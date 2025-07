ผู้เขียน

Olha Surynets

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Olha Surynets ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการทุนมนุษย์ที่ MGID Group โดยมีประสบการณ์มากกว่า 18 ปีในหลากหลายสาขา ทั้งด้านไอที ที่ปรึกษา ภาครัฐ และการศึกษา เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) ในลอนดอน ถือใบรับรอง SHRM-SCP จาก Society for Human Resource Management และได้รับการรับรองเป็น Global Remuneration Professional จาก WorldatWork Olha ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการนำโซลูชันการจัดการไปปฏิบัติให้กับ APT หน่วยงานของยูเครนที่ลงทุนด้านทุนมนุษย์ นอกเหนือจากบทบาทในองค์กรแล้ว เธอยังเป็นอาจารย์รับเชิญที่ Kyiv School of Economics และ KROK Business School นอกจากนี้ เธอยังเป็นโค้ชด้านองค์กรที่ได้รับการรับรอง (ACSTH, ICF) ผู้ปฏิบัติด้านเกม (game practitioner) และผู้ปฏิบัติด้าน NLP (Neuro-Linguistic Programming)