การรู้วิธีเริ่มต้นการทำการตลาดแบบพันธมิตรเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างยอดขายโดยที่ไม่ต้องใช้เงินของคุณเอง แต่คุณควรใช้แพลตฟอร์มไหนในการพูดคุยกับผู้ชมของคุณล่ะ การตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลเป็นสื่อที่มักถูกมองข้าม เนื่องจากผู้โฆษณาชอบตัวเลือกที่ให้การเข้าถึงที่กว้างที่สุด อย่างไรก็ตาม นี่เป็นมุมมองขาดวิสัยมาก อีเมลให้ความรู้สึกใกล้ชิดมากกว่าและช่วยให้คุณสามารถแนะนำช่องทางการสื่อสารเพิ่มเติมได้
นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมการเรียนรู้วิธีการทำการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลอย่างเชี่ยวชาญจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดอ่านต่อ บทความเชิงลึกของเราจะให้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกเรื่องที่คุณจำเป็นต้องรู้
การเรียนรู้พื้นฐาน: การตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลคืออะไร
การตลาดแบบพันธมิตรคือการขายผลิตภัณฑ์ที่คุณไม่ได้สร้างหรือผลิตขึ้น วิธีนี้มีประโยชน์มากสำหรับทั้งนักการตลาดที่ได้รับค่าคอมมิชชันจากการขาย และบริษัทที่ต้องการขยายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลเพียงแค่ใช้อีเมลเป็นสื่อกลางของคุณ หลักการยังคงเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการประสบความสำเร็จโดยใช้วิธีนี้ คุณอาจต้องลงทุนในทักษะเฉพาะด้านการตลาดผ่านอีเมล รวมถึงเครื่องมือการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลบางอย่าง เพื่อที่จะเริ่มต้น ต่อไปนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานของสิ่งที่คุณต้องรู้:
- รายชื่ออีเมล
- สินค้าหรือบริการที่จะขาย
- มีทักษะในการเขียนอีเมล
- วิธีวัดความสำเร็จของแคมเปญของคุณ
เมื่อคุณมีส่วนผสมทั้งสี่นี้ คุณก็จะสามารถหารายได้ได้อย่างมากมาย!
ความนิยมของการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมล: ทำไมถึงต้องใช้อีเมล
กระแสของการตลาดผ่านอีเมลนั้นได้หายไปนานแล้ว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะหยุดเป็นสื่อที่สร้างกำไรให้กับนักการตลาดทุกหนทุกแห่ง การตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลยังคงมีประสิทธิภาพอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้
- ราคาย่อมเยา: คุณไม่จำเป็นต้องไปประมูลพื้นที่โฆษณา ดังนั้นต้นทุนโดยรวมของคุณจึงลดลง
- มีระดับความไว้วางใจที่สูงกว่า: กลุ่มผู้ชมที่ดูการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลมีอยู่น้อยกว่าในช่องทางการตลาดนี้ ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้ง่ายกว่า
- การสื่อสารโดยตรง: แม้ว่าคุณจะใช้ตัวอย่างเทมเพลตอีเมลสำหรับการตลาดแบบพันธมิตร การสื่อสารนั้นมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าเมื่อเทียบกับสื่อแบบอื่น ๆ
แม้ว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ข้อดีของอีเมลก็มีคุณค่าสำหรับนักการตลาดแบบพันธมิตร
ขั้นตอนในการเปิดตัวแคมเปญการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลที่ประสบความสำเร็จ
หากคุณสนใจที่จะใช้การตลาดผ่านอีเมลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดแบบพันธมิตรอยู่ล่ะก็ ดีเลย! คุณเพิ่งสร้างโอกาสใหม่ในการสร้างยอดขายให้กับตัวเอง ขั้นตอนต่อไปคือการเปิดตัวแคมเปญ ในฐานะนักการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมล คุณจะต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถเปลี่ยนอัตราการสร้างลูกค้าของคุณได้ เพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น เราจะอธิบายกระบวนการทั้งหมดนี้ทีละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ #1: เลือกบริการอีเมลที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดแบบพันธมิตร
เราคิดว่าขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนช่างไม้ที่กำลังเลือกเครื่องมือที่จะนำมาใช้ทำงาน คุณกำลังสร้างแคมเปญเพื่อสร้างรายได้ ดังนั้นคุณต้องมีซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอีเมลที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดแบบพันธมิตร หากต้องการค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ให้มองหาคุณสมบัติเหล่านี้:
- มีฟีเจอร์การวิเคราะห์และระบบอัตโนมัติ
- มีเครื่องมือที่ใช้งานง่าย
- มีความสามารถในการแบ่งส่วน
- มีอัตราความสำเร็จในการส่งสูง
- การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ความสามารถของคุณในการระบุบริการการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลที่ดีที่สุดสามารถช่วยหรือขัดขวางความสำเร็จของคุณได้ ดังนั้นให้พิจารณาสิ่งที่คุณต้องการ จากนั้นให้เปรียบเทียบคุณสมบัติและแพ็กเกจที่มี
ขั้นตอนที่ #2: เลือกหนึ่งโปรแกรมจากโปรแกรมพันธมิตรที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดผ่านอีเมล
ใช่แล้ว เราหมายความอย่างนั้น: เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เพื่อเพิ่มผลกระทบของแคมเปญให้สูงสุด คุณจะต้องมุ่งเน้นไปที่บริษัทเพียงแห่งเดียว สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ชมของคุณคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณพยายามขายผ่านการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลมากขึ้น แต่อะไรที่ทำให้บางสิ่งที่สุดกันล่ะ ดังนั้นให้พิจารณาสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณแล้วไปจากจุดนั้น แม้ว่าอย่าลังเลที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลทั้งหมด! คุณสามารถสร้างแคมเปญแยกต่างหากในภายหลังได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนที่ #3: เลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการโปรโมท
โปรแกรมสำหรับการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลจะนับยอดขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยใช้ลิงก์ของคุณ ดังนั้นแม้ว่าคุณจะไม่ได้รับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่าง แต่คุณยังคงได้รับค่าคอมมิชชั่นจากผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น
ขั้นตอนที่ #4: สร้างรายชื่ออีเมลของคุณ
เพื่อให้ผู้คนตกลงที่จะให้ที่อยู่อีเมลของตัวเองสำหรับแคมเปญการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมล คุณจะต้องมีสิ่งจูงใจ ตัวอย่างบางส่วนได้แก่:
- ให้สิ่งจูงใจฟรีเพื่อแลกกับที่อยู่อีเมล
- การประกาศว่าคุณกำลังเผยแพร่เนื้อหาพิเศษสำหรับจดหมายข่าวที่คุณกำลังสร้าง
- ต้องการที่อยู่อีเมลก่อนที่คุณจะให้การเข้าถึงชุมชนที่คุณสร้างขึ้น
หากทำได้อย่างถูกต้อง คุณจะมีรายชื่อที่คุณสามารถใช้สำหรับการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลได้ เพียงแค่ต้องแน่ใจว่าได้ทำสิ่งที่สัญญาไว้ให้ดี
ขั้นตอนที่ #5: แบ่งกลุ่มรายชื่ออีเมลของคุณ
มีคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมล (มีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ในภายหลัง!) ดังนั้น คุณต้องแน่ใจว่าข้อความของคุณโดนใจผู้ชมของคุณอย่างมาก วิธีที่ดีในการทำเช่นนั้นคือการแบ่งส่วนตลาด ที่นี่ คุณกำลังสร้างรายชื่อย่อยที่อาจถือเป็นผู้ชมที่แยกจากกันสำหรับการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมล คุณสามารถแบ่งกลุ่มรายชื่ออีเมลของคุณได้ตามสิ่งต่อไปนี้:
- สถานที่
- อายุ
- งานอดิเรก
- ระดับการศึกษา
- ความสำคัญ
คุณยังสามารถพิจารณาจากวิธีที่คุณได้รับที่อยู่อีเมลได้ด้วย เนื่องจากการทำเช่นนี้สามารถเปิดเผยความสนใจของพวกเขาได้! คุณสามารถแบ่งส่วนตลาดได้หลายวิธี ดังนั้นอย่าลังเลที่จะสำรวจความเป็นไปได้ต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ #6: สร้างสรรค์เนื้อหาอีเมลที่น่าสนใจ
ตอนนี้ เรามามุ่งความสนใจไปที่กิจกรรมหลัก: เนื้อหาของคุณ! หากคุณยังไม่ทราบวิธีการเขียนอีเมลสำหรับการตลาดแบบพันธมิตร เราขอแนะนำให้ใช้แหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียงทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผ่านอีเมลรู้วิธีการสร้างอีเมลมากมายที่น่าสนใจ ดังนั้น คุณจึงสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและสร้างรายได้ในกระบวนการนี้ได้มากยิ่งขึ้น หากคุณต้องการใช้เทมเพลตอีเมลแบบสำเร็จรูปสำหรับการตลาดแบบพันธมิตรก็สามารถทำได้!
และจำไว้ว่าอย่าอายที่จะขอคลิก การเขียนคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนนั้นเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการสร้างลูกค้า ซึ่งสามารถวางไว้ในส่วนต่าง ๆ ของอีเมลได้หากเหมาะสม ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณจัดโครงสร้างอีเมล คุณจะสามารถทำ CTA ของคุณซ้ำได้ประมาณสองถึงสามครั้ง
ขั้นตอนที่ #7: เขียนหัวเรื่องที่มีประสิทธิภาพ
ตอนนี้ เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่างานเขียนการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลของคุณได้รับความสนใจอย่างที่สมควรได้รับ ให้เสริมด้วยหัวเรื่องที่น่าสนใจ เพราะหัวเรื่องนั้นเป็นความประทับใจแรกพบ หัวข้อของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าข้อความของคุณ (และโอกาสในการได้รับค่าคอมมิชชั่น) จะถูกรับฟังหรือไม่ เรามีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น ดูอัตราการเปิดเพื่อพิจารณาว่าหัวเรื่องการตลาดแบบพันธมิตรแบบใดที่ผู้อ่านของคุณให้การตอบสนองมากที่สุด
ขั้นตอนที่ #8: เผยแพร่และเก็บค่าคอมมิชชั่นของคุณ!
ทำการเผยแพร่อีเมลของคุณและดูค่าคอมมิชชั่นที่เข้ามา การทำการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลในส่วนนี้เป็นสิ่งที่คุณกำหนดค่าได้ ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องส่งอีเมลด้วยตนเอง ให้พิจารณาเวลาที่ผู้ชมของคุณจะอ่านอีเมลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ที่ด้านบนสุดของกล่องจดหมายของพวกเขา สุดท้ายนี้ ให้อ่านอีเมลของคุณเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อพยายามตรวจจับข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่คุณอาจไม่พบในระหว่างขั้นตอนการแก้ไข
หากคุณทำการตลาดผ่านอีเมลแบบพันธมิตรได้ถูกต้อง คุณควรจะสามารถสร้างยอดขายจากอีเมลของคุณได้ แต่ถ้าคุณไม่พอใจกับผลลัพธ์ ให้ดูข้อมูลและดูว่าคุณต้องปรับแต่งอะไรบ้าง
เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลนักการตลาด
ในส่วนก่อนหน้านี้ คุณได้เรียนรู้วิธีดำเนินแคมเปญการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลที่ประสบความสำเร็จไปแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ หากคุณต้องการยกระดับการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมล อย่าพลาดเนื้อหาในส่วนย่อยถัดไป เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความสำเร็จต่อรายชื่ออีเมลของคุณ การตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน ต้องขอบคุณเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการทดลองและทดสอบมาแล้วซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับตลาดเฉพาะทุกกลุ่มและอุตสาหกรรม
เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ #1: ส่งอีเมลงานด้านการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลของคุณมากกว่าหนึ่งฉบับ
นี่เป็นเพียงหลักการของการกำหนดเป้าหมายใหม่ คิดถึงการซื้อออนไลน์ครั้งล่าสุดของคุณ หากมีโฆษณาให้คุณดูเพียงครั้งเดียว คุณคงลืมมันไปแล้ว! นี่คือสิ่งที่คุณพยายามหลีกเลี่ยงด้วยการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมล ความจริงง่าย ๆ ก็คือไม่ใช่ทุกคนที่จะสนใจคุณ ดังนั้นคุณต้องต่อสู้เพื่อที่จะได้มีคนรับฟัง! นี่หมายถึงการโน้มน้าวผู้คนให้ดำเนินการโดย:
- แนะนำแง่มุมที่แตกต่างสำหรับเนื้อหาการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลของคุณ
- ขายสินค้าต่าง ๆ ภายในโปรแกรมเดียวกัน
- ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ #2: อย่าดูถูกพลังของหัวเรื่องในการทำการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมล
ในการทำการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมล การอ่านข้อความนั้นขึ้นอยู่กับผู้รับที่คลิกเข้าไปดูอีเมล การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงหัวเรื่องของคุณด้วย เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากรายชื่ออีเมลแต่ละราย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวเรื่องของคุณ:
- สร้างความน่าสนใจและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น
- มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของอีเมล
- สื่อสารคุณค่าหรือผลประโยชน์
สิ่งสำคัญที่สุดคืออีเมลของคุณไม่ควรมีตัวกระตุ้นสแปมที่จะทำให้ผู้อ่านไม่เห็นเลย!
เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ #3: ตรวจสอบอัตราความสำเร็จในการส่งของคุณ
เมื่อพูดถึงเรื่องผู้อ่านไม่เห็น อัตราความสำเร็จในการส่งของงานด้านการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลของคุณควรสูงมาก! อัตราความสำเร็จในการส่งคือเปอร์เซ็นต์ของอีเมลของคุณที่ส่งถึงผู้รับ ดังนั้น การลดลงอย่างกะทันหันหมายความว่ามีบางอย่างผิดพลาด ต่อไปนี้เป็นปัจจัยบางประการที่อาจส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในการส่งของแคมเปญการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลของคุณ:
- ความสม่ำเสมอในการส่งอีเมลของคุณ
- การเปิดและคลิกดูจากสมาชิกของคุณ
- การร้องเรียนเกี่ยวกับสแปม
- ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการอีเมลของคุณ
- คุณภาพของชื่ออีเมลของคุณ
และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่สิ่งเหล่านี้น่าจะช่วยให้คุณทราบคร่าว ๆ ว่าจะต้องดูว่าอัตราเหล่านี้ที่เริ่มลดลงจากที่ใด
3 ความท้าทายและแนวทางแก้ไขในการทำการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมล
การตลาดผ่านอีเมลไม่ได้ปราศจากความท้าทาย มีส่วนที่เคลื่อนไหวหลายอย่างที่อาจส่งผลต่อ ROI ของแคมเปญของคุณ นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมการทำความคุ้นเคยกับความท้าทายต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ แม้ว่าคุณจะไม่เคยเจอมาก่อนก็ตาม การตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลอาจง่ายกว่ามากหากคุณเตรียมพร้อมสำหรับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นข้างหน้าไว้แล้ว ในส่วนย่อยต่อไปนี้ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่การตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลจะต้องเผชิญตลอดจนแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้น
ความท้าทาย #1: ผู้ชมการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลที่ไม่มีส่วนร่วม
คุณจะทำอย่างไรถ้าผู้ฟังของคุณดูสนใจในตอนแรกแต่รู้สึกตื่นเต้นน้อยลงที่จะได้ยินข่าวสารจากคุณในอนาคต ในการทำการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมล คุณจะต้องส่งอีเมลเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร หากสมาชิกของคุณดูเหมือนว่าจะไม่อยากมีส่วนร่วม นั่นอาจเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้
- คุณส่งอีเมลมากเกินไป ดังนั้นคุณอาจต้องลดความถี่ในการติดต่อสื่อสารของคุณลง
- เนื้อหาการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลของคุณไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขา ดังนั้นคุณอาจต้องการลบผู้สมัครเหล่านี้ออกจากรายชื่อของคุณ
- คุณกำลังประสบปัญหาเวลาไม่ตรงกัน ซึ่งหมายความว่าคุณอาจต้องการปรับเปลี่ยนเวลาส่งข้อความ
นอกจากนี้ หากการไม่มีส่วนร่วมส่วนใหญ่มาจากผู้เข้าชมบนมือถือ ให้ลองพิจารณาทำการเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลสำหรับผู้ใช้บนมือถือด้วย!
ความท้าทาย #2: ขาดความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ
ผู้คนต่างระวังการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลและแบบพันธมิตรปกติ หลายคนเชื่อว่าคุณกำลังหลอกให้พวกเขาซื้อสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการ! นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามีความน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ คุณควรช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าในขณะที่คุณได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมล แต่นี่ไม่ใช่แรงจูงใจเดียวของคุณ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อสมาชิกของคุณโดย:
- แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณเชื่อถือเท่านั้น
- แสดงความโปร่งใสว่าคุณได้รับค่าคอมมิชชั่นการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมล
- ให้คุณค่าในเนื้อหาของคุณ
และหากคุณกำลังทำงานร่วมกับแบรนด์ ให้ใช้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือของพวกเขาเพื่อยกระดับแบรนด์ของคุณ
ความท้าทาย #3: การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการตลาดผ่านอีเมล
การตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลมีอยู่ทั่วโลก! สมาชิกของคุณอาจอาศัยอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของโลก และอาจมีกฎและข้อบังคับที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณจำเป็นต้อง:
- ทำความเข้าใจกฎหมายในเขตอำนาจศาลของตน
- อัปเดตการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลต่อวิธีการดำเนินแคมเปญการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลของคุณอยู่เสมอ
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ในระดับพื้นฐานที่สุด คุณควรทราบ GDPR และกฎหมาย CAN-SPAM ซึ่งบังคับใช้ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และยุโรป และสำหรับการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมล โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าคุณจะจ้างบุคคลภายนอกเพื่อทำงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้ แต่คุณก็ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ! ดังนั้น หากคุณกำลังจะจ้างบุคคลภายนอก ให้เลือกบุคคลหรือเอเจนซี่ที่เชื่อถือได้
โปรแกรมการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลแบบใดบ้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ทุกบริษัทตั้งเป้าที่จะสร้างยอดขายให้ได้มากที่สุด ดังนั้นการค้นหาโปรแกรมที่จะเข้าร่วมจึงไม่ใช่เรื่องยาก คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การค้นหาโปรแกรมการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลที่ดีที่สุดแทนได้! โปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดจะขึ้นอยู่กับการสร้างรายชื่ออีเมลของคุณเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม คุณควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมโปรแกรมการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมล:
- อายุการใช้งานของคุกกี้
- โครงสร้างค่าคอมมิชชั่นและเพดาน
- กำหนดการจ่ายเงิน
เพียงเพื่อให้คุณเข้าใจถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ นี่คือโปรแกรมการตลาดแบบพันธมิตรสามโปรแกรมที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ในขณะนี้
GetResponse
ด้วยอายุการใช้งานคุกกี้ 120 วัน คุณจะได้รับเครดิตสำหรับการขายแม้จะเป็นผ่านไปเดือนหลังจากที่ผู้ดูคลิกลิงก์ครั้งแรก! GetResponse ให้อิสระในการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมล คุณสามารถเลือกรับค่าคอมมิชชั่นในอัตราคงที่ที่ $100 สำหรับลูกค้าทุกรายที่คุณนำเข้ามา อย่างไรก็ตาม หนึ่งในสิ่งที่เราชื่นชอบเกี่ยวกับโปรแกรมการทำการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลนี้คือตัวเลือกในการรับค่าคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นซ้ำ 33% และไม่จำกัดจากบริษัทตลอดไป นี่เป็นโอกาสที่น่าทึ่งหากคุณต้องการโปรแกรมผ่านอีเมลที่ให้แหล่งรายได้ที่มั่นคงแก่คุณ
ConvertKit
ConvertKit นำเสนอเครื่องมือสร้างการเติบโตสำหรับนักการตลาดแบบพันธมิตรเพื่อให้สามารถขยายกลุ่มเป้าหมาย ทำการตลาดแบบอัตโนมัติ และเพิ่มรายได้ได้ง่ายขึ้น แต่คุณรู้หรือไม่ว่าพวกเขามีโปรแกรมการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลซึ่งคุณสามารถรับค่าคอมมิชชั่นประจำ 30% ได้ หากคุณเป็นมือใหม่ที่มีงบประมาณจำกัด ConvertKit เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะใคร ๆ ก็สามารถเข้าร่วมการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลได้ คุณไม่จำเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์ของพวกเขาด้วยซ้ำ! พวกเขายังมีการสัมมนาผ่านเว็บที่ให้ข้อมูลมากมายเพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนโอกาสในการขายเป็นยอดการขายได้ดียิ่งขึ้น
MailerLite
เนื่องจาก MailerLite ไม่อนุญาตให้คุณใช้บริการโฆษณา นี่คือโปรแกรมการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาดที่เน้นอีเมลเป็นหลัก พวกเขายังใช้ PayPal เพื่อชำระเงินให้กับพันธมิตรอีกด้วยด้วย สิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับพวกเขาคือการที่คุณจะตัดสินใจได้ว่าเมื่อไหร่จะได้รับการชำระเงินจากการทำการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมล ตราบใดที่คุณมีหนี้อย่างน้อย $50 คุณก็สามารถขอถอนเงินได้ สามารถรับได้เมื่อมีลูกค้าเป้าหมายเพียงคนเดียวที่ซื้อแพ็กเกจขั้นสูงหรือสองแพ็กเกจสำหรับแพ็กเกจ Growing Business! แต่ถ้าแผนที่คุณสมัครเป็นแผนแบบฟรี คุณจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมล
การตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลคืออะไร
นี่หมายถึงการใช้อีเมลเพื่อทำการตลาดแบบพันธมิตร เป็นการเขียนอีเมลไปยังรายชื่ออีเมลของคุณเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านตัดสินใจซื้อ
ฉันจะสร้างรายชื่ออีเมลที่มีประสิทธิภาพเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบพันธมิตรได้อย่างไร
คุณสามารถเสนอสิทธิประโยชน์ฟรีหรือในราคาประหยัดเพื่อแลกกับที่อยู่อีเมลของพวกเขาได้ ตามหลักการแล้ว ตัวดึงดูดความสนใจควรเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณวางแผนจะขาย
ประโยชน์ของการตลาดผ่านอีเมลแบบพันธมิตรมีอะไรบ้าง
การตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลมีข้อดีหลัก ๆ อยู่สามประการ
- ราคาถูกกว่าโฆษณา
- สร้างช่องทางการสื่อสารกับผู้ชมของคุณโดยตรง
- มีระดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
อะไรคือความแตกต่างระหว่างการตลาดผ่านอีเมลและการตลาดแบบพันธมิตร
การตลาดผ่านอีเมลคือการใช้อีเมลเพื่อกระจายการรับรู้ สร้างความสนใจ และ/หรือสร้างลูกค้าจากผู้อ่าน ในขณะเดียวกัน การตลาดแบบพันธมิตรเกี่ยวข้องกับการใช้ลิงก์หรือรหัสเพื่อสร้างยอดขายให้กับบุคคลที่สาม
การตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลแตกต่างจากการตลาดผ่านอีเมลแบบดั้งเดิมอย่างไร
ตามที่อธิบายไว้ในส่วนคำถามก่อนหน้านี้ บริษัทที่ใช้การตลาดผ่านอีเมลแบบดั้งเดิมเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเอง ข้อตกลงการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลที่สร้างยอดขายให้กับบุคคลที่สามและรับค่าคอมมิชชั่นสำหรับงานนี้
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนเนื้อหาการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลที่น่าสนใจคืออะไร
หากต้องการสร้างรายได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากการทำการตลาดแบบพันธมิตรโดยใช้อีเมล ควรปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดบางส่วนต่อไปนี้:
- คุณสามารถใช้เทมเพลตต่าง ๆ ได้ตามใจชอบ แต่ต้องปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ชมของคุณ
- โปรดจำไว้ว่าการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลทำงานได้ดีที่สุดพร้อมกับคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน
- เขียนอีเมลตามการแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณ
- ติดตามผลลัพธ์และทำการเปลี่ยนแปลงตามผลลัพธ์นั้น
- เปิดตัวอีเมลด้วยหัวเรื่องที่มีประสิทธิภาพ
ฉันจะมั่นใจได้อย่างไรว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการตลาดผ่านอีเมลแล้วเมื่อมีส่วนร่วมในการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมล
ความคุ้นเคยกับกฎระเบียบต่าง ๆ จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจได้ว่ามีสิ่งไหนที่คุณสามารถทำได้และทำไม่ได้บ้าง อย่างน้อยที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับความยินยอมในการส่งอีเมลให้กับสมาชิกของคุณ นอกจากนี้ ให้สร้างวิธีง่าย ๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลทุกฉบับที่คุณส่งได้
การใช้เครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลฟรีสำหรับการตลาดแบบพันธมิตรคุ้มค่าหรือไม่
แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเพิ่งเริ่มต้น! เครื่องมือฟรีนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญหากคุณไม่มีรายชื่อจำนวนมากหรือทีมขนาดใหญ่
ฉันสามารถพึ่งพาเทมเพลตอีเมลการตลาดแบบพันธมิตรเพื่อสร้างลูกค้ามาก ๆ ได้หรือไม่
ใช่ เทมเพลตสามารถทำงานได้ดีหากใช้อย่างถูกต้อง นี่หมายถึงการเข้าใจจิตวิญญาณของเครื่องมือแทนที่จะแค่เติมคำลงในอีเมลว่าง ๆ
ฉันจะวัดความสำเร็จของแคมเปญการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลของฉันได้อย่างไร
รายได้จากรายชื่ออีเมลเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการวัดความสำเร็จของแคมเปญของคุณ ดูอัตราการเปิด อัตราการคลิกผ่าน อัตราการแปลง ROI และอัตราการยกเลิกการสมัครรับอีเมลด้วย
การตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลนั้นเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและน่าตื่นเต้น! มาใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สำหรับการตลาด กฎทั่วไปคือ ยิ่งมีจุดติดต่อสื่อสารมากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น! สิ่งนี้จะทำให้คุณมีโอกาสในการขายมากขึ้น การตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลเป็นหนึ่งในโอกาสที่คุณไม่ควรพลาด มีระดับความไว้วางใจที่สูงกว่าเมื่อมีคนแบ่งปันที่อยู่อีเมลกับคุณอย่างจริงจัง ดังนั้น หากคุณมีการตลาดแบบพันธมิตรผ่านอีเมลเป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม การปิดโอกาสในการขายอาจง่ายกว่าสำหรับคุณ โอกาสของคุณจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกหากคุณสามารถใช้โฆษณาแบบเนทีฟและให้ความรู้สึกเหมือนรับอีเมลปกติได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อช่วยเหลือคุณในเรื่องนั้นและอื่น ๆ อีกมากมาย ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม MGID เพื่อเข้าถึงเครื่องมือขั้นสูง ผู้จัดการส่วนตัว และแผนกโฆษณาที่มีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากของเรา