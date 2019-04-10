В цифровую эпоху мошенническая деятельность - это чума, разрушающая здоровую окружающую среду во многих отраслях. Adtech не является исключением. Мошенничество с трафиком широко распространено, его масштабы огромны. Цифровая реклама потребовала принятия серьезных мер, поскольку речь идет о миллиардных убытках в год. Бюро интерактивной рекламы, известное как IAB (Interactive Advertising Bureau), отвечающее за обеспечение высоких стандартов и развитие индустрии цифрового маркетинга, предложило разумное разрешение. Им стала инициатива уполномоченных цифровых продавцов, именуемая Ads.txt.

Мы решили посвятить эту запись в блоге ads.txt и его преимуществам, но обо всем по порядку: давайте разберемся, почему мы это делаем. Версия Ads.txt 1.0 была выпущена в 2017 году. С того времени инструмент не превратился ни в обязательную процедуру, ни в основное направление, а многие веб-сайты продолжают закрывать глаза на эту инициативу, находя всевозможные оправдания. Прозрачность цифровой экосистемы не строится сама по себе, а достигается совместными усилиями всех, кто в ней участвует. На самом деле, игнорирование ads.txt является препятствием для цифровой рекламы во многих отношениях. Давайте погрузимся в концепцию и исследуем все ее прелести.

Ads.txt: объяснение явления

Ads.txt - это текстовый файл, одобренный IAB, который используется издателями на их веб-серверах и содержит список всех авторизованных партнерств – легитимных компаний, уполномоченных продавать или перепродавать рекламные ресурсы площадки. Основной целью проекта «Уполномоченные цифровые продавцы» является обеспечение прозрачности в экосистеме програматик-рекламы, в частности, в цепочке поставок инвентаря. При публичном объявлении цифровых продавцов, площадки получают повышенный уровень контроля их инвентаря на рынке.

В процессе покупки програматик-рекламы, рекламодатель покупает медиа, зная, что этот конкретный URL-адрес был предоставлен надежной и легитимной площадкой. Печальная правда заключается в том, что это не всегда так: может попасться контрафактный инвентарь, а у рекламодателя не будет возможности проверить репутацию площадки на бирже. Под контрафактным инвентарем понимаются неправильно маркированные единицы, полученные из приложений, доменов или видео и продаваемые с целью сбыта автоматизированного не созданного людьми или стимулированного трафика. Ads.txt используется для борьбы с имитацией подключения к домену и решения споров.

Преимущества использования ads.txt

Приложение ads.txt - это беспроигрышная ситуация как для рекламодателей, так и для площадок, повышающая доверие к програматик- продажам. С точки зрения рекламодателя, ads.txt дает возможность повысить чистоту и качество трафика и проверить прямые отношения с поставщиками инвентаря. Если мы посмотрим на этот инструмент с точки зрения площадки, то увидим, что он поможет повысить качество рекламы и UX в целом, отсеивая нежелательных рекламодателей. В целом, площадка, пользующаяся ads.txt считается надежным партнером.

С технической точки зрения ads.txt прост во внедрении и может быть запущен в любом веб-браузере. Речь идет о гибкости и в то же время, о безопасности: если он опубликован администратором, его невозможно повредить, а список может постоянно обновляться веб-мастером в любое удобное время. В контексте финансовых выгод ads.txt может потенциально увеличить доход от рекламы из-за снижения предложения по инвентарю на рынке. Добавление инструмента означает увеличение покупательского спроса.

Начало работы с ads.txt Если вы до сих пор не попробовали ads.txt на практике, начать работу довольно просто. Реализация включает в себя несколько этапов:

Для начала создайте текстовый файл и назовите его ads.txt.

Каждая строка в этом файле должна быть посвящена одному законному продавцу, и эта информация должна включать имя домена, ID площадки и тип учетной записи (будь то прямой продавец или посредник).

Затем поместите его на корневой уровень домена. Доступ к файлу осуществляется через HTTP или HTTPS, но убедитесь, что поддерживается стандартный относительный путь.

Важно, чтобы все авторизованные партнеры были включены в список. В противном случае продажа инвентаря может не состояться из-за невозможности подтвердить подлинность инвентарной единицы. Итак, вы сделали это и опубликовали файл. Вуаля – вы внесли значительный вклад в прозрачность цифрового рекламного пространства (и как площадка, вы не упустите доход).

Основной приоритет MGID – высокое качество рекламных практик, поэтому мы являемся активными сторонниками ads.txt и настоятельно рекомендуем площадкам рассмотреть этот инструмент. Ведь безопасность рекламной индустрии зависит от всех вовлеченных сторон.