แพลตฟอร์มโฆษณาระดับโลก MGID ประกาศเปิดตัว MGID+ โซลูชันแบบครบวงจรสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาระดับพรีเมียมที่กำลังมองหาโซลูชันที่มากกว่าการสร้างรายได้ในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบนเว็บเปิด MGID+ นำเสนอเครื่องมือสร้างรายได้ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในชุดเดียว และได้รับการปรับปรุงด้วยข้อมูลเรียลไทม์ที่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของการโฆษณา เว็บไซต์ และเนื้อหา
จากการหารือกับผู้เผยแพร่โฆษณาหลายร้อยราย MGID พบว่าการสร้างกระแสรายได้ที่ยั่งยืนเป็นความท้าทายสำคัญที่ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องเผชิญในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังพบอีกว่าผู้เผยแพร่โฆษณาได้รับผลกระทบมากขึ้นจากการแข่งขันที่รุนแรงจากแพลตฟอร์มโซเชียล การปฏิบัติตามกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการอัปเดตเทคโนโลยีที่ซับซ้อนให้ทันสมัยอยู่เสมอ MGID+ ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้โดยเฉพาะ โดยใช้เครื่องมือที่แข็งแกร่งที่หลากหลายที่ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถรักษารายได้ เข้าถึงผู้ชม และดึงดูดผู้อ่านได้:
- การรักษาระดับรายได้: การรักษารายได้จากโฆษณาให้ยั่งยืนอาจเป็นความท้าทายสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาทุกคน ด้วยเหตุนี้ MGID จึงได้รวมแหล่งที่มาของความต้องการใหม่ๆ มาไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยขยายขอบเขตจากความต้องการเดิมให้ครอบคลุมถึงความต้องการของ Google การแสดงผลแบบโปรแกรม และวิดีโอ เครื่องมือ 'Campaign Studio' จะช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดตัวแคมเปญเนทีฟโดยตรงจากผู้ซื้อโดยไม่ต้องผ่านผู้ขายบุคคลที่สาม และช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถควบคุมโฆษณาของตนได้ 100% สุดท้ายนี้การใช้ 'Contextual Intelligence' ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดโดยผู้ขายจะให้การกำหนดเป้าหมายโดยแบบไร้คุกกี้ที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสียสละสิทธิพิเศษเพื่อแลกกับข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและทรัพย์สินทางปัญญา
- การดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย: ผู้เผยแพร่โฆษณาจะสามารถค้นหากลุ่มผู้อ่านที่มีส่วนร่วมใหม่ๆ ผ่านการเผยแพร่เนื้อหา และการแลกเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายภายนอก ขณะเดียวกันก็ลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มการค้นหาและโซเชียล การผสานรวมแพลตฟอร์มโปรโมทเนื้อหาของ MGID ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถเปิดตัวแคมเปญของตนเองได้ ในขณะที่คำแนะนำของ Core Web Vital และ SEO จะช่วยให้มั่นได้ใจว่าด้านเทคนิคของหน้าเว็บของผู้เผยแพร่โฆษณาจะได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชม
- การดึงดูดผู้อ่าน: สามารถกระตุ้นให้ผู้ชมอยู่ในเว็บไซต์ผ่านการแนะนำเนื้อหาที่ปรับแต่งได้ ในขณะที่ 'Audience Hub' จะดึงดูดผู้ใช้กลับมาที่เว็บไซต์ด้วยการแจ้งเตือนแบบพุชที่ปรับแต่งได้เช่นเดียวกันกับ ‘Analytics Hub’ จะช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถดูภาพรวมทั้งหมดของการดำเนินการแบ็กเอนด์ได้ ซึ่งจะสามารถติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเนื้อหาเพื่อการตัดสินใจโดยอ้างอิงจากข้อมูล
Sergii Denysenko ซีอีโอของ MGID กล่าวว่า "เราได้ร่วมงานกับผู้เผยแพร่โฆษณาหลายร้อยรายอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาโซลูชันพิเศษนี้ และเราภูมิใจที่โซลูชันนี้สามารถแก้ไขปัญหาหลักที่พันธมิตรด้านการเผยแพร่โฆษณาดิจิทัลของเราเผชิญได้อย่างแม่นยำ เราเชื่อมั่นว่า MGID+ จะส่งผลดีต่อผู้โฆษณาและแบรนด์ด้วยเช่นกัน ด้วยการมอบเครื่องมือให้กับผู้เผยแพร่โฆษณาเพื่อยกระดับข้อเสนอของตน ผู้โฆษณาจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและช่องโฆษณาคุณภาพสูงได้ ซึ่งทั้งหมดนี้มาพร้อมกับความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับแบรนด์ เรายินดีที่จะส่งมอบโซลูชันที่จะมอบประโยชน์มหาศาลให้กับผู้เผยแพร่โฆษณา ผู้โฆษณา และผู้อ่าน"