โฆษณาทั้งหมดที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม MGID จะต้องผ่านขั้นตอนมาตรฐานของการกลั่นกรองและควบคุม กระบวนการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะไม่ใช้สื่อสร้างสรรค์คุณภาพต่ำ ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงในโฆษณา
ในบางช่วงเวลา การกลั่นกรองเนื้อหาจะใช้เวลามากกว่าปกติและมีปัจจัยที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้ยากต่อการผ่านการกลั่นกรองสำหรับโฆษณาบางรายการ แล้วคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อเร่งขั้นตอนการกลั่นกรองและตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฆษณาของคุณสอดคล้องกับนโยบาย
ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายของคุณขั้นแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฆษณาของคุณไม่มีผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาต้องห้าม บนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของ MGID มีส่วนที่มีรายชื่อผลิตภัณฑ์ต้องห้ามและถูก จำกัดแสดงอยู่ ตรวจสอบรายการนี้และกำจัดรายการที่ต้องห้ามออกจากแคมเปญทั้งหมดของคุณ
หากคุณพบผลิตภัณฑ์ของคุณในรายการสินค้าที่ถูกจำกัด ลองตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่งใบรับรอง หนังสือรับรอง ข้อกำหนดและเงื่อนไขและเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในหมวดหมู่ข้อเสนอของคุณ หลักฐานทางกฎหมายเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณถูกต้องตามกฎหมาย
อีกขั้นตอนหนึ่งที่คุณสามารถทำได้ก็คือดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาภายใต้ความช่วยเหลือของทีมกลั่นกรองของเรา หากต้องการความช่วยเหลือจากกลั่นกรองของ MGID คุณจะต้องส่งลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณให้เราและเราจะดำเนินการกลั่นกรองแคมเปญของคุณล่วงหน้า โดยพื้นฐานแล้วขั้นตอนนี้จะปรับปรุงการตรวจสอบเนื้อหาเพิ่มเติมของคุณ
ตรวจสอบ URL และหน้า Landing Page ของคุณเพื่อต่อสู้กับการปิดบังเราไม่อนุญาตให้มีแคมเปญที่แตกต่างกันรวมอยู่ภายในแคมเปญเดียว ดังนั้นหากคุณจำเป็นต้องทำการทดสอบ A/B บนโฆษณาของคุณ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนเปิดตัวแคมเปญ
ตามหลักทั่วไป เราขอแนะนำให้ตรวจสอบค่าข้อมูลหน้าเว็บและเนื้อหาจากมุมมองของผู้อ่านของคุณ เรื่องราวทั้งหมดที่คุณใส่ไว้ในหน้า Landing Page หรือหน้า Landing Page จะต้องมีคุณภาพสูงและไม่มีเนื้อหาต้องห้าม เช่น ภาพอนาจาร การก่อการร้าย คำพูดแสดงความเกลียดชัง และเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ
นอกจากการตรวจสอบเนื้อหาอย่างละเอียดในเว็บไซต์ของคุณแล้วเรายังตรวจสอบโฆษณาที่คุณใส่ไว้ในแถบด้านข้าง ส่วนท้ายหรือที่อื่น ๆ ปุ่มนำทางควรจะสามารถคลิกได้และนำไปสู่การอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด หลีกเลี่ยงการใส่องค์ประกอบปลอมลงในเว็บไซต์ของคุณ เช่น ภาพบุคคลในวงการสื่อที่ไม่ถูกต้อง ความคิดเห็นปลอม เป็นต้น
ตรวจสอบสำเนาของคุณและดูภาพของคุณไม่ว่าคุณจะใช้งานแคมเปญแบบทั่วโลกหรือแคมเปญแบบกำหนดเป้าหมายสำหรับหลายภูมิภาค ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำการนำเสนอได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นเมือง คุณจะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการกลั่นกรองได้เร็วขึ้นมากหากคุณแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และแก้ไขสำเนาของคุณเพื่อให้ฟังดูเป็นธรรมชาติสำหรับผู้ชม ที่ MGID เราจะไม่ส่งผ่านชื่อเรื่องที่หยาบคายหรือสร้างความสับสน ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฆษณามีความเหมาะสมในเรื่องนี้
อย่าจัดเรียงชุดภาพขนาดย่อใหม่หรือใช้ชื่อเรื่องที่ดีที่สุดกับภาพใหม่ โฆษณาแต่ละรายการได้รับการประเมินเป็นหน่วยโฆษณาเดียว ยิ่งคุณให้สำเนาที่ชัดเจนและสอดคล้องกันมากเท่าไหร่ ผลลัพธ์สุดท้ายของแคมเปญก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น คุณควรคำนึงว่ามีข้อกังวลเฉพาะทางภูมิศาสตร์หลายประการ และบางเรื่องอาจถูกห้ามไม่ให้ใช้ในบางภูมิภาคและอาจมีความเหมาะสมในบางภูมิภาค
คุณภาพของภาพต้องเป็นไปตามนโยบายเนื้อหาของเรา กล่าวคือภาพไม่ควรพร่ามัวหรือแสดงถึงการหลอกลวงทางการแพทย์ ภาพจะต้องอยู่ในความละเอียดที่เหมาะสม ฯลฯ ในโฆษณาของคุณ คุณไม่สามารถแสดงคนดังหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ โดยไม่ได้รับการรับรองจากบุคคลนั้น ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพที่คุณต้องการใช้ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์
สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในการถูกปฏิเสธในตอนนี้ หนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการปฏิเสธโฆษณาในระหว่างกระบวนการกลั่นกรองคือ ความเกี่ยวข้องกับหน้า Landing Page ที่พวกเขาอ้างถึง การมีความเกี่ยวข้องไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องทำให้โฆษณาของคุณดูน่าเบื่อ แต่คุณสามารถเล่นกับจุดกำเนิดของผลิตภัณฑ์ของคุณ ประโยชน์ของการใช้งาน เล่นกับการเชื่อมโยงด้วยวาจา ฯลฯ
การปฏิบัติที่ต้องห้ามบางประการที่จะนำไปสู่การปฏิเสธจากทีมกลั่นกรองของเราได้แก่:
- การละเมิดลิขสิทธิ์
- การละเมิดความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
- การปิดบัง
- การใช้ภาพแนวมือสมัครเล่น
- การแก้ไข PS ที่ยุ่งเหยิง
- เป็นเว็บไซต์ที่อยู่ระหว่างการสร้างหรือปรับปรุง
- การใช้องค์ประกอบปลอมที่ในการออกแบบหน้าเว็บ
- การแอบอ้างเป็นแหล่งที่มาที่ถูกต้อง
- การแอบอ้างว่าได้รับการรับรองคนที่มีชื่อเสียง
- เป็นคลิกเบตเชิงรุก