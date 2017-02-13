Os macros simplificam os procedimentos de configuracão de campanha, sendo usados tanto para rastreamento quanto personalizar os ads (anúncios) para o cliente.

Existem duas aplicações e funcionalidades distintas disponíveis na utilização de um macro:

Os macros de relatórios (URL) suportam facilmente os parâmetros de relatórios que são relevantes para monitorar o desempenho da campanha. Esses podem ser basicamente qualquer conjunto de dados comuns, usados pela maioria dos sistemas de rastreamento como – ID de afiliado, ID de origem (source), sub IDs, contagens de conversão e valores de pedidos, etc. Você precisa apenas mapear (nomear) corretamente os campos apropriados e pronto!

Abaixo estão alguns dos macros de relatórios mais comuns usados na rede MGID:

{campaign_id} – ID da campanha. Este macro é usado para ajudar o anunciante (e a equipe de vendas e gerente de contas) a identificar suas campanhas dentro do nosso sistema.

– ID da campanha. Este macro é usado para ajudar o anunciante (e a equipe de vendas e gerente de contas) a identificar suas campanhas dentro do nosso sistema. {category_id} – ID da categoria do ad. Este macro é usado para diferenciar anúncios filtrados por categorias em nosso sistema. Ele exibe o desempenho por cada vertical. Algumas categorias também podem ter subcategorias dentro delas.

– ID da categoria do ad. Este macro é usado para diferenciar anúncios filtrados por categorias em nosso sistema. Ele exibe o desempenho por cada vertical. Algumas categorias também podem ter subcategorias dentro delas. {click_id} – Fornece parâmetros de clique para relatórios de postback.

– Fornece parâmetros de clique para relatórios de postback. {click_price} – Mostra os custos pelo clique (preço do clique) que foram pagos pelo anunciante.

– Mostra os custos pelo clique (preço do clique) que foram pagos pelo anunciante. {geo} - Região geográfica do usuário. Este macro é usado para campanhas com múltiplas segmentações geográficas, para identificar qual é o melhor desempenho e a rentabilidade geográfica por região, assim como para validar a segmentação.

- Região geográfica do usuário. Este macro é usado para campanhas com múltiplas segmentações geográficas, para identificar qual é o melhor desempenho e a rentabilidade geográfica por região, assim como para validar a segmentação. {teaser_id} – ID que representa um ID exclusivo do Ad (anúncio) no nosso sistema

– ID que representa um ID exclusivo do Ad (anúncio) no nosso sistema {widget_id} – ID da inserção (publisher, plataforma, site). Esses são usados para identificar e gerenciar publisher sources, já que cada inserção possui um número exclusivo.

são usados principalmente para personalização de anúncios e, quando implementados corretamente, podem aumentar significativamente o engajamento do anúncio (CTR) e as conversões. Os melhores casos de uso são os macros

Esses são os macros sensíveis à geolocalização, que inserem a localização real do usuário (em vez de {City}) e o país (em vez de {Country}) no anúncio.

Aqui está um exemplo - Supondo que seu título é: “Roberto de {City} usa esse truque para ganhar dinheiro.”

Usuários de Brasília verão: “Roberto de Brasília usa esse truque para ganhar dinheiro.”

Se sua campanha for menos regionalizadas, um {Country} macro pode ser mais apropriado. Então, se o título for “Pamela do {Country} Faz esse Prato Duas vezes na Semana”, o anúncio ficará assim:

Em Brasília: “Pamela, do Brasil, Faz esse prato Duas vezes na Semana.” Em Toronto: “Pamela, do Canadá, Faz esse Prato Duas vezes na Semana.”

Os macros podem facilitar muito a sua vida!

Se você tiver alguma dúvida sobre configuração, formatos ou uso, entre em contato.

Ficaremos felizes em ajudar.