À medida que 2024 chega ao fim, é hora de refletirmos sobre o ano que passou. Esperamos que esse tenha sido um ano repleto de acontecimentos para você! 2024 também foi um ano emocionante para a indústria de publicidade, com muito crescimento e inovação. Estima-se que os gastos com publicidade digital nos Estados Unidos alcancem $298,4 bilhões em 2024. Logo saberemos se essa previsão se confirmou.

Olhando para o futuro, este é o momento ideal para explorar o que nos espera em 2025. A MGID tem monitorado de perto as tendências emergentes para ajudar você a se manter à frente. Desde o direcionamento avançado entre dispositivos até práticas publicitárias sustentáveis, essas mudanças têm o potencial de redefinir a indústria — e estamos nos adaptando para garantir resultados ainda mais expressivos para nossos clientes.

Vamos descobrir quais tendências nos aguardam e como podemos enfrentá-las totalmente preparados!

1. Em alta: Personalização Potencializada por IA

A inteligência artificial está revolucionando a publicidade, com 69,1% dos profissionais de marketing já utilizando-a para aprimorar suas operações. A análise em tempo real do comportamento do consumidor permite que as marcas entreguem mensagens hiperpersonalizadas, ajustadas a usuários individuais. Os dias dos anúncios genéricos ficaram para trás. Agora, os anúncios são projetados para ressoar de maneira profunda, refletindo preferências, comportamentos e até mesmo o contexto do usuário.

Por exemplo, anúncios em TV conectada (CTV) podem apresentar pacotes de férias em família para pais, enquanto promovem viagens individuais para solteiros — tudo isso sendo atualizado instantaneamente. Essa precisão não apenas melhora o engajamento: ela impulsiona a eficiência de custos e maximiza o ROI. A análise preditiva, uma capacidade da IA, também está transformando as estratégias de campanha ao otimizar a alocação de orçamento e o planejamento a longo prazo. Não é surpresa que 56% dos profissionais de marketing afirmem que suas empresas estão assumindo um papel ativo na implementação e utilização da IA.

Exemplos em Ação

Exemplos reais destacam o poder transformador da IA. RedBalloon usou a IA para testar 6.500 variações de anúncios no Google diariamente, alcançando um retorno de 1.100% sobre o investimento em anúncios. Da mesma forma, Bayer Austrália utilizou a IA para definir o tempo dos anúncios durante as temporadas de pico da gripe, reduzindo os custos em 33% em comparação com o ano anterior. Esses casos mostram como a IA oferece soluções publicitárias personalizadas e eficientes.

Como a MGID Faz a Diferença

Na MGID, estamos redefinindo os limites da personalização com IA para ajudar os anunciantes a alcançar resultados superiores. Nossas ferramentas de IA não apenas criam anúncios envolventes — elas monitoram as campanhas para detectar fadiga, recomendam atualizações e oferecem novas alternativas criativas para manter o alto desempenho. Com recursos como previsão de desempenho e recomendações proativas, a MGID permite que os anunciantes entreguem campanhas que ressoam profundamente com seu público, mantendo taxas de cliques impressionantes e ROI.

2. Quebrando os limites dos Jardins Murados

Os gigantes da tecnologia, como Google, Apple e Meta, continuam dominando o cenário da publicidade digital. Esse controle limita a forma como os editores podem se conectar com seus públicos, tornando mais difícil gerar tráfego orgânico a partir de plataformas como busca e redes sociais. Segundo a Magna, os players digitais puros detêm 69% da participação no mercado, com Google, Meta e Amazon capturando de 80% a 90% dos gastos com anúncios digitais em mercados fora da China.

Para os editores, essa dependência dos "jardins murados" representa um grande desafio. Para se manterem competitivos, eles precisam focar na coleta e utilização de dados de primeira mão — informações obtidas diretamente de suas próprias plataformas por meio das interações dos usuários. Essa estratégia não apenas reduz a dependência das plataformas de terceiros, mas também permite que os editores construam relacionamentos diretos com os anunciantes. Ao controlar seus próprios dados, os editores podem melhorar suas fontes de receita e criar uma estabilidade a longo prazo.

Exemplos em Ação

Em resposta aos desafios impostos pelos jardins murados, o The New York Times tem se apoiado cada vez mais em dados de primeira mão para impulsionar sua estratégia publicitária. Ao aproveitar os insights de sua vasta base de assinantes, a empresa tem sido capaz de criar campanhas publicitárias mais segmentadas e reduzir sua dependência de plataformas externas, alcançando uma conexão mais direta e rentável com os anunciantes.

Além disso, o The Guardian investiu fortemente no cultivo de relacionamentos de primeira mão com seus leitores. Ao criar assinaturas premium e aproveitar seus dados diretos, a empresa de mídia reduziu sua dependência do Google e do Facebook, permitindo-lhe aumentar a receita com anúncios por meio de campanhas segmentadas que ressoam com seu público.

Como a MGID Faz a Diferença

MGID+ fornece as ferramentas necessárias para que os editores prosperem de forma independente. Desde soluções de monetização premium até estratégias avançadas de aquisição de audiência, o MGID+ capacita os editores a reduzir sua dependência de jardins murados. Recursos como o Campaign Studio, recomendações personalizadas de conteúdo e análises detalhadas ajudam os editores a expandir suas audiências e tomar decisões mais inteligentes e orientadas por dados.

Além disso, mais de 95% do tráfego da MGID vem de parcerias diretas com editores. Isso garante que os anunciantes tenham acesso a inventários de alta qualidade, enquanto os editores mantêm o controle sobre seus relacionamentos com a audiência. Com o MGID+, os editores podem construir uma abordagem sustentável e resiliente para a publicidade digital, não importa quão dominantes os jardins murados se tornem.

3. O Poder dos Dados de Primeira Mão

Com a eliminação gradual dos cookies de terceiros e o aumento das regulamentações de privacidade, os dados de primeira mão estão se tornando um ativo vital para os anunciantes. Esses dados, coletados diretamente dos usuários por meio de suas interações com websites ou plataformas, permitem um direcionamento de anúncios mais personalizado e em conformidade com as normas de privacidade. Ao confiar nos dados de primeira mão, os anunciantes podem entregar mensagens altamente relevantes enquanto respeitam a privacidade do usuário. Por exemplo, os editores podem usar o histórico de navegação ou preferências de assinatura para veicular anúncios personalizados, criando uma experiência mais significativa para o usuário e gerando um ROI melhor.

A importância dos dados de primeira mão continua a crescer à medida que o cenário da publicidade se torna mais consciente da privacidade, garantindo um equilíbrio entre anúncios personalizados e a confiança do usuário.

Exemplos em Ação

A Amazon há muito tempo depende de seus vastos volumes de dados de primeira mão para criar experiências de compra altamente personalizadas. Ao aproveitar dados de compras, pesquisas e preferências dos usuários, a Amazon entrega anúncios altamente segmentados que ressoam com compradores individuais, aumentando tanto a receita de anúncios quanto a satisfação do cliente.

Um exemplo completamente diferente vem do Spotify. Como um serviço de streaming de música com milhões de usuários, o Spotify utiliza dados de primeira mão para entregar anúncios personalizados com base em hábitos de escuta, localização e dados demográficos. Essa abordagem ajudou o Spotify a construir uma base de usuários mais engajada enquanto permitia que os anunciantes alcançassem públicos altamente relevantes.

Como a MGID Faz a Diferença

A MGID está totalmente comprometida em aproveitar os dados de primeira mão para criar campanhas publicitárias personalizadas e com foco na privacidade. Trabalhando diretamente com os editores, a MGID obtém insights exclusivos sobre suas audiências, permitindo uma segmentação mais precisa e estratégias publicitárias mais eficazes.

Por meio de integrações com plataformas como o LiveRamp Connect, a MGID ajuda os anunciantes a ativar suas audiências globalmente, utilizando soluções como Seller Defined Audiences (SDA) e Unified Identifiers para garantir uma segmentação precisa enquanto mantém os padrões de privacidade. Além disso, o Audience Hub da MGID permite que os editores transformem dados de primeira mão em insights acionáveis, fortalecendo a conexão entre anunciantes e suas audiências enquanto impulsiona o desempenho geral das campanhas.

4. Inovações em Segmentação Multidispositivos + Híbrida

À medida que a tecnologia avança, as fronteiras entre os dispositivos estão se tornando cada vez mais tênues. Estratégias de segmentação híbrida, que abrangem várias plataformas, estão ganhando força. A publicidade em TV conectada (CTV) e em ambientes digitais ao ar livre (DOOH) agora trabalham em conjunto com dispositivos móveis e de mesa, criando uma jornada do cliente unificada. Por exemplo, um usuário pode ver um anúncio na TV e, em seguida, receber ofertas ou lembretes no seu smartphone.

Essa integração fácil permite que as marcas alcancem os consumidores em múltiplos pontos de contato, aumentando a recordação da marca e o engajamento. A capacidade de entregar anúncios em diferentes telas não apenas ajuda a melhorar a personalização, mas também aumenta as oportunidades de conversão. Com a segmentação multidispositivos e híbrida, as marcas podem criar uma experiência de usuário mais coesa e impactante, que impulsiona um desempenho de marketing mais forte.

Exemplos em Ação

A estratégia de marketing da Nike frequentemente integra anúncios CTV com acompanhamento via mobile. Após um usuário assistir a um comercial da Nike na TV, ele pode receber anúncios direcionados em seu smartphone para produtos específicos que visualizou ou demonstrou interesse, reforçando a mensagem e aumentando as chances de conversão.

Da mesma forma, a Coca-Cola usa com sucesso a segmentação híbrida para alcançar consumidores por meio de vários dispositivos. Um usuário pode primeiro ver um anúncio digital ao ar livre (DOOH) em uma área de grande tráfego e, depois, receber uma promoção personalizada no seu celular, garantindo exposição contínua à marca e engajamento.

Como a MGID Faz a Diferença

As avançadas capacidades de segmentação da MGID permitem que os anunciantes implementem estratégias de segmentação multidispositivos e híbridas de forma simples. Com sua abordagem orientada por dados, a MGID ajuda as marcas a rastrear e engajar usuários em diferentes telas, garantindo que as mensagens sejam consistentes e relevantes durante toda a jornada do cliente.

Com ferramentas robustas de segmentação de audiência, retargeting de anúncios e entrega de conteúdo personalizado, a MGID assegura que as marcas possam otimizar suas estratégias multidispositivos, aumentando o engajamento e gerando conversões em vários pontos de contato. Essa capacidade multidispositivos capacita as marcas a criar campanhas publicitárias mais personalizadas, envolventes e eficazes, que se adaptam ao cenário digital em constante evolução.

5. A Tecnologia Publicitária Acolhe a Sustentabilidade

A sustentabilidade deixou de ser uma palavra da moda — ela se tornou um aspecto crucial dos negócios modernos. No mundo da publicidade, os editores estão cada vez mais adotando a otimização de caminho de fornecimento (SPO) para simplificar suas operações e minimizar o impacto ambiental dos anúncios programáticos. Ao reduzir intermediários desnecessários, os editores conseguem diminuir as emissões de carbono associadas a chamadas de anúncios excessivas e melhorar a eficiência.

Por exemplo, quando um editor faz parceria diretamente com os anunciantes, ele não apenas economiza custos, mas também reduz a pegada ambiental criada pela revenda de inventário por meio de múltiplas partes. À medida que os consumidores exigem práticas mais responsáveis ambientalmente das marcas, essa mudança para métodos publicitários mais sustentáveis beneficia tanto o planeta quanto os negócios.

Exemplos em Ação

A marca global Unilever se comprometeu a reduzir sua pegada de carbono e anunciou recentemente planos para reduzir suas emissões de anúncios digitais. Ao otimizar os caminhos de fornecimento e focar em parcerias diretas, a Unilever está diminuindo seu impacto ambiental enquanto garante campanhas mais eficazes e eficientes.

A Nestlé, outra marca global, está tomando medidas em direção à publicidade sustentável ao priorizar o SPO. Ao minimizar o número de intermediários na cadeia de fornecimento de anúncios, a empresa reduz tanto os custos quanto a pegada de carbono de suas campanhas digitais.

Como a MGID Faz a Diferença

A MGID adota a sustentabilidade por meio da otimização de caminho de fornecimento (SPO) ao manter parcerias diretas com os editores. Com 95% do tráfego vendido via SSP da MGID proveniente de negócios diretos, os anunciantes evitam inventário revendido, o que reduz tanto as taxas de intermediários quanto os impactos ambientais. Esse caminho de fornecimento eficiente garante que as campanhas publicitárias sejam limpas, eficazes e alinhadas com práticas empresariais sustentáveis.

A abordagem da MGID ao SPO não só apoia um ecossistema publicitário mais ecológico, mas também melhora a satisfação do comprador, oferecendo mais transparência e controle sobre o inventário de anúncios. Como resultado, os anunciantes e os editores se beneficiam de operações publicitárias mais sustentáveis e econômicas, gerando um impacto positivo no meio ambiente e nos resultados financeiros.

Conclusão: Olhando para o Futuro

Ao planejarmos 2025, uma coisa é clara: a publicidade digital só vai ficar mais inteligente e dinâmica. Com novas tecnologias, estratégias baseadas em dados e um foco em sustentabilidade, a indústria está avançando rapidamente, e aqueles que se adaptarem estarão à frente.

Na MGID, já estamos preparados para o que está vindo. Se você está pronto para entrar no futuro da publicidade, estamos aqui para ajudá-lo a aproveitar ao máximo. Juntos, vamos transformar os desafios de hoje nas oportunidades de amanhã e continuar na linha de frente!