MGID ยังคงขยายขอบเขตของการโฆษณาอย่างราบรื่นด้วยการขยายการผสานรวมเนทีฟ หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากการผสานรวม Voluum แล้ว เรากำลังก้าวไปอีกขั้นด้วยการผสานรวมโดยตรงกับ Shopify ทำให้การตั้งค่าและการติดตามแคมเปญทำได้ง่ายกว่าที่เคยสำหรับเจ้าของร้านค้า Shopify
แล้วสิ่งนี้มีความหมายต่อผู้โฆษณาอย่างไร การตั้งค่าที่รวดเร็วขึ้น การติดตามโดยตรงโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้พร้อมใช้งานได้ภายในไม่กี่คลิก ติดตามเพื่อเรียนรู้วิธีนำการผสานรวมเนทีฟกับ Shopify มาใช้อย่างง่ายดาย!
การผสานรวมเนทีฟกับ Shopify คืออะไร
Shopify เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำของโลกที่ขับเคลื่อนธุรกิจทุกขนาด การผสานรวมเนทีฟกับ Shopify ของ MGID เป็นฟีเจอร์การติดตามการสร้างลูกค้าที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมภายในการผสานรวมเนทีฟ แทนที่จะพึ่งพาการตั้งค่าการติดตามด้วยตนเอง ซึ่งอาจซับซ้อนและเกิดการผิดพลาดได้ การผสานรวมนี้จะช่วยมอบโซลูชันแบบคลิกเดียวให้กับผู้โฆษณา
ด้วยการเปิดใช้งานการผสานรวมใน MGID Ads และการเพิ่มสคริปต์แบบกำหนดเองของเราไปยัง Shopify เพียงครั้งเดียว ฟีเจอร์นี้จะถ่ายโอนข้อมูลกิจกรรมที่ใช้บ่อยที่สุดโดยอัตโนมัติระหว่างสองแพลตฟอร์ม ซึ่งหมายความว่าจะสามารถติดตามการสร้างลูกค้าที่แม่นยำยิ่งขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญที่ได้รับการปรับปรุง และขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่าย ช่วยให้นักโฆษณาสามารถมุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจของตนได้โดยไม่ต้องประสบปัญหาทางเทคนิค
การผสานรวมเนทีฟกับ Shopify ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง
1. การตั้งค่าที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน
ปัญหา: ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้ Shopify ต้องพึ่งพา Google Tag Manager (GTM) ในการตั้งค่า Pixel ด้วยตนเอง หรือสคริปต์ที่ต้องเขียนโค้ดแบบตายตัวเพื่อติดตามการสร้างลูกค้า กระบวนการนี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด และมักส่งผลให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์
วิธีแก้ไข: การผสานรวมเนทีฟกับ Shopify ของ MGID ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม ช่วยให้นักโฆษณาเปิดใช้งานการติดตามการสร้างลูกค้าได้ด้วยการตั้งค่าโดยคลิกครั้งเดียวแบบง่าย ๆ โดยตรงในแดชบอร์ด MGID Ads
2. ข้อจำกัดในการติดตามของ Shopify
ปัญหา: บางครั้ง Shopify จะลบแท็ก UTM ออกจาก URL หรือจำกัดการใช้พิกเซลติดตามของบุคคลที่สาม ทำให้ไม่สามารถติดตามการสร้างลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
วิธีแก้ไข: การผสานรวมของ MGID ช่วยให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดเหล่านี้ได้ โดยสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่าง Shopify และ MGID ซึ่งใช้ API เพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลสำหรับการติดตามการสร้างลูกค้ามีความแม่นยำและเป็นอัตโนมัติ
3. ขาดการติดตามที่เชื่อถือได้สำหรับผู้โฆษณาบางราย
ปัญหา: ธุรกิจ Shopify บางแห่งไม่สามารถติดตามการสร้างลูกค้าได้เลย ส่งผลให้การเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญไม่ดีและสิ้นเปลืองค่าโฆษณา
วิธีแก้ไข: ด้วยการผสานรวมเนทีฟกับ MGID จึงสามารถติดตามได้อย่างราบรื่นและได้รับการอนุมัติจากแพลตฟอร์ม ทำให้ผู้โฆษณา Shopify ทุกคนสามารถวัดประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
การผสานรวมเนทีฟกับ Shopify ทำงานอย่างไร
การผสานรวมเนทีฟกับ Shopify ใช้โค้ดแบบกำหนดเองซึ่งออกแบบมาเพื่อทำงานภายในสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์ของ Shopify โดยเฉพาะ และใช้ประโยชน์จาก Shopify API เพื่อการติดตามเหตุการณ์อย่างราบรื่น แนวทางนี้ช่วยให้ MGID สามารถบันทึกการดำเนินการสำคัญของผู้ใช้ได้โดยตรงจาก Shopify และทำให้ข้อมูลพร้อมใช้งานในแดชบอร์ดโฆษณา MGID เพื่อประสิทธิภาพและการปรับแต่งแคมเปญที่ดีขึ้น
เหตุการณ์ที่สามารถติดตามได้
การผสานรวมรองรับการติดตามเหตุการณ์การสร้างลูกค้าหลายรายการ รวมถึง:
- การดูหน้า
- การดูผลิตภัณฑ์
- การดูคอลเลกชัน
- การเพิ่มลงในรถเข็น
- การดูรถเข็น
- เริ่มชำระเงิน
- การซื้อ
วิธีการทำงาน
- โค้ด MGID แบบกำหนดเอง – ผู้ใช้จะได้รับรหัสติดตาม MGID เฉพาะของ Shopify จากอินเตอร์เฟซ MGID Ads ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับ API ของ Shopify ได้อย่างราบรื่น
- การเลือกเหตุการณ์ – ผู้โฆษณาเลือกเหตุการณ์ Shopify ที่จะติดตาม (เช่น การดูผลิตภัณฑ์ เพิ่มลงในรถเข็น ซื้อ) และกำหนดเป็นเป้าหมายการสร้างลูกค้าในแดชบอร์ด MGID Ads
- การไหลของข้อมูล – ผู้โฆษณาเพิ่มโค้ดแบบกำหนดเองในการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ Shopify จากนั้นโค้ด MGID ที่ผสานรวมจะรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ที่เลือกจาก Shopify โดยอัตโนมัติและส่งไปยัง MGID Ads ทำให้สามารถติดตามการสร้างลูกค้าได้
การตั้งค่าการผสานรวมเนทีฟกับ Shopify ทีละขั้นตอน
1. เลือกการผสานรวมเนทีฟใน MGID Ads: เปิด MGID Ads และสร้างหรือแก้ไขแคมเปญที่คุณต้องการติดตามการสร้างลูกค้า ในขั้นตอนการติดตามการสร้างลูกค้า ให้เลือกการผสานรวมเนทีฟเป็นวิธีการติดตาม
2. เพิ่มการผสานรวม Shopify: ให้คลิกที่ "เพิ่มการผสานรวม" เพื่อเปิดแกลเลอรีการผสานรวม และเลือก Shopify หากคุณมีการผสานรวมอื่นอยู่แล้ว ให้คลิกที่ "จัดการการผสานรวม" เพื่อเพิ่ม Shopify
3. ติดตั้ง MGID Pixel ใน Shopify
3.1. คัดลอกโค้ด MGID Pixel: คัดลอกโค้ด MGID Pixel แบบกำหนดเองจากอินเตอร์เฟซ MGID Ads
3.2. เปิดผู้ดูแลระบบ Shopify และไปที่กิจกรรมของลูกค้า: ไปที่การตั้งค่า → กิจกรรมของลูกค้า
คลิกที่ "เพิ่มพิกเซลแบบกำหนดเอง" และตั้งชื่อเป็น MGID
3.3. วางโค้ด MGID พิกเซลแบบกำหนดเอง: ใส่โค้ด MGID ที่คัดลอกมาลงในส่วนพิกเซลแบบกำหนดเองใน Shopify
คลิกบันทึกแล้วคลิกที่เชื่อมต่อ
3.4. ยืนยันว่าพิกเซลทำงานอยู่: พิกเซลแบบกำหนดเองทำงานอยู่ในขณะนี้ หากต้องการทดสอบ ให้ใช้ Shopify Pixel Helper ภายใต้ การดำเนินการ → ทดสอบ
4. กำหนดเป้าหมายการสร้างลูกค้าใน MGID Ads: ใน MGID Ads คุณสามารถสร้างเป้าหมายการสร้างลูกค้าได้สูงสุดสามเป้าหมายโดยเลือกเหตุการณ์ที่คุณต้องการติดตาม เช่น การดูผลิตภัณฑ์ การเพิ่มลงในรถเข็น หรือการซื้อ
5. ปรับแต่งการตั้งค่าขั้นสูง: แก้ไขการตั้งค่าขั้นสูงหรือเพิ่มแท็กการติดตามหากจำเป็นเพื่อการติดตามแคมเปญที่ดีขึ้น
สำคัญ: โปรดทราบว่าในฐานะผู้โฆษณา คุณจะต้องสร้างพิกเซลแบบกำหนดเองใน Shopify เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หลังจากนั้น จะเป็นการผสานรวมในบัญชี MGID Ads สำหรับแคมเปญที่เหลือของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
บทสรุป
การผสานรวมเนทีฟกับ Shopify ของ MGID จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการสร้างลูกค้าโดยขจัดขั้นตอนการตั้งค่าที่ซับซ้อนและเครื่องมือของบุคคลที่สามออกไป ด้วยการเชื่อมต่อ Shopify กับ MGID Ads อย่างราบรื่น ผู้โฆษณาจะได้รับการติดตามที่แม่นยำ การเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่ได้รับการปรับปรุง
ด้วยการผสานรวมอย่างรวดเร็วและการติดตามกิจกรรมอัตโนมัติ ธุรกิจต่าง ๆ ของ Shopify สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาของตนได้โดยที่ไม่ต้องออกแรง เปิดใช้งานการผสานรวมเนทีฟกับ Shopify วันนี้และยกระดับแคมเปญ MGID ของคุณไปสู่อีกระดับ