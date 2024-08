O objetivo de qualquer funil de marketing é mover os clientes em potencial da fonte de tráfego para a página de vendas e, finalmente, para o checkout. Uma etapa crucial nesse processo é a bridge page (página intermediária). Comumente chamada de pré-landing page, página de pré-venda ou página de gateway, o objetivo de uma bridge page é qualificar leads e “aquecê-los” para uma oferta.

Quando você administra sua campanha de afiliados com um funil de bridge page bem-sucedido, os clientes em potencial não só estarão preparados para a venda como a receberão bem! Neste artigo, você aprenderá exatamente o que é uma bridge page, por que você precisa dela em sua campanha de afiliados e como pode criar e implementar uma hoje mesmo.

Além do mais, você verá alguns exemplos da vida real das nossas próprias bridge pages na MGID, que juntas contribuíram para milhares de dólares em vendas de afiliados!

O que é uma Bridge Page?

Uma bridge page é um trampolim em sua campanha de afiliados entre a fonte de tráfego e a página de vendas. O objetivo de qualquer bridge page é qualificar leads, garantir que eles sejam adequados para sua oferta e prepará-los para a venda.

Sem uma bridge page, você está enviando potenciais clientes frios diretamente para a página de vendas antes que eles estejam prontos, o que é muito parecido com ver alguém na rua, ficar de joelhos e pedi-lo em casamento. Se o seu objetivo é assustá-los, é uma ótima estratégia. Se você está tentando obter um sim — nem tanto!

Nesse cenário, uma bridge page é muito parecida com um namoro. É uma chance de conhecer um ao outro, ver se vocês combinam e garantir que haja atração mútua antes de fazer a pergunta. Dessa forma, suas chances de sucesso são muito maiores e é menos provável que você assuste alguém.

Uma bridge page é parte essencial de qualquer funil de marketing, mas há vários fatores a serem considerados, especialmente ao usá-los para campanhas de afiliados.

O que é uma Bridge Page no Marketing de Afiliados?

Ao configurar uma estratégia de anúncios nativos para sua campanha de afiliados, você tem 3 opções. A escolha certa para você vai depender do(s) seu(s) produto(s) afiliado(s), clientes e objetivos da campanha. Essas são as suas opções:

Não use uma bridge page Use uma bridge page Use uma bridge page com um e-mail opt-in

Vamos examinar cada opção no detalhe:

Opção #1: Sem Bridge Page

O uso de uma bridge page é sempre recomendado para obter as melhores taxas de conversão para sua campanha. No entanto, isso não significa que você não pode ter sucesso sem uma.

Quando você omite a bridge page, os clientes em potencial que clicarem em seu anúncio nativo serão enviados diretamente para uma página de vendas. Isso pode funcionar — mas apenas para o que chamamos de produtos “uau”.

Os produtos “Uau” são comprados apenas com base nas fortes emoções que provocam nos clientes, que é o que os motiva a comprar. Essas emoções precisam ser poderosas o suficiente para fazer um cliente em potencial comprar com apenas um anúncio e uma página de vendas. Nem precisa dizer que esses elementos devem ser extremamente bem escritos e bem projetados.

Outro requisito para campanhas sem bridge pages é que o preço deve ser relativamente baixo. Geralmente, os clientes em potencial provavelmente não farão uma compra emocional em um item mais caro.

Nós recomendamos usar a “regra dos 3 hambúrgueres” — se um produto custar menos de 3 hambúrgueres, você pode se safar sem usar uma bridge page. Se for mais caro, uma bridge page deve ser implementada.

Opção #2: Com Bridge Page

Essa é a estratégia mais comum usada pelos profissionais de marketing de afiliados para familiarizar os usuários com a marca, o produto e a oferta. Com uma bridge page entre a fonte de tráfego e a página de vendas, você pode transformar leads frios em leads quentes.

Ao mesmo tempo, você está separando o joio do trigo e se livrando de leads que não compram. Aqueles que passam da bridge page para a página de vendas são muito mais propensos a agir. Isso significa uma taxa de conversão mais alta e um funil mais eficaz.

Além de obter leads mais qualificados, as bridge pages também aumentam as taxas de engajamento e cliques, ao mesmo tempo em que reduzem as taxas de rejeição. Como geralmente incluem conteúdo interativo como questionários, pesquisas, calculadoras e até jogos, esses elementos ajudam a aumentar a quantidade de tempo que os clientes em potencial gastam em seu site interagindo com sua marca e aprendendo sobre sua oferta.

Como um bônus, as bridge pages fornecem valor gratuito, o que é uma ótima maneira de fazer com que as pessoas voltem sempre ao seu site.

Opção #3: Com Bridge Page + E-mail Opt-In

Adicionar uma página opt-in (página de inscrição) é uma ótima maneira de levar sua campanha de marketing de afiliados para o próximo nível. O e-mail opt-in ocorre após a bridge page e serve como mais uma etapa antes que os consumidores cheguem à página de vendas.

Durante esta etapa, você inclui uma frase de chamariz que solicita aos clientes em potencial que insiram seus endereços de e-mail. Isso ajudará a qualificar ainda mais os clientes em potencial, garantindo que eles estejam abertos a uma oferta antes de chegarem à página de vendas.

Se uma bridge page representa o namoro com um parceiro em potencial, um e-mail opt-in é como trocar informações de contato para que você possa configurar facilmente futuros encontros. É uma oportunidade de construir um relacionamento de longo prazo que beneficiará ambas as partes.

Além disso, há um grande bônus adicional a essa estratégia: quando você solicita o e-mail dos clientes em potencial, pode criar uma lista de e-mail, que pode ser usada para enviar mensagens de marketing e ofertas futuras. Uma forte lista de leads quentes pode manter qualquer negócio de afiliado prosperando pelos os próximos anos.

Exemplos de Bridge Page de Alta Conversão

Até agora, você deve perceber a importância de usar bridge pages para otimizar suas campanhas de afiliados. Em seguida, é hora de vê-los em ação.

Abaixo, reunimos 4 exemplos de bridge pages de alta performance que usamos aqui na MGID. Todos esses exemplos convertem muito bem e cada um tem o potencial de mover a agulha e aumentar as vendas do seu próprio negócio, independentemente do produto ou setor.

Exemplo 1: Advertorial (publieditorial) — Suplemento de saúde

Advertorials são uma das opções de bridge page mais populares — e mais bem-sucedidas — para campanhas de afiliados. Há uma boa razão para isso: um publieditorial oferece a perspectiva real de um cliente sobre um produto. Não é apenas uma avaliação do produto; é uma poderosa história de sucesso que transmite emoção e descreve a transformação de um cliente antes e depois da compra.

O exemplo abaixo é para um suplemento de saúde que melhora a visão. O protagonista do editorial é um cliente que obteve ótimos resultados com o uso do produto e agora está compartilhando sua experiência. Quando os clientes em potencial veem esse tipo de depoimento de outra pessoa, é muito mais provável que eles tomem uma atitude.

Advertoriais são escolhas fantásticas para bridge pages porque fornecem evidências do valor de um produto. Se você fizer certo, terá clientes em potencial prontos para fazer um pedido antes mesmo de chegarem à página de vendas.

Exemplo 2: Quiz Interativo — Poupança para Aposentadoria

O principal benefício de usar um quiz interativo para sua bridge page é o engajamento. Eles também oferecem uma oportunidade de conhecer melhor seus leads.

Quando o engajamento é alto, os clientes em potencial passam mais tempo interagindo com sua campanha, aprendendo sobre os produtos e obtendo valor da marca. Isso não apenas aumentará as conversões hoje, mas também aumentará a fidelidade do cliente a longo prazo amanhã.

A bridge page abaixo é um ótimo exemplo de um quiz interativo de bom desempenho para um serviço financeiro. Além de fazer o teste, os clientes em potencial são solicitados a deixar seu endereço de e-mail, que os vendedores podem usar posteriormente para contatá-los com mais informações e ofertas adicionais.

Exemplo 3: Calculadora — Seguro de Carro

Muito parecido com um quiz interativo, uma bridge page de calculadora oferece aos clientes a chance de interagir e se envolver. Eles inserem suas informações e obtêm uma resposta personalizada gratuita, e essa resposta pode fornecer algumas informações sobre se o produto ou serviço é adequado para eles.

Neste exemplo, os clientes em potencial usam a calculadora para descobrir quanto custaria o seguro do carro. É um recurso simples e fácil de usar; tudo o que eles precisam fazer é inserir seu estado de residência e idade para receber uma resposta.

Exemplo 4: Calculadora — Seguro de Carro

Aqui está outro exemplo de uma bridge page de calculadora. Ao inserir sua faixa etária e código postal, os clientes em potencial podem ver rapidamente quanto podem economizar em seguro de carro trocando de plano.

Antes mesmo de chegar à página principal de vendas, eles entendem o valor do produto e sabem que tipo de resultado esperar. Com tudo isso em mente, muitos prospectos já estão cogitando uma compra — só falta fechar o negócio.

Você entende quão poderosa uma bridge page de alta qualidade pode ser?

Aqui está o que você pode levar…

Esses exemplos de bridge pages são bem-sucedidos porque aumentam o engajamento, transmitem emoções fortes, apresentam informações valiosas e trabalham para construir um relacionamento duradouro com o cliente.

Concentre-se em alcançar essas metas para suas campanhas de afiliados e você certamente encontrará o ouro com uma bridge page vencedora.

5 Exemplos Bônus de Bridge Pages de Sucesso

Procurando mais ideias para sua bridge page? Há muitos outros para escolher. Aqui estão mais 5 exemplos de algumas de nossas bridge pages de sucesso.

Exemplo Bônus 1: BetterMe — App Fitness — Artigo

Às vezes, a simplicidade é o melhor caminho. Essa é a ideia por trás do uso de um artigo para a bridge page, que é mostrada neste exemplo. O objetivo de um artigo é fornecer informações valiosas gratuitamente a um possível cliente, dando a ele uma amostra do que está por vir se ele comprar o produto na próxima página. Nesse caso, esse produto é um aplicativo de atividade física.

Este artigo também cumpre outro objetivo de que falamos: construir um relacionamento duradouro com o cliente. Quando alguém lê o artigo, é provável que se lembre da marca (BetterMe) e volte mais tarde para obter mais conselhos. É assim que você mantém a liderança por muito tempo!

Exemplo Bônus 2: Kin — Seguro Residencial — Página de Depoimentos

Este exemplo mostra uma página de depoimento, que é uma peça informativa com avaliações de clientes e depoimentos positivos. Não há nada mais poderoso do que mostrar histórias reais de sucesso para convencer novos clientes em potencial a agirem.

Normalmente, haverá ainda mais depoimentos na página de vendas, mas apresentá-los na bridge page incentivará os clientes em potencial a continuar avançando no funil.

Nesse caso, eles são solicitados a clicar e obter uma cotação gratuita para um plano de seguro residencial, e as histórias de sucesso dos clientes provam que fazer exatamente isso vale a pena.

Exemplo Bônus 3: MojoHelp — Software — Fluxo do Chatbot

É sempre eficaz se você puder adicionar alguns elementos interativos e envolventes à sua bridge page. A estratégia de fluxo do chatbot é perfeita para isso. O exemplo acima mostra um fluxo de chatbot para uma empresa que oferece um novo método de pagamento sem dinheiro para pequenas empresas.

Mesmo que as respostas do chatbot sejam automatizadas, parece que você está tendo uma conversa real. O fluxo leva a uma função de calculadora onde os clientes em potencial podem descobrir quanto dinheiro podem ganhar com o novo método.

Exemplo Bônus 4: Sleepium — Saúde — Artigo em 1ª pessoa

Este exemplo de bridge page é um artigo em 1ª pessoa de um cliente para uma máscara de dormir. Essa estratégia é muito parecida com um publieditorial, já que essencialmente é um longo depoimento descrevendo os benefícios do produto. Observe como este artigo parece muito casual, amigável e fácil de ler. Não parece um discurso de vendas da empresa - parece uma conversa que você teria com um amigo.

No artigo, o cliente começa falando dos seus problemas de sono e como isso afeta o seu dia-a-dia. Em seguida, mergulha na solução que o ajudou: a máscara para dormir.

Quando um cliente em potencial ler este artigo, ele aprenderá exatamente quais problemas o produto pode resolver e como ele pode mudar suas vidas para melhor. É uma poderosa tática de persuasão que pode levar a um grande aumento nas conversões de qualquer campanha de afiliados.

Exemplo Bônus 5: Foamatic — Saúde — Artigo

Aqui está outro exemplo de um artigo como uma bridge page para um produto de saúde. Mais uma vez, esta página é clara, concisa e fácil de ler, ajudando os clientes em potencial a percorrer o funil sem problemas. Ao mesmo tempo, é informativo e valioso, apresentando o produto e apresentando os benefícios.

Outra observação — dê uma olhada em como essa bridge page é visual. Os clientes em potencial não querem apenas ler sobre um produto, eles querem vê-lo em ação. O artigo fornece várias fotos do produto de perto.

Como Construir uma Bridge Page que Realmente Funciona

Se você chegou até aqui, esperançosamente percebeu o quão importante é uma bridge page e como é uma página de sucesso. Agora, só resta uma coisa a fazer - construir uma para chamar de sua!

Passo 1: Escolha uma fonte de tráfego

Uma campanha de afiliados bem-sucedida começa com uma fonte de tráfego confiável. As opções mais usadas são anúncios do Google, anúncios do Facebook e anúncios nativos. Os anúncios nativos, em particular, são uma escolha popular porque combinam com o conteúdo e a mídia existentes, para que os clientes em potencial não percebam que estão clicando em um anúncio.

Passo 2: Escolha o formato da bridge page

Aqui estão suas principais escolhas:

Advertoriais (Publieditoriais)

Quizzes

Iscas digitais (artigos de instruções, e-books, listas de verificação, amostras, etc.)

Listas

Vídeos

Calculadoras

Passo 3: Use ferramentas gratuitas para construir sua bridge page

Quando você aperfeiçoar uma estratégia e estiver pronto para criar sua bridge page, há muitas ferramentas gratuitas à sua disposição. A(s) ferramenta(s) que você usará vão depender de qual modelo você escolher:

Blogs, Artigos, Advertorials (publieditoriais) : Medium or Wordpress. Essas ferramentas ajudarão você a criar facilmente um blog, artigo ou editorial de alta qualidade para sua bridge page. Eles serão úteis para qualquer tipo de conteúdo escrito.

: Medium or Wordpress. Essas ferramentas ajudarão você a criar facilmente um blog, artigo ou editorial de alta qualidade para sua bridge page. Eles serão úteis para qualquer tipo de conteúdo escrito. Criadores de Landing Pages : Leadpages. Leadpages é a melhor escolha para pequenas empresas que criam Landing Pages. Possui uma interface de arrastar e soltar que torna o processo muito rápido e simples.

: Leadpages. Leadpages é a melhor escolha para pequenas empresas que criam Landing Pages. Possui uma interface de arrastar e soltar que torna o processo muito rápido e simples. Criadores de Quiz/Pesquisas : Typeform ou Google Forms. Typeform e Google Forms permitem que você crie facilmente questionários, pesquisas e qualquer outro formulário para usar em sua bridge page.

: Typeform ou Google Forms. Typeform e Google Forms permitem que você crie facilmente questionários, pesquisas e qualquer outro formulário para usar em sua bridge page. Calculadoras : Calculoid. Calculoid é uma ferramenta gratuita dedicada à criação de calculadoras virtuais fáceis de usar. Existem muitas opções de design diferentes que você pode escolher e não há necessidade de codificação.

: Calculoid. Calculoid é uma ferramenta gratuita dedicada à criação de calculadoras virtuais fáceis de usar. Existem muitas opções de design diferentes que você pode escolher e não há necessidade de codificação. Equipe Criativa MGID. Se você está procurando uma solução one-stop shop para criar sua bridge page, nossa equipe criativa oferece design e desenvolvimento de página, com direitos autorais, gratuitamente.

Seguindo em frente

Esses exemplos devem dar uma boa ideia de como é uma bridge page bem-sucedida. Mas a lição mais importante deste artigo é por que usamos bridge page em campanhas de afiliados: para transformar leads frios em leads quentes, construir relacionamentos de longo prazo com os clientes e, por fim, aumentar as conversões e as vendas no processo.

É claro que, como afiliado, você não terá controle total sobre uma campanha inteira – mas a bridge page é um aspecto que você pode controlar para melhorar seus resultados.

Agora, é hora de colocar essas informações em prática e criar sua própria bridge page de alta conversão. Boa sorte!

Precisa de mais orientações sobre como se tornar um afiliado de sucesso? Confira nosso blog ou explore muitos outros recursos úteis da MGID.