ด้วยการที่ต้องเปลี่ยนมาใช้ "เว็บที่ไม่มีคุกกี้" กำลังจะมาถึง การผลักดันให้ปิดการใช้งานการติดตามผู้ใช้ในเบราว์เซอร์และแอป รวมกับกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เข้มงวด ได้บังคับให้ผู้เผยแพร่โฆษณาค้นหาวิธีการใหม่เพื่อสร้างผู้ชมที่สามารถระบุได้
ความเป็นจริงที่น่ากลัว…. การสูญเสียการกำหนดเป้าหมายตามคุกกี้โดยไม่มีทางเลือกอื่นสามารถส่งผลเสียต่อ CPM ของผู้เผยแพร่โฆษณาและส่งผลเสียต่อรายได้โฆษณาทั้งหมดได้ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยไม่ใช้คุกกี้จะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อย ๆ และด้วยเหตุนี้ ผู้โฆษณาอาจเลือกใช้แพลตฟอร์มสาธารณะซึ่งมีกลุ่มข้อมูลบุคคลที่หนึ่งจำนวนมาก จากการศึกษาที่ดำเนินการโดย Google ผู้เผยแพร่โฆษณา อาจสูญเสียรายได้มากถึง 52% หลังจากสูญเสียรายได้ คุกกี้ของบุคคลที่สาม
ข่าวดีก็คือมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ คำตอบสำหรับการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและทันเวลาโดยไม่เสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัว สามารถพบได้ใน การกำหนดเป้าหมายตามบริบท [โดยเฉพาะผ่านการจับคู่กลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ใช้] การกำหนดเป้าหมายตามบริบท ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลของบุคคลที่หนึ่งของสำนักพิมพ์เพื่อจับคู่โฆษณากับเนื้อหาในเพจนั้นไม่ใช่แนวคิดใหม่ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการเรียนรู้ของเครื่องจักรตามบริบทเผยให้เห็นคำมั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ในด้านความแม่นยำและความละเอียด
ทีมงาน MGID ได้ทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการแก้ปัญหาเพื่อข้ามการแบ่งแยกที่ไม่มีคุกกี้ แนวคิดเบื้องหลังโซลูชันของเราคือ เพื่อรักษาประโยชน์ของการกำหนดเป้าหมายตามบริบทแบบเดิมโดยมีเป้าหมายในการสร้างใหม่เป็นโซลูชันการโฆษณาที่ทำงานได้ในโลกหลังคุกกี้ ผลลัพธ์ที่ได้คือ โซลูชันบริบทอัจฉริยะสำหรับโฆษณาแบบเนทีฟ ซึ่งเหนือกว่าสัญญาณเชิงบริบท
การกำหนดเป้าหมายตามบริบท SUPERCHARGED!
ขอแนะนำโซลูชันบริบทอัจฉริยะโดย MGID ซึ่งเป็นโซลูชันการกำหนดเป้าหมายตามบริบทที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งใช้ A.I. อัลกอริทึมเพื่อดึงเนื้อหาที่มีความหมายของบทความและประเมินบริบทและความรู้สึกของบทความ จากนั้น เนื้อหาจะถูกระบุและติดป้ายกำกับตามอนุกรมวิธานเนื้อหา IAB Tech Lab 2.2
โซลูชันตามบริบทในปัจจุบันต้องการองค์ประกอบที่แข็งแกร่งและเป็นมนุษย์ เพื่อกำหนดหมวดหมู่เนื้อหาให้กับแต่ละเอกสาร อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ไม่สามารถใช้เพื่อเพิ่มขนาดได้ ด้วยเว็บไซต์กว่า 1.7 พันล้านเว็บไซต์ทั่วโลก และมากกว่า 575K ที่ออนไลน์ทุกวัน เลเยอร์นี้มีความเป็นไปได้สูงที่แต่ละไซต์จะมีหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่าง ๆ มากมาย พูดง่าย ๆ ก็คือ ต้องใช้คนเป็นกองทัพมาจำแนกสิ่งนี้ให้ถูกต้อง
โซลูชันบริบทอัจฉริยะของ MGID จัดการกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของคุกกี้ด้วยการเรียนรู้ของเครื่องจักร ซึ่งทำได้โดยการดูแลจัดการ URL จำนวน 100 รายการเพื่อฝึกเครื่องมืออัจฉริยะของเราในหัวข้อที่สนใจ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของข้อมูลนั้น เราใช้ชุด URL แยกต่างหาก (ตัวเลขโดยประมาณของชุดแรก) เพื่อทดสอบและยืนยันความถูกต้อง หลังจากกระบวนการนี้เสร็จสิ้น ฟีเจอร์บริบทอัจฉริยะของเราจะทำการจดจำหัวข้อโดยอัตโนมัติบนหน้าหรือเอกสารใด ๆ ที่เราป้อน จากที่นั่น รายชื่อเว็บไซต์ผู้เผยแพร่โฆษณาทั้งหมดของเราสามารถจัดทำดัชนีตามหัวข้อได้ในวันเดียวกัน
นอกจากนี้ โซลูชันของเรามีความสามารถในการจัดอันดับทุกหน้าในแง่ของความเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ตามบริบทที่ต้องการ การเสนอราคาจะถูกกำหนดตามสัดส่วนของความเกี่ยวข้องนี้ ด้วยวิธีนี้ แคมเปญตามบริบทของ MGID จะบรรลุผลสำเร็จอย่างเต็มรูปแบบและสร้าง ROAS ที่สูงขึ้น
การทำตามความต้องการของผู้เผยแพร่โฆษณา!
บริบทอัจฉริยะของ MGID มีประโยชน์หลายประการสำหรับผู้จัดพิมพ์โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้:
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวตามธรรมชาติ: MGID อาศัยข้อมูลตามบริบทของบุคคลที่หนึ่งมากกว่าข้อมูลส่วนบุคคล โซลูชันบริบทอัจฉริยะของเรารวมประเภทเนื้อหา หัวข้อ และเอนทิตี เช่น บุคคลและผลิตภัณฑ์ เข้ากับการวิเคราะห์ความคิดเห็นของข้อมูลบนเพจ และจัดเรียงผู้ชมออกเป็นกลุ่มตามความสนใจ ผ่านการเป็นพันธมิตรโดยตรงกับผู้เผยแพร่โฆษณาของเรา
ข้อมูลเชิงลึกของผู้ชมจากผู้เผยแพร่โฆษณา: ผู้โฆษณาให้อำนาจแก่ผู้เผยแพร่โฆษณาโดยอาศัยบริบทในการตัดสินใจกำหนดเป้าหมาย ดังนั้น ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถพิจารณาความต้องการของผู้โฆษณาเมื่อวางแผนกลยุทธ์ด้านบรรณาธิการ บริบทอัจฉริยะโดย MGID ยังเปิดประตูสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาเฉพาะกลุ่มขนาดเล็กเพื่อรับรายได้จากโฆษณา เพราะพวกเขาจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามบริบทสำหรับผู้ชมที่เฉพาะเจาะจงมาก
ความต้องการโดยตรงจากผู้โฆษณาระดับพรีเมียม: ได้รับความไว้วางใจจากผู้โฆษณาทั่วโลกและระดับท้องถิ่น เรามั่นใจว่าพวกเขาจะเข้าถึงผู้ชมเป้าหมายในวงกว้าง ในเวลาเดียวกัน เราให้โอกาสผู้เผยแพร่โฆษณาของเราสร้างรายได้จากเนื้อหาของตนและเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดโดยการขายพื้นที่โฆษณาให้กับผู้โฆษณาที่เสนอราคาสูงสุด ยิ่งไปกว่านั้น การกำหนดเป้าหมายตามบริบทยังใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับแคมเปญการรับรู้ของแบรนด์ (ทั้งแบบดิสเพลย์และวิดีโอ) และ eCPM ของแคมเปญดังกล่าวจะสูงกว่า
ผลที่ได้คือบริบทอัจฉริยะโดย MGID ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถรักษามูลค่าของพื้นที่โฆษณา เพิ่ม CPM เฉลี่ยหลังการล่มสลายของคุกกี้บุคคลที่สาม ยิ่งไปกว่านั้น ไม่มีการสูญเสียรายได้ระหว่างทาง เนื่องจากไม่มีผู้ให้บริการข้อมูลรายอื่นระหว่างผู้เผยแพร่ ผู้โฆษณา และแพลตฟอร์มของเรา
สรุป
การเลิกใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามจะส่งผลต่อโฆษณาดิจิทัลทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนแคมเปญ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การระบุแหล่งที่มา และการวัดประสิทธิภาพโฆษณา ผู้ใช้ส่วนใหญ่บนเว็บเปิดจะไม่สามารถระบุตัวตนได้
โซลูชันบริบทอัจฉริยะของ MGID ให้คำตอบง่าย ๆ สำหรับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่ามีการแลกเปลี่ยนมูลค่าระหว่างผู้โฆษณา ผู้เผยแพร่ และผู้บริโภค