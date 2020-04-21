Нативная реклама создается таким образом, чтобы вписаться в оригинальный контент веб сайта или приложения. Это позволяет такой рекламе быть ненавязчивой для пользователей, обходить приложения для блокировки рекламы и захватывать именно то количество внимания, которое необходимо. В результате аудитория может ознакомиться с рекламируемыми предложениями, при этом показатели кликабельности гораздо выше, по сравнению с дисплейной рекламой.

Как грамотный маркетолог, вы, скорее всего, находитесь в поиске новых каналов расширения ваших кампаний и рассматриваете в качестве такого варианта нативную рекламу. Мы поможем вам внедрить нативную рекламу и ускорить ваш путь к успеху.

Хотите узнать больше о том, как создать собственную кампанию с использованием нативной рекламы, а также познакомиться с конкретными инструментами и новыми возможностями нашей платформы с функцией самообслуживания? Тогда читайте дальше.

Преимущества платформы MGID

Для обеспечения стабильного качества трафика MGID использует собственное решение для защиты от мошенничества, сертифицированное TAG (Trustworthy Accountability Group), а так же инструмент выявления мошенничества Anura. Вдобавок к этому, наша группа штатных аналитиков занимается регулярной проверкой трафика вручную. Таким образом, мы можем гарантировать, что 96% трафика от MGID не содержит элементов мошенничества.

Мы постоянно работаем над созданием новых функций и оптимизацией возможностей нашей платформы. В панели управления вы можете найти несколько действительно полезных инструментов – traffic insights и selective bidding. Инструмент Traffic insights (отслеживание трафика) – это база данных реализованного трафика MGID. С его помощью вы сможете произвести предварительную оценку того, что вам может предложить MGID и просчитать, сколько это будет стоить.

Selective bidding (выбор цены за клик) – еще один мощный инструмент, который позволит вам увеличить или уменьшить цену за клик на определенный источник траффика. Используя данный инструмент вы можете устанавливать цену за клик для различных размещений, исходя из их эффективности, и оптимизировать ваши компании на уровне мельчайших элементов. С помощью этого инструмента так же можно просчитать, сколько трафика вы можете получить при увеличении ставки и правильно определить масштаб кампании.

Недавно мы добавили на платформу две новых функции: potential audience reach (потенциальный охват аудитории) и predictive price recommendation engine (механизм прогнозирования и рекомендации расценок). Первый инструмент показывает вам приблизительное количество просмотров, которое может принести ваша кампания (с динамическими обновлениями), а второй – помогает вам проверить потенциал созданной вами рекламы перед запуском кампании.

Проведение кампании

После того, как вы определили цели и рассчитали бюджет, вам нужно пополнить баланс счета на необходимую сумму и выбрать определенное имя для вашей кампании, чтобы в будущем вы могли просматривать и отслеживать разные кампании. Следующим шагом необходимо выбрать тип кампании, это будет либо продвижение продукта, либо продвижение контента. Обратите особое внимание на выбор правильной категории, так как это будет определять процесс модерации.

Следующий шаг – это таргетирование. Мы уже описали функции MGID, такие как отслеживание трафика, выбор цены за клик, потенциальный охват аудитории, механизмы рекомендации расценок, которые вы можете использовать в данном процессе. Используя инструменты отслеживания трафика, вы можете увидеть, какие регионы и целевые группы показывают наилучший результат, а так же оценить уровень конкуренции в каждом регионе.

Изначально доступна настройка целевой аудитории для определенного региона, страны, браузера, устройства и т.д. Мы настоятельно рекомендуем протестировать несколько стратегических подходов пред началом какой-либо серьезной кампании с использованием нашей платформы. Тестирование различных подходов следует запустить в виде отдельных кампаний, которые будут дифференцироваться в зависимости от ключевых характеристик трафика, например таких, как трафик с мобильных и стационарных устройств.

Далее, вам необходимо назначить дату запуска кампании. Перед началом кампании мы рекомендуем выделить хотя бы пару дней для тестового периода, чтобы вы могли определить наиболее выгодное время суток для вашего продукта. Затем вы сможете выставить временные рамки, исходя из статистики, собранной за первое время. Чтобы случайно не вылезти за пределы бюджета, вы можете установить лимит для вашей кампании – по сумме, количеству конверсий или кликов. Вы так же можете настроить датчик конверсий или использовать UTM-метки для отслеживания трафика, полученного от платформы MGID.

Как только вы настроите таргетирование, переходите к созданию самого креатива, после чего вам предстоит пройти процесс модерации. Ключевыми элементами любого креатива является заголовок, изображение и ссылка. Их необходимо выстроить таким образом, чтобы они выгляди гармонично, привлекали внимание и соответствовали требованиям к креативу, которые вы можете найти в панели управления.

Реклама на английском языке проходит проверку в течение 24 часов с момента загрузки на платформу, модерация контента на других языках может занять до трех рабочих дней. Если вы хотите оптимизировать этот процесс и избежать риска того, что кампания будет отклонена, прочтите нашу статью о модерации контента.

В заключение

В зависимости от вашего продукта и маркетинговых целей, нативная реклама может стать наиболее эффективным каналом продвижения и источником трафика. Используя платформу MGID, вы можете легко настраивать таргетирование при помощи инструментов выбора ставки и отслеживания трафика, размещать свою рекламу на премиум-ресурсах и получать трафик высокого качества в любом регионе по вашему выбору.

Как вы можете убедиться из этой статьи, начать кампанию и запустить рекламу через нашу платформу очень просто. Обратитесь к вашему аккаунт-менеджеру или менеджеру по клиентской поддержке, если у вас возникнут какие-либо вопросы по работе с панелью управления, таргетированием или созданием креатива для вашей кампании.