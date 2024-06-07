Testar criativos sempre foi uma tarefa árdua e meticulosa, exigindo tempo e esforço significativos. Cada nova iteração criativa requer que você comece do zero para determinar quais aspectos ressoam com seu público e quais não. Esse processo exaustivo frequentemente resulta em tempo perdido, traduzindo-se diretamente em lucros perdidos.

Mas e se você pudesse transformar esse processo trabalhoso em um rápido e eficiente? Apresentamos o nosso recurso de geração de imagem para imagem da MGID — uma ferramenta projetada para acelerar drasticamente a criação e o teste dos seus criativos. Com essa tecnologia, você pode gerar uma infinidade de criativos de alta qualidade com apenas alguns cliques, uma tarefa que antes levava dias para ser realizada. Não há mais necessidade de esperar pelo Departamento Criativo para criar opções semelhantes — você pode fazer isso por conta própria em literalmente 7 minutos.

Imagine ajustar fundos, alterar cores, modificar objetos e até mesmo mudar os assuntos dentro dos seus criativos, tudo em poucos minutos. Esta ferramenta não apenas economiza seu tempo; ela abre um mundo de possibilidades criativas, permitindo que você otimize seus anúncios com precisão e rapidez.

Curioso para saber como isso é possível? Vamos mergulhar e ver isso em ação!

Crie Múltiplas Opções Criativas em 7 Minutos: Exemplos Práticos

Imagem Fonte

Esta é a imagem fonte. Ela foi gerada por IA com o prompt: Mulher tailandesa em traje nacional com ervas e especiarias.

Exemplo 1: Adaptando para Diferentes Culturas

Suponha que a mulher original não se alinhe com o perfil demográfico do seu novo público-alvo e região. Com a ferramenta de imagem para imagem e um prompt simples de duas palavras, "Mulher italiana", recebemos três opções do mesmo conceito de imagem, mas com uma perspectiva europeia. Tempo total para a adaptação: 75 segundos.

Exemplo 2: Testando Diversos Grupos Etários e Gêneros

Caso você queira testar diferentes faixas etárias, a mesma imagem pode ser adaptada com um prompt curto. Por exemplo, adicionando "mulher madura", você pode gerar variações que atendem a diferentes demografias etárias.

Isso também funciona com o gênero. Ao escrever "homem feliz" em vez de "mulher", você pode transformar instantaneamente o sujeito para testar como uma figura masculina ressoa com seu público. Tempo total para a geração da imagem: 69 segundos.

Exemplo 3: Melhorando o Fundo

Acha o fundo entediante ou sem inspiração? Vamos adicionar algo que o deixe mais interessante sem comprometer o tema geral. Usando o prompt "mar e navios ao fundo," podemos rapidamente aprimorar a cena. Após 80 segundos, recebemos:

Example 4: Ampliando o Tom Emocional

Vamos brincar com o tom da imagem. Ao digitar um prompt com uma única palavra que representa qualquer emoção que você queira ver na foto, como "surpreso," "assustado" ou "triste," você pode ajustar instantaneamente a expressão do sujeito para transmitir o humor desejado. Tempo total gasto: 60 segundos.

Exemplo 5: Adicionando Objetos para Interação do Personagem

Quer adicionar mais contexto à cena? Com o prompt "garrafa de azeite na mão"...

… ou "vara de madeira na mão", você pode ver instantaneamente como diferentes objetos aprimoram a composição. Tempo total gasto: 59 segundos.

Exemplo 6: Adicionando Objetos à Foto

Expanda a narrativa incorporando vários objetos na cena:

"Mulher com gato"

"Mulher com macacos"

"Mulher usando joias"

"Mulher com folhas de outono"

Conclusão: Revolucione Seu Processo de Teste Criativo

Com apenas alguns cliques, a ferramenta de geração de imagem para imagem da MGID pode transformar completamente a maneira como você testa criativos. Aproveitando o poder da IA, você não só economiza tempo e recursos valiosos, mas também ganha insights incomparáveis sobre o que ressoa com seu público. Com a ferramenta de geração de imagem para imagem da MGID, você pode refinar seus criativos com precisão e eficiência, garantindo que cada iteração seja otimizada para cativar e engajar seu público-alvo.

Diga adeus ao palpite e olá à criatividade orientada por dados. Revolucione seu processo de teste criativo hoje com nossa ferramenta de imagem para imagem e desbloqueie um mundo de possibilidades em apenas 7 minutos. Acesse o MGID Ads dashboard e experimente esta ferramenta agora!