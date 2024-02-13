คุณเคยสงสัยไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณท่องเว็บหรือโต้ตอบกับบริการออนไลน์ ในยุคที่ข้อมูลคือมีความสำคัญมาก ร่องรอยทางดิจิทัลของคุณนั้นมีคุณค่ามากกว่าที่เคยเป็นมา แต่คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าความเป็นส่วนตัวของคุณจะยังคงเหมือนเดิม และข้อมูลของคุณถูกใช้อย่างมีความรับผิดชอบรึเปล่า

ด้วยข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น ข้อกำหนดให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ในสหภาพยุโรปและกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งแคลิฟอร์เนีย (CCPA) ในสหรัฐอเมริกา ธุรกิจต่าง ๆ จะต้องขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งก่อนที่จะใช้ข้อมูลของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงนี้ได้กระตุ้นให้มีแพลตฟอร์มการจัดการคำยินยอม (CMP) เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรับรองข้อกำหนดและสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า

ในบทความนี้ เราจะสำรวจพื้นฐานของแพลตฟอร์มการจัดการความยินยอม: แพลตฟอร์มเหล่านี้คืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญ และช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ จัดการกับความซับซ้อนของข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้อย่างไร ตั้งแต่การการทำความเข้าใจไปจนถึงความสำคัญของความยินยอมของผู้ใช้ในการเลือกโซลูชัน CMP ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณ เราได้ทำให้แนวคิดของการจัดการความยินยอมเข้าใจง่ายขึ้น และเน้นย้ำถึงบทบาทของแนวคิดในการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลตามหลักจริยธรรม มาดูกันเลย!

แพลตฟอร์มการจัดการความยินยอม (CMP) คืออะไร

แพลตฟอร์มการจัดการความยินยอม (CMP) เป็นเครื่องมือหรือระบบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดการการตั้งค่าความยินยอมของผู้ใช้ได้ โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ช่วยให้ธุรกิจได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้ก่อนที่จะประมวลผลข้อมูลของพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ด้านการตลาด ด้านการวิเคราะห์ หรือด้านการส่งมอบเนื้อหาตามความชอบส่วนบุคคล

โดยทั่วไปแล้ว CMP จะให้ความโปร่งใสและการควบคุมข้อมูลแก่ผู้ใช้โดยเสนอตัวเลือกในการให้หรือเพิกถอนความยินยอม ปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และเข้าถึงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูล สำหรับธุรกิจ CMP จะช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เช่น GDPR ในสหภาพยุโรปหรือ CCPA ในสหรัฐอเมริกา

ทำไมธุรกิจของคุณถึงต้องการ CMP

CMP เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาด้วยเหตุผลหลายประการ

  • การปฏิบัติตามข้อกำหนด: เมื่อข้อกำหนด เช่น GDPR และ CCPA ถูกนำมาใช้ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้ก่อนที่จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน CMP ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้โดยจัดการการตั้งค่าความยินยอมของผู้ใช้และบันทึกการแสดงความยินยอม
  • ความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ: การนำ CMP มาใช้หมายความว่าผู้เผยแพร่โฆษณาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความโปร่งใสและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ด้วยการให้ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลของตนและให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูล ผู้เผยแพร่โฆษณาจึงสามารถสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าของตนได้
  • การลดความเสี่ยง: การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอาจส่งผลให้เกิดบทลงโทษทางการเงินที่สำคัญและเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้เผยแพร่โฆษณา CMP จะช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้โดยรับรองว่าได้รับความยินยอมจากผู้ใช้และจัดทำบันทึกอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยลดโอกาสที่จะถูกปรับตามข้อกำหนดและข้อพิพาททางกฎหมาย
  • ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุง: CMP ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยการเสนอตัวเลือกที่ชัดเจนและเป็นมิตรต่อผู้ใช้สำหรับการจัดการการตั้งค่าความยินยอม ด้วยการให้ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลของตน ผู้เผยแพร่โฆษณาจึงสามารถปรับปรุงความพึงพอใจและความภักดีของผู้ใช้ได้
  • การกำกับดูแลข้อมูลและความรับผิดชอบ: CMP ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถสร้างแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลของตน ด้วยการเก็บบันทึกรายละเอียดความยินยอมและการตั้งค่าของผู้ใช้ ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถติดตามและตรวจสอบความพยายามในการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยสรุปแล้ว การเพิกเฉยต่อการใช้ CMP สามารถขัดขวางความพยายามในการสร้างรายได้ของเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณาได้ ด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ทำได้จำกัดจะส่งผลให้ตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายโฆษณาลดลง ทำลายความเชื่อมั่นของผู้โฆษณาและความไว้วางใจของผู้ใช้ และการเข้าถึงเครือข่ายโฆษณาระดับพรีเมียมถูกจำกัด การใช้ CMP นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้สูงที่สุด ในขณะเดียวกันก็รับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและรักษาความไว้วางใจของผู้ใช้เอาไว้

จะเลือกแพลตฟอร์มการจัดการความยินยอมที่เหมาะสมได้อย่างไร

การเลือก CMP ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การรักษาความไว้วางใจของผู้ใช้ และการจัดการการตั้งค่าความยินยอมอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้เป็นปัจจัยสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อทำการเลือก CMP

  • การปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CMP ที่คุณเลือกนั้นปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น GDPR, CCPA และกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ มองหาฟีเจอร์ที่รองรับข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น ตัวเลือกความยินยอมโดยละเอียด ความสามารถในการเก็บบันทึก และการสนับสนุนสำหรับการอัปเดตด้านข้อกำหนด
  • ประสบการณ์ผู้ใช้: ประเมินอินเตอร์เฟซผู้ใช้และประสบการณ์ของ CMP จากมุมมองของทั้งผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ CMP ควรมีตัวเลือกที่ชัดเจนและใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ในการจัดการการตั้งค่าความยินยอม และควรผสานรวมและกำหนดค่าสำหรับผู้ดูแลระบบได้ง่าย
  • การรับรอง Google CMP: ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2024](https://support.google.com/admanager/answer/13554116) ผู้เผยแพร่โฆษณาและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ Google AdSense, Ad Manager หรือ AdMob จะต้องใช้งาน CMP ที่ได้รับการรับรองโดย Google และผสานรวมกับกรอบการทำงานเพื่อความโปร่งใสและความยินยอม (TCF) ของ IAB เมื่อแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักร
  • ความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง: หา CMP ที่เสนอตัวเลือกที่มีความยืดหยุ่นและการปรับแต่งเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะขององค์กรและหลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ แพลตฟอร์มนี้ควรช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งประกาศความยินยอม ข้อความ และอินเตอร์เฟซผู้ใช้เพื่อให้ตรงกับมาตรฐานการสร้างแบรนด์และประสบการณ์ผู้ใช้ขององค์กรของคุณ
  • ความสามารถในการจัดการข้อมูล: ประเมินความสามารถในการจัดการข้อมูลของ CMP รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล มาตรการรักษาความปลอดภัย และนโยบายการประมวลผลข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมสำหรับการปกป้องข้อมูลและการเข้ารหัส และมีฟีเจอร์การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • การผสานรวมและความเข้ากันได้: พิจารณาความสามารถในการผสานรวมของ CMP และความเข้ากันได้กับกลุ่มเทคโนโลยีที่มีอยู่ของคุณ แพลตฟอร์มควรผสานรวมกับเว็บไซต์ แอปมือถือ และช่องทางดิจิทัลอื่น ๆ ของคุณได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ใช้งานและจัดการได้ง่ายในทุกแพลตฟอร์ม

หากต้องการตรวจสอบว่า CMP ตรงตามเกณฑ์โปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด CMP ของ IAB ยุโรปหรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบรายการ CMP ของ IAB ได้ CMP ที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ไม่ได้ลงทะเบียนกับ TCF หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งรายการนี้จะอัปเดตทุกวัน

จะเพิ่ม MGID เป็นผู้ค้าใน Google CMP ได้อย่างไร

คุณอาจต้องอัปเดตและเพิ่มพันธมิตรด้านโฆษณา (โดยเฉพาะ MGID) หลังจากที่เผยแพร่ข้อความขอความยินยอม นี่อาจเป็นเพราะหนึ่งในสองเหตุผล: คุณกำลังเพิ่มพันธมิตรด้านโฆษณาที่คุณไม่ได้ขอความยินยอมในตอนแรก หรือเมื่อเร็ว ๆ นี้พันธมิตรด้านโฆษณาถูกเพิ่มลงในรายชื่อผู้ให้บริการทั่วโลกของ IAB (GVL) หรือรายชื่อ Google ATP และตอนนี้คุณต้องการ ใช้บริการของพวกเขา

การมี MGID อยู่ในรายชื่อผู้ค้าในความยินยอมของ CMP รวมถึง DSP ของพันธมิตรของ MGID นั้นถือเป็นพื้นฐานเนื่องจากจะทำให้เราสามารถให้บริการโฆษณาที่ตรงเป้าหมายสำหรับผู้ใช้ที่ยินยอมให้มีการติดตามด้วยคุกกี้ และด้วยเหตุนี้ เราจะสามารถสร้างรายได้จากตำแหน่งโฆษณาของเราได้ดีขึ้น ในเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณา

หากต้องการเพิ่ม MGID เป็นผู้ให้บริการในแพลตฟอร์มการจัดการคำยินยอม (CMP) ของ Google ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี AdSense ของคุณ
  2. คลิก ความเป็นส่วนตัวและการส่งข้อความ
  3. คลิก GDPR
  4. คลิก การตั้งค่า
  5. ในส่วน "เลือกประเภทโฆษณาที่คุณต้องการที่จะแสดง" เลือก โฆษณาที่ปรับตามความชอบส่วนบุคคล
  6. ในส่วน "เลือกพันธมิตรด้านโฆษณา" คลิกที่ปากกา “แก้ไข”
  7. เลือก พันธมิตรด้านโฆษณา ในรายการ "พันธมิตรด้านโฆษณาของคุณ" เพื่อเพิ่มลงในข้อความความยินยอมของคุณ

สำหรับ MGID คุณควรค้นหา “MGID, Inc” (รหัสผู้ให้บริการ # 358) ภายใต้ “พันธมิตรด้านโฆษณาแบบกำหนดเอง”

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการจัดการความยินยอม

ทำไม CMP ถึงมีความสำคัญ

CMP มีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้ธุรกิจปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เช่น ข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) และกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งแคลิฟอร์เนีย (CCPA) ด้วยการจัดการการตั้งค่าความยินยอมของผู้ใช้และให้ความโปร่งใสเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูล CMP ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความไว้วางใจกับผู้ใช้และลดความเสี่ยงทางกฎหมายได้

ฉันจำเป็นต้องมี CMP หรือไม่หากเว็บไซต์ของฉันไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

แม้ว่าเว็บไซต์ของคุณจะไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง คุณยังอาจต้องใช้ CMP หากคุณใช้บริการของบุคคลที่สาม (Google Analytics) หรือเครือข่ายโฆษณา (AdSense, Facebook Pixel, Google Ads) ที่เก็บรวบรวมข้อมูลในนามของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีกลไกในการขอความยินยอมจากผู้ใช้สำหรับกิจกรรมการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลใด ๆ หรือไม่

CMP ทำงานอย่างไร

โดยทั่วไป CMP ประกอบไปด้วยอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่อนุญาตให้แต่ละบุคคลดูและจัดการการตั้งค่าความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันหลังบ้านสำหรับธุรกิจในการติดตามและบันทึกความยินยอมของผู้ใช้ รับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด และจัดการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล

การใช้ CMP มีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ของการใช้ CMP ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ดีขึ้น ความโปร่งใสและความไว้วางใจกับผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงทางกฎหมายที่ลดลง การควบคุมกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลที่ดีขึ้น และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นผ่านตัวเลือกการจัดการความยินยอมที่ชัดเจน

CMP ที่ได้รับการรับรองจาก Google คืออะไร

แพลตฟอร์มการจัดการความำยินยอมที่ได้รับการรับรองจาก Google คือ CMP ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Google เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดในการจัดการการตั้งค่าความยินยอมของผู้ใช้และการปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของข้อมูล Google ที่กำหนดให้เว็บไซต์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา เช่น AdSense, Ad Manager หรือ AdMob ใช้ CMP ที่ได้รับการรับรองจาก Google เมื่อแสดงโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้แก่ผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสหราชอาณาจักร CMP เหล่านี้ยังต้องผสานรวมกับกรอบความโปร่งใสและความยินยอม (TCF) ของ IAB เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การเลือก CMP ที่ได้รับการรับรองจาก Google จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของคุณยังคงปฏิบัติตามนโยบายและข้อบังคับของ Google ที่เกี่ยวข้องกับความยินยอมของผู้ใช้และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

สรุป

ความสำคัญของการนำ CMP มาใช้นั้นเป็นที่ประจักษ์ เนื่องจากไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ไปพร้อม ๆ กับการมอบประสบการณ์ทางด้านดิจิทัลที่เป็นส่วนตัวและตรงเป้าหมาย ในขณะที่เราก้าวผ่านยุคของมาตรฐานความเป็นส่วนตัวที่กำลังพัฒนา การลงทุนในโซลูชัน CMP ที่ครอบคลุมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และการรักษาแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลที่มีจริยธรรมในขอบเขตดิจิทัล

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