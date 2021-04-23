Правовые институты и браузеры внесли вклад в кончину сторонних cookie. Общая цель — защитить конфиденциальность пользователей и создать новые принципы работы онлайн-рекламы.

Согласно недавнему исследоваанию IAS, 94% потребителей из Великобритании считают, что во время использования контента в Интернете важна конфиденциальность онлайн-данных. Отвечая этим требованиям, ключевые игроки рекламной индустрии намерены увеличить прозрачность и дать пользователем больший выбор того, как собираются, хранятся и используются их даные.

Правовая среда

Правила конфиденциальности, такие как Общий регламент по защите данных (GDPR) в ЕС and Акт конфиденциальности потребителей штата Калифорния (CCPA) в США направлены на решение проблем безопасности информации пользователей и заявляют, что cookie — это личные данные.

GDPR вступил в силу в 2018 г. и действует на все организации в ЕС. Он охватывает широкий спектр процессов обработки, использующих личные данные. Любая организация, не находящаяся в ЕС, но предлагающая товары или услуги субъектам данных в ЕС также должна соответствовать GDPR.

CCPA действует на коммерческие организации, собирающие личную информацию резидентов штата Калифорния. Чтобы подпадать под юридическую силу, компания должна либо сообщить о годовых доходах больше 25 млн. долл., либо располагать данными 50 тыс. потребителей, либо получать более половины всего дохода от продажи личной информации резидентов штата Калифорния.

Другие юрисдикции также находятся на пути скорого внедрения правил конфиденциальности: Небраска, Вирджиния, Таиланд, Индия и Новая Зеландия. Внедряя такие меры, правительство действует от лица потребителей. Технологические компании вынуждены увеличить уровень конфиденциальности и изменить методы обращения с идентификаторами пользователей.

IDFA и мобильные идентификаторы

IDFA — рекламный идентификатор Apple внутри мобильных приложений, похожий на AAID от Google. Cookie являются технологией web-only, а эти идентификаторы предоставляются операционной системой и используются для идентификации пользователей в мобильной рекламе.

Apple объявила, что iOS14 даст пользователям возможность отклонить или принять отслеживание их IDFA рекламой в приложениях. Даже если пользователь выразил твердое согласие и подписался на обмен своими данными с конкретным приложением, рекламодателям для таргетированной рекламы нужен также чек-ин во всех других приложениях. Эти изменения представлены как инициатива App Tracking Transparency initiative и вступят в полную силу в апреле 2021 г.

Браузеры

В ответ на растущую популярность браузеров вроде Tor, нацеленных на конфиденциальность, все основные браузеры начали двигаться в этом направлении. В 2019 г. Safari от Apple и Firefox от Mozilla улучшили меры по предупреждению отслеживания и по умолчанию стали блокировать сторонние cookie. В это же время Microsoft представил похожие функции в браузере Edge.

В 2020 г. Google Chrome запустил дополнительные функции безопасности. Cookie теперь обязательно должны читаться через HTTPS. В 2022 г. Google прекратит поддержку сторонних cookie в браузере Chrome, владеющим наибольшей долей мирового рынка. В результате сторонние cookie станут бесполезны как инструмент отслеживания, ведь через них больше нельзя достигнуть большинство пользователей Интернет.

Google представил инициативу «Privacy Sandbox» в качестве замены cookie для отслеживания конверсий и атрибутов пользователей. Она создает анонимные сигналы (не cookie) для пользователей, взаимодействующих с рекламой, и предоставляет рекламодателям API-интерфейсы для получения агрегированных данных. Однако, это не решит проблемы адресуемости и таргетинга без cookie.

Все главные браузеры уменьшили или объявили о будущем уменьшении использования фингерпринтинга и вероятностных идентификаторов, определяющих пользователя по широкому диапазону сигналов: версия операционной системы и браузера, шрифты и т.д. Вместе с утратой мобильных идентификаторов, таких как IDFA или AAID от Google, все меры говорят о том, что отслеживание пользователей Интернет без их согласия находится на последнем издыхании. Пугающе релевантная и постоянная реклама по последним установленным приложениям, просмотренным страницам или покинутым корзинам интернет-магазинов скорее всего уйдет в прошлое.