บัญชีดำและบัญชีขาวเป็นเครื่องมือที่เป็นที่รู้จักกันดีและค่อนข้างเป็นที่นิยมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งที่มาของการเข้าชม บัญชีดำจะช่วยทำการบล็อกบางไซต์ที่ไม่ให้ซื้อการเข้าชม ในทางกลับกัน บัญชีขาวจะแจ้งเครือข่ายว่าคุณต้องการซื้อการเข้าชมจากแหล่งที่มาที่ระบุไว้เท่านั้น เรามาดูกันว่าเราจะสามารถใช้บัญชีเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรและแบบใดที่ไม่เกิดประโยชน์
การต่อต้านการฉ้อโกง
เมื่อสองสามปีก่อน บัญชีดำและบัญชีขาวถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ผู้คนร่วมกันสร้างรายชื่อไซต์ที่มีบอทหรือการเข้าชมที่ไม่มีประสิทธิภาพ และรายชื่อเหล่านี้ก็ได้ถูกหมุนเวียนไปทั่วฟอรัมต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาในการค้นหาและใช้งานบัญชีดำหรือบัญชีขาวกับทุกแคมเปญโฆษณา นอกจากนี้ ควรจะต้องทำการอัปเดตด้วยตนเองอีกด้วย
MGID กรองการเข้าชมของบอทก่อนที่จะถึงผู้โฆษณา เพื่อให้การรับส่งข้อมูลที่มีคุณภาพสูง เราจึงใช้โซลูชันป้องกันการฉ้อโกงของ Anura และโซลูชันป้องกันการฉ้อโกงของเรา ได้รับการรับรองโดย TAG นอกจากนี้เรายังมีทีมวิเคราะห์ที่ทำการตรวจสอบการรับส่งข้อมูลด้วยตนเองทุกวัน MGID ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเข้าชมมากกว่า 96% ปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการฉ้อโกง คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการติดตั้งบัญชีดำหรือบัญชีขาวอีกต่อไป
ความปลอดภัยของแบรนด์
ในบางกรณี เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้โฆษณาที่จะไม่แสดงโฆษณาในสถานที่ที่อาจเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของแบรนด์ ดังนั้น ควรเพิ่มไซต์ที่มีเนื้อหาที่เป็นอันตรายในลงบัญชีดำด้วย
ใน MGID ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างบัญชีดำเพื่อหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่เป็นอันตราย เราเป็นพันธมิตรเฉพาะกับไซต์ที่เชื่อถือได้เท่านั้น ดังนั้นจึงสามารถรับประกันความปลอดภัยของแบรนด์ได้ ไซต์เหล่านี้จะไม่มีข่าวปลอม เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เรื่องเพศ สิ่งยั่วยุ หรือน่ารังเกียจ
ความเกี่ยวข้อง
ผู้โฆษณาอาจทำการเพิ่มไซต์ในบัญชีดำหากไม่เหมาะสมกับแบรนด์ในอดีต ด้วยเหตุนี้ เว็บไซต์จึงมักถูกบล็อกสำหรับแคมเปญของผู้โฆษณาทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง เนื้อหาของไซต์อาจเปลี่ยนแปลงหรืออาจมีผู้ชมใหม่ปรากฏขึ้น
คุณไม่จำเป็นที่จะต้องบล็อกไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยใช้บัญชีดำอีกต่อไปด้วยโซลูชันการกำหนดเป้าหมายตามบริบทด้วย AI ของ MGID จะวิเคราะห์เนื้อหาของไซต์ รวมทั้งรูปภาพและวิดีโอ ช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมายสภาพแวดล้อมตามบริบทได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งสามารถบล็อกตำแหน่งโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องโดยที่ไม่ต้องบล็อกไซต์ทั้งหมดได้
การเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเป้าหมาย
บัญชีดำและบัญชีขาวยังคงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพภายในแคมเปญโฆษณาเดียว คุณสามารถบล็อกไซต์ประสิทธิภาพต่ำที่มี CTR หรือ Conversion ต่ำได้ วิธีทั่วไปในการทำงานกับบัญชีเหล่านี้คือการเพิ่มไซต์ที่มีประสิทธิภาพสูงลงในบัญชีขาวด้วยตนเองเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติม:
- สร้างแคมเปญโดยใช้ไซต์ทั้งหมดและทุกเครือข่าย
- สร้างแคมเปญ B ที่เหมือนกัน แต่บันทึกลงในบัญชีขาวเฉพาะไซต์ที่มีการโต้ตอบสูงเท่านั้น
- บันทึกไซต์ที่มีการโต้ตอบสูงของแคมเปญ A ลงในบัญชีดำ
แคมเปญ A มุ่งเน้นไปที่การค้นหาแหล่งที่มาของการเข้าชมที่มีการโต้ตอบสูงใหม่ ๆ แคมเปญ B มุ่งเน้นไปที่การสร้างโอกาสในการขายจากแหล่งที่เชื่อถือได้ คุณสามารถลด CPC สำหรับแคมเปญ A และทำให้แคมเปญ B สูงขึ้นได้
การเพิ่มประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
เราไม่แนะนำให้โอนบัญชีขาวหรือบัญชีดำจากแคมเปญหนึ่งไปยังอีกแคมเปญหนึ่ง บางครั้ง สิ่งที่คุณใช้เพื่อโปรโมตแอปฟิตเนสอาจไม่เหมาะกับอุปกรณ์ออกกำลังกาย แต่นั่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน แม้แต่ในไซต์เดียว อาจมีชุดโฆษณาและการเข้าชมที่แตกต่างกัน ตัวหนึ่งอาจไม่มีประสิทธิภาพ แต่ตัวอื่น ๆ ยังสามารถทำงานได้ ด้วยเพียงบัญชีดำ คุณจะไม่สามารถนำสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาได้
บัญชีดำและบัญชีขาวจะจำกัดจำนวนผู้ชมสำหรับแคมเปญใหม่และจะทำให้ผลลัพธ์แย่ลง โซลูชันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือการเปิดตัวแคมเปญโดยไม่ปิดกั้นแหล่งที่มาของการเข้าชม ไซต์ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบการฉ้อโกงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พวกเขาให้การรับประกันความปลอดภัยของแบรนด์ นอกจากนี้ ด้วยการใช้การกำหนดเป้าหมายตามบริบท โฆษณาจะแสดงเฉพาะในตำแหน่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
แทนที่จะตัดการเข้าชมที่มีอยู่และกำหนดการเข้าถึงแคมเปญโดยการใช้บัญชีดำและบัญชีขาว จะเป็นการดีกว่าที่จะตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพตามกฎ แหล่งที่มาของการเข้าชมจะถูกขึ้นบัญชีดำโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพจริงโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง ที่ช่วยให้มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระดับโลก แทนที่จะค้นหาจุดอ่อนภายในแคมเปญเดียว
บทสรุป
ในอดีต บัญชีดำและบัญชีขาวจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกง หลีกเลี่ยงไซต์ที่เป็นอันตรายและไม่เกี่ยวข้อง และเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเป้าหมายในแคมเปญ
MGID พัฒนาอัลกอริธึมต่อต้านการฉ้อโกงอย่างต่อเนื่องและทำการกรองการฉ้อโกงและไซต์ที่มีเนื้อหาอันตราย เครื่องมือการกำหนดเป้าหมายตามบริบทจะสามารถช่วยเน้นแหล่งที่มาของการเข้าชมที่เกี่ยวข้องได้ การขึ้นบัญชีดำหรือบัญชีขาวไซต์เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้จะไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป
อย่างไรก็ตาม บัญชีดำและบัญชีขาวยังคงเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเป้าหมายในแคมเปญ ช่วยค้นหาแหล่งที่มาของการเข้าชมที่สร้างผลกำไรใหม่หรือใช้แหล่งที่มาของการเข้าชมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่จำเป็นที่จะต้องคัดลอกรายการจากแคมเปญโฆษณาหนึ่งไปยังอีกแคมเปญหนึ่ง เนื่องจากประสิทธิภาพของแหล่งที่มาของการเข้าชมเหล่านี้อาจแตกต่างกันแม้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากหมวดหมู่เดียวกัน เช่นเดียวกับโฆษณาหรือการเข้าชมที่แตกต่างกัน เพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ จะเป็นการดีกว่าที่จะใช้แหล่งที่มาของการเข้าชมทั้งหมดและใช้การเพิ่มประสิทธิภาพตามกฎ
หากคุณยังคงต้องการใช้บัญชีดำและขาวที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับแคมเปญใหม่ คุณควรปรึกษากับผู้จัดการบัญชีของเราและอธิบายข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ และราคาของคุณเพื่อกำหนดบัญชีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มาของการเข้าชม