โฆษณาทั้งหมดที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม MGID จะต้องผ่านขั้นตอนมาตรฐานของการกลั่นกรองและควบคุม กระบวนการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะไม่ใช้สื่อสร้างสรรค์คุณภาพต่ำ ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงในโฆษณา

ในบางช่วงเวลา การกลั่นกรองเนื้อหาจะใช้เวลามากกว่าปกติและมีปัจจัยที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้ยากต่อการผ่านการกลั่นกรองสำหรับโฆษณาบางรายการ แล้วคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อเร่งขั้นตอนการกลั่นกรองและตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฆษณาของคุณสอดคล้องกับนโยบาย

ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายของคุณ

ขั้นแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฆษณาของคุณไม่มีผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาต้องห้าม บนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของ MGID มีส่วนที่มีรายชื่อผลิตภัณฑ์ต้องห้ามและถูก จำกัดแสดงอยู่ ตรวจสอบรายการนี้และกำจัดรายการที่ต้องห้ามออกจากแคมเปญทั้งหมดของคุณ

หากคุณพบผลิตภัณฑ์ของคุณในรายการสินค้าที่ถูกจำกัด ลองตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่งใบรับรอง หนังสือรับรอง ข้อกำหนดและเงื่อนไขและเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในหมวดหมู่ข้อเสนอของคุณ หลักฐานทางกฎหมายเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณถูกต้องตามกฎหมาย

อีกขั้นตอนหนึ่งที่คุณสามารถทำได้ก็คือดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาภายใต้ความช่วยเหลือของทีมกลั่นกรองของเรา หากต้องการความช่วยเหลือจากกลั่นกรองของ MGID คุณจะต้องส่งลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณให้เราและเราจะดำเนินการกลั่นกรองแคมเปญของคุณล่วงหน้า โดยพื้นฐานแล้วขั้นตอนนี้จะปรับปรุงการตรวจสอบเนื้อหาเพิ่มเติมของคุณ

ตรวจสอบ URL และหน้า Landing Page ของคุณ

เพื่อต่อสู้กับการปิดบังเราไม่อนุญาตให้มีแคมเปญที่แตกต่างกันรวมอยู่ภายในแคมเปญเดียว ดังนั้นหากคุณจำเป็นต้องทำการทดสอบ A/B บนโฆษณาของคุณ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนเปิดตัวแคมเปญ

ตามหลักทั่วไป เราขอแนะนำให้ตรวจสอบค่าข้อมูลหน้าเว็บและเนื้อหาจากมุมมองของผู้อ่านของคุณ เรื่องราวทั้งหมดที่คุณใส่ไว้ในหน้า Landing Page หรือหน้า Landing Page จะต้องมีคุณภาพสูงและไม่มีเนื้อหาต้องห้าม เช่น ภาพอนาจาร การก่อการร้าย คำพูดแสดงความเกลียดชัง และเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ

นอกจากการตรวจสอบเนื้อหาอย่างละเอียดในเว็บไซต์ของคุณแล้วเรายังตรวจสอบโฆษณาที่คุณใส่ไว้ในแถบด้านข้าง ส่วนท้ายหรือที่อื่น ๆ ปุ่มนำทางควรจะสามารถคลิกได้และนำไปสู่การอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด หลีกเลี่ยงการใส่องค์ประกอบปลอมลงในเว็บไซต์ของคุณ เช่น ภาพบุคคลในวงการสื่อที่ไม่ถูกต้อง ความคิดเห็นปลอม เป็นต้น

ตรวจสอบสำเนาของคุณและดูภาพของคุณ

ไม่ว่าคุณจะใช้งานแคมเปญแบบทั่วโลกหรือแคมเปญแบบกำหนดเป้าหมายสำหรับหลายภูมิภาค ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำการนำเสนอได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นเมือง คุณจะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการกลั่นกรองได้เร็วขึ้นมากหากคุณแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และแก้ไขสำเนาของคุณเพื่อให้ฟังดูเป็นธรรมชาติสำหรับผู้ชม ที่ MGID เราจะไม่ส่งผ่านชื่อเรื่องที่หยาบคายหรือสร้างความสับสน ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฆษณามีความเหมาะสมในเรื่องนี้

อย่าจัดเรียงชุดภาพขนาดย่อใหม่หรือใช้ชื่อเรื่องที่ดีที่สุดกับภาพใหม่ โฆษณาแต่ละรายการได้รับการประเมินเป็นหน่วยโฆษณาเดียว ยิ่งคุณให้สำเนาที่ชัดเจนและสอดคล้องกันมากเท่าไหร่ ผลลัพธ์สุดท้ายของแคมเปญก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น คุณควรคำนึงว่ามีข้อกังวลเฉพาะทางภูมิศาสตร์หลายประการ และบางเรื่องอาจถูกห้ามไม่ให้ใช้ในบางภูมิภาคและอาจมีความเหมาะสมในบางภูมิภาค

คุณภาพของภาพต้องเป็นไปตามนโยบายเนื้อหาของเรา กล่าวคือภาพไม่ควรพร่ามัวหรือแสดงถึงการหลอกลวงทางการแพทย์ ภาพจะต้องอยู่ในความละเอียดที่เหมาะสม ฯลฯ ในโฆษณาของคุณ คุณไม่สามารถแสดงคนดังหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ โดยไม่ได้รับการรับรองจากบุคคลนั้น ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพที่คุณต้องการใช้ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในการถูกปฏิเสธ

ในตอนนี้ หนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการปฏิเสธโฆษณาในระหว่างกระบวนการกลั่นกรองคือ ความเกี่ยวข้องกับหน้า Landing Page ที่พวกเขาอ้างถึง การมีความเกี่ยวข้องไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องทำให้โฆษณาของคุณดูน่าเบื่อ แต่คุณสามารถเล่นกับจุดกำเนิดของผลิตภัณฑ์ของคุณ ประโยชน์ของการใช้งาน เล่นกับการเชื่อมโยงด้วยวาจา ฯลฯ

การปฏิบัติที่ต้องห้ามบางประการที่จะนำไปสู่การปฏิเสธจากทีมกลั่นกรองของเราได้แก่:

  • การละเมิดลิขสิทธิ์
  • การละเมิดความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว 
  • การปิดบัง
  • การใช้ภาพแนวมือสมัครเล่น
  • การแก้ไข PS ที่ยุ่งเหยิง
  • เป็นเว็บไซต์ที่อยู่ระหว่างการสร้างหรือปรับปรุง
  • การใช้องค์ประกอบปลอมที่ในการออกแบบหน้าเว็บ
  • การแอบอ้างเป็นแหล่งที่มาที่ถูกต้อง
  • การแอบอ้างว่าได้รับการรับรองคนที่มีชื่อเสียง
  • เป็นคลิกเบตเชิงรุก
คุณควรหลีกเลี่ยงแนวทางปฏิบัติเหล่านี้เพื่อให้ผ่านการกลั่นกรองได้เร็วขึ้นในอนาคต ความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอและระดับความไว้วางใจที่สม่ำเสมอในระยะเวลาหนึ่งจะช่วยให้เราตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับแคมเปญของคุณน้อยลง

คำแนะนำ

ที่ MGID เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคมเปญโฆษณาไม่มีเนื้อหาหลอกลวง เป็นเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิด เพื่อให้ผ่านการกลั่นกรองได้เร็วขึ้นเราขอแนะนำให้ทำตามเคล็ดลับที่ได้กล่าวถึงข้างต้นและทำให้แคมเปญการตลาดของคุณชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่าลังเลที่จะสอบถามทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบของ MGID หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายหรือส่วนผสมที่สร้างสรรค์ของแคมเปญของคุณ
ผู้โฆษณา
โฆษณาแบบเนทีฟ
Optimization Tips
Karina Klymenko
Karina Klymenko ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ MGID ด้วยประสบการณ์กว่าแปดปีในการสร้างโฆษณาที่รอบคอบและประสบความสำเร็จ Karina ดูแลสำนักงาน MGID ในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก เธอทำงานร่วมกับทีมต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการสร้างสรรค์โฆษณาทั้งหมดได้รับการแปลความหมายสำหรับภูมิภาคต่าง ๆ นอกเหนือจากความหลงใหลในการเรียนรู้และใช้กลเม็ดและคำแนะนำทางจิตวิทยาในระบบนิเวศการโฆษณาแล้ว Karina ยังติดตามแนวโน้มของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจกับอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง