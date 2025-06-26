A MGID, plataforma global de publicidade, anuncia o lançamento do CPA Tune, sistema que utiliza machine learning para otimizar campanhas de publicidade nativa, com foco na eficiência após o clique. O lançamento ocorre após a introdução do CTR Guard, recurso que monitora campanhas para evitar fadiga de criativos. O CPA Tune foca na etapa seguinte: o que acontece após o clique e como esses resultados podem ser previstos e otimizados com a IA.

Testes iniciais com anunciantes que utilizaram o CPA Tune indicaram aumento médio na taxa de conversão (CVR) de até 155%. Crescimentos de CVR de até 300% foram observados em verticais e mercados específicos, com destaque para os Estados Unidos. A ferramenta também registrou redução no custo por aquisição (CPA) por meio de direcionamento de público.

O CPA Tune ajusta automaticamente os lances por clique (CPC - custo por clique) em tempo real, baseado em um algoritmo de IA. O objetivo é exibir os anúncios para o tráfego com maior potencial de conversão, utilizando dados históricos de performance e sinais de comportamento do usuário. Dessa forma, os anunciantes definem uma meta de CPA, configuram o rastreamento de conversões e alocam um orçamento diário (recomendado entre 5 e 7 vezes a meta de CPA). A partir daí, o sistema gerencia os ajustes de lances e posicionamentos.

O modelo requer um período inicial de aprendizado, estimado em cerca de 10 conversões ou sete dias, para estabilizar o desempenho, mas, durante todo o período, os anunciantes mantêm controle sobre os criativos, orçamento e direcionamento, podendo pausar ou ajustar campanhas a qualquer momento. Dessa forma, a IA garante que a otimização ocorra nos bastidores enquanto os clientes mantém total controle estratégico.

"Analisando o CTR Guard, que combate a fadiga publicitária, e o CPA Tune, que impulsiona conversões, concluímos que a MGID não está apenas falando do potencial da IA; estamos provando que a tecnologia pode cumprir sua promessa de resolver problemas complexos com interfaces simples", disse Oleksii Borysov, VP de Produto da MGID.

"O CPA Tune foi projetado para trazer os benefícios do lance automático por CPA — como visto em "walled gardens" como Google ou Meta — para a publicidade nativa na open web. Ele ajuda os profissionais de mídia e marketing a superarem as expectativas na performance, gerando melhorias tangíveis com alguns cliques, sem prejudicar o controle ou transparência da campanha."

Para Fernanda Acacio, CEO da MGID no Brasil, o CPA Tune oferece aos anunciantes brasileiros um ciclo completo de otimização, do clique à conversão.

“Essa solução faz parte da nossa estratégia de trazer inovações em IA para a publicidade nativa, integrando-se a outras, como o CTR Guard. No Brasil, onde a eficiência em campanhas é uma questão prioritária, a ferramenta reduz a complexidade operacional ao automatizar decisões baseadas em dados de conversão. Isso permite que anunciantes locais aloquem recursos com maior precisão e atinjam reduções consistentes no custo por aquisição. Desta forma, podem escalar resultados e gerar mais performance com maior previsibilidade operacional”, conclui a executiva.

O CPA Tune já está disponível para anunciantes da MGID globalmente.