Quando o clima muda, a intenção do público muda junto. Tudo pode parecer igual, mas esse mesmo público terá desejos e necessidades diferentes, que se alinham com a previsão dos próximos sete dias. É exatamente isso que a segmentação por clima foi criada para capturar.

O clima é surpreendentemente um ótimo vendedor. Uma tarde quente pode vender mais sorvete, bebidas geladas e protetor solar, e uma noite chuvosa pode fazer com que delivery de comida e streaming pareçam escolhas de vida excelentes.

Isso faz do clima um sinal em tempo real do que as pessoas podem querer a seguir. E, para anunciantes de mídia nativa, captar esse momento pode ser a diferença entre um anúncio que parece aleatório e um que chega exatamente na hora certa.

O Que É Segmentação por Clima?

💡 Segmentação por clima é uma forma de ajustar a veiculação de anúncios com base nas condições climáticas atuais ou previstas em um local específico. Pense em temperatura, chuva, neve, vento, umidade, níveis de UV ou qualquer outra coisa que esteja acontecendo lá fora.

A lógica básica é simples:

O clima muda → as necessidades ou o comportamento das pessoas mudam → a publicidade muda

Por exemplo, intensificar uma campanha de café gelado em regiões onde a temperatura ultrapassa os 30°C é segmentação por clima. Isso é bem diferente de promover esse mesmo café gelado em toda a Espanha durante o verão (isso é segmentação geográfica + sazonal).

A segmentação por clima pode ir muito além de combinar produtos com condições climáticas. Uma noite chuvosa pode disparar uma campanha de delivery de comida. O primeiro fim de semana quente da primavera pode ativar anúncios de jardinagem ou móveis para área externa. A previsão de uma onda de calor pode direcionar a campanha nativa de um varejista para ventiladores, roupas de verão ou produtos de refrescância antes mesmo de a temperatura atingir o pico.

O objetivo é mirar nos momentos que o clima cria.

Segmentação por Clima é Mais do Que Calor, Frio e Chuva

Temperatura e chuva recebem a maior parte da atenção, mas o clima abrange muito mais do que isso. A umidade pode estragar um penteado, o índice UV alto pode fazer o protetor solar parecer subitamente urgente, e a promessa de um sábado seco pode finalmente transformar o “deveríamos arrumar o jardim” em uma ida de verdade às compras.

Para os anunciantes, qualquer uma dessas condições pode se tornar um sinal quando existe uma conexão sensata entre o clima e o que as pessoas provavelmente farão a seguir.

Sinal climático O que ele pode mudar Oportunidade de publicidade Temperatura O que as pessoas vestem, comem, bebem e fazem ao ar livre Vestuário, bebidas, climatização, viagens Chuva Planos de viagem, atividades ao ar livre, vontade de ficar em casa Delivery de comida, streaming, transporte por aplicativo Neve e gelo Mobilidade, segurança, deslocamentos Pneus, serviços automotivos, roupas de inverno Índice UV Tempo ao ar livre e necessidade de proteção Protetor solar, skincare, óculos Umidade Conforto e necessidades de cuidados pessoais Cuidados com o cabelo, skincare, produtos refrescantes Vento Planos e atividades ao ar livre Viagens, eventos, casa e jardim Níveis de pólen Conforto ao ar livre para quem tem alergia Produtos e serviços relacionados a alergias Previsão futura O que as pessoas planejam fazer ou comprar mais tarde Viagens, vestuário, mercado, produtos para área externa

O último sinal climático é particularmente interessante. A segmentação por clima não precisa esperar o clima chegar. Por exemplo, se o fim de semana vai estar excepcionalmente quente, as pessoas podem começar a procurar itens para churrasco, móveis de jardim ou uma escapada rápida antes mesmo de a primeira espreguiçadeira ser aberta.

Às vezes, o clima de amanhã é um sinal publicitário melhor do que o de hoje.

Como Funciona a Segmentação por Clima?

Felizmente, ninguém precisa ficar sentado perto da janela, avistar uma nuvem de chuva e ativar manualmente uma campanha.

A segmentação por clima conecta dados climáticos a regras de campanha: um dado (como chuva) é vinculado a um local, o que dispara um gatilho, que então direciona uma decisão de anúncio.

Digamos que um anunciante de delivery de comida defina esta regra:

SE há previsão de chuva forte

E o horário está entre 17h e 21h

E o usuário está dentro da área de entrega

ENTÃO ativar a campanha de noite chuvosa

Os dados climáticos podem cobrir condições atuais, previsões ou padrões históricos. O gatilho pode então alterar se um anúncio é veiculado, com que intensidade a campanha dá lances, qual produto é promovido ou qual criativo aparece.

Além disso, os dados climáticos também podem ser usados para entender melhor o público. A The Weather Company, por exemplo, afirma que suas soluções de segmentação usam dados climáticos históricos e de previsão ao lado de outros conjuntos de dados para entender como determinadas condições afetam o comportamento do consumidor.

Por Que a Segmentação por Clima Pode Melhorar o Desempenho de Anúncios Nativos?

A segmentação por clima não transforma um anúncio medíocre em algo brilhante. No entanto, o que ela pode fazer é tornar um anúncio mais relevante para o momento em que alguém o vê.

Para a publicidade nativa, cujo objetivo costuma ser conquistar a atenção em vez de interrompê-la, o timing e o contexto podem fazer uma diferença significativa.

Ela Captura a Intenção em Meio às Mudanças nas Condições Climáticas

A maioria dos sinais de segmentação diz aos anunciantes algo relativamente estável: onde alguém mora, o que essa pessoa lê ou no que ela já demonstrou interesse.

O clima, porém, é diferente. Ele pode mudar em questão de horas, e, com isso, a intenção também muda.

Alguém que não tinha nenhum interesse em pedir jantar às 16h pode mudar de ideia quando começa a chover forte às 19h. De fato, um experimento de campo publicado na Frontiers in Psychology descobriu que condições climáticas desagradáveis aumentaram a eficácia da publicidade sobre os gastos dos consumidores em pedidos de delivery de comida.

Ela Dá aos Anúncios Nativos um Motivo Melhor para Estarem Ali

A publicidade nativa já se beneficia do contexto, aparecendo em um ambiente projetado para a descoberta de conteúdo. O clima pode adicionar mais uma camada, de condições do mundo real. a esse contexto.

Imagine ver estas duas manchetes em uma quinta-feira:

Planeje Sua Próxima Viagem

E

Chuva o Fim de Semana Todo? 6 Destinos Ensolarados a um Curto Voo de Distância

O segundo anúncio não está necessariamente mirando em uma pessoa diferente, mas tem uma resposta melhor para “por que eu deveria me importar com isso agora?”

Em um feed lotado, esse motivo extra para se importar pode fazer muita diferença.

Impressões Certas na Hora Certa

Se a demanda por um produto aumenta sob determinadas condições climáticas, veicular a campanha com exatamente a mesma intensidade em todos os lugares nem sempre é o uso mais inteligente do orçamento.

Os sinais climáticos podem ajudar os anunciantes a ativar campanhas ou ajustar a veiculação quando essas condições surgem. A ideia aqui é “mostrar anúncios quando eles têm mais trabalho a fazer.”

Há algumas evidências experimentais por trás dessa ideia. Um estudo de campo sobre publicidade online descobriu que a CTR foi 40% maior em condições de chuva e 34% maior em condições de frio, em comparação com o grupo de bom tempo, mesmo com os participantes vendo o mesmo banner. Os autores observaram que as implicações poderiam ir além de produtos obviamente dependentes do clima.

Ideias de Segmentação por Setor

Alguns produtos praticamente já vêm com uma previsão do tempo anexada: protetor solar gosta de sol, sopa prefere noites frias e guarda-chuvas obviamente são grandes fãs de chuva. As oportunidades mais interessantes surgem quando a conexão é menos óbvia.

Setor Momento climático O que muda Ângulo do anúncio nativo Delivery de comida Noite fria e chuvosa Sair de casa se torna menos atraente Chovendo lá fora? O Jantar Pode Vir Até Você Moda Queda repentina de temperatura As pessoas percebem que o guarda-roupa está excessivamente otimista Semana Fria pela Frente? 7 Camadas Que Vale a Pena Adicionar Agora Viagens Previsão de fim de semana ruim Uma escapada ensolarada se torna mais tentadora Céu Cinza em Casa? Reserve o Sol em Outro Lugar Automotivo Neve ou temperaturas congelantes Segurança e manutenção se tornam mais urgentes Direção no Inverno: 5 Coisas para Checar Antes da Neve Chegar Casa e jardim Fim de semana quente e seco pela frente Projetos ao ar livre sobem na lista de prioridades Finalmente, Bom Tempo: 6 Projetos de Quintal Para Este Fim de Semana Entretenimento Fim de semana chuvoso Mais tempo se desloca para dentro de casa Preso em Casa? 8 Séries que Valem um Fim de Semana Inteiro Beleza e skincare UV ou umidade alta Proteção e conforto se tornam mais relevantes UV Alto Hoje? O Que Sua Pele Realmente Precisa Varejo Onda de calor se aproximando A demanda se desloca para produtos relevantes ao clima Itens Essenciais para a Onda de Calor Que Você Vai Ficar Feliz de Ter Comprado Antes.

Às Vezes, o Melhor Gatilho Está em Outro Lugar

Viagens são um bom exemplo. Um resort de praia não precisa necessariamente segmentar pessoas porque o clima no destino está bom: ele pode segmentá-las porque o clima em casa está péssimo. Uma previsão de chuva em Porto Alegre combinada com sol em João Pessoa cria uma proposta muito diferente de simplesmente anunciar “Voos para João Pessoa”.

A mesma lógica pode funcionar ao contrário. Um serviço de delivery de comida se importa com a chuva onde o cliente está, e um varejista pode se importar com a temperatura de amanhã onde suas lojas estão localizadas.

Então, antes de escolher um gatilho climático, pergunte: de onde é o clima que impulsiona a decisão — do cliente, da loja ou do destino?

O Produto Não Precisa Depender do Clima

Streaming, jogos e compras online não têm nenhuma exigência meteorológica. A Netflix funciona perfeitamente bem sob céu azul.

O comportamento em torno desses produtos, porém, ainda pode ser sensível ao clima. A The Weather Company inclui sinais relacionados a atividades como compras online, visitas a restaurantes, atividades ao ar livre e entretenimento doméstico, em vez de limitar a segmentação por clima a condições literais, como chuva ou temperatura.

A AccuWeather adota uma visão semelhante com seu produto AccuWeatherIQ, que combina previsões proprietárias com dados de público para criar segmentos utilizáveis tanto dentro quanto fora das plataformas da própria AccuWeather. Seus gatilhos abrangem várias categorias, incluindo focados em estilo de vida, baseados em impacto, baseados em sensação térmica (RealFeel) e condições climáticas padrão. A empresa trata o clima como um sinal comportamental, e não apenas como um número no termômetro. Isso amplia consideravelmente a lista de marcas com motivo para checar a previsão.

Como Adaptar Anúncios Nativos ao Clima

Um gatilho climático pode cronometrar seu anúncio perfeitamente sem que você precise ficar de olho no céu. No entanto, seu trabalho ainda é criar criativos dinâmicos e relevantes.

A boa notícia: um criativo responsivo ao clima não precisa gritar a temperatura para as pessoas.

Comece Pelo Momento, Não Pela Previsão

Considere uma campanha de reforma da casa. A versão genérica pode ser:

Renove Sua Casa Neste Fim de Semana

Está perfeitamente correta, mas também perfeitamente esquecível.

Agora imagine que um fim de semana ensolarado está chegando. A manchete poderia ser:

Fim de Semana Ensolarado Pela Frente? 7 Melhorias de Quintal que Vale a Pena Fazer Agora

Por outro lado, se o sábado promete chuva torrencial e alagamentos, você pode reescrever sua manchete para se alinhar a essa mudança climática:

Fim de Semana Parece Perdido? 7 Projetos Internos Para Finalmente Encarar

A categoria do produto não mudou. O público também pode não ter mudado. O que mudou foi o motivo para se importar agora.

A fórmula para anúncios responsivos ao clima é simples. Comece pelo que o clima faz as pessoas quererem.

Por exemplo:

Condição Momento do consumidor Ângulo nativo Onda de calor Buscando alívio 7 Formas Fáceis de Manter Sua Casa Mais Fresca Esta Semana Chuva Planos se movem para dentro de casa Um Fim de Semana Chuvoso é a Desculpa Perfeita Para Tentar Isto… Primeira onda de frio O inverno de repente parece real Já Está Frio? Veja o Que Falta Antes do Inverno Chegar de Verdade Fim de semana ensolarado Mais tempo ao ar livre Aproveite o Sol ao Máximo: 6 Ideias Para Este Fim de Semana Previsão de neve A preparação se torna urgente A Neve Está Chegando: 5 Coisas Que Vale a Pena Fazer Antes Que Ela Chegue

Use o Clima Apenas Quando Ele Acrescenta Relevância

Existe uma tentação, na segmentação por clima, de mencionar o clima em toda manchete só porque é possível. Você não precisa fazer isso.

“Está 31°C na sua região!” prova que a segmentação está funcionando. Isso não torna o anúncio necessariamente útil. Muitas vezes, o criativo melhor responde à consequência do clima:

Muito Quente Para Cozinhar? Experimente Estes Jantares Rápidos de Verão

em vez de:

Está Quente Hoje! Compre Mantimentos!

Um parece oportuno, o outro parece que sua geladeira aprendeu a mandar notificações push.

Os melhores anúncios responsivos ao clima não relatam o clima. Eles respondem ao que ele muda.

Vá Além do Óbvio

A manchete é o ponto óbvio para começar, mas não é o único elemento que pode se adaptar.

Um sinal climático pode influenciar:

A imagem: Combine o visual com a situação, de um jantar aconchegante em uma noite chuvosa a um terraço ensolarado em um dia quente.

Combine o visual com a situação, de um jantar aconchegante em uma noite chuvosa a um terraço ensolarado em um dia quente. O produto: Traga para o primeiro plano o que é mais relevante agora, seja roupa de chuva, sandálias ou protetor solar.

Traga para o primeiro plano o que é mais relevante agora, seja roupa de chuva, sandálias ou protetor solar. O benefício: Mude o argumento de venda de acordo com o clima: conveniência durante chuva forte, refrescância durante uma onda de calor ou segurança quando a tormenta está chegando.

Mude o argumento de venda de acordo com o clima: conveniência durante chuva forte, refrescância durante uma onda de calor ou segurança quando a tormenta está chegando. A CTA: Combine a ação com o momento. Peça Para Hoje à Noite pode funcionar melhor do que um genérico Compre Agora durante um temporal noturno.

Combine a ação com o momento. Peça Para Hoje à Noite pode funcionar melhor do que um genérico Compre Agora durante um temporal noturno. A landing page: Continue a lógica depois do clique. Se o anúncio promete itens essenciais para dia de chuva, leve as pessoas direto até eles.

Segmentação por Clima na Prática: Ela Realmente Funciona?

Até aqui, a segmentação por clima parece perfeitamente lógica. Dia quente, bebida gelada. Noite chuvosa, delivery de comida. O marketing raramente tem a chance de desfrutar de uma relação de causa e efeito tão organizada. Mas uma lógica organizada não significa automaticamente um desempenho melhor.

A questão é se as campanhas realmente melhoram quando o clima entra na equação. Vários exemplos reais sugerem que sim.

A Lipton Aumentou os Anúncios Junto Com a Temperatura

Para uma campanha da Lipton Ice Tea no Vietnã, dados climáticos em tempo real da OpenWeatherMap foram usados para disparar anúncios no YouTube quando as condições tornavam uma bebida gelada particularmente relevante.

A campanha alcançou 3,8 milhões de clientes em potencial e gerou 13 milhões de visualizações completas. Mais importante ainda, a Lipton relatou um aumento de 153% na CTR e um crescimento de 18% no volume de vendas. Nada mal para deixar o termômetro opinar sobre a compra de mídia.

A Dulux Transformou o Clima em Parte do Criativo

A marca de tintas Dulux adotou uma abordagem diferente na Austrália. Sua campanha usou as condições climáticas locais para alternar entre criativos construídos em torno de sol, vento e tempestades, mostrando mensagens relevantes sobre a durabilidade da linha Dulux Weathershield. A campanha também segmentou telas próximas a lojas que vendiam o produto. Segundo a Vistar Media, a campanha gerou um aumento de 130% nas visitas às lojas.

O que torna esse exemplo particularmente útil é que o clima mudou o próprio argumento do criativo. Muito sol? Fale sobre proteção UV. Tempestade a caminho? Fale sobre durabilidade. Mesma tinta, um motivo diferente para se importar.

A America Today Deixou a Chuva Escolher o Produto

A varejista holandesa America Today testou anúncios dinâmicos que mudavam automaticamente com as condições climáticas locais. Quando começava a chover em uma determinada região, os usuários ali podiam ver um criativo focado em capas de chuva, em vez da versão padrão.

Os anúncios de capa de chuva ativados pelo clima registraram uma CTR de 1,3%, contra 1,1% do criativo neutro, enquanto o CPA caiu 35% e o ROAS foi 58% maior. Em uma comparação ano a ano, a empresa relatou um ROAS 52% maior para sua abordagem baseada em clima.

Esse é talvez o exemplo mais claro do que a segmentação por clima deveria fazer. Não convença todo mundo de que precisa do produto. Encontre o momento em que o produto passa a fazer muito mais sentido.

Uma Checagem de Realidade Importante

Esses exemplos são animadores, mas não devem ser interpretados como “adicione segmentação por clima, receba +58% de ROAS”. Os resultados de campanha dependem do produto, do criativo, do público, do canal, da localização e de como o experimento foi desenhado. Muitos estudos de caso publicados sobre Ideias de Segmentação por Clima por Setor também vêm das próprias empresas envolvidas na execução das campanhas, então seus números devem ser tratados como exemplos, não como benchmarks universais. Além disso, às vezes, o clima simplesmente não é o sinal mais forte.

Em outro experimento da Lipton, a PepsiCo testou criativos de sol e chuva contra anúncios sem relação com o clima no Facebook e no Instagram. Os anúncios relevantes ao clima melhoraram a CTR, mas a equipe também descobriu que a localização geográfica pareceu ter um efeito maior sobre o desempenho do que a diferença entre os criativos de sol e chuva.

O que levanta a próxima pergunta: quando as vendas se movem com o clima, quanto crédito a publicidade realmente merece?

Como Medir a Segmentação por Clima Sem Dar Todo o Crédito ao Clima

O complicado é que o clima pode aumentar as vendas mesmo que seus anúncios não façam absolutamente nada. Se as vendas de sorvete disparam durante uma onda de calor, foi a campanha segmentada por clima? Ou as pessoas simplesmente estavam com calor e comprariam sorvete de qualquer jeito?

É por isso que olhar apenas para o desempenho da campanha antes e depois de um evento climático não é suficiente.

Comece Pelas Métricas Que Você Já Acompanha

Não existe um “KPI especial de segmentação por clima” escondido no seu painel. Dependendo do objetivo da campanha, você pode acompanhar os de sempre:

CTR e CPC

taxa de conversão

CPA

ROAS

receita

visitas às lojas ou tráfego presencial

engajamento na landing page

Mas atenção: esses números só se tornam significativos quando você tem a comparação certa.

Dê à Sua Campanha um Adversário Justo

Uma abordagem simples é dividir um público semelhante, exposto às mesmas condições climáticas, em dois grupos:

Se você quer testar… Mude Mantenha igual Veiculação baseada em clima Quando os anúncios rodam Criativo Criativo adaptado ao clima Manchete/imagem/mensagem Condições de veiculação Estratégia completa de clima Veiculação + criativo Campanha de controle comparável

✔️ Mude uma variável de cada vez, sempre que possível. Caso contrário, você vai acabar comemorando um resultado sem saber o que realmente o gerou.

Esse tipo de configuração já foi usado em campanhas reais. Em um experimento de Casa e Jardim realizado no Reino Unido e na Alemanha, a MTA Digital rodou campanhas ativadas por clima ao lado de versões padrão, sempre ativas. É importante destacar que os criativos foram mantidos idênticos, para que pudessem testar o efeito da veiculação baseada em clima em si, e não o efeito de uma manchete ou imagem diferente.

As campanhas baseadas em clima alcançaram uma taxa de conversão 76,17% maior no Reino Unido e 28,37% maior na Alemanha, em comparação com as campanhas padrão. Lá, o CPA também caiu 39,32%.

Você pode rodar um tipo diferente de experimento se quiser testar o criativo em si. Por exemplo, quando começa a chover, um grupo continua vendo seu anúncio comum, “Peça Seu Jantar Online”, enquanto outro vê “Noite de Chuva? Deixe o Jantar Vir Até Você.”

O objetivo é obter lift incremental. Esse é o resultado adicional criado pela publicidade depois de descontar a demanda que o clima poderia ter gerado de qualquer forma.

Divida os Resultados por Gatilho

Não jogue todo dia ensolarado, tempestade de neve e nuvem de aparência suspeita no mesmo balde de relatório. Compare separadamente ativações baseadas em chuva, calor, frio e previsão. Depois, aprofunde ainda mais por mercado, criativo ou produto, onde você tiver dados suficientes.

Você pode descobrir que a chuva é um sinal forte enquanto a temperatura faz muito pouca diferença, ou que um gatilho aumenta a CTR sem mover as conversões. Todos esses insights são úteis. Na verdade, isso mostra que um sinal climático não precisa vencer em todo teste para dizer algo relevante sobre seu público.

Não Pare no Clique

Uma manchete responsiva ao clima pode ser uma excelente isca de cliques, no sentido mais literal da expressão. E, assim como uma isca de cliques, isso não significa que ela gerou demanda lucrativa.

Se a CTR sobe enquanto a taxa de conversão cai, você pode ter criado curiosidade em vez de intenção. Se o ROAS melhora, mas as vendas subiriam de qualquer forma, você pode estar medindo o clima mais do que a publicidade.

Acompanhe o sinal até onde seus dados permitirem, descendo pelo funil, para construir um caso de negócio sólido. Porque “as pessoas clicaram mais quando choveu” é interessante, mas “geramos receita incremental quando choveu” é inegável.

Como Construir uma Campanha Nativa Segmentada por Clima

Pronto para colocar a segmentação por clima em prática? Construa a campanha em torno de cinco decisões.

1. Defina o Comportamento Que Você Quer Capturar

Comece pelo que a chuva, o calor ou o frio mudam para o seu cliente.

Complete esta frase:

Quando ___ acontece, nosso público fica mais propenso a ___, o que cria uma oportunidade para ___.

Se você não conseguir preencher as três lacunas sem forçar a lógica, o sinal climático provavelmente não é forte o suficiente.

2. Transforme Isso em um Gatilho Preciso

Traduza essa hipótese em uma regra que sua campanha possa realmente usar. Defina o limite, o local, a janela de horário e se o gatilho usa condições atuais ou previstas.

Por exemplo:

Previsão de chuva ≥ X mm + 17h–21h + área de entrega → ativar campanha de noite chuvosa

Torne os limites locais também. Por exemplo, 18°C pode parecer quente em um mercado e nitidamente frio em outro, então o mesmo número não deveria disparar automaticamente a mesma campanha em todo lugar.

Trabalhe com o mais simples possível, dentro do que o caso de negócio permitir.

3. Decida O Que o Gatilho Muda

Um sinal climático não precisa funcionar como um interruptor: ligado para todo mundo, desligado para todo o resto. Escolha exatamente o que acontece quando o gatilho é disparado:

Alavanca Exemplo Veiculação Ativar a campanha Orçamento Aumentar o investimento em condições de alta intenção Lance Dar lances mais agressivos Produto Trocar tênis por roupas de chuva Criativo Exibir manchete e imagem de dia de chuva Landing page Enviar o tráfego para uma coleção relevante ao clima

Você pode combinar várias alavancas, mas certifique-se de saber quais está testando.

4. Crie um Plano de Contingência

O clima muda, e sua campanha precisa saber o que fazer quando isso acontece. Para cada gatilho, defina:

Gatilho ativado → a estratégia climática entra em ação

→ a estratégia climática entra em ação Gatilho não mais ativado → a estratégia evergreen é retomada

Lembre-se: os detalhes chatos são exatamente os que causam o maior estrago quando dão errado — estoque, capacidade de entrega, orçamento de campanha, disponibilidade geográfica. Não há muita glória em prever perfeitamente uma onda de calor e mandar todo mundo para um ventilador esgotado.

5. Defina o Teste Antes do Lançamento

Decida o que significa sucesso antes de ver os resultados. Depois, coloque toda a configuração em um breve briefing de campanha:

Comportamento: A chuva torna ficar em casa mais atraente Gatilho: Previsão de chuva durante o período da noite Público: Usuários dentro das áreas de entrega Ação: Ativar a campanha em condições de noite chuvosa Plano de contingência: Voltar à campanha perene quando o gatilho for desativado Controle: Campanha padrão, sempre ativa, usando o mesmo criativo Métrica de sucesso: Conversões incrementais com CPA igual ou menor

Se essas sete questões estiverem claras, você tem uma campanha. Se não estiverem, provavelmente mais dados climáticos não vão consertar a previsão da campanha.

A Segmentação por Clima Vale a Pena Para a Sua Campanha?

Algumas campanhas têm uma relação natural com o clima. Outras, nem tanto.

Provavelmente vale a pena testar Provavelmente não vale a pena A demanda muda visivelmente com o clima O clima tem pouca conexão com a intenção de compra O timing importa para a compra O ciclo de compra é longo e pouco afetado por condições de curto prazo Condições diferentes tornam produtos diferentes relevantes Você mostraria o mesmo produto e a mesma mensagem de qualquer jeito Você consegue ajustar veiculação, lances ou criativo quando um gatilho é disparado Nada na campanha realmente muda Você tem volume suficiente para comparar resultados Os gatilhos deixariam o público pequeno demais para gerar aprendizados úteis Você consegue medir desempenho contra uma base de comparação significativa Você não tem como separar o impacto do anúncio da demanda naturalmente gerada pelo clima

A Previsão do Tempo Vai Provar Seu Valor

O clima é um dos poucos sinais de segmentação capazes de mudar antes do café da manhã, arruinar planos até o almoço e criar demanda até o jantar. Não é de se admirar que os anunciantes continuem checando a previsão.

A parte interessante começa quando o plano de mídia passa a checá-la também.