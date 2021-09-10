Прелендинг — незаменимый маркетинговый инструмент, если вы хотите отобрать качественные лиды, вместо того чтобы пытаться продать любому, натолкнувшемуся на лендинг.

Прелендинг находится между источником трафика и продающей страницей. Он разогревает холодный трафик перед конверсией и гарантирует, что потенциальные лиды осознают, что покупают. Эта страница показывает пользователям дополнительную информацию и заманивает перейти на лендинг, который иначе можно пропустить. В некоторых случаях можно интегрировать прелендинг с лендингом, чтобы предложить посетителям уникальный опыт «все в одном».

Мир промежуточных страниц экспериментален, и эта статья — не статистическое исследование о проценте конверсий. Вместо этого мы сделаем акцент на действенных советах и выгодах прелендинга, которые можно проверить на практике.

Распространенные примеры прелендингов

Прелендинг должен заманивать посетителя и склонять к конверсии. Его содержимое должно вызывать эмоциональный отклик или нести посетителям уникальную ценность, чтобы у них не осталось выбора, кроме как вовлечься.

Лучшие и самые распространенные примеры переходных страниц:

Адверториалы . Адверториалы (заказные редакционные статьи) — самое распространенное решение для нативной рекламы. Пользователи, кликающие на нативную рекламу, обычно ищут больше контента и историй. Адверториал должен дать это.

. Адверториалы (заказные редакционные статьи) — самое распространенное решение для нативной рекламы. Пользователи, кликающие на нативную рекламу, обычно ищут больше контента и историй. Адверториал должен дать это. Тесты . Можно использовать прелендинг, чтобы больше узнать о потенциальных лидах, и, что еще лучше, помочь им узнать о себе. Есть ли способ задать людям исследовательский настрой лучше, чем хорошо продуманный тест?

. Можно использовать прелендинг, чтобы больше узнать о потенциальных лидах, и, что еще лучше, помочь им узнать о себе. Есть ли способ задать людям исследовательский настрой лучше, чем хорошо продуманный тест? Лид-магниты . Статьи «Как?», электронные книги, чеклисты, образцы — все, что бесплатно, будет хорошей идеей для лендинга.

. Статьи «Как?», электронные книги, чеклисты, образцы — все, что бесплатно, будет хорошей идеей для лендинга. Списки . Контент вроде «Топ X самых лучших отелей» никогда не станет моветоном и подходит для прелендинга. Естественно, в список помещается продаваемый продукт или услуга.

. Контент вроде «Топ X самых лучших отелей» никогда не станет моветоном и подходит для прелендинга. Естественно, в список помещается продаваемый продукт или услуга. Видео . Видео потрясающе дополняет другие типы контента, особенно если оно короткое, емкое и цепляющее.

. Видео потрясающе дополняет другие типы контента, особенно если оно короткое, емкое и цепляющее. Калькуляторы. Как и викторины, калькуляторы добавляют маркетинговой кампании индивидуальный подход и помогают настроить сообщения по ретаргетингу. Они чрезвычайно хорошо работают в сфере здоровья, ремонта дома и личных финансов.

Что бы вы не решили разместить на прелендинге, нужен цепляющий заголовок. Иначе, это не сработает на посетителей оптимально. То же касается и CTA. Не стоит отказываться от самых эффективных методов продажи после добавления в маркетинговую воронку дополнительные слоев.

Преимущества прелендинга

Выгоды прелендинга уже неоднократно промелькнули в статье. Отбор лидов — огромный плюс к маркетинговой стратегии. Вы отделяете зерна от плевел, убирая те лиды, которые не никогда не станут продажей.

Как вы уже, наверное, догадались, у прелендинга изначально более низкий уровень конверсии, компенсирующийся значительным ростом продаж. Потеря конверсий также сглаживается сбором адресов электронной почты и имен через прелендинг.

Кроме более качественных лидов, такие страницы усиливают вовлеченность и повышают кликабельность. Прелендинги используют привлекательный контент вроде видео и викторин, что увеличивает время пребывание на странице и снижает bounce rate.

Наконец, дополнительный контент повышает узнаваемость бренда и вовлекает больше людей во взаимодействие с вашей кампанией.

Полезные советы и хитрости

Многие рекламодатели не совсем понимают, что прелендинг должен заслуживать доверия. Можно провести все A/B тестирования и найти самые привлекательные картинки в интернете, но это не избавит посетителя от неуверенности в просматриваемой странице.

Добавить доверия не трудно, особенно если знать, что делать. Защитите домен прелендинга сертификатом-SSL. Без него ссылка на сайт выглядит слабо. Даже самые непродвинутые пользователи интернета смотрят на значок замка в URL.

Другой чрезвычайно эффективный метод создания доверия к прелендингу — показать отзывы и успешные кейсы. Уже на прелендинге избавьте посетителей от сомнений перед дальнейшей дорогой по воронке продаж.

Значки безопасности или антивирус тоже повышают надежность. Однако, нужно получить их должным образом, иначе возможны правовые последствия.

Наконец, лучший совет маркетологов — создайте чувство срочности. Ограничьте время пользователей на желаемое действие. Если перед лендингом они были лишь слегка заинтересованы, теперь они разогреты, чтобы двигаться дальше.

Заключение

Прелендинг — тот дополнительный шаг, о важности которого вы, возможно, не задумывались раньше. Это лучший способ подготовить потенциальные лиды к лендингу. Если после просмотра прелендинга они сделали дальнейший шаг, скорее всего, это отборные лиды и будущие покупатели.