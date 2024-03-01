ปัญญาประดิษฐ์มีความก้าวหน้าอย่างมากนับตั้งแต่ถูกเปิดตัวครั้งแรกในอุตสาหกรรมการตลาด ในตอนแรก เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดมุ่งเน้นไปที่การทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ แต่ในปัจจุบัน เครื่องมือเหล่านี้สามารถทำหน้าที่ที่ซับซ้อนได้มากขึ้น เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล และการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดได้ยกระดับมาตรฐานในอุตสาหกรรม ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำทุกอย่างได้เร็วและดียิ่งขึ้นกว่าเดิม หากคุณต้องการตามให้ทัน คุณต้องมีเครื่องมือ AI
ทำความเข้าใจกับความจำเป็นในการใช้เครื่องมือ AI สำหรับการตลาด: AI ในด้านการตลาดคืออะไร
ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการตลาดก็เหมือนกับที่อื่น ๆ ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อดำเนินการอัตโนมัติ มอบหมายงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ เนื่องจากเงินเป็นเสมือนเชื้อเพลิงเบื้องหลังโฆษณา ฟังก์ชันทั้งหมดนี้จึงดึงดูดนักการตลาดได้ไม่ยาก! น่าเสียดายที่การนำไปใช้ในด้านการตลาดยังมีข้อจำกัดอีกมากเนื่องจากหลายคนยังคงประสบปัญหากับวิธีใช้และผสานรวม อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เห็นคุณค่าของเครื่องมือ AI สำหรับการขายและการตลาดได้นำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ในงานหลากหลายรูปแบบ เช่น :
- การพูดคุยโต้ตอบกับลูกค้าโดยอัตโนมัติ
- ปรับเปลี่ยนการเดินทางของลูกค้าให้เป็นแบบตามความชอบ
- เป็นกระบวนการอัตโนมัติ
ประโยชน์ของเครื่องมือ AI สำหรับการตลาด
หากคุณไม่มั่นใจว่าเครื่องมือ AI ในอุตสาหกรรมการตลาดนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ประโยชน์เหล่านี้อาจเปลี่ยนใจคุณ
- กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ: ด้วยเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสำหรับการตลาด คุณจัสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ประหยัดมากขึ้น: เครื่องมือที่มีอยู่ทำให้คุณสามารถสิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย ซึ่งทำให้ง่ายต่อการมอบหมายงานให้กับ AI ซึ่งมีต้นทุนต่ำ
- ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นกลาง: เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดทำงานตามข้อความสั้น ข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพียงอย่างเดียว ทำให้เป็นเครื่องมือที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นกลาง
เมื่อนักพัฒนาสร้างเครื่องมือมากขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับก็จะเพิ่มขึ้นด้วย!
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดคืออะไร
เมื่อคุณเข้าใจถึงประโยชน์ของเครื่องมือ AI แล้ว ลองพิจารณาสิ่งที่คุณควรใช้กันดีกว่า ตัวเลือกของคุณมีมากมายไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นจึงอาจเป็นการยากที่จะกรองและค้นหาเครื่องมือ AI ที่เหมาะกับคุณที่สุด ในการเลือกเครื่องมือที่คุณต้องการใช้ คุณควรคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้
- งบประมาณ: หากคุณต้องการรักษาต้นทุนให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มีเครื่องมือ AI สำหรับการตลาดฟรีที่คุณสามารถลองใช้ดูได้
- ความจำเป็น: ระบุจุดที่คุณต้องการความช่วยเหลือและพิจารณาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติที่คุณต้องการ
- ความต้องการ: เขียนรายการความปรารถนาของสิ่งที่คุณหวังว่า AI จะทำเพื่อคุณได้ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่สิ่งที่คุณให้ความสำคัญ แต่ก็ยังดีที่มี
เมื่อพิจารณาประเด็นเหล่านี้แล้ว เราจึงได้ทำการรวบรวมเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำการตลาดมาไว้ให้คุณ อ่านต่อเพื่อหาเครื่องมือที่เหมาะกับคุณที่สุด
เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดแบบเนื้อหา
การตลาดแบบเนื้อหาเป็นงานที่สำคัญมากเพราะช่วยให้แบรนด์สามารถอยู่ต่อไปได้ คุณสามารถรักษาความสัมพันธ์กับผู้ชมเพื่อทำให้เกิดการสร้างลูกค้าในภายหลังได้ โดยทำผ่านข้อความและสื่อที่โพสต์เป็นประจำซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้ชมของคุณ เครื่องมือการตลาดดิจิทัลแบบ AI สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากมายเพื่อช่วยให้การสร้างเนื้อหามีความเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมด้วยง่ายยิ่งขึ้น มีงานมากมายที่เกี่ยวข้องกับการตลาดแบบเนื้อหา รวมถึงการเขียนข้อความ การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาสำหรับเครื่องมือการค้นหา และการสร้างรูปภาพและวิดีโอ เพื่อช่วยคุณในงานเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งงาน (หรือมากกว่า) เราขอแนะนำเครื่องมือ AI สำหรับการตลาดต่อไปนี้
OpenAI GPT
ราคา: ฟรีไปจนถึง $25 ต่อเดือน
OpenAI GPT เป็นเครื่องมือที่น่าทึ่งหากคุณพบว่าตัวเองคิดอะไรไม่ออก สิ่งที่ทำให้เครื่องนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่เราชื่นชอบสำหรับการตลาดก็คือความเรียบง่าย ทำงานเหมือนกับ Google แต่ดูมีระเบียบมากกว่า! ทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือป้อนข้อความแล้วรอสักครู่เพื่อดูการตอบกลับ ยิ่งคุณเจาะจงมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น! หากคุณพบว่าตัวเองต้องการคำแนะนำอยู่เสมอ คุณควรพิจารณาว่านี่เป็นเครื่องมือ AI ที่จำเป็นสำหรับการตลาด เวอร์ชันฟรีจะเป็นรุ่น GPT-3.5 ในขณะที่เวอร์ชันที่ต้องชำระเงินซึ่งมีราคาตั้งแต่ 20$ ถึง 25$ ต่อเดือนจะใช้ GPT-4 นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเครื่องมือ OpenAI เพิ่มเติม เช่น DALL-E การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และอื่น ๆ อีกมากมาย
Grammarly
ราคา: ฟรีไปจนถึง $15 ต่อเดือน
Grammarly อาจเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการตลาด หากคุณไม่ต้องการมีข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์ในการสื่อสารออนไลน์ การเขียนข้อความด้วย Grammarly จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดได้ แล้วเครื่องมือนี้มาอยู่ในรายการเครื่องมือ AI ที่เราชื่นชอบสำหรับการตลาดได้ยังไง เพราะมันรองรับการสร้างข้อความ AI! เริ่มต้นที่ 100 ข้อความสั้นต่อเดือนสำหรับสมาชิกที่ใช้งานฟรี แต่สมาชิกแบบชำระเงินจะใช้ได้มากกว่า นอกจากนี้ Grammarly ยังทำให้การจัดการเนื้อหาง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์การสมัครสมาชิกทางธุรกิจ เช่น คำแนะนำสไตล์และโทนของแบรนด์ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือเป็นหัวหน้าทีม บริการนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับงานการตลาด
MarketMuse
ราคา: $149 ถึง $399 ต่อเดือน พร้อมทดลองใช้ฟรี 7 วัน พร้อมส่วนเสริมสำหรับแผนทีม
นักการตลาดแบบเนื้อหาที่ต้องการใช้เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดที่ครบวงจร พวกเขาใช้จะต้องชอบ MarketMuse แน่นอน เครื่องมือนี้มีฟังก์ชันต่าง ๆ ที่โดยปกติแล้วจะต้องดำเนินการโดยเครื่องมือที่แยกจากกัน เช่น:
- การวิเคราะห์คู่แข่ง
- การวิจัยคำสำคัญ
- การสร้างเนื้อหา AI
- คำแนะนำลิงก์
- การติดตามหัวข้อที่มีการจัดการ
สิ่งที่ทำให้เครื่องมือนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่เราชื่นชอบสำหรับการตลาดก็คือ มันสามารถทำงานได้ในทุกระดับ ไม่ว่าคุณจะเป็นบล็อกเกอร์ที่เผยแพร่เนื้อหาสองสามครั้งต่อเดือนหรือเป็นเอเจนซี่ขนาดใหญ่ที่จัดการทีมขนาดใหญ่ MarketMuse สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ และยังให้ทดลองใช้งานฟรีแถมมีการสาธิตสดอีกด้วย
เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดผ่านอีเมล
การตลาดผ่านอีเมลเป็นวิธีการสื่อสารกับผู้ชมที่มีต้นทุนต่ำ เพียงมีรายชื่ออีเมล คุณก็สามารถส่งข้อความถึงผู้รับได้ทุกเมื่อที่ต้องการ! ด้วยเครื่องมือ AI สำหรับการตลาด คุณสามารถทำงานต่าง ๆ ได้ เช่น:
- การแบ่งส่วนรายการอีเมล
- ปรับปรุงความสามารถในการส่งอีเมล
- ปรับแต่งอีเมลส่วนบุคคลตามข้อมูล
เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดนั้นมีประโยชน์มากมาย! ในส่วนย่อยต่อไปนี้ เราจะพูดถึงวิธีอื่นที่ทำให้แคมเปญการตลาดผ่านอีเมลของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Mailchimp
ราคา: $13 ถึง $50 ต่อเดือน พร้อมแผนแบบกำหนดเอง
Mailchimp คือบริษัทอีเมลสำหรับผู้ใช้การตลาดผ่านอีเมลรายแรก ๆ ตอนนี้พวกเขาได้กลายเป็นแพลตฟอร์มการตลาด AI ไปแล้ว นอกเหนือจากการช่วยคุณส่งอีเมลจำนวนมากแล้ว Mailchimp ยังสามารถ:
- สร้างอีเมลตั้งแต่เริ่มต้น
- หาภาพต่างๆ ที่คุณสามารถใช้สำหรับอีเมลของคุณ
- ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ เช่น ทริกเกอร์อีเมลและแคมเปญตามการโต้ตอบ
- ส่งอีเมลตามพฤติกรรมของลูกค้า
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือ AI หลาย ๆ แบบสำหรับการตลาดที่รวมอยู่ในแพ็กเกจเดียว Mailchimp เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ดีและยังคงขยายตัวตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
Seventh Sense
ราคา: $80 ถึง $450 ต่อเดือน
หากคุณใช้ Hubspot หรือ Marketo อยู่แล้ว Seventh Sense เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดที่คุณสามารถใช้ร่วมกับบริการเหล่านี้ได้ โดยปกติแล้ว หากไม่มี AI คุณจะอิงเวลาในการส่งข้อมูลจากโปรไฟล์ลูกค้า เช่น สถานที่และพฤติกรรมบางอย่าง อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแบบครอบคลุมทั้งหมด เนื่องจากพฤติกรรมของแต่ละคน (แม้จะอยู่ในกลุ่มประชากรเดียวกัน) อาจแตกต่างกันอย่างมาก ด้วย Seventh Sense คุณสามารถทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากได้ นั่นคือส่งอีเมลของคุณไปยังสมาชิกแต่ละรายตามเวลาที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะเปิดอ่านมากที่สุด ด้วยหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการตลาด อีเมลของคุณจะถูกมองเห็นแทนที่จะถูกทิ้งอยู่ในกล่องจดหมาย
SendGrid
ราคา: ตั้งแต่ $15 ถึง $89.95 ต่อเดือน รวมภาษี
การส่งอีเมลไม่ถึงมือผู้รับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำสำหรับนักการตลาดผ่านอีเมล เนื่องจากคุณจะไม่สามารถสร้างลูกค้าได้หากข้อความถูกส่งไปไม่ถึงกล่องจดหมาย นั่นเป็นสาเหตุที่ SendGrid เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่เราชื่นชอบสำหรับการตลาดผ่านอีเมล ซึ่งเครื่องมือที่หลากหลายในการช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของแคมเปญอีเมลของคุณ ซึ่งรวมถึง:
- การแยกการทดสอบและข้อมูลเชิงลึก
- การแบ่งส่วน
- ระบบส่งอีเมลอัตโนมัติตามการโต้ตอบ
ฟังก์ชันและฟีเจอร์ต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับแผนที่คุณเลือก แต่ถึงแม้จะเป็นเวอร์ชันฟรี เครื่องมือนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับการตลาด
เครื่องมือ AI สำหรับการแชทและการส่งข้อความ
ด้วยอินเทอร์เน็ตที่ช่วยทำให้การสื่อสารง่ายกว่าที่เคยเป็นมา ความคาดหวังในการเข้าถึงลูกค้าจึงเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบัน การบริการลูกค้าและการโต้ตอบกับลูกค้ามีความสำคัญมากยิ่งขึ้นสำหรับการทำการตลาด และด้วยการใช้เครื่องมือ AI สำหรับการตลาด งานของคุณก็จะง่ายยิ่งขึ้น! เมื่อคุณต้องเลือกเครื่องมือที่จะใช้ ให้พิจารณาถึงปัจจัยเหล่านี้เป็นสำคัญ:
- ผสานรวมได้อย่างง่ายดาย
- มีฟีเจอร์ให้เลือกใช้มากมาย
- มีความสามารถในการปรับแต่งที่หลากหลาย
- มีโครงสร้างราคา
- เข้ากันได้กับแพลตฟอร์มส่วนใหญ่
ไม่ต้องกังวล เราทำการบ้านมาให้คุณแล้ว! หลังจากที่ดูเครื่องมือ AI ต่าง ๆ สำหรับการตลาดแล้ว เราก็ตัดสินใจว่าเครื่องมือเหล่านี้คือตัวเลือกอันดับต้น ๆ ในเวลาปัจจุบัน
Chatrace
ราคา: ฟรีถึง $159 ต่อเดือนสำหรับผู้ติดต่อ 30,000 ราย
คุณใช้ช่องทางเหล่านี้เพื่อสื่อสารกับลูกค้าของคุณหรือไม่
- SMS
- Google Chat
- Facebook Messenger
- Telegram
- Viber
ถ้าใช่ Chatrace เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดที่เราสามารถแนะนำได้! ด้วยเครื่องมือนี้ คุณจะสามารถปิดการขายและเพิ่มยอดขายได้ โดยที่ไม่ต้องมีตัวแทนจริง ๆ!
สิ่งที่ทำให้เครื่องมือนี้ได้เปรียบเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ สำหรับการตลาดก็คือความสามารถในการผสานรวม ซึ่งช่วยเชื่อมโยงเนื้อหาทั้งหมดของคุณอย่างราบรื่นเพื่อเปลี่ยนโอกาสในการขายเป็นการขาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเริ่มต้นได้ฟรีหากคุณมีผู้ติดต่อน้อยกว่า 100 ราย ทำให้เครื่องมือ AI อื่น ๆ สำหรับการตลาดเทียบไม่ติด!
Dialogflow
ราคา: แจ้งเมื่อสอบถาม
Dialogflow เป็นแพลตฟอร์ม NLP ที่สามารถช่วยคุณใส่ตัวตนและการปรับเปลี่ยนตามความชอบลงไปในการโต้ตอบของแบรนด์กับลูกค้า แล้วอะไรทำให้เครื่องมือนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับการตลาดของเรา เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณพัฒนาตัวแทนที่สามารถใช้สำหรับแชทบอทหรือผู้ช่วยเสมือนได้ และหากคุณกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ AI ดังกล่าว คุณสามารถมั่นใจในความน่าเชื่อถือของ Dialogflow ได้ เนื่องจากเครื่องมือนี้ได้รับการสนับสนุนและจำหน่ายโดย Google เอง! นอกจากนี้ ตัวแทนทั้งหมดที่คุณสร้างยังสามารถนำไปใช้งานได้ในทุกสื่อดิจิทัลที่คุณอยู่
ChatBot.com
ราคา: $52 ถึง $424 ต่อเดือน บวกกับคำขอแบบกำหนดเอง
คุณกำลังมองหาเครื่องมือ AI ที่ใช้งานง่ายสำหรับการตลาดอยู่ใช่ไหม คุณจะสามารถใช้ ChatBot ได้อย่างมั่นใจแม้ว่าคุณจะมีทักษะในการเขียนโค้ดเป็นศูนย์ก็ตาม! เครื่องมือนี้มีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วซึ่งคุณสามารถทดสอบกับผู้ช่วยที่ถูกสร้างโดย AI ได้ แต่คุณก็สามารถเลือกสร้างเองตั้งแต่ต้นได้เช่นกัน แหล่งข้อมูลจาก ChatBot Academy จะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องง่าย! เช่นเดียวกับเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตลาดอื่น ๆ เครื่องมือก็สามารถผสานรวมกับช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถใช้ได้บนเว็บไซต์, Slack, LiveChat และ Facebook Messenger
เครื่องมือ AI สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและการปรับเปลี่ยนตามความชอบ
คุณจะทำให้คนอื่นฟังคุณได้อย่างไร แน่นอนว่าด้วยการพูดภาษาของพวกเขา! รากฐานของทุกแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จคือการปรับเปลี่ยนตามความชอบและการเพิ่มประสิทธิภาพ และด้วยเครื่องมือ AI สำหรับการตลาด คุณจะได้รับความช่วยเหลือทั้งหมดที่คุณต้องการ! เมื่อคุณทำการประเมินตัวเลือกที่มี คุณควรพิจารณาที่:
- ความสามารถในการดึงและประมวลผลข้อมูล
- ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก
- ความสามารถอัตโนมัติตามข้อมูลในเวลาจริง
เครื่องมือวิจัยตลาดด้วย AI สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง! แต่ในการค้นหาเครื่องมือโปรดสามอย่างของเรา เราจะพิจารณาเฉพาะเครื่องมือที่มีฟังก์ชันการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับเปลี่ยนตามความชอบเท่านั้น
Optimizely
ราคา: แจ้งเมื่อสอบถาม
Optimizely เป็นเครื่องมือที่มีเครื่องมือ AI ทั้งหมดสำหรับการตลาดที่คุณต้องการ ในฐานะส่วนหนึ่งของวงจรการตลาด คุณสามารถทำการทดลองและทดสอบแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับแคมเปญของคุณ! ด้วยการใช้เครื่องมือ AI ทั้งหมดสำหรับการตลาดที่มีให้ คุณจะสามารถ:
- สามารถระบุผู้ชมได้แบบละเอียด
- สามารถแบ่งส่วนตามข้อมูลได้ตามเวลาจริง
- สามารถจัดการทุกแง่มุมของแคมเปญได้อย่างง่ายดาย
แล้วส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร เครื่องมือ AI สำหรับการวิจัยตลาดเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานร่วมกัน ทำให้ง่ายต่อการผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่
Dynamic Yield
ราคา: แจ้งเมื่อสอบถาม
ด้วยความสามารถในการยกระดับการปรับเปลี่ยนตามความชอบไปอีกระดับ Dynamic Yield จึงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเครื่องมือ AI อื่น ๆ สำหรับการตลาดอย่างไม่ต้องสงสัย เครื่องมือนี้มีเป้าหมายเป็นธุรกิจที่ต้องการมอบประสบการณ์แบบปรับเปลี่ยนตามความชอบให้กับลูกค้าของตน Dynamic Yield จะติดตามพฤติกรรมของผู้ชม จัดทำเทมเพลตสำหรับการปรับแต่งและการปรับเปลี่ยนตามความชอบ และอีกมากมาย! ผู้ใช้หลายรายให้คะแนนบริการนี้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดมาโดยตลอด ดังนั้นโอกาสที่คุณจะมีประสบการณ์ที่น่าทึ่งในทำนองเดียวกันนี้จึงสูงมาก!
การตลาดแบบคลาวด์ส่วนบุคคลโดย Salesforce
ราคา: $300,000 ต่อปี (แผนพรีเมียม)
การตลาดแบบคลาวด์ส่วนบุคคลอาจเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI สำหรับการตลาดที่แพงที่สุด แต่ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย โดยสามารถใช้ข้อมูลจากโปรไฟล์ของลูกค้าตลอดจนกิจกรรมของพวกเขาเพื่อสร้างประสบการณ์แบบปรับแต่งได้อย่างแท้จริง ซึ่งต่างจากเครื่องมือ AI การวิจัยตลาดทั่วไปตรงที่เครื่องมือนี้อาศัยข้อมูลของบริษัทเพียงอย่างเดียว ด้วยเครื่องมือนี้ คุณจะสามารถ:
- ปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของลูกค้าได้
- ดึงดูดผู้ชมด้วยการกระตุ้นตามเวลาจริง
- สร้างการแบ่งส่วนที่ดีขึ้น
เครื่องมือ AI สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดและการคาดการณ์
คุณจำเป็นต้องรู้ว่าก้าวต่อไปของคุณคืออะไรหากคุณต้องการนำหน้าคู่แข่ง เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดจะช่วยคุณโดย:
- ให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณอาจพลาดไป
- สร้างความมั่นใจในความเป็นกลางของกระบวนการตัดสินใจ
- ให้ทางเลือกสำหรับก้าวต่อไปแก่คุณ
ความสามารถของคุณในการระบุรูปแบบและแนวโน้มและการตัดสินใจตามสิ่งเหล่านั้นมักจะถูกจำกัดด้วยเวลา การมีเครื่องมือ AI ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตลาดนั้นช่วยรับประกันว่าคุณจะสามารถติดตามเทรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างง่ายดาย และปรับกลยุทธ์ของคุณใหม่ได้ตามต้องการ
Talkwalker
ราคา: แจ้งเมื่อสอบถาม
ในฐานะนักการตลาด คุณต้องมีความรู้จึงจะสามารถดำเนินการได้ และด้วย Talkwalker สิ่งนี้จะง่ายขึ้นอย่างเหลือเชื่อ บริการนี้ประกอบด้วยเครื่องมือ AI แบบผสานรวมสำหรับการตลาดมากมาย ได้แก่:
- โมเดลการวิเคราะห์แบบกำหนดเอง
- การจดจำรูปภาพสำหรับการค้นหาการกล่าวถึงแบรนด์ที่ซ่อนอยู่
- การวิเคราะห์ความรู้สึก
ด้วยเครื่องมือ AI สำหรับการตลาด คุณจะทราบว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น และช่วยให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสมได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเป็นผู้นำเทรนด์แทนที่จะเป็นผู้ตามอีกด้วย!
Obviously.ai
ราคา: ฟรี (สำหรับนักเรียนและองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร) ถึง $999 ต่อเดือน
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือ AI ฟรีสำหรับการตลาด อย่าลืมลอง Obviously.ai ซอฟต์แวร์นี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าตามแบบจำลอง AI และการคาดการณ์ได้ หากคุณมีข้อมูลจำนวนมากและคุณไม่แน่ใจว่าจะทำความเข้าใจกับมันอย่างไร Obviously.ai สามารถช่วยได้มาก แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดโดยเฉพาะ แต่ข้อมูลเชิงลึกที่คุณเก็บรวบรวมได้จะยังคงมีประโยชน์มากในกระบวนการตัดสินใจทางการตลาดของคุณอยู่
Taskade
ราคา: ฟรี (แผนส่วนบุคคล) ถึง $19 (แผนธุรกิจ) ต่อเดือน
Taskade คือการผสมผสานระหว่างเครื่องมือ AI สำหรับการตลาดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณชนะ! ในบรรดาความสามารถมากมายที่ Taskade มี สิ่งที่ทรงพลังที่สุดคือเครื่องมือสร้างการวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดของ AI ซึ่งสามารถ:
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการวิเคราะห์
- ขจัดข้อผิดพลาดของมนุษย์ในทุกกระบวนการ
- ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อทำนายแนวโน้ม
Taskade มีเครื่องมือ AI อื่น ๆ มากมายสำหรับการตลาด ทำให้ทุกส่วนของกระบวนการทางการตลาดดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น
เครื่องมือ AI อื่น ๆ สำหรับการตลาด
มีเครื่องมืออีกมากมายที่คุณสามารถใช้ได้! เช่นเดียวกับที่เราได้พูดคุยกัน มักจะมีตัวเลือกทั้งแบบฟรีและจ่ายเงิน แน่นอนว่าการบริการจะแตกต่างกัน หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือ AI สำหรับการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ในธุรกิจขนาดเล็กที่มีส่วนร่วมในการตลาดรูปแบบต่าง ๆ เราขอแนะนำบริการต่อไปนี้
- เครื่องมือ AI สำหรับการวิจัยอินฟลูเอนเซอร์: Upfluence, ซอฟต์แวร์การตลาดอินฟลูเอนเซอร์ของ Brandwatch, Indahash
- เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดและการจัดการโซเชียลมีเดีย: Sprout Social, ContentStudio, Vista Social
- เครื่องมือ AI สำหรับการขายอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์อำนวยการขายของ Gong, วิดีโอ Hippo, Zia ของ Zoho
เปิดตัวหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดดิจิทัลวันนี้: คลังเครื่องมือ AI สำหรับการตลาดที่ล้ำสมัยของ MGID
ที่ MGID เราใช้ AI ในแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เครือข่ายผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้โฆษณาของเรามีความสุข! เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดของเราช่วยเร่งกระบวนการสร้างแคมเปญ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานโฆษณาแบบเนทีฟได้โดยเร็วที่สุด นับตั้งแต่เราพัฒนาฟีเจอร์การสร้างรูปภาพ AIขึ้น เราก็ได้นำเครื่องมือ AI สำหรับการตลาดใหม่เหล่านี้ไปใช้
- AI สร้างข้อความเป็นรูปภาพ: สร้างภาพที่น่าดึงดูดและนทำแนวคิดให้เป็นจริงด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของเรา
- AI สร้างรูปภาพเป็นรูปภาพ: เพิ่มองค์ประกอบให้กับภาพที่มีอยู่แล้วเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่สวยงามยิ่งขึ้นโดยใช้ข้อความสั้น
- AI สร้างชื่อโฆษณาและคำบรรยาย: สร้างข้อความโฆษณาที่จะดึงดูดความสนใจและดึงดูดผู้ใช้มายังเนื้อหาของคุณ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือ AI สำหรับการตลาด
เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดคืออะไร
เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อประโยชน์ของนักการตลาด มีบริการมากมายอยู่แล้วที่สามารถทำงานต่าง ๆ ให้สำเร็จได้เพื่อทำให้งานการตลาดง่ายขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เครื่องมือ AI สามารถทำงานด้านการตลาดประเภทใดโดยอัตโนมัติได้บ้าง
ในทางปฏิบัติแล้วสามารถทำได้ทุกงาน! นี่เป็นเพียงงานบางส่วนจากหลาย ๆ งานที่เครื่องมือ AI สามารถทำได้:
- วิจัย
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การสื่อสารกับลูกค้า
- ระบบทำงานการตลาดต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ
- การเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ
เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดมีประโยชน์ต่อนักการตลาดอย่างไร
เครื่องมือ AI สามารถทำงานได้ในลักษณะที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ ซึ่งช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้:
- รับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่แม่นยำ 100% ที่ประมวลผลโดยเครื่องมือ AI สำหรับการตลาด
- ทำงานได้สำเร็จเร็วขึ้น
- มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจที่สำคัญกว่า
- สร้างข้อมูลเชิงลึกและข้อความเพื่อช่วยในการสร้างเนื้อหา
- ลดแรงงานมนุษย์ที่ต้องใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์แคมเปญที่น่าทึ่ง
เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดเหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดหรือไม่
แน่นอน! มีเครื่องมือที่เหมาะกับทุกความต้องการและงบประมาณ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีอยู่
เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดจะรับประกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างไร
เครื่องมือ AI นั้นไม่ได้รับการยกเว้นจากกฎระเบียบที่มีอยู่ ดังนั้นกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลในประเทศของคุณจะถูกนำไปใช้กับเครื่องมือ AI สำหรับการตลาดด้วยเช่นกัน ดังนั้นเครื่องมือที่ดีจะมีมาตรการป้องกันในตัว เช่น การเข้ารหัสข้อมูลและการไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า
เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดยอดนิยมมีอะไรบ้าง
ChatBot.com, OpenAI GPT และ Grammarly มีฟังก์ชันมากมายในหลากหลายกลุ่ม
มืออาชีพสามารถผสานรวมเครื่องมือ AI สำหรับการตลาดเข้ากับกลยุทธ์ที่มีอยู่ได้อย่างไร
เพื่อระบุว่าปัญญาประดิษฐ์มีประโยชน์ต่อคุณอย่างไร เราขอแนะนำแนวทางสองทางนี้
- อัตโนมัติ: งานที่ต้องทำซ้ำ ๆ สามารถทำผ่านระบบการตลาดอัตโนมัติของ AI ได้
- แจกจ่ายงาน: ถามตัวเองว่าพนักงานที่สมบูรณ์แบบมีลักษณะอย่างไรสำหรับคุณ คุณสามารถระบุงานที่คุณต้องการให้พวกเขาทำได้และค้นหาเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการเหล่านั้น
เครื่องมือ AI สำหรับการตลาด: ปฏิวัติและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดตามที่เรารู้จัก
ปัญญาประดิษฐ์ได้ขยายขอบเขตในสิ่งที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้ออกไปอย่างกว้างขวาง เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้เป็นเพียงข้อพิสูจน์เพิ่มเติมของหลักฐานนี้ นักการตลาดจะพยายามปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ที่ได้รับจากแคมเปญอยู่เสมอ ดังนั้น เราคาดว่าการใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือการตลาด AI จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่มากขึ้น
ที่ MGID เราใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการโฆษณาแบบเนทีฟเพื่อจับคู่โฆษณากับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้ได้ดียิ่งขึ้น และปรับปรุงผลลัพธ์สำหรับทั้งผู้โฆษณาและผู้เผยแพร่โฆษณา เพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์นี้เมื่อคุณลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม MGID และเข้าถึงเครื่องมือ AI ที่ทันสมัยที่สุด ผู้จัดการส่วนตัว และแผนกโฆษณาของเรา