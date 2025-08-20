สร้างบัญชี

CLICK 2025

วันที่เริ่มต้น: 20 สิงหาคม 2568 เวลา 07:00 IST • วันที่สิ้นสุด: 21 สิงหาคม 2568 เวลา 14:00 IST
สถานที่จัดงาน: Andaz Delhi, New Delhi, India  •  พบกับเรา: บูธ # 07
การพบปะพูดคุย

MGID จะเข้าร่วมงาน CLICK 2025 งานกิจกรรมด้านการตลาดดิจิทัลและการตลาดเชิงประสิทธิภาพชั้นนำ การประชุมครั้งนี้รวบรวมกลยุทธ์ของโฆษณาแบบโปรแกรม อินฟลูเอนเซอร์ การตลาดพันธมิตร และเนื้อกลยุทธเชิงพาณิชย์ไว้ในที่เดียว มาเยี่ยมชมบูธของเราเพื่อค้นพบว่าโซลูชันโฆษณาแบบเนทีฟของ MGID จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับลูกค้าได้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม: https://clicksummit.in/

จองการประชุมได้ที่

CLICK 2025

แสดงประสิทธิภาพการโฆษณาแบบเนทีฟในไม่กี่นาที

ด้วย MGID คุณจะสามารถเข้าถึงผู้เผยแพร่โฆษณาได้มากกว่า 32,000 รายและการแสดงผล 185+ พันล้านครั้งต่อเดือน

