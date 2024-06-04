O Yampi é uma plataforma de e-commerce que permite que os varejistas criem lojas on-line totalmente funcionais sem nenhum conhecimento técnico. Até o momento, ela já ajudou mais de 150.000 varejistas. Considerando que o mercado brasileiro de comércio eletrônico representa 169,6 bilhões de reais em receita, é fácil entender o sucesso da Yampi no Brasil. Está interessado em saber o que essa plataforma pode fazer por você? Continue lendo! Veja como o Yampi pode tornar a venda on-line muito mais fácil. Além disso, também ensinaremos como você pode potencializar seus recursos para aumentar suas receitas com a integração da MGID.

O Que é o Yampi e Como ele Funciona?

O Yampi é uma plataforma de comércio eletrônico focada em fornecer as melhores soluções de otimização para lojas on-line. Ela ajuda a facilitar as transações, fornecendo o design e a tecnologia necessários para atender melhor ao seu mercado e proporcionar a melhor experiência aos clientes. A Yampi se concentra especificamente em novos negócios em que o proprietário pode não ter necessariamente as habilidades técnicas para fazer a transição para a venda on-line. Para muitos, o maior diferencial de mercado do Yampi é seu plano gratuito repleto de recursos. Graças a esse plano, mesmo aqueles que não dispõem de muitos recursos podem ter a oportunidade de expandir sua marca e seus recursos de ganhos on-line.

Como o Yampi Funciona?

Antes de falarmos sobre como ele funciona, vamos esclarecer alguns equívocos.

O Yampi NÃO é um intermediário entre você e um comprador.

NÃO é um mercado.

NÃO é responsável por nenhuma parte da transação.

O Yampi simplesmente fornece as ferramentas para iniciar sua jornada de comércio eletrônico. Ele se baseia em integrações para muitas das funções que você normalmente encontraria em uma plataforma de e-commerce. Essas integrações estão todas disponíveis para você, permitindo que você escolha as que melhor atendem aos seus interesses.

Planos do Yampi: Do básico ao profissional

Atualmente, a plataforma oferece três planos, cada um projetado para atender a vendedores em diferentes níveis de sucesso no comércio eletrônico. O que muitas pessoas gostam no funcionamento do Yampi é a forma como ele estruturou seus planos de preços. A versão gratuita faz mais do que lhe dar uma amostra do que a plataforma oferece. A principal diferença é a comissão paga por venda e o suporte oferecido; fora isso, o produto é consistente.

Basic (gratuito, 2,5% de comissão por venda): Bom para iniciantes com um orçamento limitado

Bom para iniciantes com um orçamento limitado Starter (R$ 147 por mês, 2% de comissão por venda): A melhor opção para vendedores de renda média

A melhor opção para vendedores de renda média Pro (R$ 497 por mês, 1,5% de comissão por venda): Melhor para vendedores com renda mais alta que precisam de suporte prioritário

Produtos Yampi: Quais Opções Você Tem?

Embora a Yampi se anuncie amplamente como uma plataforma para a criação de lojas on-line e páginas de checkout, esse não é o único formato disponível. Você também pode escolher entre essas combinações de produtos para experimentar o Yampi do jeito que você precisa:

Instalar um checkout transparente no Woocommerce, Shopify ou em sua própria loja ou blog: Essa é uma opção desejável se você quiser apenas adicionar uma página de checkout para uma loja existente.

Essa é uma opção desejável se você quiser apenas adicionar uma página de checkout para uma loja existente. Use o checkout do Yampi nas mídias sociais: Essa opção foi projetada para vender produtos em plataformas de mídia social.

Essa opção foi projetada para vender produtos em plataformas de mídia social. Crie uma loja on-line totalmente funcional: Isso inclui uma vitrine virtual e uma página de checkout.

Como se registrar no Yampi?

Independentemente do plano escolhido, o processo de criação de conta é o mesmo. Veja a seguir como você pode começar em menos de três minutos.

Clique em Criar conta gratuita no canto superior direito da tela. Digite seu nome completo, nome da loja, endereço de e-mail e a senha desejada. Clique no botão Register (Registrar) para criar oficialmente sua conta. Confirme sua conta por e-mail.

Parabéns! Após essas quatro etapas, você tem oficialmente uma conta no Yampi. Você só precisa responder a algumas perguntas; depois, pode começar a explorar a plataforma.

O próximo passo: Criando sua primeira loja on-line do Yampi

Agora que você criou sua conta, pode começar a criar sua primeira loja on-line! A plataforma o guiará pelo processo, que é o seguinte.

Selecione e instale um tema. Saiba como registrar produtos no Yampi. Crie banners para suas promoções. Criar coleções para os destaques de sua página inicial. Configure os métodos de pagamento aceitos. Configurar o envio.

É realmente muito fácil! Você passará a maior parte do tempo projetando o site preenchendo os detalhes com base no tema que selecionou. Por padrão, sua loja virtual usará um domínio gratuito. Entretanto, se você tiver adquirido um domínio, poderá vinculá-lo à sua conta.

Maximizando o Yampi: Como ele funciona para ganhar dinheiro

Essa plataforma pode ser um veículo eficaz para ganhar dinheiro, quer você esteja expandindo sua loja física on-line ou tentando gerar mais dinheiro com as vendas. Entretanto, por si só, ela não gerará receita. O Yampi exige sua participação direta e conhecimento especializado para que você possa aproveitar os recursos e as integrações. Então, como você pode ganhar dinheiro usando esses recursos?

Entre no dropshipping: Há muitas integrações de dropshipping do Yampi que permitem que você vincule contas a plataformas de dropshipping conhecidas.

Há muitas integrações de dropshipping do Yampi que permitem que você vincule contas a plataformas de dropshipping conhecidas. Venda seus próprios produtos e serviços: Podem ser produtos ou serviços digitais ou físicos. Você pode saber como registrar um produto no Yampi abaixo.

O que você deve considerar ao definir seus preços no Yampi?

O preço que você cobra pelos seus produtos e serviços não é o que você receberá. Para ter certeza de que realmente ganhará dinheiro com seus esforços, você deve considerar o seguinte.

Taxas do Yampi: Todos os planos cobram uma porcentagem de suas vendas. No entanto, para os planos pagos, uma taxa fixa também será aplicada.

Todos os planos cobram uma porcentagem de suas vendas. No entanto, para os planos pagos, uma taxa fixa também será aplicada. Custos indiretos: Quanto você gastou para criar o produto ou oferecer um serviço? Isso deve ser considerado.

Quanto você gastou para criar o produto ou oferecer um serviço? Isso deve ser considerado. Outras taxas: Isso inclui gastos com anúncios e custos de outros softwares fora do Yampi.

Isso inclui gastos com anúncios e custos de outros softwares fora do Yampi. Impostos locais: A forma como você é tributado depende de muitos fatores, como o produto/serviço que você oferece e seu registro como pessoa física ou jurídica.

Principais Recursos do Yampi

À primeira vista, o que essa plataforma de e-commerce oferece é bastante simples: uma loja virtual e uma página de checkout. E com sua combinação de produtos, você nem precisa usar ambos. No entanto, se você for além do básico, verá o quão valiosos são os recursos do Yampi. Você precisa de recursos, conveniências ou capacidades adicionais? O Yampi está aqui para ajudar com tudo isso, permitindo que você maximize seus resultados.

Academia Yampi

Se você não se considera particularmente experiente em tecnologia, o Yampi oferece vários recursos, independentemente de onde você esteja em sua jornada de vendas on-line. A Yampi Academy concentra-se em conteúdo de vídeo educacional, que é lançado semanalmente. Aqui estão alguns tópicos que estão no site no momento.

Ativação para iniciantes

Soluções para vender mais

Como iniciar o Dropshipping

Branding e comunicação

SEO para comércio eletrônico

Para ver todos os vídeos, basta acessar o canal da Yampi no YouTube (@YampiEcommerce).

Recompensas

Imagine gamificar seu progresso à medida que sua loja on-line cresce? Com o Yampi, isso é possível! Para recompensá-lo por seu trabalho árduo, o site oferece vários recursos exclusivos. As recompensas são desbloqueadas quando você atinge determinados níveis, começando com o Bronze Diamond e terminando com o Black Diamond. Aqui estão apenas alguns dos prêmios digitais e físicos que você pode obter por meio do programa de recompensas:

Participação em sorteios exclusivos;

Pulseira Yampi;

Vídeos e checklists exclusivos;

Retrospectiva no aplicativo;

Placa.

O que você precisa fazer para obter essas exclusividades do Yampi? Basta atingir determinados objetivos. Há quatro objetivos para cada nível. E, pelo que podemos ver, eles geralmente estão relacionados ao seu número total de vendas.

Checkout transparente

O checkout é a ação final que o comprador precisa realizar para a compra, e o Yampi garante que ele conclua a transação. Para isso, todas as ações relacionadas ao checkout estão em uma única página para evitar etapas desnecessárias. Graças a essa opção, você pode aproveitar:

Taxas de conversão mais altas;

Uma porcentagem menor de carrinhos abandonados;

Melhor experiência de compra para os clientes.

No momento, há um produto relacionado chamado Yampi Pay que está disponível para clientes selecionados. No entanto, quando for implementado para todos os clientes, essa integração nativa permitirá que você processe pagamentos diretamente na plataforma.

Aplicativo Yampi

Graças ao aplicativo Yampi, você pode acessar sua loja virtual ou a página do Checkout Transparente diretamente do seu dispositivo móvel. Mas isso não é tudo. Abaixo, listamos alguns de nossos recursos favoritos no aplicativo.

Gerencie suas operações: Usando o aplicativo Yampi, você pode ver o total de vendas de sua loja, bem como seus cinco principais produtos.

Usando o aplicativo Yampi, você pode ver o total de vendas de sua loja, bem como seus cinco principais produtos. Rastreie seus pedidos: Você pode revisar todos os detalhes dos pedidos. Há até mesmo opções de pesquisa e filtragem para que você possa encontrar informações de qualquer cliente específico.

Você pode revisar todos os detalhes dos pedidos. Há até mesmo opções de pesquisa e filtragem para que você possa encontrar informações de qualquer cliente específico. Receba notificações em tempo real: Toda vez que alguém fizer um pedido, você receberá uma notificação em seu telefone.

Toda vez que alguém fizer um pedido, você receberá uma notificação em seu telefone. Acesse o conteúdo da Yampi Academy: Aprenda a ter sucesso com a Yampi em qualquer lugar.

Registros ilimitados de produtos

Mesmo que opte pelo plano gratuito, você pode registrar quantos produtos ou serviços quiser. Você pode acessar a seção Produtos no painel esquerdo da tela. Em seguida, clique em New Product (Novo produto). A partir daí, basta fornecer os vários detalhes solicitados e clicar em Save (Salvar). Repita esse procedimento para cada produto que você deseja adicionar. Dependendo da disponibilidade, você também pode ativá-lo ou desativá-lo pela Web ou pelo aplicativo. Lembre-se de que atualmente não há como adicionar produtos em massa.

Estrutura de preços baseada em vendas

O Yampi entende que uma grande parte de sua base de clientes pode não ter os recursos necessários para criar uma loja on-line. É por isso que, em vez de cobrar muito em custos iniciais, ela decidiu cobrar mais em comissões. Isso significa que, nos meses mais lentos, você não precisará pagar tanto para manter sua loja on-line em funcionamento. No entanto, o Yampi introduziu valor suficiente em suas opções pagas para fazê-las valer a pena, sendo que o principal benefício é a redução da comissão por venda.

Como maximizar seu sucesso usando o Yampi

Como você viu nos principais recursos, essa plataforma de e-commerce certamente tem muito a oferecer. Todos esses recursos foram projetados para ajudá-lo nos aspectos da venda on-line. No entanto, no final, ainda depende de você a eficácia com que usa as ferramentas e os recursos disponibilizados pelo Yampi. Se quiser ter certeza de que todos os seus esforços estão se traduzindo eficientemente em dinheiro vivo, continue lendo. Resumimos as melhores dicas que vimos funcionar com os membros da MGID que também usam essa plataforma.

Selecione integrações e aplicativos para expandir os recursos de sua loja on-line

Digamos que você tenha decidido usar o Yampi. O que ele fará para compensar as funções que não estão incorporadas? É aí que entram as integrações e os aplicativos. Dependendo da sua escolha, você poderá:

Amplie os recursos de análise de sua loja on-line;

Conectar-se com seus clientes mais facilmente;

Proporcionar uma experiência de compra mais perfeita;

Melhorar as taxas de conversão em vários estágios da compra;

Automatizar várias partes da operação de vendas.

O Yampi tem algo para gerenciamento, logística, marketing, segurança e muito mais. Tudo o que você precisa fazer é considerar suas necessidades e escolher os aplicativos e as integrações mais adequados.

Não subestime o valor da página inicial

Pode haver muita coisa acontecendo em segundo plano, mas a interação do comprador será em grande parte com sua loja virtual. Portanto, certifique-se de causar uma boa impressão desde o início! Aqui estão algumas maneiras de fazer isso:

Selecione cores e temas que se alinhem com sua marca;

Organize os produtos de uma forma que faça sentido;

Crie um destaque para mostrar seus produtos mais vendidos;

Use imagens claras e atraentes para o ícone do produto;

Faça com que cada título de produto seja exclusivo para demonstrar as diferenças entre itens semelhantes.

No final, quem não estiver interessado não comprará. Mas para aqueles que estão prontos para comprar, esses aspectos facilitarão o entendimento de sua oferta logo de cara.

Configure várias opções de recuperação de carrinho

Como parte da plataforma, o Yampi também mostra os carrinhos abandonados em que não houve tentativa de compra ou o pagamento falhou. Nesses casos, os usuários estavam perto de comprar e, talvez, com um pequeno empurrãozinho, você possa fazer com que eles digam sim. Para ajudar a levá-los à compra, sugerimos usar as configurações de recuperação de carrinho compatíveis com o Yampi.

Ofereça um cupom: Dar um pequeno desconto pode eliminar qualquer objeção de preço que o usuário possa ter.

Dar um pequeno desconto pode eliminar qualquer objeção de preço que o usuário possa ter. Envie um e-mail: Isso pode ser apenas um lembrete rápido de que o usuário tem algumas coisas no carrinho. Como parte do e-mail, você também pode oferecer um cupom.

Isso pode ser apenas um lembrete rápido de que o usuário tem algumas coisas no carrinho. Como parte do e-mail, você também pode oferecer um cupom. Envie uma mensagem de texto: Ela não precisa ser longa. Basta informar que os produtos ainda estão no carrinho e incluir um link para ele.

Integração do MGID com o Yampi via Webhooks

Você está interessado na experiência perfeita que essa plataforma de comércio eletrônico tem a oferecer? Tornar o processo de compra suave do início ao fim facilita a compra por parte dos clientes em potencial. Com a integração do MGID, você obterá vantagens valiosas que tornarão a compra ainda mais fácil! Torne o Yampi ainda mais poderoso com esses recursos de integração do MGID:

Alcance um público que já está pronto para comprar;

Exiba mensagens personalizadas que melhor se relacionem com o usuário;

Aproveitar os recursos de análise que lhe permitem obter insights mais profundos sobre os dados.

A vantagem de integrar duas plataformas fáceis de usar é que os recursos adicionais ficam disponíveis para você. Com essas vantagens, você poderá otimizar suas páginas do Yampi com base em dados concretos em vez de mera especulação.

Configurando a integração do MGID

Aqui está uma rápida olhada em como o MGID e o Yampi podem ser configurados para trabalhar juntos:

Configuração: Preencha os detalhes na seção de nova campanha.

Preencha os detalhes na seção de nova campanha. Configuração do webhook e configuração do endpoint: Gere um URL de webhook selecionando um evento que fornecerá uma etapa de conversão.

Gere um URL de webhook selecionando um evento que fornecerá uma etapa de conversão. Configuração do Yampi: Insira o evento ao qual você deseja ser vinculado e use o URL para o endpoint.

Insira o evento ao qual você deseja ser vinculado e use o URL para o endpoint. Confirmação e feedback: Verificar se a integração está funcionando.

Em apenas alguns minutos, sua loja Yampi estará oficialmente vinculada aos recursos avançados do MGID. Você está pronto para começar? Encontre instruções detalhadas aqui.

Ofereça a melhor experiência de usuário para gerar altas receitas com a ajuda do Yampi

Essa plataforma de comércio eletrônico exclusiva já fez muito para conectar o mercado brasileiro a uma ampla gama de produtos e serviços. Seu foco em experiências de compras on-line fáceis de usar definitivamente causou um impacto positivo tanto nos compradores quanto nos vendedores.

Entretanto, em termos de análise, o Yampi é bastante limitado. Felizmente, ele oferece suporte a integrações muito poderosas, como o MGID. O MGID é perfeito para publicidade nativa, ajudando os anunciantes a se misturarem e se destacarem. Portanto, registre-se na plataforma MGID hoje mesmo! Além de oferecer suporte ao Yampi por meio de webhooks, nossa equipe de especialistas em criação e ferramentas avançadas o ajudarão a obter um crescimento contínuo e sustentável.