้เครื่องมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟของคุณอาจช่วยสร้างผลกระทบได้อย่างมาก
โฆษณาวิดีโอภายในแบนเนอร์
โฆษณาวิดีโอภายในแบนเนอร์จะฝังอยู่ในโฆษณาแบบแบนเนอร์ เช่นเดียวกับโฆษณาแบนเนอร์แบบดั้งเดิม คุณอาจเห็นองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อความและรูปภาพ คุณจำได้ไหมว่าเราพูดถึงการถูกโฆษณาแบนเนอร์บังหน้าจออย่างไร เนื่องจากโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟประเภทนี้เบี่ยงเบนไปจากรูปแบบโฆษณาแบบภาพนิ่ง ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการถูกโฆษณาแบนเนอร์บังหน้าจอและเพิ่มการมีส่วนร่วมกับโฆษณา แม้ว่าจะไม่จำเป็น แต่เราขอแนะนำให้ใช้คำบรรยายด้วย วิธีนี้จะช่วยเพิ่มบริบทให้กับข้อความของคุณมากขึ้น
โฆษณาภายในเกม
เมื่อคุณเล่นเกมบนแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณอาจได้เห็นตัวอย่างโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟบางอย่างด้วย เช่นเดียวกับโฆษณาวิดีโอนอกสตรีม โฆษณาภายในเกมมีไว้สำหรับสื่อความบันเทิงที่เล่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าหากมีเกมเดียวกันนี้อยู่บนแล็ปท็อปของคุณ คุณจะไม่เห็นโฆษณาที่นั่น แล้วคุณจะเห็นโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟเมื่อไหร่น่ะเหรอ เราได้จัดหมวดหมู่ความเป็นไปได้เอาไว้ที่ด้านล่างนี้
- แบบไม่สมัครใจ: เมื่อคุณเล่นถึงบางช่วงของเกม โฆษณาวิดีโอจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
- แบบสมัครใจ: หากคุณต้องการรับรางวัล เช่น เงินในเกมหรือไอเทม ทางแอปจะแจ้งให้คุณดูวิดีโอเพื่อรับไอเทมที่ต้องการ
เนื่องจากผู้ใช้กำลังเล่นเกมนั้น ๆ อยู่แล้ว โฆษณาจึงมักจะโฆษณาเกมอื่น ๆ ให้ผู้เล่นพิจารณาลองเล่นโดยติดตั้งแอปเกมอื่นเพิ่ม
โฆษณาวิดีโอบนโซเชียลมีเดีย
โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟยังถูกใช้อย่างแพร่หลายบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งจะดูเหมือนโฆษณาวิดีโอภายในฟีด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโฆษณาวิดีโอเหล่านี้อยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย จึงทำให้มีตัวเลือกในการมีส่วนร่วมที่กว้างขึ้น โดยปกติแล้ว ผู้คนสามารถแสดงความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็น หรือแม้แต่แชร์โฆษณาเองก็ได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการปรับปรุงการเข้าถึง คุณสามารถเพิ่มตัวเลขเพิ่มเติมได้ด้วยการใช้จ่ายในโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟของคุณ อย่าลืมจับคู่คลิปเข้ากับคำบรรยายที่ดีด้วย นอกจากนี้ หากการเล่นวิดีโออัตโนมัติของแพลตฟอร์มถูกปิดใช้งาน โฆษณาของคุณจะต้องได้รับการคลิกเพื่อให้ผู้ใช้ดูวิดีโอของคุณ
ประโยชน์ของโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟ
การใช้โฆษณาแบบเนทีฟไม่ได้เป็นแค่กระแสนิยมเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้โฆษณาจำนวนมากเข้าถึงตลาดเป้าหมายและบรรลุผลสำเร็จอีกด้วย โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟนั้นมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้งานบนแพลตฟอร์มหลัก ๆ ได้ ไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณจะเป็นอย่างไร การประหยัดงบประมาณการตลาดบางส่วนสำหรับการโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟก็อาจเป็นประโยชน์ได้ หากคุณยังไม่มั่นใจ ประโยชน์ต่อไปนี้อาจโน้มน้าวใจคุณได้
โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟได้รับการแสดงผลและการมีส่วนร่วมที่ดีกว่า
หากเรามองกันที่ตัวเลข โฆษณาแบบเนทีฟจะเป็นผู้ชนะเสมอ ผลลัพธ์บางส่วนจากการใช้โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟบนแพลตฟอร์ม MGID มีดังนี้
- ความสามารถในการแสดงตัวโฆษณาที่ยอดเยี่ยม: โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟบน MGID มีอัตราความสามารถในการแสดงตัวโฆษณาที่น่าประทับใจถึง 83% ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ชมส่วนใหญ่มีโอกาสมีส่วนร่วมกับเนื้อหาโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การรับรู้ถึงแบรนด์ที่เพิ่มขึ้น: ด้วยโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟบน MGID แบรนด์ต่าง ๆ ได้รับการรับรู้ถึงแบรนด์เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีการจดจำแบรนด์ในหมู่ผู้ชมเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 75%
- อัตราการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น: โฆษณาวิดีโอเนทีฟบน MGID มีประสิทธิภาพเหนือกว่าโฆษณาแบบดิสเพลย์แบบเดิม ส่งผลให้ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 60% เช่น อัตราการคลิกผ่านและเวลาที่ใช้ในการดูเนื้อหาโฆษณา
- อัตราการสร้างลูกค้าที่เพิ่มขึ้น: แบรนด์ที่ใช้ประโยชน์จากโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟบน MGID พบว่าอัตราการสร้างลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีการสร้างลูกค้าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 50% เมื่อเทียบกับรูปแบบโฆษณาอื่น ๆ
- การรับรู้เชิงบวกของผู้ชม: โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟบน MGID ช่วยให้แบรนด์ต่าง ๆ ปลูกฝังการรับรู้เชิงบวกในหมู่ผู้ชม โดยผู้ชม 8 ใน 10 คนแสดงความรู้สึกที่ดีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โฆษณา
- ความตั้งใจในการซื้อที่ได้รับการปรับปรุง: โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟบน MGID กระตุ้นให้ผู้ชมสนใจในการซื้อเพิ่มขึ้น 55% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงโน้มน้าวใจของเนื้อหาวิดีโอที่น่าประทับใจซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
- อัตราความสำเร็จสูง: ด้วยอัตราความสำเร็จ 78% โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟบน MGID ดึงดูดผู้ชมจนจบวิดีโอ ทำให้มีคนเห็นและรักษาข้อความได้สูงสุด
สถิติเหล่านี้ยังเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพของโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟบนแพลตฟอร์ม MGID โดยเน้นย้ำถึงความสามารถในการกระตุ้นการมีส่วนร่วม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ และสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับผู้ชม
โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Gen Z เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับกำลังซื้อ ถึงเวลาที่จะรับความกรุณาจากพวกเขาด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ ด้วยการใช้โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟ สิ่งนี้จะง่ายขึ้นมาก ในบรรดากิจกรรมออนไลน์ทั้งหมด คน Gen Z มีแนวโน้มที่จะชอบใช้โทรศัพท์มากกว่าพีซีหรือแล็ปท็อป ด้วยตัวเลือกสำหรับการโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟที่มากขึ้นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณจะมีโอกาสเข้าถึงผู้ชมกลุ่มนี้มากขึ้น โฆษณาวิดีโอนอกสตรีมและโฆษณาภายในเกมเป็นตัวเลือกที่น่าทึ่งซึ่งมีให้บริการบนมือถือเท่านั้น
การโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟทำให้การเล่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องง่าย
โดยทั่วไปแล้ว ตัวเลขที่ดีกว่าที่ผู้โฆษณาเห็นจากโฆษณาแบบเนทีฟไม่ได้เป็นเพียงเพราะผู้คนเบื่อหน่ายกับโฆษณาแบบแบนเนอร์เท่านั้น ผู้คนกำลังมองหาการเชื่อมต่อที่แท้จริง ซึ่งการโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบทช่วยสอน รีวิว และเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณสามารถรวมแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว การโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟยังช่วยให้บางคนส่งข้อมูลจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างง่ายดาย ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้มากขึ้นก่อนที่คุณจะสูญเสียความสนใจของพวกเขาให้กับสิ่งใหม่
ตัวชี้วัดหลักสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟ
หากต้องการวัดความสำเร็จของการโฆษณาทุกประเภท สิ่งสำคัญคือคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน จากที่นั่น คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสำหรับแคมเปญโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟของคุณ เช่น:
- การมีส่วนร่วม: วัดจากการแชร์ การแสดงความคิดเห็น และการโต้ตอบ
- อัตราการคลิกผ่าน: เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่คลิกโฆษณา
- การแสดงผล: จำนวนการเข้าชมที่โฆษณาได้รับ
- การเข้าถึง: จำนวนผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันที่เห็นโฆษณาของคุณอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
- อัตราการออกจากหน้า: เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ออกจากหน้าแลนดิ้งเพจโดยไม่ดำเนินการใด ๆ
ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงในโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟ
การโฆษณาแบบเนทีฟหรือการโฆษณาประเภทใดก็ตามจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อทำอย่างถูกต้องเท่านั้น น่าเสียดายที่เราเห็นผู้โฆษณาจำนวนมากทำผิดพลาดแบบเดียวกันกับกลยุทธ์การโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟของตัวเอง ต่อไปนี้คือสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ว่าส่งผลเสียต่อแคมเปญ
- การใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น: อาจทำให้ผู้ชมสับสนได้
- ดู KPI ที่ไม่ถูกต้อง: หากคุณต้องการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณโดยใช้โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟ อัตราการคลิกผ่านอาจไม่สำคัญมากนัก
- การปฏิบัติเหมือนเป็นโฆษณาแบบดั้งเดิม: โฆษณาแบบดั้งเดิมล้วนแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายผ่านการขายโดยตรง ในทางตรงกันข้าม โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟมุ่งเน้นไปที่การให้คุณค่าเพื่อขับเคลื่อนตัวเลขให้ดีขึ้น
เคล็ดลับในการทำให้โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟได้รับการมีส่วนร่วมและมีความเกี่ยวข้อง
การรู้แค่ว่ามีอะไรบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงไม่เพียงพอที่จะสร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการจากโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟได้ เช่นเดียวกับทุกเรื่องในด้านการตลาด จงอย่าลืมหาข้อมูลก่อนเปิดตัวแคมเปญโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟ จุดนี้สำคัญมากหากคุณต้องการให้แน่ใจว่าโฆษณาของคุณจะสามารถสื่อสารกับผู้ชมเป้าหมายของคุณได้อย่างแท้จริง
แต่เรามีอะไรต้องทำมากกว่าการค้นคว้า ดังนั้น โปรดดูเคล็ดลับในการสร้างแคมเปญโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟที่ประสบความสำเร็จ คุณจะพบว่าเคล็ดลับมากมายที่นี่สามารถใช้กับรูปแบบโฆษณาอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน
สร้างเนื้อหาวิดีโอด้วยเจตนาที่ชัดเจน
เรารู้ว่าโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟนั้นยอดเยี่ยมในเรื่องการดึงดูดความสนใจของผู้ชม แต่ปัญหาก็คือคู่แข่งของคุณก็รู้เรื่องนี้เช่นกัน การแข่งขันนั้นสูงมาก ดังนั้นจงใช้ทุกวินาทีให้มีค่า เนื้อหาโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟของคุณควรสอดคล้องกับเป้าหมาย และทุกองค์ประกอบของวิดีโอควรช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายดังกล่าว สิ่งใดก็ตามที่ไม่เพิ่มมูลค่าควรถูกกำจัดออกไปเพื่อขจัดสิ่งที่รบกวนสมาธิของผู้ชม และก่อนที่จะลงโฆษณา ให้ถามตัวเองว่า “เนื้อหาโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้หรือไม่” ซะก่อน
ใส่คำบรรยาย
คำบรรยายมักจะเป็นหัวเรื่องหรือคำอธิบาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่คุณใช้
- หัวเรื่อง: หัวเรื่องประกอบด้วยตัวอักษรเพียงไม่กี่ตัว ดังนั้นควรใช้ทุกคำให้คุ้มค่า! โดยควรสร้างความตื่นเต้นโดยไม่ทำให้เข้าใจผิด
- คำอธิบาย: คำอธิบายนั้นพบได้ทั่วไปในการโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย พื้นที่สำหรับคำอธิบายสามารถใช้เพื่อเปิดเผยบริบทหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาได้ แต่อย่ามากจนเกินไป เพราะความน่าสนใจควรอยู่ที่วิดีโอเป็นหลัก
พิจารณาเพิ่มคำบรรยายวิดิโอ
สำหรับโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟ การเพิ่มข้อความง่าย ๆ อาจเพียงพอที่จะสื่อสารข้อความในวิดีโอของคุณแล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับรูปแบบโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟที่ซับซ้อนมากกว่า การรวมข้อความไว้ในภาพอาจยังไม่เพียงพอ การมีคำบรรยายสามารถช่วยให้ผู้ดูเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าวิดีโอจะปิดเสียงอยู่ก็ตาม และเมื่อพิจารณาว่าผู้คน 75% ดูวิดีโอบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบปิดเสียง คำบรรยายจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นต้องมี
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
หากรูปแบบโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟให้ความรู้สึกไม่คุ้นเคยหรือน่ากังวล การขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญสามารถสร้างความแตกต่างได้ ที่ MGID เราเข้าใจถึงความแตกต่างของโฆษณาวิดีโอเนแบบทีฟและเชี่ยวชาญในการสร้างแคมเปญที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ ทีมงานของเราทุ่มเทเพื่อช่วยลูกค้าทำความรู้จักกับรูปแบบไดนามิกนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าโฆษณาวิดีโอของพวกเขาโดนใจผู้ชมและขับเคลื่อนผลลัพธ์ได้ ให้เราช่วยแนะนำคุณตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การวางแนวความคิดไปจนถึงการดำเนินการ และยกระดับกลยุทธ์การโฆษณาวิดีโอของคุณไปสู่ความสำเร็จในอีกขั้น
ตัวอย่างโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟ: ดูสามตัวอย่างโฆษณาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งานจริง
โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟที่ประสบความสำเร็จมีหน้าตาเป็นยังไง สำหรับส่วนนี้ เราได้เลือกมาสามตัวอย่างเพื่อทำการวิเคราะห์กันและสำหรับตัวอย่างโฆษณาวิดีโอเนทีฟทุกตัวอย่าง เราจะพูดถึงหัวข้อดังต่อไปนี้:
- เป้าหมาย: โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟพยายามบรรลุผลอะไร
- เนื้อหา: อะไรทำให้เนื้อหาน่าดึงดูดใจในการสื่อสารข้อความและการบรรลุเป้าหมาย
- คำอธิบายประกอบ: คำอธิบายช่วยเพิ่มความสนใจและความเข้าใจในเนื้อหาโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟได้อย่างไร
แบรนด์ใหญ่เหล่านี้รู้วิธีทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จอย่างแท้จริง! แต่อย่ากังวลไป การสร้างวิดีโอแบบเนทีฟที่มีคุณภาพสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใดก็ตาม
Adobe Photoshop
การแสดงสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถทำได้คือการใช้โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนั่นคือสิ่งที่คลิปนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ในโฆษณา Adobe Photoshop นี้ คุณได้แสดงภาพที่สวยงามของภูเขาที่ถูกลดความสมบูรณ์แบบลงเล็กน้อยด้วยเครื่องบิน 747 เมื่อดูเนื้อหาโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณสามารถลบมันออกได้อย่างง่ายดายด้วยหนึ่งในเครื่องมือของ Photoshop แล้วต้องใช้เครื่องมือไหนกันล่ะ แน่นอนว่าต้องเป็นแปรงแก้ไขเฉพาะจุด! คุณได้รับข้อมูลนี้จากคำอธิบาย ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจวิดีโอนี้ได้ดียิ่งขึ้น
สตาร์บัคส์
เนื้อหาหลักของโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟนี้ให้ข้อความที่ชัดเจนมาก: แจกกาแฟฟรี! โฆษณาประกอบไปด้วยข้อความจำนวนมากและใช้ภาพเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย แต่สามารถแนะนำข้อเสนอและผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ที่คุณจะได้รับ ในขณะเดียวกัน คำอธิบายของโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถรับรางวัลนี้ได้อย่างไร ซึ่งทำได้ดีมาก! กระตุ้นให้คุณดาวน์โหลดแอป Starbucks ที่ใช้เข้าถึงโปรโมชันนี้ และการวางปุ่ม CTA เพื่อเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน
โคคา-โคล่า
โคคา-โคล่าต้องการใช้โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟเพื่อบอกให้โลกรู้ว่าพวกเขาจะใช้ส่วนผสมที่ทำจากพืชเป็นหลัก เพื่อการนี้ พวกเขาใช้ชุดอนิเมชันที่เริ่มต้นด้วยใบไม้ที่ปลิวไสวเพื่อส่งข้อความเกี่ยวกับส่วนผสมที่ทำจากพืช 100% โดยยังแสดงขวดบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพืชแบบใหม่อีกด้วย คำอธิบายของโฆษณานี้ค่อนข้างยาวไม่เหมือนกับสองตัวอย่างแรก โทนที่กับเหมือนการประชาสัมพันธ์ที่พวกเขาใช้ในโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟนี้ช่วยเน้นย้ำว่าพวกเขาจริงจังกับความพยายามนี้มากเพียงใด นี่เป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งว่าภาพและข้อความนั้นสามารถส่งเสริมกันและกันได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟ
โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟคืออะไรและแตกต่างจากการโปรโมตวิดีโอแบบเดิมอย่างไร
โฆษณาวิดีโอแบบเดิมจะถูกมองว่าเป็นการรบกวนมากกว่า เนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงแพลตฟอร์มที่จะใช้แสดงโฆษณา โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟจะผสมผสานเข้ากับโฆษณาวิดีโอภายในแพลตฟอร์มอย่างราบรื่นโดยไม่กระทบต่อประสบการณ์ผู้ใช้
ประโยชน์หลักของการรวมวิดีโอแบบเนทีฟเข้ากับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลคืออะไร
ควรเพิ่มวิดีโอแบบเนทีฟลงในกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของคุณ เพราะว่า:
- ช่วยปรับปรุงการแสดงผลและอัตราการมีส่วนร่วม
- มีตัวเลือกโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟบนมือถือให้เลือกมากขึ้น
- ราคาถูกกว่าโฆษณาแบบเดิม
- สามารถใช้ได้กับแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ (หรือทั้งหมด) ที่ตลาดเป้าหมายของคุณใช้ได้
วิดีโอแบบเนทีฟภายในฟีดมีส่วนช่วยมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้อย่างไร
วิดีโอเหล่านี้ดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาล่าสุดบนฟีดโซเชียลมีเดียของใครบางคน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถคลิกและโต้ตอบกับมันได้อย่างง่ายดายเหมือนกับที่ทำกับเนื้อหาวิดีโอทั่วไป
โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟนอกสตรีมคืออะไรและโดยทั่วไปจะพบได้ที่ใด
โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟนอกสตรีมเป็นรูปแบบโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟประเภทหนึ่งที่ปรากฏนอกเนื้อหาวิดีโอ โฆษณานอกสตรีมต่างจากโฆษณาในสตรีมที่เล่นภายในเนื้อหาวิดีโอ โฆษณานอกสตรีมเป็นโฆษณาวิดีโอแบบสแตนด์อโลนที่ปรากฏภายในบทความ ฟีดโซเชียลมีเดีย หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วิดีโอ
แพลตฟอร์มใดบ้างที่รองรับการโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟ
มีแพลตฟอร์มมากมายที่รองรับการโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟ รวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram และ X รวมถึงแพลตฟอร์มโฆษณาแบบเนทีฟ เช่น MGID แพลตฟอร์มเหล่านี้เปิดโอกาสให้ผู้โฆษณาเข้าถึงผู้ชมที่เป็นเป้าหมายหลักด้วยเนื้อหาวิดีโอแบบเนทีฟ
ผู้โฆษณาจะใช้ประโยชน์จากโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟเชิงโต้ตอบเพื่อดึงดูดผู้ชมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร
ผู้โฆษณาสามารถใช้องค์ประกอบเชิงโต้ตอบของโฆษณาเพื่อ:
- แสดงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของแบรนด์
- ให้ผู้ใช้ได้ลิ้มรสผลิตภัณฑ์หรือบริการ
- แสดงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ที่แบรนด์สามารถทำได้
ผู้โฆษณาควรตรวจสอบตัวชี้วัดใดเพื่อวัดความสำเร็จของแคมเปญโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟ
ผู้โฆษณาควรตรวจสอบตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อวัดความสำเร็จของแคมเปญโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟของตัวเอง รวมถึงการดูวิดีโอ อัตราการมีส่วนร่วม อัตราการคลิกผ่าน อัตราการสร้างลูกค้า และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ด้วยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเหล่านี้ ผู้โฆษณาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของตัวเองเพื่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้
โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟ: สิ่งที่ต้องมีในกลยุทธ์การตลาดของคุณ
วิดีโอนั้นมีความน่าดึงดูดอย่างยิ่งในฐานะสื่อรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากทำให้ผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก และเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจของตลาดของคุณ คุณไม่สามารถทำสำเร็จได้หากไม่มีโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟ การโฆษณาแบบเนทีฟเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นจากเนื้อหาที่ไม่ใช่โฆษณาที่กำลังถูกบริโภค อย่าลืมใส่คำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนสำหรับโฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟด้วย เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าต้องทำอย่างไรต่อไป
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