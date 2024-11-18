MGID มีความภูมิใจที่จะประกาศว่าขณะนี้ได้เข้าร่วมกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (DPF) ใหม่แล้ว กลไกสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรปเมื่อโอนไปยังสหรัฐอเมริกา กรอบการทำงานนี้รับประกันระดับการปกป้องข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป ทำให้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับบริษัทที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในยุโรป
กรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (DPF) คืออะไร
กรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (DPF) เป็นข้อตกลงใหม่ระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อแทนที่กลไกเดิม เช่น “Safe Harbor” และ “Privacy Shield” กลไกดังกล่าวเผชิญกับความท้าทายในการปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของยุโรป ซึ่งก็คือ GDPR กรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการสร้างมาตรการป้องกันที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรปเมื่อได้รับการประมวลผลโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา
เป้าหมายหลักของกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลคือ:
- ปกป้องสิทธิของผู้ใช้: กรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลจะรับประกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนจากสหภาพยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกา
- จัดให้มีกลไกการร้องเรียน: ข้อตกลงนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิดผ่านช่องทางที่มีโครงสร้างชัดเจน
- เปิดใช้งานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย: ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะที่เรียกว่าศาลตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลขึ้นเพื่อตรวจสอบกรณีที่ผู้อยู่อาศัยในสหภาพยุโรปส่งมา
MGID ปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้โดยให้ความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนจะปลอดภัยและสิทธิของตนได้รับการเคารพ
MGID เตรียมพร้อมในการปฏิบัติตาม DPF อย่างไร
MGID ดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ DPF และเสริมสร้างความมุ่งมั่นของเราในการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล นี่คือวิธีที่เราทำสำเร็จ
1. ดำเนินการตรวจสอบการปกป้องข้อมูลอย่างสมบูรณ์
เราเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบโดยละเอียดในทุกพื้นที่ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการโอนจากสหภาพยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกา การตรวจสอบทำให้เราเห็นพื้นที่สำคัญ ๆ ที่ต้องการการปกป้องที่เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน ช่วยให้เราเสริมสร้างความมุ่งมั่นของเราในการรักษาความปลอดภัยของการจัดการข้อมูลได้
2. การอัปเดตนโยบายการปกป้องข้อมูล
จากนั้น เราได้อัปเดตนโยบายการประมวลผลและการปกป้องข้อมูลของเราให้ตรงกับมาตรฐาน DPF เราทำให้แนวทางปฏิบัติของเรามีความปลอดภัย ชัดเจน และเคารพสิทธิของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น โดยสร้างนโยบายข้อมูลที่เน้นความโปร่งใสและความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
3. การฝึกอบรมทีมงานของเราเกี่ยวกับมาตรฐาน DPF และ GDPR
เราได้ฝึกอบรมสมาชิกทีมหลักเกี่ยวกับข้อกำหนด DPF และ GDPR เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งเป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่องที่ช่วยให้เราจัดการข้อมูลตามความคาดหวังของผู้ใช้และเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดด้านความเป็นส่วนตัว
4. การเพิ่มกระบวนการปกป้องข้อมูลใหม่
เราได้กำหนดขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อจัดการคำขอและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล พร้อมตัวเลือกในการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวข้องหากจำเป็น กระบวนการตรวจสอบและการรายงานที่ปรับปรุงของเราทำให้แนวทางปฏิบัติของเราเป็นไปตามข้อกำหนดของ DPF
ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณในทุกขั้นตอน
ความมุ่งมั่นของ MGID ต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลไม่เคยแข็งแกร่งเท่านี้มาก่อน การปฏิบัติตาม DPF อย่างเคร่งครัดช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณปลอดภัยและได้รับการปกป้องตลอดเวลา การทำงานของเราตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัวล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้สำหรับทุกคนที่ใช้บริการ MGID