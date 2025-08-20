CLICK 2025
Data de início: 20 de agosto de 2025 às 07:00 IST • Data final: 21 de agosto de 2025 às 14:00 IST
Local: Andaz Delhi, New Delhi, India • Nos encontre: Booth # 07
Evento de Indústria
A MGID estará no CLICK 2025, o principal evento para marketing digital e de performance. A conferência reúne estratégias de programática, influenciadores, afiliados e content commerce em um só lugar. Visite nosso estande para descobrir como as soluções de publicidade nativa da MGID podem ajudar você a impulsionar o crescimento sustentável e maximizar o valor do cliente.
Saiba mais: https://clicksummit.in/