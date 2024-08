Você, como marca ou anunciante, está procurando novas alternativas mais eficazes para criar imagens atrativas sem gastar muito ou tomar todo o seu tempo? Então, temos a solução! A integração da MGID com a OpenAI DALL·E 2 (mesma fundadora do ChatGPT) permite gerar imagens com Inteligência Artificial Generativa a partir de comandos de texto.

Tudo em questão de segundos! E nós já mencionamos que é grátis?!

As imagens geradas por IA são um divisor de águas para as marcas que desejam elevar a qualidade do seu conteúdo visual. Essas imagens têm uma taxa de cliques (CTR) até 20% maior do que as de bancos de imagens. Além disso, o recurso também protege sua marca contra violações de direitos autorais, pois você não precisa se preocupar em usar acidentalmente o trabalho de outra pessoa sem permissão. A criação de imagens com IA é certamente a resposta para os anunciantes que buscam encontrar recursos visuais eficazes que gerem engajamento e protejam a integridade de sua marca.

Nossa ferramenta de conversão de texto em imagem tem o poder de dar vida a conceitos criativos de maneiras que transcendem as habilidades humanas. Na verdade, as imagens geradas por IA podem abranger detalhes, visões e até mesmo universos variados em um único cenário. Isso significa que as marcas podem aproveitar nosso recurso para criar imagens 100% únicas e criativas, diferenciando-se de seus concorrentes e reforçando a sua reputação com seu público.

Temos certeza que, depois de ler sobre essa série de benefícios, você agora deseja saber mais sobre como acessar esse recurso e aproveitar o seu potencial.

Bem, depois que nossa equipe criativa examinou minuciosamente esse recurso durante a fase de teste beta, estamos entusiasmados em disponibilizar essa ferramenta revolucionária para nossos clientes em seus dashboards sem nenhum custo adicional. Para fazer o melhor uso possível dessa funcionalidade, reunimos todas as dicas dos nossos especialistas criativos.

Esses insights vão te ajudar a entender melhor a linguagem do bot. E, se você tirar apenas uma lição deste artigo, esperamos que seja esta: uma imagem gerada por IA é tão boa quanto as suas instruções para a ferramenta.

Vamos começar a descobrir como liberar o potencial infinito desse recurso.

Meça suas palavras. Forneça instruções claras e concisas. Quanto mais específico você for em sua descrição, maior a probabilidade de a IA replicar a imagem que você visualiza em sua mente. Defina o estilo estético. Ao criar uma instrução, certifique-se de descrever o estilo de imagem que deseja. Você quer que seja realista, abstrata ou algo intermediário? Algumas palavras-chave a serem lembradas ao gerar a aparência da imagem incluem vida real, realista, retrato, visão angular de 45 graus, “lente olho de peixe", surreal, moderno, antigo, retrô, funk art, pop art, impressionismo e minimalismo. Esses comandos vão te ajudar a evitar criar imagens chatas e semelhantes a de bancos de imagens (que acabam não gerando cliques). Se o estilo não for especificado, a IA tende a criar baseada no fotorrealismo. Quer se impressionar? Tente adicionar “estilo futurista” aos seus comandos de texto. Você vai ficar surpreso com o quão maravilhosos os resultados podem ser! Escolha a paleta certa de cores. As cores são uma parte essencial da composição de uma imagem, e definir os matizes que você deseja ver em seu layout pode ajudar muito. Descrever características específicas para geração facial. Não vou mentir, gerar rostos humanos pode ser um desafio. Suas instruções aparentemente explicativas podem acabar rendendo um semblante com características instáveis. Mas não se preocupe e use um truque interno - destaque especificamente as características faciais. Por exemplo, use termos como olhos simétricos ou sorriso com dentes uniformes. Adicione detalhes às imagens alimentícias. Quando se trata de renderizar itens alimentares, você pode evitar que a comida pareça plana ao adicionar detalhes diferenciados. Por exemplo, em vez de apenas comandar o recurso para criar uma maçã, solicite ao bot detalhes como uma maçã com gotas de água, uma maçã em uma mesa ou uma maçã na água. Esses simples detalhes garantem resultados mais interessantes. Divirta-se com os filtros. Melhore suas imagens com filtros como sépia, monocromático, bokeh, tons de cinza, lomo e retrô. Experimente diferentes visuais para encontrar aquele que funciona melhor para você. Brinque com descrições não estruturais. Embora instruções que descrevem objetos específicos possam ser eficazes, não hesite em experimentar comandos não estruturais também. Por exemplo, use dicas amplas como um sentimento de nostalgia ou o nascimento do tempo e surpreenda-se com os resultados que isso pode gerar. Especifique a qualidade de imagem desejada. Certifique-se de especificar a qualidade da imagem que deseja ver. Costumamos usar alta resolução ou 4K em nossas instruções.

Dica bônus! Quer fazer mais com a nossa integração com IA generativa? Gere e salve uma sequência de imagens com aparência semelhante e crie GIFs a partir delas. Essas animações podem ser usadas como imagens de anúncios em movimento (motion ads). Claramente, o céu é o limite com o que você pode conseguir com esta ferramenta!

Ao seguir essas dicas, você aproveitará ao máximo o nosso recurso que gera imagens com IA e criará imagens vencedoras. Na verdade, mal podemos esperar para ver o que você vai inventar – as possibilidades são realmente empolgantes. Não perca esta oportunidade de levar suas campanhas publicitárias para o próximo nível. É hora de dizer adeus às fotos genéricas de banco de imagens e dar as boas-vindas aos recursos visuais adaptados às suas necessidades. Teste a ferramenta hoje e veja a diferença por si mesmo. Você não ficará desapontado(a)!