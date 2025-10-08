ที่ MGID เราได้พัฒนาเครื่องมือของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ผู้โฆษณาได้รับประสิทธิภาพที่ยั่งยืนในวงกว้าง หนึ่งในโซลูชันที่ทรงพลังที่สุดของเราอย่าง CPA Tune กำลังจะยกระดับไปอีกขั้น และเรามีความยินดีที่จะประกาศว่าขณะนี้ CPA Tune พร้อมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบสำหรับแคมเปญฟีดการค้นหาแล้ว
ด้วยการอัปเดตนี้ พันธมิตรและนักการตลาดที่เน้นประสิทธิภาพจะสามารถประยุกต์ใช้การเสนอราคาอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI กับแคมเปญแบบเนทีฟ ไม่เพียงแต่กับปริมาณการค้นหาที่มีความตั้งใจสูงเท่านั้น ผลลัพธ์เบื้องต้นแสดงให้เห็นถึง ROI ที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจและ CPA ที่เสถียร
การทบทวนอย่างรวดเร็ว: คำอธิบายการปรับแต่ง CPA
CPA Tune คืออัลกอริทึมการเสนอราคาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ MGID ที่มีหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ CPA เป้าหมาย ในขณะที่ยังคงทำงานตามโมเดล CPC แทนที่จะไล่ตามจำนวนการคลิกและหวังให้เกิดการสร้างลูกค้า อัลกอริทึมนี้ทำหน้าที่:
- คาดการณ์โอกาสในการสร้างลูกค้าแบบเรียลไทม์ ฉะนั้น ระบบจะซื้อเฉพาะการเข้าชมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- ปรับ CPC แบบไดนามิกตามพฤติกรรมผู้ใช้และสภาพการแข่งขัน
- ปรับแต่งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ (และมักจะทำได้ดีกว่า) CPA เป้าหมาย พร้อมกับ ROI ที่เป็นบวก
ผลลัพธ์คือการจัดสรรงบประมาณที่ชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น ต้องควบคุมดูแลด้วยตนเองน้อยลง และมีการสร้างลูกค้ามากขึ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพ AI สำหรับแคมเปญฟีดการค้นหา
การเข้าชมจากฟีดการค้นหานั้นมีความตั้งใจสูง แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีอัตราที่แคบกว่าและการควบคุมด้วยตนเองที่มากขึ้น โดบ CPA Tune จะมาช่วยเปลี่ยนแปลง:
- การซื้ออัตโนมัติ: ไม่จำเป็นต้องเสนอราคาด้วยตนเอง
- การปรับ CPC แบบไดนามิก: รับประกันว่าการใช้จ่ายจะมุ่งไปที่การเข้าชมที่มีแนวโน้มมากที่สุด
- ประสิทธิภาพแบบละเอียด: โอกาสในการเข้าชมแต่ละรายการจะได้รับการประเมินแยกจากกัน
ผลลัพธ์เบื้องต้นนั้นยอดเยี่ยม: ผู้โฆษณารายงานว่า ROI เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 30% ถึง 80% และด้วยการกรองพื้นที่โฆษณาแบบละเอียด แคมเปญจึงสามารถรักษาปริมาณโฆษณาที่สูงขึ้นโดยมี CVR ที่เสถียร นอกจากนี้ โมเดลนี้ยังสอดคล้องกับมาตรฐาน RSoC ล่าสุดของ Google อย่างสมบูรณ์ รองรับฟีดการค้นหาหลักทุกประเภท เช่น AFD และ RSoC
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับฟีดการค้นหาด้วย CPA Tune
แม้ว่า CPA Tune จะทำงานส่วนใหญ่ให้กับคุณ แต่การทำตามขั้นตอนแบบง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอนจะสามารถช่วยปลดล็อกประสิทธิภาพสูงสุดได้:
- เปิดใช้งานโฆษณาพร้อมกันไม่เกิน 10 รายการ
- อัปเดตโฆษณาอย่างสม่ำเสมอ — เลิกใช้โฆษณาที่ประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ และเพิ่มโฆษณาใหม่ ๆ เข้าไป
- ตั้ง CPA เป้าหมายให้ต่ำกว่าผลตอบแทนจริง 15-20%
- เปิดตัวด้วยงบประมาณ 100 ดอลลาร์ขึ้นไปต่อวัน และปล่อยให้เงิน 200-300 ดอลลาร์แรกดำเนินไปจนคุ้มทุน วิธีนี้จะช่วยให้โมเดลมีเวลาในการเรียนรู้
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญ 1-2 ครั้งต่อวัน: หากอัตรากำไรดี ให้เพิ่ม CPA เป้าหมาย หากอัตรากำไรต่ำ ให้ลด CPA เป้าหมาย
ก่อนหน้านี้ เราได้สำรวจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ CPA Tune ในศูนย์ช่วยเหลือของเราแล้ว บทความดังกล่าวจะอธิบายวิธีการทำงานของอัลกอริทึม ความท้าทายที่อัลกอริทึมต้องแก้ไข และเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับการตั้งค่าแคมเปญแรกของคุณ
มีอะไรใหม่ใน CPA Tune
นอกเหนือจากความพร้อมใช้งานสำหรับฟีดการค้นหาแล้ว เรายังเปิดตัวการอัปเกรด UX และโมเดลหลายประการตามคำติชมของลูกค้าอีกด้วย:
- โมเดลใหม่ที่มีการปกป้องงบประมาณที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น: ระบบป้องกันในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าแคมเปญจะไม่ใช้จ่ายเกินงบประมาณเมื่อไม่มีการคาดการณ์ยอดขายที่พุ่งสูง
- UX ที่ได้รับการปรับปรุง: ไม่มีข้อจำกัดในการตั้งค่าการติดตามหรือการเปลี่ยนกลยุทธ์การเสนอราคาอีกต่อไป
- ตัวสลับ CPC/CPA: สลับระหว่างการเสนอราคา CPC และ CPA ได้อย่างราบรื่นเพียงไม่กี่คลิก ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการทดสอบและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้
พร้อมที่จะปรับขนาดด้วย CPA Tune หรือยัง
ด้วยโมเดลที่แข็งแกร่งขึ้น UX ที่ได้รับการปรับปรุง และการรองรับแคมเปญฟีดการค้นหาอย่างเต็มรูปแบบ CPA Tune กำลังพัฒนาไปสู่การเป็นโซลูชันประสิทธิภาพที่ทรงพลังยิ่งขึ้น ปัจจุบันผู้โฆษณาสามารถปรับขนาดแคมเปญแบบเนทีฟและแคมเปญการค้นหาได้โดยไม่ต้องใช้แรงงานคนมากนัก และมั่นใจได้ว่า CPA จะบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น