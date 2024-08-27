คุณกำลังกำหนดกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณอยู่หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น คำถามว่าจะใช้การตลาดแบบดึงดูดหรือแบบผลักดี เราคิดว่าตัวเลือกทั้งสองอย่างนี้มีรากฐานมาจากแนวทางการส่งเสริมการขายที่แตกต่างกันอย่างมากของกลยุทธ์ทั้งสองแบบ
- แบบดึงดูด: สร้างมันขึ้นมา แล้วพวกเขาจะมาเอง
- แบบผลัก: ถ้าคุณไม่ประกาศออกไป ก็ไม่มีใครได้ยิน
อย่างที่คุณเห็น ความแตกต่างระหว่างการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลักนั้นชัดเจนมาก! ดูเหมือนว่าแนวทางทั้งสองแบบจะนำพาแคมเปญของคุณไปในทิศทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น เรามาวิเคราะห์กันให้ขาดว่าคุณควรเลือกใช้การตลาดแบบดึงดูดหรือแบบผลักดี คำตอบนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิด เราจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของเราในบทความเพื่อให้คุณมีความรู้และความสามารถในการตัดสินใจว่าแนวทางใดเหมาะกับวัตถุประสงค์ของคุณมากที่สุด
การตลาดแบบดึงดูดคืออะไร กลยุทธ์การ "ดึง"
การตลาดแบบดึงดูดมุ่งเน้นไปที่การดึงดูดลูกค้าด้วยเนื้อหาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและมีคุณค่า ในช่องทางการตลาดแบบดึงดูด คุณจะไม่ได้ป่าวประกาศและเผยแพร่ข้อความของคุณไปยังสาธารณชนในรูปแบบเดิม ๆ ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลักก็คือ การตลาดแบบดึงดูดนั้นตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หรือกระตุ้นความสนใจของพวกเขา การเลือกเส้นทางนี้หมายความว่าคุณกำลังดึงดูดตลาดเป้าหมายของคุณเข้ามาหาคุณโดยธรรมชาติ โดยไม่ต้องบอกให้พวกเขามาใช้บริการโดยตรง
ส่วนประกอบหลักของการตลาดแบบดึงดูดคืออะไร
ด้านล่างนี้คือส่วนประกอบหลักของแคมเปญแบบดึงดูด:
- SEO เพื่อช่วยเพิ่มการเข้าถึงแบบธรรมชาติของเว็บไซต์ของคุณ
- การสร้างเนื้อหา เพื่อมอบคุณค่าให้กับตลาดเป้าหมาย
- การสร้างโอกาสในการขาย เพื่อสร้างตลาดที่มีความสนใจในการขาย
คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่าส่วนประกอบที่กล่าวถึงที่นี่เป็นสิ่งที่ผู้คนสามารถบริโภคได้ฟรี เมื่อเปรียบเทียบกับการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลัก นั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่านี่คือการตลาดแบบดึงดูด
การตลาดแบบผลักคืออะไร กลยุทธ์การ “ผลัก”
ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าการตลาดแบบดึงดูดคืออะไร คุณก็จะเข้าใจการตลาดแบบผลักได้ง่ายขึ้น โดยพื้นฐานแล้ว หลักการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลักนั้นตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง สำหรับการตลาดแบบผลัก คุณกำลังผลักดันข้อความไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นโดยหวังว่าจะสามารถขายสินค้าได้ แทนที่จะจำคำจำกัดความของการตลาดแบบผลักให้ขึ้นใจ ให้จำไว้ว่าการตลาดประเภทนี้เป็นการโฆษณาแบบดั้งเดิม สิ่งใดก็ตามที่เน้นที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการสามารถระบุได้ว่าเป็นการตลาดแบบผลัก
ส่วนประกอบหลักของการตลาดแบบผลักมีอะไรบ้าง
ด้านล่างนี้คือส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับการโฆษณาแบบผลัก:
- การโฆษณา ซึ่งรวมถึงวิธีการทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
- การตลาดทางอีเมล ที่ให้คุณขายให้กับกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงผ่านกล่องจดหมายของพวกเขา
- ข้อเสนอส่งเสริมการขาย ที่ให้แรงจูงใจแก่กลุ่มเป้าหมายให้ซื้อทันที
เมื่อคุณพิจารณาการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลัก คุณจะสังเกตเห็นว่าแบบหลังเน้นที่การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในวิธีการดั้งเดิม เช่น โฆษณาทางวิทยุ วิธีนี้อาจไม่ได้หมายถึงการสร้างลูกค้าในเชิงยอดขายเสมอไป แต่กรณีนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยต้องขอบคุณการตลาดแบบดิจิทัล
ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลักทางออนไลน์คืออะไร
อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง! เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างได้ดีขึ้น เราได้เตรียมตารางอ้างอิงด่วนไว้ให้คุณแล้ว ในหัวข้อย่อยต่อไปนี้ เราจะอธิบายความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลัก
|แบบดึงดูด
|แบบผลัก
|แนวทาง
|มอบคุณค่าผ่านเนื้อหาและประสบการณ์
|โฆษณาอย่างเปิดเผยหรือมีคำกระตุ้นการดำเนินการที่ชัดเจน
|ค่าใช้จ่าย
|ราคาไม่แพงเพราะเนื้อหาที่สร้างขึ้นมักจะสามารถเผยแพร่ได้ฟรี
|ราคาแพงกว่าเพราะตัวอย่างการตลาดแบบผลักส่วนใหญ่ต้องจ่ายเงินค่าโฆษณา
|วิธีการ
|โพสต์บล็อก สร้างความสนใจให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า โพสต์โซเชียลมีเดีย การคัดอีเมลกลุ่มลูกค้า การส่งอีเมลจำนวนมาก แคมเปญกำหนดเป้าหมายใหม่ หน้าขาย
|ประสิทธิภาพ
|ค่อยเป็นค่อยไปแต่ระยะยาว
|ทันทีแต่ระยะสั้น
ความแตกต่างในด้านแนวด้านทาง
แม้จากมุมมองของผู้ชม ความแตกต่างที่สังเกตเห็นได้ง่ายที่สุดอย่างหนึ่งระหว่างการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลักก็คือวิธีการทำ การตลาดแบบดึงดูดเน้นที่ความสัมพันธ์มากกว่าในแง่ที่ว่ามีการมอบคุณค่าให้กับผู้ที่อาจเป็นลูกค้าก่อนที่จะมีการทำธุรกรรมเกิดขึ้น แต่สำหรับแบบผลัก คุณเพียงแค่ส่งข้อความ ความแตกต่างของทั้งสองแนวทางระหว่างการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลักจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน แบบดึงดูดจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความไว้วางใจได้ แต่แบบผลักจะช่วยให้คุณขายได้
ความแตกต่างในด้านต้นทุน
ตัวอย่างการตลาดแบบดึงดูดไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเสมอไป ตัวอย่างเช่น การสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียภายในองค์กรเป็นประจำสามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม การตลาดแบบผลักแทบไม่มีตัวเลือกฟรี ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาแนวทางที่คุ้มต้นทุนที่สุดระหว่างการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลัก การตลาดแบบดึงดูดด์จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่ากลยุทธ์แบบดึงดูดจะฟรีเสมอไป เพราะตอนนี้คุณสามารถเพิ่มโพสต์บนโซเชียลมีเดียเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมได้ ช่องทางการตลาดแบบดึงดูดจำนวนมากยังสามารถสร้างรายได้มหาศาลได้อยู่ ดังนั้นคุณอาจต้องจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมเพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่ง
ความแตกต่างในด้านวิธีการ
การตลาดแบบดึงดูดและแบบผลักนั้นมีความตรงไปตรงมามากกว่า หากแบบผลักเป็นคน พวกเขาจะบอกคุณทุกอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่น่าทึ่งนี้และบอกเหตุผลว่าทำไมคุณจึงควรซื้อมันตอนนี้ ในขณะเดียวกัน แบบดึงดูดจะแจกตัวอย่างฟรีหรือแจกแผ่นพับข้อมูล ความแตกต่างระหว่างทั้งสองกรณีในกรณีนี้คือวิธีการ ในขณะที่แบบดึงดูดจะดูแลตลาดเป้าหมายผ่านโพสต์และของสมนาคุณ แบบผลักจะเน้นการขายแบบโดยตรง เช่น การให้ส่วนลดสำหรับการซื้อในช่วงแรก
ความแตกต่างในด้านประสิทธิผล
ประสิทธิผลของการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลักนั้นสามารถมองได้ในลักษณะเดียวกันกับการลงทุนและการใช้จ่าย ในกรณีหลัง คุณกำลังซื้อสิ่งที่สามารถให้ผลลัพธ์ได้ทันที ในกรณีนี้ คุณสามารถจ่ายเงินค่าโฆษณาเพื่อให้เห็นการเพิ่มขึ้นของยอดขายได้ทันที อย่างไรก็ตาม การกระตุ้นดังกล่าวอาจไม่คงอยู่ยาวนาน โดยจะสิ้นสุดลงทันทีที่คุณลดงบประมาณลง เมื่อทำความเข้าใจกับผลกระทบของการตลาแบบดึงดูดและแบบผลักแล้ว คุณจะเห็นการเติบโตของทุนทางสังคมของแบรนด์หรือธุรกิจเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น คุณอาจไม่ได้รับผลลัพธ์ในทันที แต่จะสามารถช่วยวางรากฐานสำหรับความสำเร็จในอนาคตได้
คุณเป็นทีมการตลาดแบบดึงดูดหรือเปล่า ลองดูข้อดีของการตลาดแบบดึงดูดเทียบกับแบบผลัก
คุณสนใจการตลาดแบบดึงดูดหรือเปล่า ยินดีด้วย! การตลาดประเภทนี้มีข้อดีมากมายที่เป็นประโยชน์ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว โฟกัสของวิธีนี้คือการดึงดูดลูกค้าให้มาที่ธุรกิจของคุณโดยที่คุณไม่ต้องบอกพวกเขาโดยตรง โดยธรรมชาติแล้ว การตลาดประเภทนี้จะมีโครงสร้างที่แน่นอน มีข้อดีในการเลือกใช้การตลาดแบบดึงดูดแทนการตลาดแบบผลักหรือไม่ แม้ว่าความแตกต่างระหว่างทั้งสองแบบจะไม่ได้หมายความว่าวิธีใดวิธีหนึ่งจะดีกว่าอีกวิธีหนึ่งเสมอไป แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีบางกรณีที่การตลาดแบบดึงดูดจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ดังนั้น หากคุณชอบการตลาดแบบดึงดูดแทนการตลาดแบบผลัก นี่คือเหตุผลที่คุณควรใช้สัญชาตญาณของคุณ!
เพิ่มความน่าเชื่อถือ
ความน่าเชื่อถือถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่แบรนด์หรือธุรกิจควรมี นอกจากการส่งมอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอแล้ว วิธีหนึ่งที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือได้คือการเลือกใช้การตลาดแบบดึงดูดแทนแบบผลัก เมื่อคุณสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องแล้ว คุณก็กำลังแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและแสดงมูลค่าที่คุณสามารถมอบให้ได้ การใช้กลยุทธ์การตลาดแบบดึงดูดหมายถึงการสร้างสินทรัพย์ระยะยาวที่จะบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของคุณในฐานะผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการในสาขานั้น ๆ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับตลาดเป้าหมาย
ระหว่างการตลาดแบบดึงดูดกับแบบผลัก การตลาดแบบดึงดูดนั้นยอดเยี่ยมมากหากคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์กับตลาดเป้าหมายของคุณ ด้วยการตลาดแบบดึงดูด คุณจะสามารถ:
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง: หลังจากที่คุณสร้างโพสต์แล้ว ผู้คนก็ยังคงมีส่วนร่วมกับโพสต์นั้นได้
- ปรับแต่งการโต้ตอบ: ด้วยการตลาดแบบดึงดูดกับแบบผลัก ไม่มีความแตกต่างในระดับการปรับแต่ง แต่ที่นี่ โฟกัสจะอยู่ที่การโต้ตอบโดยเฉพาะแทนที่จะขาย
- รับคำติชม: ระหว่างการตลาดแบบดึงดูดกับแบบผลัก มีเพียงการตลาดแบบดึงดูดเท่านั้นที่ให้โอกาสคุณในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ชมของคุณคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคุณ
ระดับความคุ้มทุนที่สูงกว่า
ไม่ว่าคุณจะเลือกการตลาดแบบดึงดูดหรือแบบผลัก การตลาดแบบดึงดูดมักจะถูกกว่า มีช่องทางแบบดึงดูดที่ฟรีอยู่มากมาย ดังนั้นคุณจึงต้องลงทุนแค่เวลาในการสร้างเนื้อหาเท่านั้น ในแง่ของการใช้ตัวเลือกแบบชำระเงิน เครื่องมือแบบดึงดูดจะเป็นเส้นทางที่ถูกกว่าเสมอ เนื่องจากวัตถุประสงค์ไม่ได้อยู่ที่การสร้างลูกค้า ผู้เผยแพร่โฆษณาและแพลตฟอร์มโฆษณาจึงเต็มใจที่จะลดราคาสำหรับการตลาดแบบดึงดูด ตัวอย่างเช่น การจ่ายเงินสำหรับการแสดงผลนั้นเหมาะสมกว่าสำหรับการส่งเสริมการขายประเภทนี้ และถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับการจ่ายเงินสำหรับการคลิก
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบดึงดูดคืออะไร
แม้ว่ากลยุทธ์นี้จะมีประโยชน์สำหรับบางเรื่อง แต่ก็ไม่ใช่ทางออกที่สมบูรณ์แบบเสมอไป ดังนั้น จึงควรจำไว้ว่าเมื่อต้องประเมินว่าจะใช้การตลาดแบบดึงดูดหรือแบบผลักดี คุณควรคำนึงถึงเป้าหมายของคุณเสมอ ทุกสิ่งล้วนมีข้อเสีย แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรละทิ้งการตลาดแบบดึงดูด อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่การตลาดแบบผลักไม่เหมาะสม ใช้ข้อมูลในหัวข้อย่อยต่อไปนี้เพื่อประเมินความเหมาะสมของการตลาดแบบดึงดูดสำหรับแคมเปญของคุณ
ใช้เวลานาน
สมมติว่าใกล้จถึงช่วงวันหยุดแล้ว และคุณต้องการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของผู้คนในการซื้อมากขึ้น กลยุทธ์การตลาดแบบดึงดูดจะช่วยอะไรได้บ้างในกรณีนี้ จริง ๆ แล้วไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก แม้ว่าเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมจะช่วยส่งเสริมแบรนด์ของคุณได้ แต่โดยปกติแล้วจะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ใหญ่กว่าเท่านั้น ดังนั้น เมื่อใดที่คุณไม่ควรเลือกการตลาดแบบดึงดูด หากคุณต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ควรสำรวจช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถตอบสนองความคาดหวังของคุณได้ดีกว่าภายในตารางเวลาที่คาดไว้
ศักยภาพในการสร้างลูกค้ามีจำกัด
ลองพิจารณาดู: ทำไมลูกค้าถึงซื้อทันทีในเมื่อคุณมอบคุณค่าให้ฟรี ๆ ไปแล้ว นี่เป็นหนึ่งในปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อประเมินการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลัก แม้ว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยสร้างแบรนด์และความน่าเชื่อถือของคุณในระยะยาวได้ แต่ในตอนนี้กลยุทธ์ดังกล่าวไม่ได้ช่วยโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายของคุณซื้อเลย เราไม่แนะนำให้เลือกการตลาดแบบดึงดูดเมื่อต้องการขาย เพราะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นลูกค้าทันที
ควรทุ่มสุดตัวเพื่อการทำการตลาดแบบผลักหรือไม่ นี่คือประโยชน์ของกลยุทธ์การทำการตลาดแบบผลักเทียบกับบบดึงดูด
หากคุณคิดว่าการทำการตลาดแบบแบบผลัก เหมาะกับวัตถุประสงค์ของคุณมากกว่า ถือว่าเยี่ยมมาก! นับเป็นเวลาหลายทศวรรษที่นักโฆษณาได้เห็นผลลัพธ์เชิงบวกมากมายจากการทำการตลาดแบบผลัก แต่ต้องทำเมื่อใดจึงจะเหมาะสม เมื่อประเมินการทำการตลาดแบบดึงดูดเทียบกับแบบผลัก คุณควรเลือกแบบหลังหรือเปล่า โดยทั่วไปแล้ว การทำการตลาดแบบผลัก มักจะใช้เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์และเพิ่มยอดขาย เนื่องจากจะช่วยโปรโมทแบรนด์ของคุณให้เป็นที่รู้จัก ด้วยเครื่องมือที่เน้นการร้างลูกค้า การทำการตลาดแบบผลักจะเน้นไปที่การขายหรือสร้างโอกาสในการขายมากกว่า นี่คือประโยชน์ที่อาจได้รับจากการเลือกกลยุทธ์นี้
ให้ผลลัพธ์ทันที
เมื่อคุณตัดสินใจเลือกระหว่างการทำการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลัก อาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งจึงจะเห็นผลลัพธ์ที่วัดผลได้จากความพยายามของคุณในการทำการตลาดแบบดึงดูด แต่สำหรับแบบผลัก คุณอาจได้รับผลประโยชน์ทันทีที่เริ่มแคมเปญ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมากหากเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับเวลาที่จำกัด แน่นอนว่าคุณภาพของเนื้อหาจะยังกำหนดผลลัพธ์ของความพยายามในการทำการตลาดแบบผลักของคุณอยู่
ศักยภาพของ ROI ที่ดีกว่า
เมื่อต้องเลือกระหว่างการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลัก การตลาดแบบดึงดูดอาจทำให้คุณได้รับการเข้าชมแต่ไม่ได้ยอดขายมากนัก นั่นคือเหตุผลที่ทำให้การตลาดแบบผลักมีคุณค่าอย่างมากต่อ ROI ของคุณ คุณกำลังเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็น ด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจซื้อที่ชัดเจนและข้อความที่ดี คุณสามารถแปลงข้อความเหล่านั้นเป็นยอดขายได้ง่ายกว่ากลยุทธ์แบบดึงดูด ดังนั้น หากคุณต้องการเห็นผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนของคุณ การเลือกแบบผลักถือเป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดกว่าอย่างแน่นอน
การควบคุมการเปิดเข้าชม
เมื่อวิเคราะห์การตลาดแบบดึงดูดและแบบผลักแล้ว หากใช้แบบดึงดูด คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าที่มีแนวโน้มเป็นลูกค้าได้ หากพวกเขายังไม่คุ้นเคยกับแบรนด์ของคุณ สำหรับแบบหลัง เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะเห็นเนื้อหาของคุณ การทำการตลาดแบบผลักไม่น่าจะสร้างความไว้วางใจในระยะยาวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ ในทางกลับกัน การตลาดแบบดึงดูดจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจแบรนด์ของคุณได้เท่านั้น เมื่อทำการตลาดแบบผลัก คุณจะสามารถสร้างเครือข่ายเล็ก ๆ แต่มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการเข้าถึงได้ แม้ว่าผู้ใช้จะไม่เคยโต้ตอบกับแบรนด์ของคุณมาก่อนก็ตาม
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบผลักคืออะไร
เช่นเดียวกับสิ่งอื่น ๆ การตลาดแบบผลักก็มีข้อเสียอยู่บ้าง ดังที่คุณได้อ่านในบทความนี้แล้ว มีเหตุผลสำคัญหลายประการที่ผู้โฆษณาเลือกใช้การตลาดแบบดึงดูดเทียบกับแบบผลัก เราจะใช้สองหัวข้อย่อยต่อไปนี้เพื่อพูดคุยถึงข้อเสียของการตลาดแบบผลัก อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำบริบทของแคมเปญและวัตถุประสงค์ของคุณเอาไว้ เราขอเชิญให้คุณใช้ข้อมูลที่เราเสนอในหัวข้อย่อยนี้เพื่อตัดสินใจว่าแบบไหนเหมาะกับคุณที่สุด
มีต้นทุนสูง
เหตุผลประการหนึ่งที่ผู้โฆษณาอาจเลือกการตลาดแบบดึงดูดแทนแบบแบบผลักก็คือค่าใช้จ่ายในการทำแคมเปญแบบผลักนั้นสูงมาก กลุ่มเป้าหมายที่มีเป้าหมายชัดเจนนั้นมีการแข่งขันสูงมาก ดังนั้นคุณจะต้องแน่ใจว่าทุกองค์ประกอบของแคมเปญนั้นมีประสิทธิภาพก่อนเปิดตัว ผู้ที่มีงบประมาณจำกัดอาจเลือกการตลาดแบบดึงดูดและหวังว่าจะกลายเป็นกระแสไวรัลได้ เราขอแนะนำให้ลองใช้แพลตฟอร์มหรือกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ค่อยอิ่มตัวซึ่งมีความต้องการโฆษณาต่ำกว่า
ประสิทธิผลตามระยะเวลา
เมื่อพิจารณาการทำตลาดแบบดึงดูดและแบบผลัก อาจต้องใช้เวลาสักระยะจึงจะเห็นผลลัพธ์หากเลือกใช้แบบแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไป วิธีนี้อาจมีประสิทธิภาพมากกว่า การทำตลาดแบบผลักให้ผลลัพธ์ทันที แต่กระแสจะหยุดลงทันทีที่คุณยุติแคมเปญ นั่นหมายความว่าคุณควรเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งหรือเปล่า ไม่เลย! สำหรับแบบผลัก ผลลัพธ์ที่คุณได้รับในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคมเปญของคุณมีการกำหนดเป้าหมายและทรงพลังมากเพียงพอที่จะสร้างลูกค้า ในขณะที่ยังรักษาระดับค่าใช้จ่ายให้อยู่ในขอบเขตของงบประมาณ
เส้นแบ่งที่ไม่ชัดเจนระหว่างการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลัก
ด้วยกลยุทธ์ในการโฆษณาออนไลน์ เส้นแบ่งระหว่างการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลักเริ่มเลือนลางมากขึ้น เดิมที ผู้คนเชื่อกันว่าการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลักมุ่งเน้นไปที่การขยายเครือข่ายให้กว้างที่สุด แต่ปัจจุบันอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ตัวอย่างเช่น การสร้างแคมเปญกำหนดเป้าหมายใหม่จะเน้นไปที่กลุ่มตลาดเฉพาะ (เดิมทีเป็นลักษณะเฉพาะของดึงดูด) แต่จะผลักดันให้คุณซื้อ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถระบุตัวอย่างของการตลาดแบบผลักและแบบดึงดูดได้อย่างง่ายดาย ซึ่งหมายความว่ากฎของเกมอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่เป้าหมายยังคงเหมือนเดิม การตลาดแบบดึงดูดจะเกี่ยวกับการสร้างสะพานเชื่อมเสมอ และการตลาดแบบผลักคือการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้ข้ามสะพานนั้น
การตลาดแบบดึงดูดกับแบบผลัก: คุณควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดเป็นอันดับแรก
น่าเสียดายที่ไม่มีใครอาศัยอยู่ในโลกที่มีงบประมาณไม่จำกัด แต่ด้วยความพยายามในการทำการตลาดของคุณ คุณจะต้องทำการตัดสินใจที่ยากลำบากเสมอว่าจะจัดสรรงบประมาณอย่างไร ดังนั้น ในการเปรียบเทียบระหว่างการตลาดแบบดึงดูดกับแบบผลักจะเป็นอย่างไร ในหัวข้อก่อนหน้านี้ คุณได้เรียนรู้แล้วว่าคุณไม่จำเป็นต้องเลือกทำการตลาดแบบใดแบบหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ทั้งสองแบบจะทำได้เท่ากันนั้นแทบไม่มีทาง แล้วคุณควรให้ความสำคัญกับการตลาดแบบดึงดูดหรือแบบผลักเป็นหลักล่ะ ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ให้พิจารณาปัจจัยเหล่านี้เพื่อค้นหาจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างกลยุทธ์ทั้งสองแบบ
งบประมาณสำหรับแคมเปญ
หากคุณมีงบประมาณจำกัด การเลือกกลยุทธ์การตลาดแบบดึงดูดแทนแบบผลักอาจเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากกลยุทธ์แบบดึงดูดบางอย่าง เช่น การโพสต์บนโซเชียลมีเดียนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย คุณจึงยังคงเดินหน้าต่อไปได้แม้จะมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ แต่คุณไม่ควรเลือกระหว่างการตลาดแบบดึงดูดกับแบบผลักโดยพิจารณาจากต้นทุนเริ่มต้นเพียงอย่างเดียว คุณควรประเมินประสิทธิผลของการตัดสินใจของคุณด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณมีทักษะในการสร้างโฆษณาแบบผลักสูง การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้มากขึ้นก็ฟังดูสมเหตุสมผล เมื่อต้องเลือกระหว่างการตลาดแบบดึงดูดกับแบบผลัก ให้คิดถึงผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับหากคุณลงเงินไปกับตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง
ความจำเป็นในการเพิ่มทุน
อย่างที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้ ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งระหว่างการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลักคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เมื่อใช้แบบผลัก คุณจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในทันที โดยสมมติว่าคุณได้สร้างแคมเปญที่ยอดเยี่ยมขึ้น! ดังนั้น หากคุณต้องการเงินทันทีและต้องเลือกระหว่างการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลัก ก็ควรใช้เวลา ความพยายาม และงบประมาณส่วนใหญ่ไปกับแบบหลัง แต่เพื่อความชัดเจน นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรละเลยการตลาดแบบดึงดูดไปเลย ท้ายที่สุดแล้ว การตลาดแบบดึงดูดมีวิธีที่ฟรีมากมายให้คุณเลือกใช้
การแข่งขันในตลาดเดียวกัน
ปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาคือคู่แข่งที่มีอยู่ของคุณ สังเกตความพยายามและแคมเปญที่มีอยู่ของพวกเขา พวกเขามักจะเน้นการตลาดแบบดึงดูดหรือแบบผลักมากกว่ากัน พวกเขาได้รับผลลัพธ์อะไรจากความพยายามของพวกเขา ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไร หากพวกเขามีผลลัพธ์ที่ดีจากการจัดสรรงบประมาณ คุณอาจจะพยายามเลียนแบบความสำเร็จของพวกเขา อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ทิศทางอื่นก็มีประโยชน์เช่นกัน หากคุณเห็นว่าแนวทางบางอย่างไม่ได้ผลสำหรับพวกเขา แล้วคุณควรทำอย่างไร สังเกตและใช้ข้อมูลที่คุณดึงมาเพื่อทำการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
วิธีผสานรวมกลยุทธ์การตลาดแบบดึงดูดและแบบผลัก
จากการอภิปรายกลยุทธ์การตลาดเหล่านี้ คุณจะเห็นว่าทั้งสองกลยุทธ์นั้นมีประโยชน์ ดังนั้นคุณจึงไม่ควรมองว่าการจัดสรรทรัพยากรระหว่างการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลักเป็นการแข่งขัน ดังนั้น ทำไมเราไม่ลองปรับกรอบแนวคิดใหม่เพื่อดูว่าทั้งสองกลยุทธ์จะทำงานร่วมกันได้อย่างไรดูล่ เมื่อทำเช่นนี้ คุณจะสามารถเพลิดเพลินไปกับข้อดีของทั้งสองตัวเลือกได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถหาจุดสมดุลระหว่างข้อเสียของการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลักได้อีกด้วย หากคุณต้องการไอเดียเกี่ยวกับวิธีใช้ทั้งสองกลยุทธ์เพื่อสร้างแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ โปรดอ่านต่อไป เราหวังว่าตัวอย่างที่เห็นในหัวข้อถัดไปจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณ แต่เราขอแนะนำให้คุณลองทำอะไรมากกว่านั้นเพื่อสร้างกลยุทธของคุณเอง
ใช้เป้าหมายเดียวกัน
เราทราบดีว่ามีความแตกต่างระหว่างการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลักมากมาย ดังนั้น ทำไมเราไม่ใช้ความแตกต่างเหล่านี้เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นล่ะ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเพิ่มการรับรู้แบรนด์ของบริษัทของคุณ แทนที่จะเลือกใช้การตลาดแบบดึงดูดหรือแบบผลัก ให้ใช้ทั้งสองแบบเลย! การใช้โมเดล CPC สำหรับการตลาดแบบผลักจะทำให้คุณสร้างการรับรู้แบรนด์โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณไม่ต้องจ่ายเงิน เว้นแต่ว่าพวกเขาจะคลิกโฆษณา! หากผู้ชมได้รับประโยชน์จากข้อมูลที่คุณมีอยู่แล้ว คุณสามารถวางลิงก์ไว้ในความคิดเห็นเพื่อเพิ่มการรับรู้ได้ แม้ว่าต้นทุนของการตลาดแบบดึงดูดจะต่ำกว่า แต่การใช้งานได้ฟรีก็ดีกว่า!
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของช่องทางการตลาดเดียวกัน
แม้ว่าเราจะใช้ความเข้าใจแบบเดิมของการตลาดแบบดึงดูดและแบบเผลัก แต่คุณก็สามารถใช้ทั้งสองแบบในช่องทางเดียวกันได้ สมมติว่าคุณใช้การตลาดแบบผลักและทำใบปลิวเพื่อโฆษณาส่วนลดในร้านค้าจริงของคุณ ในตอนแรก คุณพิจารณาที่จะจัดสรรเงินเพิ่มเติมสำหรับการตลาดแบบดึงดูด แต่ปรกฎว่าใบปลิวของคุณยังมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่ แล้วทำไมไม่ใช้โอกาสนี้ในการบอกผู้คนเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของคุณ คุณสามารถฝากรหัส QR หรือแม้แต่ที่อยู่เว็บไซต์ก็ได้ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่มีค่าในขณะที่สร้างแรงจูงใจในการซื้อไปด้วยได้
แบ่งปันข้อมูลระหว่างแคมเปญต่าง ๆ
การตลาดแบบดึงดูดและแบบผลักนั้นแตกต่างกันได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีสามารถแบ่งปันแหล่งข้อมูลได้ ข้อมูลจะมีค่าเสมอไม่ว่าคุณจะชอบการตลาดแบบดึงดูดหรือแบบผลักก็ตาม การแบ่งปันข้อมูลระหว่างแคมเปญต่าง ๆ จะช่วยให้คุณได้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณจะไม่ได้พบหากยึดตามแนวทางของแคมเปญเหล่านั้นแยกจากกัน เพราะท้ายที่สุดแล้ว การตลาดแบบดึงดูดและแบบผลักนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อเถียงกันเล่น ๆ ทั้งสองแบบมีเป้าหมายสูงสุดเหมือนกัน นั่นคือการสนับสนุนให้แบรนด์หรือธุรกิจของคุณมีกำไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว หากต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ให้เก็บสำเนาข้อมูลดิบทั้งหมดไว้เสมอ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้เมื่อจำเป็น
ตัวอย่างการตลาดดิจิทัลแบบผลักและแบบดึงดูด
เราได้พูดคุยกันอย่างยาวนานเกี่ยวกับการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลัก แต่ในชีวิตจริงแล้วการตลาดทั้งสองแบบนี้มีลักษณะอย่างไร อย่างน้อยตอนนี้ ขอพักเรื่องการพูดคุยว่าคุณควรเลือกการตลาดแบบดึงดูดหรือแบบผลักไว้ก่อน มาดูกันว่ากลยุทธ์การตลาดทั้งสองแบบมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ ในสองหัวข้อย่อยต่อไปนี้ เราจะนำเสนอตัวอย่างของการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลัก ดังนั้น หากยังคงสับสน โปรดอ่านต่อไป เมื่ออ่านหัวข้อนี้จบ คุณจะสามารถระบุการตลาดแบบดึงดูดและแบบผลักได้อย่างชัดเจน
ตัวอย่างของการตลาดแบบดึงดูด
ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของความพยายามทางด้านการตลาดแบบดึงดูดของ MGID
1 บล็อก MGID: ใช่แล้ว แม้แต่ข้อความที่คุณกำลังอ่านอยู่นี้ก็ถือเป็นการตลาดแบบดึงดูดเช่นกัน!
2 กิจกรรมตามความต้องการของ MGID: เราได้บันทึกกิจกรรมสัมมนาผ่านเว็บเหล่านี้เอาไว้ ดังนั้นคุณจึงสามารถรับชมได้แม้เวลาจะผ่านไปหลายเดือนหรือหลายปีหลังจากที่กิจกรรมสิ้นสุดลงแล้ว
3 วิดีโอ YouTube: เรามีการเวิร์กช็อปและการพูดคุยที่คุณสามารถรับชมได้ตามสะดวก
แม้ว่าผลตอบแทนจากการตลาดแบบดึงดูดจะมีมากกว่า แต่เราสามารถใช้ข้อมูลทั้งหมดได้ในหลายปีต่อมา ผู้ชมไซต์ทุกคนยังคงได้รับประโยชน์จากแหล่งข้อมูลเหล่านี้
ตัวอย่างของการตลาดแบบผลัก
ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของการตลาดแบบผลักที่คุณสามารถพบเห็นในโลกออนไลน์:
1 การเปิดตัว Chrysler 300C: วิดีโอนี้เป็นการแนะนำรถยนต์ Chrysler 300C ต่อสาธารณชน ซึ่งถือเป็นการโปรโมทรถยนต์คันนี้โดยตรง
2 โปรโมชันของ Datacamp: ที่นี่ คุณจะได้รับส่วนลด 50% สำหรับการสมัครสมาชิกรายปี การคลิกโฆษณาจะนำคุณไปยังหน้าการขาย
3 โฆษณาในโปรแกรมค้นหาแบบชำระเงินของ Cloudways: โฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนจาก Google นี้จะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณพิมพ์ข้อความค้นหาด้วยคำศัพท์บางคำ
ตัวเลือกแบบผลักยังรวมถึงสื่อแบบดั้งเดิม เช่น โฆษณาวิทยุ โฆษณาทางทีวี และอื่น ๆ อีกมากมาย
การตลาดแบบดึงดูดเทียบกับการตลาดแบบผลัก ไม่จำเป็นต้องแข่งขันกัน!
การเข้าถึงการตลาดต่าง ๆ มีอยู่หลายวิธี และไม่ค่อยได้ใช้โซลูชันแบบครั้งเดียวแล้วจบ ดังนั้นอย่าคิดว่าเป็นการตลาดแบบดึงดูดเทียบกับแบบผลัก ทั้งสองแบบสามารถทำงานร่วมกันในแคมเปญเดียวได้ และยังสามารถสร้างผลลัพธ์ผ่านการทำงานร่วมกันได้ดีกว่าผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับหากใช้แบบดึงดูดและแบบผลักแยกจากกัน ซึ่งหมายความว่า: ควรหาพื้นที่สำหรับกลยุทธ์ทั้งสองแบบในแคมเปญของคุณ ไม่ว่าแผนงานสู่ความสำเร็จทางการตลาดของคุณจะเป็นอย่างไร คุณสามารถไว้วางใจให้ MGID ช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนได้ สมัครเลยวันนี้และเข้าถึงเครื่องมือขั้นสูง ผู้จัดการส่วนตัว และแผนกผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณา กำลังมองหาข้อมูลการตลาดแบบดึงดูดเทียบกับแบบผลักอยู่ใช่หรือไม่ เราช่วยคุณได้!