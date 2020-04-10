คุณลักษณะความเป็นส่วนตัวล่าสุดของเบราว์เซอร์ Apple/Mozilla และการประกาศของ Google เกี่ยวกับการเลิกใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามภายในปี 2022 ได้กลายเป็นฉากหลังของตลาดโฆษณาดิจิทัลในปัจจุบัน เวลาสำหรับคุกกี้ของบุคคลที่สามกำลังจะหมดลงและขณะนี้นักการตลาดต้องเผชิญกับความท้าทายในการหลีกเลี่ยงเทคนิคการติดตามโดยใช้ผู้ใช้ทั่วไป
สำหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเรียนรู้วิธีกำหนดเป้าหมายผู้บริโภคและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชมโดยไม่ต้องใช้คุกกี้ ผู้โฆษณาและแบรนด์ต่าง ๆ ต้องย้อนกลับไปที่ปัจจัยพื้นฐานของวงจรการตลาดและคิดค้นแนวทางใหม่ในการฟัง การแบ่งกลุ่ม และการสร้างโปรไฟล์ของผู้ชม จากจุดนี้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเฉพาะกลุ่มอาจคงอยู่ต่อไปได้ในรูปแบบที่ไม่ใช้คุกกี้ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้าของโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและให้ความสำคัญกับความสนใจในระยะยาวของผู้ชมโดยเฉพาะ
แนวทางใหม่ในการแบ่งกลุ่มและการกำหนดเป้าหมายสำหรับตอนนี้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปที่โฆษณาโดยใช้การติดตามคุกกี้ ได้แก่ แพลตฟอร์มและระบบการซื้อขาย บริการที่ปรึกษาการลงทุน และความช่วยเหลือทางการเงิน โดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นการซื้อด้วยแรงกระตุ้นเพียงครั้งเดียวและต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้และการเปิดใช้งานผู้ชม
ในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นทางออนไลน์ ผู้เผยแพร่โฆษณา ผู้โฆษณา และแบรนด์ต่าง ๆ ควรมองหาโซลูชันการระบุตัวตนใหม่ ๆ ที่คงทน ซึ่งขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้ใช้และการสร้างคุณค่าให้กับประสบการณ์ของพวกเขา หากไม่มีผู้รวบรวมข้อมูลบุคคลที่สาม ผู้โฆษณาจะต้องตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่หนึ่งใหม่ด้วยตนเองและเป็นพันธมิตรกับผู้เผยแพร่โฆษณาเพื่อผสานรวมกลุ่มข้อมูลของบุคคลที่หนึ่ง
ผู้เผยแพร่โฆษณาควรปฏิบัติตามกฎระเบียบ การขออนุญาตจากผู้ใช้ การจัดการการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การแบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามข้อมูลประชากร พฤติกรรมการค้นหา ความชอบหรือพฤติกรรมการดู และการกำหนดเป้าหมายผู้ชมแบบกำหนดเอง เนื่องจากในตอนนี้เว็บไซต์ส่วนใหญ่มีผู้ชมที่ไม่ระบุตัวตน แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ข้อมูลเชิงบริบทการกำหนดเป้าหมายตามบริบทอาจถูกมองว่าเป็นโซลูชันเดียวที่เป็นไปได้จนกว่าผู้เผยแพร่โฆษณาจะสามารถใช้งานข้อมูลสำหรับการกำหนดเป้าหมายตามประสิทธิภาพได้ ดังนั้นผู้โฆษณาควรทำงานร่วมกับและสนับสนุนผู้เผยแพร่โฆษณาระดับพรีเมียมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของตน เช่น ไซต์เฉพาะสำหรับหัวข้อทางการเงินและธุรกิจ
แอปการเงินส่วนบุคคลเป็นตัวชี้วัดทางบริบทอื่น ๆ ของความสนใจในการออมเงินหรือความตั้งใจในการลงทุนของผู้ใช้ นักการตลาดยังสามารถลองใช้หมวดหมู่บริบทที่ใกล้เคียงกับการเงิน อย่างเช่น การคืนเงินสด การเดินทาง การเลี้ยงดู การช็อปปิ้ง ฯลฯ
ด้วยเหตุนี้การทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มโฆษณาแบบเนทีฟไม่เพียงแต่ให้โอกาสในการวางโฆษณาตามบริบทเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถแบ่งช่องทางและปรับขนาดแคมเปญผ่านผู้เผยแพร่โฆษณา ในบางแพลตฟอร์มเหล่านี้อัลกอริทึม ML แบบเรียลไทม์จะวิเคราะห์เนื้อหาของแต่ละหน้าและตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือไม่ ผู้โฆษณาสามารถรวบรวมกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเองที่ต้องการจะกำหนดเป้าหมาย เลือกผู้เผยแพร่โฆษณาและตั้งค่าตัวกรองบริบทเพื่อเลือกสภาพแวดล้อมที่ส่งสัญญาณถึงสภาพจิตใจและความตั้งใจที่เฉพาะเจาะจง
ผลสุดท้ายในไม่ช้าจะมีความเป็นไปได้จะมีน้อยลงมากในการกำหนดเป้าหมายผู้ชมแบบกำหนดเองตามกลุ่มข้อมูลของบุคคลที่สามที่รวบรวมไว้ แต่ผู้โฆษณาควรเป็นพันธมิตรกับผู้เผยแพร่โฆษณา โดยการสร้างภาพรวมข้อมูลที่สะอาดขึ้นและจูงใจให้ผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลด้วยความเต็มใจ
การสำรวจโฆษณาตามบริบทเป็นอีกวิธีหนึ่งในการอยู่รอดในโลกที่ไร้คุกกี้ ซึ่งจะเปลี่ยนการมุ่งเน้นจากลักษณะผู้ชมไปเป็นบริบทของคำหลักและความหมายในเนื้อหาของหน้าเพจ หวังว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจสร้างช่องว่างสำหรับการทดลองที่มีรูปแบบการกำหนดเป้าหมายและการผสานรวมเนื้อหาโดยที่ไม่ทำให้ผลกำไรลดลง