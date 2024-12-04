À medida que mais um ano chega ao fim, é hora de refletir sobre o que funcionou, o que não funcionou e o que vem por aí. Os gastos com marketing de afiliados alcançaram um marco impressionante em 2024, ultrapassando $10 bilhões em 2024. E adivinha? Esse número não deve desacelerar tão cedo. Especialistas preveem crescimento constante em 2025, enquanto marcas e criadores se unem para encontrar novas e empolgantes maneiras de se conectar com o público.

Mas sejamos honestos — o marketing de afiliados não é livre de desafios. Desde a construção de uma relação de confiança até a necessidade de se destacar em espaços saturados, o cenário fica mais complicado a cada ano. Então, como superar esses obstáculos?

Neste artigo, vamos explorar os 7 principais desafios que os afiliados enfrentarão em 2025 e as tendências que prometem resolvê-los. Considere este seu guia para ficar à frente da concorrência em 2025.

Vamos começar!

1. Baixa Confiança do Público nas Promoções de Afiliados

Solução: Co-Selling e Storefronts Personalizadas

A confiança é essencial no marketing de afiliados. Se o seu público não sentir que os produtos que você está promovendo são autênticos, ele vai se afastar. Um link genérico de afiliado colocado em uma postagem não é mais suficiente. O público está mais esperto e espera experiências mais personalizadas e envolventes.

É aí que entram as landing pages com co-branding e storefronts personalizadas. Essas “lojas pop-up” digitais permitem que os afiliados criem uma experiência de compra curada alinhada à sua marca e que ressoe com seu público. Não se trata mais de uma recomendação sem rosto — é sobre dizer: “Encontrei exatamente o que eu adoro, e facilitei para você encontrar.”

Por que Funciona?

81% dos consumidores dizem que a confiança é um fator chave em suas decisões de compra. Quando os afiliados utilizam lojas personalizadas, eles constroem essa confiança alinhando suas recomendações à sua marca pessoal. O co-selling, por outro lado, aproveita parcerias entre afiliados e marcas para criar ofertas ou pacotes exclusivos que parecem únicos e personalizados.

Pegue como exemplo as Amazon Influencer Stores da Amazon. Criadores podem construir suas próprias lojas personalizadas, exibindo produtos que realmente amam e usam, estabelecendo assim confiança com o público por meio de suas recomendações. O resultado disso é maior engajamento e mais conversões.

Aplicação no Mundo Real

Imagine que você é um afiliado no nicho fitness. Em vez de compartilhar um link de afiliado para equipamentos de treino, você poderia criar uma loja personalizada com seus tapetes de yoga, elásticos de exercício e suplementos preferidos. Combine isso com um conteúdo mostrando você usando o equipamento — vídeos de treino, resenhas ou até uma sessão live de perguntas e respostas. De repente, não se trata apenas de uma promoção; é uma recomendação autêntica, apoiada por conteúdo com valor.

Essa abordagem não é apenas eficaz — ela é necessária. Com o público exigindo mais transparência e autenticidade, lojas personalizadas e parcerias de co-selling serão ferramentas essenciais para se manter competitivo em 2025.

2. Ciclos de Compra Longos Prejudicam as Conversões

Solução: Social Commerce como Pilar Fundamental

Vamos falar sobre uma dor de cabeça comum no marketing de afiliados: longos ciclos de compra. Você atraiu um cliente potencial com seu conteúdo, mas, quando ele navega por vários links, páginas e formulários, seu interesse já diminuiu. Cada clique a mais é uma chance para ele desistir — e isso significa dinheiro perdido.

A solução? Social Commerce, a grande mudança que está encurtando os ciclos de compra e turbando as conversões. Plataformas como TikTok, Instagram e Pinterest estão integrando compras diretas dentro do aplicativo, tornando mais fácil do que nunca para o público comprar o que vê sem sair do app.

Por que Funciona?

Estudos mostram que 76% dos consumidores têm mais chances de comprar um produto se o processo de compra for simples e direto. O comércio social elimina a fricção de redirecionar os compradores para sites externos, reduzindo as etapas entre a descoberta e a compra. Para os afiliados, isso significa menos vendas perdidas e taxas de conversão mais altas.

O TikTok, por exemplo, introduziu o TikTok Shop, que permite aos criadores marcar produtos diretamente em seus vídeos. Os espectadores podem clicar, adicionar ao carrinho e comprar — tudo sem sair da plataforma. Essa integração direta aproveita a imediata natureza do conteúdo social, transformando espectadores casuais em clientes pagantes quase que instantaneamente.

Aplicação no Mundo Real

Imagine que você é um afiliado no nicho de beleza. Você cria um tutorial no Instagram mostrando sua rotina de cuidados com a pele, marcando todos os produtos através do Instagram Shop. Seu público pode ver os produtos em ação e comprá-los com apenas um toque, sem a necessidade de procurar links ou visitar sites externos.

Isso não se limita apenas a produtos físicos. Se você estiver promovendo serviços, downloads digitais ou assinaturas, plataformas como o Pinterest estão implementando integrações semelhantes para facilitar as compras.

Com mais de 50% da Geração Z e Millennials agora usando plataformas sociais como mecanismos de busca para compras, o social commerce se tornou o pilar do sucesso no marketing de afiliados em 2025. Encurte o ciclo de compra, mantenha as vendas fluindo e veja sua receita crescer.

3. Parcerias Ineficazes com Criadores

Solução: Parcerias Autênticas

É uma história conhecida no marketing de afiliados: uma marca investe recursos em dezenas de parcerias com criadores, mas vê um engajamento fraco e um retorno sobre investimento (ROI) mínimo. Por quê? Muitas parcerias focam em quantidade, e não em qualidade, resultando em criadores que não se conectam com o público-alvo.

Em 2025, a mudança deve ser clara — autenticidade é mais importante que volume. O público está mais esperto do que nunca e consegue perceber quando um criador está endossando algo em que não acredita genuinamente. Fazer parcerias com criadores que alinham seus valores, tom e público específico com os da sua marca é a chave para construir confiança e lealdade.

Por que Funciona?

Pesquisas do Influencer Marketing Hub mostram que os consumidores confiam mais nos criadores do que em anúncios tradicionais, mas apenas se a parceria for genuína. Promoções irrelevantes ou excessivamente comerciais frequentemente afastam os seguidores, enquanto colaborações autênticas geram maior engajamento e taxas de conversão mais altas.

Tomemos a indústria da moda como exemplo: uma marca de roupas sustentáveis terá um desempenho muito melhor ao fazer parceria com um criador eco-consciente, cujo público já valoriza a sustentabilidade. Não se trata apenas de atingir milhões de pessoas; trata-se de alcançar as pessoas certas.

Aplicação no Mundo Real

Imagine você no papel de um promotor de aplicativo de fitness. Em vez de fazer parceria com todos os influenciadores do setor de saúde, você identifica criadores que, além de seu conteúdo sobre fitness, compartilham uma paixão pela saúde mental — algo que seu aplicativo enfatiza. Usando ferramentas como CreatorIQ ou Aspire, você pode avaliar métricas de engajamento, demografia do público e até mesmo o tom do criador para garantir o alinhamento.

Uma história de sucesso vem da marca Patagonia, que seleciona cuidadosamente entusiastas do ar livre e defensores da conservação para ser representada. Esses criadores não apenas mostram o equipamento da Patagonia, mas também contam histórias autênticas sobre suas aventuras ao ar livre e causas ambientais, criando tanto confiança quanto conexões emocionais com seus públicos.

Ao focar em criadores cujos valores naturalmente se alinham com sua marca, você constrói relacionamentos que geram resultados a longo prazo. Em 2025, parcerias autênticas e pensadas serão a força motriz por trás do sucesso no marketing de afiliados.

4. Conteúdo de Afiliados Monótono e Sem Engajamento

Solução: Novos Formatos de Conteúdo Como Lives e Realidade Virtual

O marketing de afiliados depende de produção de conteúdo, mas a verdade é que formatos estáticos como postagens tradicionais de blog ou simples menções de produtos estão começando a perder a eficácia. O público está cada vez mais saturado com anúncios e conteúdo básico, que falta interatividade ou emoção.

Então, como manter seu público interessado e engajado? A resposta está em abraçar novos formatos de conteúdo imersivos que proporcionem experiências frescas e dinâmicas.

Por que Funciona?

À medida que os consumidores se acostumam com experiências que parecem personalizadas e imediatas, eles desejam conteúdo que vá além do comum. Novos formatos, como compras por lives, experiências de realidade virtual (VR) e histórias interativas, permitem que os afiliados se libertem do ciclo monótono de conteúdo e ofereçam algo realmente envolvente. Esses formatos criam uma conexão em tempo real com o público, fazendo-os se sentir parte da experiência e, assim, estando mais propensos a converter.

Por exemplo, as compras em live aproveitam a tendência crescente de demonstrações de produtos lideradas por influenciadores. Quase um quarto dos consumidores (23%) faz uma compra durante uma transmissão ao vivo, e 34% compram depois, mostrando o forte potencial de compra dos eventos de comércio ao vivo.

Aplicação no Mundo Real

Um excelente exemplo vem da indústria de beleza, que adotou as compras por transmissões ao vivo para interagir com o público em tempo real. Marcas como a Sephora fizeram parcerias com influenciadores para realizar eventos de compras ao vivo nas plataformas Instagram e TikTok. Os espectadores podem assistir a demonstrações de produtos, fazer perguntas e comprar diretamente durante a transmissão. Essa interação cria uma experiência imediata e prática que o conteúdo tradicional não consegue oferecer.

Por outro lado, no mundo da realidade virtual, marcas como Nike e Tommy Hilfiger criaram lojas virtuais onde os usuários podem explorar produtos em um ambiente totalmente imersivo, experimentando roupas e calçados sem sair de casa. Afiliados que adotarem promoções baseadas em VR se destacarão ao oferecer uma experiência de compras inovadora, aumentando o engajamento e se diferenciando da concorrência.

Seja oferecendo ofertas exclusivas em eventos de compras ao vivo ou criando experiências memoráveis em VR, integrar formatos de conteúdo interativos e imersivos no marketing de afiliados será essencial para manter a atenção do público e aumentar as conversões em 2025.

5. Modelos de Pagamento Únicos Não Funcionam

Solução: Modelos de Pagamento Híbridos

Se você ainda está dependendo de modelos de pagamento fixos ou comissionados, provavelmente está perdendo dinheiro e muitas grandes oportunidades. O problema é o seguinte: os pagamentos fixos são previsíveis, mas não inspiram os criadores a ultrapassar seus limites. Por outro lado, somente modelos comissionados podem afastar influenciadores de alto nível, que precisam de um início mais certeiro.

Mas e se houvesse uma maneira de obter o melhor dos dois mundos? Apresentamos os modelos de pagamento híbridos, a solução para o seu problema de modelos de pagamento únicos.

Por que Funciona?

Os modelos de pagamento híbridos combinam pagamentos adiantados com comissões baseadas no desempenho, unindo segurança financeira com um programa de incentivos. E aqui está o pulo do gato: esse modelo agrada a todos os tipos de criadores, desde influenciadores de alto nível até afiliados menores. Ele dá a todos um motivo para se esforçarem ao máximo e criar conteúdo de alta qualidade, pois têm uma renda garantida, além de uma chance de ganhar ainda mais com base nos resultados que geram.

Para você, a marca, isso significa que não precisa escolher entre pagar pela exposição ou pagar pelo desempenho — você pode ter ambos. Modelos híbridos motivam os criadores a darem o melhor de si, seja alcançando grandes públicos ou gerando conversões altamente segmentadas.

Aplicação no Mundo Real

Vamos analisar a Adidas. Eles acertaram no modelo híbrido ao trabalhar tanto com macro-influenciadores quanto com micro-afiliados. Os influenciadores de grande nome recebem um pagamento garantido para promover novos produtos, enquanto os influenciadores menores ou afiliados ganham comissões com base nas vendas que geram. É uma vitória para ambos: a Adidas consegue alcançar e obter resultados, sem apostar tudo em um lance só.

Outro grande nome que usa a mesma estratégia é a Ulta Beauty, na indústria de beleza. Alguns influenciadores recebem uma taxa fixa por conteúdo patrocinado, enquanto outros trabalham com comissão pelas vendas geradas pelos seus links de afiliados. Esse arranjo permite que os influenciadores escolham o que funciona melhor para eles, e a Ulta consegue o melhor dos dois mundos — cobertura confiável e desempenho impulsionado pelas vendas.

Portanto, se você quer expandir seu programa de afiliados em 2025, considere deixar a abordagem única em 2024. Com um modelo de pagamento híbrido, você vai motivar seus criadores, atrair talentos diversos e obter tanto alcance quanto resultados — sem concessões.

6. Excesso de Dependência da Mensagem da Marca

Solução: Social Proof como Força Motriz

Todos nós já percebemos: os consumidores estão cada vez mais céticos em relação à mensagem tradicional das marcas. Anúncios chamativos e descrições de produtos roteirizadas já não encantam os consumidores. Quando chega o momento de tomar a decisão de compra, todos buscam algo real.

Se você está dependendo demais da mensagem da marca, está perdendo uma peça crucial do quebra-cabeça: a social proof.

Por que Funciona?

Pessoas confiam em pessoas. É simples assim. A social proof— seja na forma de depoimentos de criadores, resenhas de produtos ou em vitrines personalizadas — mostra ao seu público que pessoas reais, como elas, adoram seu produto. É o equivalente a receber uma recomendação de um amigo, e todos sabemos o quanto isso é poderoso.

Ao mostrar vozes autênticas de criadores que realmente usaram e amaram o produto, os afiliados conseguem criar a confiança necessária para sua marca. Esse tipo de prova gera um senso de validação que a mensagem da marca sozinha não consegue alcançar. Seja um criador compartilhando sua experiência pessoal ou seguidores elogiando como o produto funcionou para eles, esse tipo de conteúdo aumenta o engajamento e as taxas de conversão.

Aplicação no Mundo Real

Veja o exemplo da Glossier, marca de cosméticos. Eles construíram sua marca aproveitando a social proof por meio de avaliações reais de clientes e endosse de influenciadores. Em vez de apenas impulsionar anúncios genéricos, criaram uma comunidade onde as pessoas compartilhavam suas histórias pessoais e experiências com os produtos. Os afiliados da Glossier, também usam esses depoimentos e conteúdo gerado pelos usuários para aumentar a confiança e as conversões, o que contribuiu para o seu crescimento acelerado.

Outro exemplo interessante é o da Amazon. Claro, eles têm a mensagem da marca, mas o que realmente impulsiona as conversões são as avaliações e classificações dos clientes, que os afiliados frequentemente vinculam em seu conteúdo. Afiliados que mostram altas classificações ou um criador dando um “joinha” para um produto podem aumentar as vendas exponencialmente. É a mentalidade do “se eles podem confiar, eu também posso”.

Portanto, se você está apostando todas as suas fichas na mensagem da sua marca, é hora de começar a mostrar histórias e experiências reais. São esses endossos autênticos que vão conquistar a confiança do seu público — e também onde eles investem.

7. Gestão Ineficiente de Campanhas em Grande Escala

Solução: IA e Automação

Gerenciar campanhas de afiliados manualmente pode ser um verdadeiro pesadelo em programas grandes. Quando você está trabalhando com dezenas de afiliados (quando não centenas), acompanhar tudo tende a sair do controle. Desde a seleção dos criadores certos até a otimização do conteúdo da campanha, as coisas podem ficar desorganizadas, além de consumir muito tempo.

Mas fique tranquilo, há uma maneira mais inteligente de lidar com todo esse caos:IA e automação. Essas ferramentas não são apenas para especialistas em tecnologia. Elas são o segredo para executar campanhas de afiliados suaves e de alto desempenho em grande escala.

Por que Funciona?

A IA e a automação tiram o trabalho pesado das suas mãos, otimizando a gestão de campanhas de maneiras que antes eram impossíveis. Em vez de vasculhar manualmente os criadores e campanhas, essas ferramentas podem selecionar automaticamente os criadores com base no desempenho anterior, dados demográficos do público e até mesmo dados preditivos. A IA pode ajudar a personalizar o conteúdo para segmentos específicos, aumentando a relevância e o engajamento sem que você precise mover um dedo.

Mas isso não é tudo. A análise preditiva permite prever quais parcerias têm o maior potencial de sucesso. Isso significa que você pode focar em nutrir as colaborações que realmente importam e não perder tempo com as que não trarão resultados significativos.

Aplicação no Mundo Real

Veja o exemplo da Coca-Cola. Eles têm usado ferramentas baseadas em IA para gerenciar suas campanhas globais de afiliados, o que foi um divisor de águas. Em vez de vasculhar manualmente os influenciadores, a IA os ajuda a encontrar o par perfeito para cada campanha, personalizando o conteúdo para mercados regionais específicos. Isso não só economiza tempo, mas também aumenta as taxas de conversão.

Outro ótimo exemplo vem da Sephora, que utiliza ferramentas de automação para lidar com o grande volume de afiliados em seu programa. Por meio da IA, eles podem segmentar automaticamente sua base de afiliados, garantindo que cada criador receba as ofertas de produtos, o conteúdo e os incentivos corretos com base no seu público. Esse nível de personalização gera melhores resultados e torna a escalabilidade do programa mais eficiente.

Na MGID, também vamos além de criar anúncios impactantes, oferecendo recursos como CTR Guard para monitorar e resolver a fadiga de ads, análise preditiva para otimização de desempenho e atualizações automáticas de criativos. Essas ferramentas agilizam a gestão de campanhas, garantindo que os afiliados mantenham altos níveis de engajamento e escalem de forma eficiente.

Portanto, se você quer gerenciar um grande programa de afiliados sem ficar doido, a IA e a automação são o caminho. Elas irão ajudá-lo a escalar sem esforço, melhorar a gestão dos criadores e garantir que cada colaboração seja o mais eficaz possível.

Preparado para o próximo passo?

Analisando os desafios e soluções que veremos em 2025, uma coisa está clara: o jogo do marketing de afiliados está mudando rapidamente, e se manter à frente é fundamental para vencer. Desde aproveitar a IA para fazer uma gestão de campanhas sem esforço até adotar novos formatos de conteúdo e modelos de pagamento, esse é um momento empolgante para estar no espaço de afiliados. Mas, não se esqueça: essas tendências podem parecer ótimas na teoria, mas executá-las bem exige expertise.

É aí que entramos. Na MGID, não estamos apenas surfando na onda dessas mudanças; estamos ajudando marcas como a sua a se manterem no topo diante delas. Se você está procurando escalonar seu programa de afiliados, mergulhar no social commerce ou encontrar o creator perfeito para uma parceria de longo prazo, temos as ferramentas, a experiência e os insights para ajudar você a navegar por essas tendências.

Se você está pronto para entrar em 2025 com uma estratégia nova, alimentada pela inovação e por soluções atualizadas, a MGID está aqui para te ajudar. Vamos garantir que suas campanhas de afiliados não apenas acompanhem as tendências — elas serão trend setters. Entre em contato conosco e vamos juntos fazer acontecer!