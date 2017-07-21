Você deseja promover ainda mais o seu site e o envolvimento do usuário? A MGID identificou as principais tendências e táticas da indústria neste guia definitivo para promoção e funcionalidade de sites, para que você possa aprimorar seu jogo de publicidade e marketing rapidamente. Aqui estão nove dos canais de marketing mais eficazes que você pode utilizar para aumentar sua presença na web e promover a usabilidade do site.

Otimização Para Motores de Busca (SEO)

Um dos elementos mais essenciais e necessários para promover o tráfego do site é o SEO. Os editores podem lucrar com o SEO identificando e incluindo palavras-chave que pertencem a tópicos de discussão específicos, bem como incluindo palavras relevantes para produtos ou uma indústria geral em todo o conteúdo do site. Isso inclui a otimização de títulos, meta descrições gerais do site e legendas para quaisquer imagens com palavras-chave SEO identificadas.

Tráfego Pago

A publicidade paga se tornou uma das ferramentas mais comuns para aumentar efetivamente o tráfego do site. Existem vários tipos de anúncios e plataformas de pagamento por clique que podem ser utilizados para aumentar o tráfego do site. Um inovador e original tráfego pago, por meio do conceito de publicidade nativa, agiliza a capacidade dos editores de aumentar o engajamento e monetizar o tráfego do site por meio das mais recentes estratégias e tecnologias de anúncios nativos.

Marketing de Conteúdo

O marketing de conteúdo é parte integrante da estratégia de qualquer anunciante inteligente para uma promoção significativa do site. Para utilizar efetivamente o marketing de conteúdo, é essencial focar na criação de conteúdo relevante, valioso e compartilhável de forma consistente. Vários tipos de marketing de conteúdo, como mídia social, marketing por e-mail e blog - que serão investigados mais profundamente - podem ser usados em planos de marketing de conteúdo de sucesso.

Marketing de Mídia Social

Seja utilizando os aspectos gratuitos da mídia social ou anúncios pagos, a mídia social é uma das principais táticas para aumentar o tráfego e o envolvimento em seu conteúdo. Cada plataforma oferece vários componentes de publicidade que podem ser aproveitados com base em seu conteúdo exclusivo. Blogs

Não há maneira mais fácil de melhorar o tráfego para seu site do que aumentar a quantidade de conteúdo relevante distribuído de forma consistente. A escolha de tópicos relevantes e texto otimizado para mecanismos de pesquisa são elementos-chave para um blog eficaz. Além disso, a usabilidade do site é igualmente importante para garantir que seu público possa navegar facilmente até o conteúdo que mais os impactará.

Marketing por E-mail

Embora o marketing por e-mail já exista há algum tempo no mundo da publicidade, é um método testado e comprovado que ainda é eficaz na indústria de hoje. Frequentemente esquecido, o marketing por e-mail e os boletins informativos, quando utilizados estrategicamente, podem ser uma ferramenta poderosa para aumentar o tráfego e gerar oportunidades de negócios. Muitos profissionais de marketing erram o alvo ao inundar seu público com uma enxurrada de spam irrelevante e sem tato. A chave para o marketing por e-mail eficaz é ter um design impressionante, texto simples e conciso e mensagens relevantes e intencionais.

Marketing de Influenciadores

Com o surgimento das mídias sociais e maior acesso a figuras públicas e celebridades, os consumidores não precisam mais depender de uma empresa para informá-los ou convencê-los de sua própria legitimidade ou relevância. O público pode recorrer a seus próprios colegas, que podem ser especialistas em determinados assuntos, ou a celebridades que têm a popularidade necessária para influenciar a opinião pública. Com o marketing de influenciadores, os anunciantes podem capitalizar o poder desses influenciadores sociais para promover sites por meio do boca a boca nas mídias sociais, depoimentos remunerados ou endossos de celebridades. O que é importante aqui é identificar os influenciadores certos para trabalhar na mensagem de sua marca.

Feedback do Usuário e Discussão

Não há melhor feedback para melhorar o tráfego do seu site do que o grupo demográfico que mais se relaciona com o seu site: o seu público. Criar uma linha aberta de comunicação com os visitantes do seu site fornecerá a você uma mina de ouro de críticas honestas sobre o conteúdo com o qual seu público-alvo se engaja mais, e a quais elementos do site eles reagem positivamente. Tente criar um diálogo aberto incentivando avaliações, depoimentos e discussões em fóruns.

Traffic Analytics

Embora todas as táticas acima sejam ótimos métodos para promover o seu site, rastrear essas ferramentas é a chave definitiva para melhorar o tráfego. Ao utilizar software de análise como o Alexa e o Google Analytics, os profissionais de marketing podem avaliar seus esforços e compreender totalmente o que funciona e o que não funciona, e como melhor executar seu plano geral de melhoria de tráfego.