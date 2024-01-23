คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมอาหารที่เย็นแล้วถึงยั่วน้ำลายคุณไม่ได้เท่าไหร่ ง่ายมาก: เพราะมีกลิ่นน้อยกว่าไง เรากระหายอาหารจานร้อนเพราะอาหารร้อนส่งกลิ่นหอมมากกว่า รสชาติที่ชวนน้ำลายสอกระตุ้นความอยากอาหาร ซึ่งทำให้ร่างกายเริ่มย่อยอาหาร หน้าพรีแลนเดอร์ก็ทำงานเหมือนกับไมโครเวฟเพื่ออุ่นข้อเสนอของคุณ และทำให้ผู้ชมกระตือรือร้นที่จะดำเนินการมากขึ้น
"เอ่อ…แล้วหน้าพรีแลนเดอร์คืออะไรกัน"
คุณอาจรู้จักสิ่งนี้ในชื่ออื่นอย่างเช่น: หน้าเชื่อมโยง หน้าเปลี่ยนผ่าน หน้าขายล่วงหน้า หน้าพรีแลนเดอร์เป็นคำที่สะดวก เนื่องจากมีความหมายโดยนัยถึงตำแหน่งของหน้าในช่องทาง โดยจะปรากฏก่อนหน้าแลนดิ้งเพจ โดยพื้นฐานแล้ว หน้าพรีแลนเดอร์เป็นตัวกลางระหว่างโฆษณาและหน้าข้อเสนอของคุณที่ผู้ใช้ได้กลายเป็นลูกค้าจริง ๆ
"ทำไมฉันถึงต้องใช้สองหน้าแทนที่จะเป็นหน้าเดียว"
ทั้งสองหน้ามีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมซื้อสินค้า แต่จะต่างจากหน้าแลนดิ้งเพจตรงที่หน้าพรีแลนเดอร์ไม่ได้โปรโมตผลิตภัณฑ์โดยตรง หน้าพรีแลนเดอร์จะเข้าถึงผู้ชมแบบเนียน ๆ และละเอียดอ่อนมากกว่า ทั้งสองหน้าจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน เช่น สเต็กและไวน์แดง จับคู่การขายอย่างนุ่มนวลและการขายโดยตรงเพื่อให้ได้ผลสูงสุด
"แต่นี่มันทำให้ขั้นตอนการสร้างลูกค้ายาวขึ้นไม่ใช่เหรอ"
คุณคิดถูกแล้ว การใช้หน้าพรีแลนเดอร์จะทำให้ช่องทางของคุณยาวขึ้น นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องมองว่ามันเป็นเครื่องมือ เครื่องมือจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อถูกใช้ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น ผู้ชมส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องได้รับการผลักดันเป็นพิเศษเพื่อทำให้พวกเขาพูดว่า "หุบปากแล้วเอาเงินฉันไปซะ" ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถใช้แลนดิ้งเพจเหมือนใช้ค้อนเพื่อตอกตะปูได้
แต่บางครั้ง คุณจะไม่มียอดขายหากไม่จูงใจให้ผู้ชมเปลี่ยนใจ คุณอาจได้รับข้อเสนอที่เป็นปัญหา ดังนั้น ผู้ฟังจึงเป็นเหมือนกำแพงคอนกรีต และโชคดีที่คุณมีสว่านเพื่อตอกตะปูเข้าไปในรู
"โอเค ฉันต้องใช้หน้าพรีแลนเดอร์ ฉันต้องใช้อะไรบ้างเพื่อสร้างหน้าพรีแลนเดอร์ที่สมบูรณ์แบบ"
ก่อนอื่น ให้เลือกรูปแบบที่เหมาะกับข้อเสนอของคุณที่สุด แน่นอนว่าเมื่อระดมความคิดเพื่อสร้างหน้าพรีแลนเดอร์ คุณสามารถเลือกใช้แนวทางต่าง ๆ ได้หลายแนวทาง อย่างไรก็ตาม มีแนวทางที่ได้รับการพิสูจน์แล้วดังนี้
- บทความ การนำเสนอวิธีแก้ปัญหาเป็นวิธีคลาสสิกในการดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ที่ไม่มีความสนใจ ไม่มีสิ่งใดที่จะทำงานนี้ได้ดีไปกว่าการเล่าเรื่อง บทความที่เข้ากันอย่างลงตัวที่มีรูปแบบการเล่าเรื่องโดยยกตัวอย่างปัญหาจากประสบการณ์ของผู้อื่น และกล่าวถึงอย่างนุ่มนวลว่าผลิตภัณฑ์จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร คุณสามารถเพิ่มคำรับรองได้ในส่วนสุดท้ายของบทความ คำรับรองเหล่านี้สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือและช่วยขายข้อเสนอของคุณได้ แต่เฉพาะในกรณีที่ไม่เลี่ยนจนเกินไป
- แบบทดสอบ แบบทดสอบมีอยู่ทั่วไป คุณสามารถลองใช้เวลาเพื่อค้นหาว่า "คุณเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนไหน" แต่แบบทดสอบไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น แต่คุณใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณและตอบสนองกับแต่ละกลุ่มในลักษณะที่เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น คุณสามารถแบ่งผู้ใช้ตามผลการทดสอบบุคลิกภาพ คะแนนแบบทดสอบ หรือคำตอบของคำถามที่เฉพาะเจาะจงได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดเป้าหมายผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญคริสต์มาสในวงกว้าง การนำเสนอแบบทดสอบที่มีผลลัพธ์หลากหลายก็จะทำให้สามารถมอบตัวเลือกของขวัญให้กับผู้ชมที่เฉพาะที่เจาะจงได้มากมายพอกัน
- เกม การแจกเดโม่ฟรีเป็นส่วนสำคัญในการโปรโมทเกมออนไลน์ เป็นเรื่องที่ดีที่จะดึงดูดผู้ชมด้วยกราฟิกและประสบการณ์การเล่นเกม หลังจากที่ผ่านมินิเกม ผู้ใช้ก็จะอยากเล่นเกมต่อมากขึ้น การเสนอโบนัสเมื่อลงทะเบียนเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการสร้างลูกค้า แต่นอกเหนือจากการสร้างบรรยากาศการแข่งขันแล้ว เนื้อหาเชิงโต้ตอบยังสามารถกระตุ้นยอดขายของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น การนำเสนอตัวอย่างวิธีการทำงานของแอปนั้นดีกว่าการเขียนเกี่ยวกับประโยชน์ของแอปเป็นไหน ๆ
"เนื้อหาสำคัญที่สุด มีกฎหรือเคล็ดลับใดบ้างที่เป็นประโยชน์"
ไม่ใช่ ข้อเสนอนั้นสำคัญที่สุดและเนื้อหาคือส่วนที่ช่วยขยาย ถึงอย่างนั้น เนื้อหาก็ไม่ควรจะขยายข้อเสนอเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะช่วยข้อเสนอโดยการเตรียมผู้ชมให้พร้อมสำหรับการดำเนินการตามเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ เนื้อหาจะต้อง:
- น่าดึงดูด ข้อนี้จำเป็นมาก! หน้าพรีแลนเดอร์จะต้องจับกลุ่มผู้ชมได้อย่างอยู่หมัด หน้าพรีแลนเดอร์ที่น่าเบื่อนั้นเปลืองเงินเปล่า ๆ และมันสามารถทำให้หน้าแลนดิ้งเพจที่สมบูรณ์แบบดูแย่ไปด้วย ทำให้ผู้ชมออกจากหน้าก่อนที่จะได้เห็นข้อเสนอ เพื่อดึงดูดผู้ชม เราต้องกระตุ้นอารมณ์ในขณะที่ให้แสดงประโยชน์ที่สมเหตุสมผล กล่าวอีกนัยหนึ่งเนื้อหาจะต้องให้ความรู้ มีข้อมูล และให้ความบันเทิงไปพร้อม ๆ กัน
- น่าสนใจแต่ก็เห็นอกเห็นใจ คิดว่าการเขียนโฆษณาดังกล่าวเป็นการสนทนากับคนที่คุณเคารพ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติ หากคุณต้องการบอกบางสิ่งที่สำคัญแก่พวกเขา ให้ดึงดูดความสนใจของพวกเขาด้วยหัวเรื่องที่ติดหูและการแนะนำที่น่าสนใจ แต่อย่าให้คำมั่นสัญญามากเกินไปหรือเร่งเร้าจนเกินไป ท้ายที่สุดแล้ว หน้าพรีแลนเดอร์จะต้องทำให้ผู้ชมรู้สึกมั่นใจ ไม่ใช่ตั้งคำถามกับคำพูดของคุณหรือเอาแต่คอยตั้งรับ
- มีคุณค่า หากต้องการให้ผู้ชมดำเนินการอย่างรวดเร็วบนหน้าแลนดิ้งเพจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ชมชื่นชมเนื้อหาบนหน้าพรีแลนเดอร์ จงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าคุณมุ่งมั่นที่จะดูแลพวกเขา ตรวจข้อผิดพลาดในงานเขียนโฆษณา การใช้ถ้อยคำที่เรียบง่ายนั้นเป็นตัวเลือกที่ดี ดังนั้นควรเขียนข้อความให้สั้นและกระชับเข้าไว้ อย่างไรก็ตาม อย่าเขียนสั้นจนเหมือนการทวีตข้อความ ถ้าคุณเขียนข้อความน้อยเกินไป มันก็จะไม่ได้ผล
"แล้วรูปลักษณ์จะต้องเป็นอย่างไร"
พูดสั้น ๆ ก็คือ เค้าโครงของหน้าจะต้องเป็นธรรมชาติ น่าดึงดูด และใช้งานง่าย ไม่มีสูตรพิเศษในการบรรลุเป้าหมาย แต่ก็มีสิ่งที่คุณไม่ควรทำดังนี้
- ไม่ควรเป็นลักษณะเชิงพาณิชย์อย่ารุกด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจที่มากเกินไปบนหน้าแลนดิ้งเพจ ถ้าคุณใช้รูปแบบบทความ หน้าพรีแลนเดอร์จะสามารถออกแบบเป็นฟีดข่าวหรือรายการบล็อกที่เนื้อหานำผู้ชมไปยังผลิตภัณฑ์ผ่านคำที่เชื่อมลิงก์ ทำให้ลิงก์ดูมีความเกี่ยวข้อง
- ไม่ควรดูรกสายตา ไม่ควรอัดข้อมูลเยอะ ๆ ในพื้นที่น้อยเกินไป เว็บไซต์ที่ไม่เป็นระเบียบที่มีปุ่ม รูปภาพ และองค์ประกอบอื่น ๆ มากเกินไปจะทำให้ผู้ชมสับสนและทำให้อัตราการออกจากหน้าพุ่งสูง หน้าจะต้องเรียบง่ายและมีโครงสร้างที่สมเหตุสมผล มิฉะนั้น ผู้ใช้จะต้องมาค้นหาว่าต้องทำอย่างไรต่อไปอีก
- ไม่ควรอ่านยาก การพิมพ์ผิดที่มีแบบอักษรขนาดใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปถือเป็นฝันร้ายสำหรับการอ่าน หน้าเว็บที่มีคอนทราสต์ระหว่างข้อความและพื้นหลังต่ำจะส่งผลให้เกิดประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิด
- ไม่ควรดูชุ่ย เค้าโครงต้องได้รับการออกแบบที่สวยงาม ควรใช้ภาพที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น หน้าพรีแลนเดอร์ที่น่าเกลียดมักจะทำให้แคมเปญแย่ลงเพราะจะดูน่าสงสัย และมีแนวโน้มผู้ชมจะไม่ให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อเสนอนั้นมีราคาแพง
- ไม่ควรน่าเบื่อ หน้าพรีแลนเดอร์ควรจะจุดประกายความสนใจในทันที มันจะต้องติดหูแต่มีความสวยงามอย่างสุนทรีย์ ถ้าหน้าพรีแลนเดอร์ไม่น่าดึงดูดหรือดูจืดชืดผู้ชมจะปิดและลืมมันไปเลย
- แต่ไม่ควรดูฉูดฉาดเกินไป หน้าเว็บที่ถล่มผู้ชมด้วยภาพเคลื่อนไหวและกราฟิกที่มากเกินไปอาจทำให้ดึงความสนใจไปจากเนื้อหาได้ การใช้สีที่ตัดกันมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อดวงตาของผู้ใช้ และทำให้ไม่อยากอ่าน
- ไม่ควรใช้เวลาในการโหลดนานเกินไป ยิ่งใช้เวลาในการโหลดหน้าพรีแลนเดอร์นานเท่าไหร่ CR ของคุณก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้น คุณจะต้องจำกฎ 4 วินาทีเอาไว้ให้ดี หากเว็บไซต์ใช้เวลาโหลดมากกว่าสี่วินาทีขึ้นไป จะส่งผลเสียต่อประสบการณ์ผู้ใช้ และทำให้การแสดงผลโดยรวมดูแย่ไปด้วย
"โอ้โห มันซับซ้อนมาก ฉันสามารถข้ามการเขียนและการออกแบบทั้งหมดไปเลยได้ไหม"
การสร้างหน้าพรีแลนเดอร์นั้นต้องใช้ความพยายามค่อนข้างมาก แต่ก็คุ้มค่า คุณสามารถคัดลอกเทมเพลตหรือจ้างมืออาชีพมาคอยทำงานให้ได้ตลอดเวลา แต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าของ MGID คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการหานักเขียนคำโฆษณา นักออกแบบเว็บไซต์ และนักพัฒนาส่วนหน้า ทีมงานของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือในการเขียนโฆษณา สร้างเค้าโครง และโฮสต์หน้าเว็บของคุณ ติดต่อฝ่ายขายหรือผู้จัดการบัญชีของคุณ แล้วดูการสร้างลูกค้าของคุณทะยานขึ้นราวกับนกอินทรีบนท้องฟ้า