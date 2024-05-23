Um bom texto publicitário não é algo de que você possa abrir mão: ele é essencial para o sucesso de qualquer campanha, pois as palavras têm um grande poder. Para empresas e marcas, o texto publicitário se torna o meio pelo qual elas podem alcançar seu público e construir um relacionamento com ele. Nunca se pode subestimar a importância da redação publicitária para anúncios na construção de confiança, no estabelecimento da sua presença e, mais importante ainda, na venda do seu produto.

Portanto, é fundamental que você saiba como escrever um bom e eficaz texto publicitário! A percepção do público sobre o seu negócio pode ser o fator decisivo para a compra ou não do seu produto. Neste artigo, vamos abordar tudo o que você precisa saber para criar mensagens impactantes para o seu negócio.

O que é uma Cópia Publicitária na Publicidade?

Antes de criar um bom texto, é preciso entender o que ele é. Não há uma definição exata, mas você pode entendê-lo facilmente como o texto usado para promover um negócio. Um bom texto publicitário, em termos simples, é um texto que consegue cumprir seu objetivo de forma eficaz, seja vender ou aumentar o reconhecimento da marca.

É claro que saber o que é um texto publicitário não é suficiente para criar uma cópia publicitária excepcional. Portanto, continue lendo até o final do artigo para obter valiosas dicas que podem ajudar você a escrever para sua marca ou negócio.

Quais São as Características de um Bom Texto Publicitário?

Já abordamos a definição, então agora vamos nos aprofundar. Independentemente do objetivo do seu texto ou do setor em que você atua, um bom texto publicitário possui certas características universais. Como você perceberá, essas características tendem a coincidir com o que é geralmente considerado uma boa escrita. Então, além de uma definição geral ou compreensão do que é uma cópia publicitária, quais são os ingredientes que a tornam eficaz?

Um Bom Texto Publicitário Usa Títulos que Chamam a Atenção

Há muitas distrações na internet, e você pode ter apenas alguns segundos para convencer o seu público. É por isso que todos os bons textos publicitários têm um ótimo título. Imagine que o seu negócio ou produto é um livro sendo julgado pela sua capa metafórica. Aqui, as poucas palavras que compõem o título são a capa! Um texto publicitário eficaz vai prender a atenção logo de cara, porque, em média, apenas 2 em cada 10 pessoas leem além do título. Então, dedique um tempo especial para criar essa parte da sua cópia. Isso é decisivo para o sucesso do seu anúncio.

Um Bom Texto Publicitário é Consistente com a Voz da Marca

Se você conhecesse alguém que parecia amigável e descontraído na primeira vez e depois se tornasse muito formal de repente, você não ficaria confuso? A cópia publicitária segue a mesma lógica, e é por isso que os melhores exemplos de textos publicitários soam como a marca que representam. Mas, além da consistência, por que é importante manter a voz da marca?

Isso faz a marca parecer confiável e capaz de entregar o mesmo nível de qualidade sempre.

Um ótimo texto publicitário evita mensagens confusas, aumentando a eficácia da sua campanha como um todo.

Mostra que a sua marca é bem elaborada, demonstrando um alto nível de profissionalismo.

Por mais bem escrito que seja, seu texto publicitário faz parte de um esforço maior para promover e sustentar uma marca. Portanto, você deve ser consistente.

Um Bom Texto Publicitário Apresenta uma Proposta de Valor Forte

Se você atende a um mercado, então tem concorrência, independentemente do produto ou serviço. A questão é: como fazer o seu público-alvo optar pela sua oferta em vez da de outra empresa? Um texto publicitário de qualidade utilizará o diferencial exclusivo (USP) da oferta para fazê-la se destacar. Um erro comum que vemos redatores cometerem é presumir que só pode haver um USP para todo o público. No entanto, o que torna um bom texto publicitário eficaz é alinhar sua mensagem ao segmento de público, e o benefício — ou conjunto de benefícios — que atrairia um segmento pode diferir de outro.

Um Bom Texto Publicitário Apela às Emoções do Leitor

Não, não estamos falando de uma cópia que exagera tudo para provocar emoção no leitor. No entanto, o texto publicitário também não deve ser frio e robótico. Apelar às emoções do leitor aqui significa criar uma forma de ele se relacionar com o que você está dizendo. E como fazer isso? Um bom texto publicitário pode fazer o seguinte:

Falar sobre os pontos de dor que o público está enfrentando;

Explorar as maneiras como sua oferta pode tornar a vida deles mais fácil e melhor;

Contar uma história que ressoe com eles.

Todos os grandes textos publicitários são escritos para um público específico. Despertar emoções é uma parte importante da escrita, mas se você exagerar, o leitor pode te ver como manipulador.

Um Bom Texto Publicitário Tem uma Mensagem Clara e Concisa

Como mencionado anteriormente, seus clientes potenciais não têm tempo para ouvir todas as pessoas ou marcas na internet competindo pela sua atenção. Portanto, um excelente texto publicitário facilita a compreensão da sua mensagem rapidamente. No entanto, não confunda concisão com ser breve. Lembre-se de KISS:

Mantenha

Isso

Curto e

Simples

Basicamente, o melhor exemplo de texto publicitário comunicará tudo o que você tem a dizer (não o que você quer dizer, há uma diferença!) e nada mais. Afinal, você quer que eles compreendam a mensagem completa sem entediá-los com detalhes desnecessários. Um bom texto publicitário ajuda seu público a entender rapidamente o que você está dizendo. Isso permite que o público processe sua cópia e tome decisões mais rapidamente, aumentando assim as taxas de conversão.

Os Diferentes Tipos de Texto Publicitário na Publicidade que Você Pode Escrever para o Seu Público

Com a definição e as características abordadas, você está um pouco mais perto de aprender o que é necessário para criar um bom texto publicitário para o seu negócio. Excelente trabalho! Mas vamos ainda mais fundo. Tudo o que você escreve deve ter um propósito, e isso não significa apenas impulsionar vendas. Lembre-se, dissemos que qualquer exemplo sólido de boa cópia publicitária será eficaz em cumprir seu propósito, não importa qual seja.

Então, qual é o propósito do seu texto publicitário? Compreender isso determinará a tipologia, que discutiremos nas próximas subseções. Vale observar que esses tipos não são necessariamente mutuamente exclusivos, portanto, o texto publicitário pode ser informativo e otimizado para SEO, por exemplo.

Texto Informativo

O texto informativo promove o aprendizado para seu público. Muitas empresas investem nesse tipo de cópia através de conteúdo na web. Então, como identificar uma boa cópia publicitária nessa categorização? Ela deve fazer pelo menos uma das seguintes coisas:

Falar sobre como usar uma solução específica que a empresa está oferecendo;

Fornecer soluções potenciais para o problema do leitor;

Responder a perguntas que são importantes para o mercado-alvo.

Essencialmente, a cópia publicitária informativa vai educar o leitor de alguma forma. Isso ajuda a estabelecer a credibilidade da marca como uma especialista, ao mesmo tempo em que reforça a ideia de que o produto ou serviço da empresa é uma solução viável.

Texto Persuasivo

A cópia publicitária persuasiva é geralmente considerada um bom conteúdo porque as pessoas gostam de resultados mensuráveis. Para esse tipo, o objetivo é persuadir o leitor a tomar algum tipo de ação. Os melhores exemplos de texto publicitário persuasivo podem alcançar qualquer um desses objetivos:

Fazer com que os leitores se inscrevam em uma lista de e-mails ou SMS;

Convencer os leitores a comprar um produto;

Incentivar as pessoas a clicar em um anúncio direcionado a um site.

Já discutimos como uma boa cópia publicitária apela às emoções de alguma forma. Mas aqui, as emoções são amplificadas para atingir pontos de dor que persuadem os leitores a agir. Você normalmente verá isso em páginas de destino e e-mails promocionais, onde a medida de uma cópia publicitária excepcional é o quão bem ela converte.

Texto Descritivo

Pelo próprio termo, o principal propósito da cópia descritiva é descrever. Isso é muito útil em situações onde você precisa aproximar o leitor da experiência de usar um produto ou serviço. Isso pode incluir:

Fornecer especificações técnicas de um produto;

Comparar itens concorrentes, como dois modelos de um telefone;

Imersão do leitor em uma experiência ao envolver outros sentidos através das palavras.

Uma boa cópia publicitária aqui é muito útil em uma ampla gama de setores onde algum nível de descrição é necessário. Ela promove a transparência, ao mesmo tempo em que pode comunicar benefícios para os leitores.

Texto SEO

Você sabia que a cópia publicitária também pode te levar ao topo dos resultados de busca? Pelo menos, é assim se você escrever com SEO em mente. Para qualquer empresa, você pode encontrar a escrita SEO em qualquer um desses locais:

Dentro do site da empresa Toda boa cópia publicitária terá otimização on-page, usando palavras-chave e boas práticas para formatar o conteúdo para melhorar o ranking da página e do site.

Toda boa cópia publicitária terá otimização on-page, usando palavras-chave e boas práticas para formatar o conteúdo para melhorar o ranking da página e do site. Fora do site da empresa: Parte da escrita SEO é criar backlinks para seu site para estabelecer sua autoridade dentro de um nicho. Idealmente, os leitores desses textos também serão incentivados a clicar nesses backlinks.

No entanto, além do aspecto de SEO, a cópia publicitária nessa tipologia também pode informar ou descrever.

Texto de Engajamento

As redes sociais desempenham um papel enorme na formação da imagem de uma marca, bem como nas opiniões do público. Por isso, é importante ter uma presença forte nesses canais. Isso é algo que você pode alcançar por meio do engajamento, como você verá com nossos exemplos de cópia para marketing em redes sociais. Então, o que constitui uma boa cópia de engajamento? Observe métricas como reações, compartilhamentos, comentários e impressões.

Mas deixe-nos desmistificar um mito: viralizar não significa necessariamente que você escreveu uma boa cópia publicitária. Uma marca pode facilmente atrair atenção pelos motivos errados, e qualquer sucesso de curto prazo baseado em números pode trazer desastres de longo prazo para a reputação da empresa.

Texto para Reconhecimento de Marca

A cópia publicitária deve ajudar a espalhar a conscientização sobre uma marca. Isso é muito importante, especialmente nas fases iniciais, quando a empresa ainda está tentando encontrar seu lugar no mercado. No entanto, bons exemplos de cópia publicitária fazem mais do que apenas estabelecer a presença de uma empresa. Ela também pode:

Comunicar a personalidade da marca para torná-la mais relacionável com o público;

Melhorar a familiaridade com a marca através da exposição repetitiva à boa cópia publicitária da empresa;

Estabelecer o que a empresa deseja ser conhecida.

A página "Sobre Nós" é uma das páginas mais importantes de qualquer site, então ter uma ótima cópia publicitária aqui é altamente impactante para o reconhecimento da marca. No entanto, você pode encontrar cópias publicitárias para reconhecimento de marca praticamente em qualquer lugar.

Como Escrever uma Cópia Publicitária Eficaz: Principais Dicas para Criar uma Boa Cópia Publicitária

Como você viu na seção anterior, saber o que você deseja alcançar com sua cópia garante que seus esforços de escrita estejam alinhados com um propósito claro. A cópia publicitária pode ter muitas formas, dependendo da plataforma e do formato do anúncio utilizado. No entanto, independentemente de onde você escreve e do formato que usa, o que torna a cópia publicitária boa é guiado pelos mesmos princípios. Portanto, mantenha essas principais dicas em mente para maximizar a eficácia potencial da sua cópia publicitária para o seu negócio.

Escreva Vários Títulos para Anúncios

Você se lembra de como falamos sobre o fato de que a maioria das pessoas nunca vai além do título? Se você deseja criar uma cópia publicitária de qualidade, usar vários títulos é importante porque permite que você:

Atenda a diferentes segmentos do seu público;

Evite a fadiga de anúncios para aqueles que verão seu anúncio várias vezes;

Veja quais títulos ressoam mais com o público;

Mostre diferentes ângulos para a mesma oferta;

Gerencie o risco de um único título potencialmente falhar.

Então, quantas variações você deve ter? Embora não haja um número absoluto a ser seguido, você deve considerar o escopo da campanha, a plataforma que você usará e a segmentação do público.

Faça Sua Pesquisa

Você não pode criar uma ótima cópia publicitária do nada. A pesquisa é facilmente 50% do trabalho porque, durante essa etapa, você está reunindo tudo o que precisa para criar uma mensagem eficaz. O que você precisa fazer antes de começar a escrever a cópia publicitária?

Avatar do cliente: Isso resume tudo o que você sabe sobre seu público em uma única pessoa. Você deve escrever para esse avatar!

Isso resume tudo o que você sabe sobre seu público em uma única pessoa. Você deve escrever para esse avatar! Pesquisa de concorrência: A concorrência conseguiu escrever uma cópia publicitária eficaz para o mesmo público? Use o que você sabe e construa sobre isso.

A concorrência conseguiu escrever uma cópia publicitária eficaz para o mesmo público? Use o que você sabe e construa sobre isso. Análise de sentimento do mercado: Como o seu mercado se sente sobre vários tópicos? Os melhores exemplos de redação publicitária usam essas informações para tornar a mensagem mais relacionável.

Faça Tudo Ser Sobre o Leitor

Um dos erros mais comuns que vimos as marcas cometerem é focar tudo nelas mesmas. Uma boa cópia publicitária não se preocupa muito com quão ótima a empresa é. Em vez disso, ela faz do leitor a estrela do show, enfatizando as maneiras pelas quais a empresa pode melhorar as coisas para ele. Como você pode mudar o foco da cópia da marca para o cliente? Aqui estão algumas maneiras:

Escreva na segunda pessoa, usando "você" e "seu";

Crie um senso de empatia;

Transforme características em benefícios;

Faça o leitor se sentir parte de algo.

A cópia publicitária não deve isolar: fale com seus leitores como um amigo ou colega, conforme o caso.

Inclua Prova Social Sempre Que Possível

Convidamos você a refletir sobre em quem você é mais propenso a acreditar: alguém falando sobre o quão incrível ele é ou cinco outras pessoas endossando essa pessoa. Um escritor de boa cópia publicitária pergunta, por que não ambos? Você pode destacar suas qualidades transmitindo benefícios ao seu público. Ao mesmo tempo, você pode fortalecer todas as afirmações na sua cópia publicitária por meio de prova social. Mas o que incluir como prova social ao escrever? Aqui estão algumas ideias:

Inclua depoimentos diretos;

Use números de vendas notáveis;

Inclua nomes de clientes respeitáveis;

Mencione prêmios.

Uma boa cópia publicitária usará os tipos de prova social que funcionam melhor com base na eficácia geral e no formato do próprio anúncio.

Não Tenha Medo de Usar Modelos de Redação Publicitária

A cópia publicitária não precisa ser completamente única. Ela pode usar o mesmo formato de outros textos, porque qual é o ponto de começar do zero? Há muito valor em criar cópias publicitárias a partir de um modelo. Ao fazer isso, você pode:

Tornar seu anúncio mais fácil de ler para o público; Usar uma estrutura que já funciona para a plataforma.

No entanto, o que transforma uma cópia publicitária comum em uma boa cópia é ir além do modelo. Portanto, sinta-se à vontade para implementar alterações que você acha que irão destacar melhor os benefícios e melhorar a legibilidade para o usuário.

Melhores Exemplos de Redação Publicitária e Estratégia

O que caracteriza uma excelente cópia publicitária? Voltando ao que discutimos, é algo que é:

Baseado em pesquisa;

Centrado no leitor;

Claro e conciso;

Representativo da marca ou negócio.

Mais importante ainda, a cópia publicitária eficaz cumpre seu propósito. Se você escreve para converter leads em vendas, os KPIs estabelecidos devem refletir isso. Da mesma forma, se você está escrevendo para melhorar o ranking SEO, você deve observar um aumento com esforço consistente. Para lhe dar uma ideia melhor do que uma cópia publicitária excepcional pode parecer, compilamos nossos favoritos abaixo.

Xero

Xero é um software de contabilidade usado por mais de três milhões de usuários. Até agora, eles também criaram um dos melhores exemplos de cópia publicitária no Google que já vimos.

Isso demonstra que a cópia publicitária não precisa ser complexa. Ela simplesmente precisa cumprir seu propósito. Aqui, destacam que é possível fazer a transição para o novo serviço em menos de três horas e que você pode experimentá-lo gratuitamente. Esta cópia competitiva promove conveniência sem riscos. Quem não gostaria disso?

Burrow

Burrow vende móveis para completar sua casa. O que adoramos sobre esta cópia do Google AdWords é o quão direta ela é. Eles demonstram rapidamente seu ponto de venda único (desconto de 60%) enquanto também exibem links relevantes com base na pesquisa. Ao fazer isso, a Burrow pode direcionar rapidamente o tráfego para páginas relevantes. Além disso, eles podem atrair um mercado maior por meio desta cópia publicitária, pois todos gostam de um bom negócio.

Duo Security

Duo Security protege os dados organizacionais por meio de sua série de recursos, prevenindo assim o roubo de identidade. O que torna esta cópia publicitária tão boa é que ela gera um alerta imediato enquanto apresenta informações de forma rápida. Oferece um guia para comparar soluções MFA como um ímã de leads. E o que a Duo Security ganha em troca? Abre as seguintes possibilidades:

Maior engajamento por meio de curtidas, comentários e compartilhamentos;

Aumento das impressões de anúncios que também podem elevar a conscientização da marca;

Maior credibilidade da marca;

Informações dos clientes através do ímã de leads.

Não Subestime o Poder de uma Boa Cópia Publicitária para o Sucesso de uma Marca

Um produto ou serviço de qualidade é necessário se você deseja melhorar a reputação do seu negócio. No entanto, por si só, a qualidade pode não ser suficiente para gerar vendas. Uma cópia publicitária eficaz faz muitas coisas que levam a um objetivo principal: aumentar seu lucro. Neste artigo, falamos sobre as muitas maneiras de usar a cópia publicitária para seus esforços de branding e marketing. Diversifique seu orçamento e invista também em publicidade nativa. Quando o fizer, saiba que você terá mais do que o poder de ótimas cópias publicitárias ao seu lado. Inscreva-se na plataforma MGID para acessar ferramentas sofisticadas, um Departamento Criativo experiente e um gerente pessoal. Estamos torcendo pelo sucesso de toda a boa cópia publicitária que você escrever!