การตลาดแบบพันธมิตรเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นจากความสามารถในการปรับตัว แม้ว่าจะมีลักษณะตรงไปตรงมา แต่สาขานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามความชอบของผู้บริโภค เทคโนโลยี และพลวัตของตลาดที่พัฒนาขึ้น ในปี 2024 การทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีความสำคัญมากกว่าที่เคย บทความนี้จะสำรวจทัศนคติล่าสุดของผู้บริโภคโดยอิงจากการวิจัยและสถิติของ eMarketer รายงานล่าสุดของพวกเขาวิเคราะห์แนวโน้มสำคัญที่อาจกำหนดการดำเนินการทางการตลาดแบบพันธมิตรใหม่และส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในแต่ละรุ่น
ภาพรวมของแนวโน้มการตลาดแบบพันธมิตร
ภูมิทัศน์การตลาดแบบพันธมิตรในปี 2024 มีลักษณะเด่นอยู่ด้วยกัน 3 ประการหลัก ๆ
- การพึ่งพาเนื้อหาวิดีโอมากขึ้น: แพลตฟอร์มอย่าง TikTok, YouTube และ Instagram ได้ยกระดับวิดีโอรูปแบบสั้นให้เป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์พันธมิตร
- การเปลี่ยนแปลงไปสู่เนื้อหาเฉพาะกลุ่มที่ปรับแต่งได้: ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการคำแนะนำที่รู้สึกว่าเหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา มากกว่าโปรโมชันทั่วไปที่เป็นแบบกว้าง ๆ
- ความแตกต่างระหว่างรุ่นในการบริโภคสื่อ: ผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่ามักจะชอบการค้นคว้าข้อมูลบนเว็บ ในขณะที่ผู้ชมที่อายุน้อยกว่าจะขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์มโซเชียลและวิดีโอ
แนวโน้มเหล่านี้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นของการตลาดแบบพันธมิตร การก้าวไปข้างหน้านั้นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในกลุ่มประชากรต่าง ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในความชอบก็สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพของแคมเปญได้
ทำไมการทำความเข้าใจกับทัศนคติของผู้บริโภคจึงมีความสำคัญ
ทัศนคติของผู้บริโภคส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จของแคมเปญการตลาดแบบพันธมิตร การรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมกับเนื้อหาแบบพันธมิตร_ที่ไหน อย่างไร และทำไม_ ทำให้ผู้โฆษณาปรับแต่งกลยุทธ์การส่งข้อความและการจัดจำหน่ายได้ ในปี 2024 ที่มีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์มที่เพิ่มมากขึ้น การปรับตัวให้เข้ากับความชอบเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความชอบของคนแต่ละรุ่นมีบทบาทสำคัญในการกำหนดช่องทางและประเภทเนื้อหาที่ตรงใจมากที่สุด
ทัศนคติของผู้บริโภคในการทำการตลาดแบบพันธมิตรในปี 2024
ผู้บริโภคกว่าครึ่งในสหรัฐฯ รู้จักการตลาดแบบพันธมิตร แม้ว่าผู้ใช้จะมีความสามารถมากขึ้นในการเพิกเฉยหรือหลีกเลี่ยงโฆษณาโดยสิ้นเชิง จากการสำรวจผู้บริโภคในสหรัฐฯ จำนวน 1,378 รายของ eMarketer:
- การตลาดแบบพันธมิตรได้รับการยอมรับว่าเป็นประเภทโฆษณาที่สร้างการรบกวนน้อยที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเพียงประมาณ 20% เท่านั้นที่ให้คะแนนว่า "รบกวนมาก"
- ความน่าเชื่อถือยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ: ผู้บริโภคประมาณ 40% เชื่อถือโฆษณาแบบพันธมิตร "ในบางครั้ง" ทำให้การตลาดแบบพันธมิตรสอดคล้องกับรูปแบบโฆษณาอื่น ๆ ในแง่ของความน่าเชื่อถือที่รับรู้ได้
ผลการวิจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าการตลาดแบบพันธมิตรจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและได้รับการตอบรับที่ดีโดยทั่วไป แต่ระดับความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมยังคงแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละกลุ่มประชากร
ความแตกต่างระหว่างคนแต่ละรุ่นในการรับรู้และการมีส่วนร่วม
ความชอบของคนแต่ละรุ่นจะเป็นตัวกำหนดอย่างชัดเจนว่าผู้บริโภคโต้ตอบกับเนื้อหาของพันธมิตรอย่างไร คนรุ่นเก่ากว่า รวมถึงคนรุ่น Gen X และคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ มีแนวโน้มที่จะพบกับลิงก์พันธมิตรผ่านการท่องเว็บแบบดั้งเดิมมากกว่า ในทางกลับกัน คนรุ่น Gen Z และคนรุ่นมิลเลนเนียลมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของพันธมิตรบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มวิดีโอมากกว่า
ความแตกต่างที่สำคัญ ได้แก่:
- คนรุ่นใหม่ชอบการมีส่วนร่วมที่เน้นโซเชียลเป็นอันดับแรก: คนรุ่น Gen Z และคนรุ่นมิลเลนเนียลมีแนวโน้มที่จะดูโฆษณาของพันธมิตรบนแพลตฟอร์มอย่าง TikTok และ Instagram มากกว่า ในขณะที่คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์มักจะเห็นโฆษณาบนเนื้อหาบนเว็บที่นิ่งกว่า
- บทบาทของอินฟลูเอนเซอร์: สำหรับผู้บริโภคที่อายุน้อยกว่า อินฟลูเอนเซอร์มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากกว่าบริษัทสื่อดั้งเดิมมาก
อิทธิพลของการตลาดแบบพันธมิตร
ผู้บริโภคมักมองข้ามผลกระทบของโฆษณาที่มีต่อการตัดสินใจของตน อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการตลาดแบบพันธมิตร มีหลักฐานว่าการตลาดแบบพันธมิตรมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่
- มีอิทธิพลปานกลางต่อการตัดสินใจ: แม้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามน้อยกว่า 30% ยอมรับว่าการตลาดแบบพันธมิตรมีอิทธิพลต่อพวกเขาในระดับ "ปานกลาง" หรือมากกว่านั้น แต่ระดับอิทธิพลนี้สอดคล้องกับโฆษณาประเภทอื่น ๆ
- ความแตกต่างระหว่างรุ่นในการรับรู้ถึงอิทธิพล: ผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยเฉพาะคนรุ่น Gen Z มีแนวโน้มที่จะพบว่าเนื้อหาแบบพันธมิตร "มีอิทธิพลอย่างมาก" เมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อน คนรุ่น Gen Z มีแนวโน้มมากกว่าเบบี้บูมเมอร์หรือ Gen X ในการรับรู้ผลกระทบของโฆษณาแบบพันธมิตรถึงสองเท่า
ความมั่นใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่ต่อประสิทธิภาพของเนื้อหาพันธมิตรเป็นสัญญาณที่ชัดเจนสำหรับนักการตลาดที่ต้องการดึงดูดกลุ่มคนเหล่านี้
การเปลี่ยนแปลงอำนาจ: ผู้สร้างเนื้อหาเทียบกับสื่อดั้งเดิมในการตลาดแบบพันธมิตร
บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้สร้างเนื้อหาในระบบนิเวศพันธมิตรถือเป็นตัวเปลี่ยนเกม แม้ว่าผู้เผยแพร่โฆษณาและบริษัทสื่อดั้งเดิมจะครองพื้นที่นี้มานาน แต่ผู้สร้างเนื้อหาก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
- ผู้สร้างเนื้อหาเป็นแรงผลักดันให้ซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย: ผู้บริโภคเกือบ 50% รายงานว่าเนื้อหาของผู้สร้างเนื้อหามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียของพวกเขา เทียบได้เป็นเพียง 10.7% ที่ระบุว่าตัดสินใจซื้อเพราะเนื้อหาของบริษัทสื่อ แม้ว่าเนื้อหาของร้านค้าปลีกจะยังมีประสิทธิภาพ แต่กลับอยู่ที่ 35.4%
- ความร่วมมือระหว่างผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้สร้างเนื้อหา: เพื่อตอบสนองต่อเรื่องนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาแบบดั้งเดิมจึงร่วมมือกับผู้สร้างเนื้อหามากขึ้นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น เครือข่ายผู้สร้างเนื้อหาจาก CNET ที่เปิดตัวเมื่อต้นปีนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของแนวโน้มนี้
แม้ว่าผู้สร้างเนื้อหาจะมีอิทธิพลเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่ใช่ตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของผู้โฆษณาในทุกประเภท สำหรับภาคส่วนที่ต้องพิจารณาในระดับสูง เช่น บริการทางการเงิน ผู้เผยแพร่เนื้อหาแบบดั้งเดิมยังคงมีอิทธิพลอยู่ อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจปฏิเสธแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังผู้สร้างเนื้อหาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่เน้นผู้บริโภคเป็นหลัก
เทคโนโลยีและเครื่องมือที่หล่อหลอมประสบการณ์ของพันธมิตร
เทคโนโลยีและเครื่องมือมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ นี่คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่กำลังปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของพันธมิตร
การกำหนดเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังปฏิวัติวิธีการที่พันธมิตรกำหนดเป้าหมายและดึงดูดผู้ชม เครื่องมือ AI สมัยใหม่นั้นเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น AI สามารถทำนายได้ว่าผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ใดโดยอิงจากประวัติการเรียกดูและการซื้อในอดีต ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถปรับแต่งโฆษณาพันธมิตรให้เหมาะกับความสนใจของแต่ละบุคคลได้ ทำให้มีอัตราการสร้างลูกค้าที่สูงขึ้น ตัวอย่างที่น่าสนใจคือเครื่องมือที่แนะนำของ Amazon ซึ่งใช้ AI เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมของผู้ใช้ ช่วยเพิ่มยอดขายของพันธมิตรได้อย่างมาก
การผสานรวมโฆษณาแบบเนทีฟและวิดีโออย่างราบรื่น
การผสานรวมการตลาดแบบพันธมิตรกับโฆษณาแบบเนทีฟและเนื้อหาวิดีโอกำลังมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โฆษณาแบบเนทีฟผสมผสานกับเนื้อหาโดยรอบได้อย่างลงตัว รบกวนผู้ชมน้อยลงและดึงดูดใจมากขึ้น ตัวอย่างเช่น อินฟลูเอนเซอร์บน YouTube มักจะโปรโมทผลิตภัณฑ์ในวิดีโอของตนด้วยวิธีที่ผู้ชมรู้สึกเป็นธรรมชาติ การผสานรวมรูปแบบนี้ช่วยรักษาความสนใจของผู้ชมและเพิ่มความน่าเชื่อถือของการโปรโมทเอาไว้ แพลตฟอร์มอย่าง TikTok ยังใช้ประโยชน์จากโฆษณาแบบเนทีฟวิดีโอเพื่อส่งมอบเนื้อหาพันธมิตรที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น
การติดตามและการระบุแหล่งที่มาขั้นสูง
การติดตามและการระบุแหล่งที่มาที่แม่นยำมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจผลกระทบของแคมเปญพันธมิตร เทคโนโลยีใหม่นำเสนอโซลูชันการติดตามขั้นสูงที่ก้าวข้ามวิธีการแบบเดิมที่ใช้คุกกี้ การติดตามข้ามอุปกรณ์ช่วยให้พันธมิตรเข้าใจว่าผู้ใช้โต้ตอบกับเนื้อหาบนอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างไรก่อนตัดสินใจซื้อ วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจว่าจุดสัมผัสทั้งหมดจะถูกนำมาพิจารณาในกระบวนการระบุแหล่งที่มา ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าพันธมิตรรายใดเป็นตัวขับเคลื่อนการสร้างลูกค้า เครื่องมือเช่น Google Analytics 4 กำลังเป็นผู้นำในการให้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้
ความท้าทายและข้อกังวลในการตลาดแบบพันธมิตร
แม้ว่าจะมีความก้าวหน้า แต่การตลาดแบบพันธมิตรยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการในปี 2024
- ความเบื่อโฆษณาและข้อสงสัยของผู้บริโภค: การดูโฆษณาอาจทำให้เกิดการเบื่อโฆษณา ทำให้เนื้อหาจากพันธมิตรโดดเด่นได้ยากขึ้น จำเป็นต้องมีเนื้อหาที่สดใหม่และน่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจ
- การสร้างสมดุลระหว่างการปรับแต่งส่วนบุคคลกับข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว: การปรับแต่งโฆษณาต้องอาศัยการจัดการข้อมูลผู้ใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความเป็นส่วนตัว แนวทางการจัดการข้อมูลที่โปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวถือเป็นสิ่งสำคัญ
- การปกป้องข้อมูลและปฏิบัติตามกฎระเบียบ: การปฏิบัติตามกฎระเบียบการปกป้องข้อมูล เช่น GDPR และ CCPA ถือเป็นสิ่งสำคัญในการหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภค
- การฉ้อโกงและแนวทางปฏิบัติที่เข้าใจผิด: การตลาดแบบพันธมิตรมีความเสี่ยงต่อการฉ้อโกง เช่น การคลิกปลอมและรีวิวปลอม การใช้เครื่องมือตรวจจับการฉ้อโกงและการตรวจสอบพันธมิตรสามารถช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้
- การแข่งขันและความอิ่มตัวของตลาด: การแข่งขันและความอิ่มตัวของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การสร้างความโดดเด่นเป็นเรื่องท้าทาย การกำหนดเป้าหมายในตลาดเฉพาะและเสนอข้อเสนอที่มีคุณค่าเฉพาะตัวสามารถช่วยได้
- การควบคุมคุณภาพของพันธมิตรในเครือข่าย: การรับรองว่าพันธมิตรจะรักษามาตรฐานคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์ การตรวจสอบเป็นประจำและแนวทางที่ชัดเจนสามารถช่วยรักษาคุณภาพได้
- การเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึมและนโยบายของแพลตฟอร์ม: การอัปเดตอัลกอริทึมและนโยบายของแพลตฟอร์มอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของการตลาดแบบพันธมิตร การติดตามการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งจำเป็น
- ความท้าทายในการกำหนดคุณลักษณะ: การกำหนดคุณลักษณะการสร้างลูกค้าให้กับพันธมิตรที่เหมาะสมอย่างแม่นยำอาจมีความซับซ้อน จำเป็นต้องมีการติดตามขั้นสูงและรูปแบบการกำหนดคุณลักษณะเพื่อวัดประสิทธิภาพอย่างแม่นยำ
หากต้องการคำแนะนำที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเอาชนะความกังวลเหล่านี้ โปรดอ่านบทความโดยละเอียดของเราเกี่ยวกับ[ความท้าทายในการทำการตลาดแบบพันธมิตร] (https://www.mgid.com/blog/navigating-affiliate-marketing-challenges-key-solutions-revealed) ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย
ทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรต่ออนาคตของการตลาดแบบพันธมิตร
แล้วเราสามารถสรุปอะไรได้บ้างจากแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดในการตลาดแบบพันธมิตร อย่างที่เราเห็นกัน ภูมิทัศน์ของการตลาดแบบพันธมิตรกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อให้ก้าวนำหน้าผู้อื่น แบรนด์ต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ต่อไปนี้คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคต
ทัศนคติของคนในแต่ละรุ่นเป็นสิ่งสำคัญ
คนรุ่นมิลเลนเนียลและ Gen Z คุ้นเคยกับการตลาดแบบพันธมิตรและมองในแง่ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้แบรนด์ต่าง ๆ ที่ตั้งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มีโอกาสในการเติบโต
ตัวอย่าง: แบรนด์แฟชั่นจับมือกับอินฟลูเอนเซอร์บน Instagram เพื่อแบ่งปันโค้ดส่วนลดพิเศษ ซึ่งจะช่วยดึงดูดความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมายที่อายุน้อยกว่าเหล่านี้
ความสำคัญของกลยุทธ์หลายช่องทาง
ความแตกต่างระหว่างรุ่นในการบริโภคสื่อควรเป็นแนวทางให้ผู้ทำการตลาดแบบพันธมิตรเลือกช่องทางที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มวิดีโอหรือการสร้างสมดุลระหว่างเนื้อหาเว็บแบบดั้งเดิมก็ตาม
ตัวอย่าง: แบรนด์การท่องเที่ยวสามารถใช้วิดีโอ YouTube เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้ ในขณะเดียวกันก็จัดโปรโมชันพันธมิตรผ่านบล็อกการท่องเที่ยวและจดหมายข่าวเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น
ผู้สร้างเนื้อหาคืออนาคตของการตลาดแบบพันธมิตร
ในขณะที่ผู้เผยแพร่โฆษณาแบบดั้งเดิมยังคงมีความสำคัญในตลากเฉพาะกลุ่ม แต่ผู้สร้างเนื้อหากำลังกลายมาเป็นหน้าตาของอุตสาหกรรม แพลตฟอร์มต่าง ๆ ยังคงให้ความสำคัญกับเนื้อหาของผู้สร้างเนื้อหาที่ทำให้มีผู้ชมมากขึ้นกว่าเดิม
ตัวอย่าง: แบรนด์เกี่ยวกับความงามที่ร่วมมือกับบล็อกเกอร์วิดีโอบน YouTube เพื่อรีวิวผลิตภัณฑ์และสอนการใช้งาน ส่งผลให้สามารถเข้าถึงฐานผู้ติดตามที่ใกล้ชิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทสรุป
เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ การตลาดแบบพันธมิตรจึงปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI และการผสานรวมเนื้อหาพื้นฐาน ไปจนถึงการจัดการกับปัญหาความเป็นส่วนตัวและการใช้ประโยชน์จากพลังของผู้สร้างเนืื้อหา อนาคตของการตลาดแบบพันธมิตรนั้นทั้งเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่ดี การที่ผู้ชมในกลุ่มคนรุ่น Gen Z และมิลเลนเนียลให้การยอมรับเนื้อหาของพันธมิตรมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตในภาคส่วนนี้
สำหรับพันธมิตรที่ต้องการก้าวไปข้างหน้า MGID นำเสนอแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องมือที่มีค่า ทีมงานสร้างสรรค์ และความช่วยเหลือที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ เข้าร่วม MGID วันนี้ และปลดล็อกศักยภาพทั้งหมดของกลยุทธ์การตลาดแบบพันธมิตรของคุณ