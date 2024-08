Quanto dinheiro você está deixando na mesa com a publicidade nativa? Entendemos que, como afiliado, não há medo maior do que gastar seu orçamento em campanhas publicitárias que não vendem. Com o mercado de Marketing de Afiliados altamente competitivo, fazer isso pode parecer um beco sem saída.

Por isso, neste artigo, você encontrará um guia abrangente sobre Marketing de Afiliados com foco em conversão na publicidade nativa. Entrevistamos alguns de nossos principais gerentes de contas para listar os erros mais comuns cometidos por afiliados.

Mas antes de entrar nos detalhes deste tópico, vamos falar sobre o principal protagonista do Marketing de Afiliados: o afiliado que investe em anúncio nativo.

Quem é o afiliado que investe em anúncios nativos?

A resposta curta: uma pessoa que deseja que suas campanhas publicitárias convertam loucamente.

A resposta longa: um profissional de marketing digital que lança campanhas de marketing de performance para enviar tráfego para produtos afiliados previamente selecionados, a fim de receber uma comissão por cada venda feita pelo consumidor final.

Com tantas variáveis ​​em jogo, pode ser fácil se sentir sobrecarregado - desde a escolha de uma oferta de afiliado até a seleção do conjunto certo de criativos de anúncios - você nunca vai ter 100% de certeza do que trará um lucro enorme ou irá "drenar" o seu orçamento.

É por isso que é absolutamente essencial utilizar a ajuda de seu gerente de contas: esses profissionais promoveram dezenas de ofertas de afiliados com foco em alta conversão, então eles têm a experiência necessária para dar dicas sobre como transformar a sua jornada com anúncios nativos em uma história de sucesso.

Dica #1: aproveite o conhecimento de seus gerentes de conta e aplique a sua expertise em suas campanhas de anúncios nativos.

Marketing de Afiliados com anúncios nativos: qual o maior desafio?

Trabalhando com profissionais de marketing de afiliados nos últimos 12 anos, nossos gerentes de contas da MGID aprenderam que a maioria dos erros se resume ao básico. O básico é importante - porque, se feito incorretamente, pode impedir ativamente que os afiliados alcancem o sucesso com anúncios nativos. Se você não conseguir acertar, o tiro sairá pela culatra rapidamente, resultando em conversões reduzidas e um baixo ROI.

É difícil imaginar o quanto mais os afiliados ganhariam se pudessem evitar esses erros (dizemos que poderiam mais do que dobrar suas margens de lucro). Mas podemos enfatizar o suficiente qual é a única questão que os profissionais de marketing de afiliados sempre entendem errado.

Qual é essa questão? O maior problema para muitos afiliados (especialmente para iniciantes) é que eles buscam vitórias rápidas, enquanto o sucesso na publicidade nativa só pode ser alcançado a longo prazo. Lembre-se, “é uma maratona – não uma corrida”.

“É uma maratona - não uma corrida”

No começo, você não sabe se a oferta específica de produto afiliado ou um conjunto de criativos de anúncios funcionará para seu público-alvo. É por isso que é imperativo dedicar um orçamento para realizar experimentos: testes A/B e diferentes localizações são pré-requisitos necessários para alcançar o sucesso com anúncios nativos.

Depois dos testes, você verá o que funciona bem (ou mal); só então você pode dobrar as ofertas que geram mais lucro. Se um profissional que trabalha com marketing de afiliados não entender esse princípio claro – e, como resultado, não tiver um orçamento dedicado para realizar experimentos – então sua campanha publicitária nativa passará de uma empreitada comercial para um jogo de roleta.

Dica #2: Não desista de sua campanha de anúncios nativos só porque ela não traz resultados imediatos. Em vez disso, separe um orçamento para testes e dobre as estratégias que trazem mais lucro!

Publicidade Nativa com Afiliados: Bons Exemplos

Você já se perguntou o quanto suas campanhas de anúncios nativos teriam muito mais sucesso se você seguisse a estratégia certa? Como alguém que trabalha com marketing de afiliados, você pode estar a apenas alguns passos de ganhar 3,4,5…6 dígitos com suas campanhas de anúncios nativos.

Tudo o que você precisa fazer é ouvir a experiência de outros profissionais com experiência em marketing de afiliados como Tom Towey: ele é nosso cliente nos Estados Unidos e veio para nossa plataforma de publicidade global sem nenhuma experiência no lançamento de anúncios nativos.

Sua história é comum: ele dependia apenas dos anúncios do Google e do Facebook ao enviar tráfego para as ofertas de nutracêuticos. No entanto, ninguém disse a ele que o mesmo é possível com os anúncios nativos! Cansado de constantes bloqueios de contas de anúncios em plataformas de mídia social, ele decidiu expandir seu mix de marketing e experimentar o formato nativo.

Depois de uma semana conversando com seu gerente de contas na MGID, ele aprendeu como aproveitar o poder de diferentes ferramentas de espionagem de anúncios. Com essas ferramentas, ele se inspirou em muitas pré-landing pages e criou sua própria lista de ofertas bem-sucedidas para o mercado dos EUA. Após alguns testes, ele decidiu basicamente “clonar” as suas campanhas vencedoras de ofertas nutra nos Estados Unidos e relançá-las no Brasil.

Ao longo de 14 dias, ele conseguiu um lucro de US$ 1.920:

Dica nº 3: Compre um serviço de espionagem de anúncios para publicidade nativa e analise as ofertas de afiliados de melhor desempenho em uma determinada localização. Em seguida, basta “copiar e colar” esses recursos criativos e localizá-los para atender a mercados novos e inexplorados. Se você ainda não possui uma ferramenta de espionagem de anúncios, crie uma conta aquipara obter um desconto exclusivo de 40% do nosso parceiro.

Como começar: boas ofertas de afiliados para anúncios nativos

Ok, então você trabalha com marketing de afiliados e está apenas começando com anúncios nativos.

Você deve estar pensando: "legal, mas o que vem depois?"

A primeira coisa que você precisa fazer é encontrar um bom produto para promover. É essencial que você escolha um produto de um programa respeitável de afiliados.

Aqui estão as quatro maneiras principais de encontrar boas ofertas de afiliados:

#1: Encontre o match certo

Redes afiliadas (onde você encontra ofertas de produtos) e plataformas nativas (onde você lança campanhas publicitárias) costumam fornecer gratuitamente um suporte personalizado.

A ideia aqui é conversar com ambas as partes e comparar suas recomendações.Por exemplo, digamos que um gerente de rede de afiliados recomende 3 produtos afiliados e 3 localizações, e um gerente de contas da MGID também recomende 3 produtos afiliados e 3 localizações. Na maioria das vezes, suas recomendações se contradizem.

Mas se você notar pontos em comum ao comparar essas recomendações, é um ótimo sinal de que você deve optar por essa oferta!

#2 Saldo de pagamento x CPC

Fique longe de ofertas de afiliados que exibem um CPC muito baixo ou uma taxa de pagamento excessivamente alta. Por exemplo, muitos afiliados pensam que, se o pagamento for alto, eles obterão margens de lucro mais altas. Vice-versa com CPC, os anunciantes não gostam de CPC alto porque isso geralmente significa custos mais altos para eles.

No entanto, um CPC baixo pode simplesmente significar que outros afiliados já promoveram aquele determinado produto afiliado, o que pode indicar que esse público específico está esgotado e não faz sentido optar por essa oferta de produto.

Resumindo, tenha cuidado ao ver um baixo custo por clique (CPC) ou um pagamento extraordinariamente alto, pois esses podem ser sinais de alerta. Ou, para usar outra expressão: “quando a esmola é demais, o santo desconfia”.

#3: Network com afiliados

A indústria de marketing de afiliados é competitiva e vem crescendo aos trancos e barrancos há muitos anos. Se você for um lobo solitário (a menos que seja o “lobo de Wall Street” solitário), será mais difícil competir com os afiliados que trabalham em equipe.

Recomendamos fortemente o networking com outros afiliados em eventos como o Afiliados Brasil - por sinal, estaremos lá com stand, não deixe de nos visitar.

No caso de você estar trabalhando 'solo' (o que é perfeitamente ok!), talvez seja melhor se juntar a comunidades online como AffiliateFix ou grupos fechados do Facebook ou LinkedIn e ficar de olho nos negócios de afiliados que estão apenas começando para ganhar tração.

#4: Assine um serviço de espionagem para anúncios nativos

Com uma ferramenta de serviço de espionagem, você pode rastrear que tipo de produtos de afiliados, páginas intermediárias e criativos de anúncios funcionam melhor em um determinado período de tempo. Dessa forma, você encontrará o que é lucrativo.

Por exemplo, digamos que você queira anunciar produtos de alimentação saudável no Brasil. O que você pode fazer é ver quais tipos de produtos de alimentação funcionam melhor para os afiliados nos EUA. Então, você pode pegar esses mesmos produtos afiliados e vendê-los no Brasil.

Não há necessidade de reinventar a roda, basta utilizar as ferramentas à sua disposição.

Dica #4: Com o marketing de afiliados sendo tão competitivo hoje, há uma pequena margem de erro. Dedique muito tempo para descobrir a oferta de produto certa; caso contrário, você corre o risco de promover algo que NÃO pode ser promovido.

Como Vender Seus Produtos Afiliados Com Anúncios Nativos

Então, agora você encontrou seu produto de afiliado em uma rede confiável e está pronto para experimentá-lo em plataformas de anúncios nativos como a MGID.

Aqui estão as próximas cinco etapas que você deve seguir para realmente vender seu produto afiliado com anúncios nativos:

#1: Planeje sua estratégia de campanha com anúncios nativos para o seu produto afiliado

Vamos detalhar a melhor abordagem e estratégia de campanha publicitária para anúncios nativos para profissionais de marketing de afiliados. Depois de escolher sua oferta de afiliado, recomendamos criar um funil de marketing de conteúdo, em vez de usar uma abordagem direta de venda. Poucas pessoas que clicarem em seu criativo de anúncio nativo (se houver) estarão prontas para fazer uma compra imediatamente.

Bridge pages (páginas intermediárias) são uma ótima maneira de apresentar sua oferta e transmitir um sentimento de apreço por um determinado produto ou serviço. Um de nossos gerentes de contas disse de forma brilhante: “O que as páginas intermediárias fazem é preencher a lacuna entre o que as pessoas desejam e o que obtêm com seu produto ou serviço anunciado”.

“O que as páginas intermediárias fazem é preencher a lacuna entre o que as pessoas desejam e o que obtêm com seu produto ou serviço anunciado”

Por fim, você pode direcionar o tráfego da página intermediária para a página de um produto afiliado; este é o local onde as vendas são feitas. Às vezes, você pode direcionar as pessoas para o seu próprio site e redirecioná-las com outra campanha publicitária. Ambas as formas funcionam dependendo da sua situação.

#2: Colete materiais e criativos de anúncios

A regra geral é criar teasers de anúncios nativos clicáveis ​​(mas não clickbait). Sempre tentamos usar uma abordagem de marketing de resposta direta: nunca mostre o produto, mostre o valor que ele cria.

Quanto às Landing Pages de pré-venda, seu trabalho é ajudar as pessoas a ver o valor de seu produto ou serviço, criando formatos atraentes, como questionários, anúncios publicitários e prelanders interativos. Você pode fazê-los por conta própria ou buscar a ajuda do Departamento de Criação da MGID, que auxilia os anunciantes no dia-a-dia.

Os afiliados geralmente optam por criar uma Página de Vendas em Vídeo em vez de escrever um artigo de pré-venda, acreditando que o conteúdo de vídeo é uma ótima maneira de chamar a atenção e aumentar as vendas. No entanto, com base em nossa experiência, essas páginas não funcionam bem e geralmente desaconselhamos seu uso.

O que sempre rende bem é o formato storytelling! Lembre-se de colocar o cliente como o principal herói dessa história, e não o seu produto ou serviço. Seu produto ou serviço apenas orienta ou auxilia o cliente e permite que ele supere certos obstáculos ou dores. É muito importante adaptar sua pré-landing page ao país ou localização: moedas, fotos e nuances culturais são importantes aqui.

E, mais uma vez, as ferramentas de espionagem de anúncios estão sempre à sua disposição para ver que tipo de criativo de anúncio converte mais em qualquer vertical. Outra citação de um de nossos gerentes de contas diz: “Se não está quebrado, não conserte”.

“Se não está quebrado, não conserte”.

#3: Instale software de rastreamento

Muitos profissionais de marketing de afiliados têm a impressão de que o software de rastreamento de anúncios é algum tipo de ciência espacial. Mas, quando você realmente o instala, é bastante simples.

Na verdade, se você anunciasse na MGID, seu gerente de contas poderia ajudá-lo nessa instalação e todas as suas configurações.

A instalação e configuração são vitais antes de lançar qualquer tipo de campanha publicitária, porque só assim você pode obter todos os dados sobre o que funciona melhor: criativos dos anúncios, localização e produtos afiliados.

#4: Lançar, experimentar e otimizar

O importante a ter em mente nesta fase é começar pequeno: experimente diferentes opções de segmentação (GEOs, posicionamentos, navegadores, dispositivos etc.) antes de expandir o alcance de sua campanha publicitária para altos volumes de tráfego. Inicie sua campanha de anúncios nativos com taxas de CPC médias a baixas, alterando apenas duas métricas: posicionamentos e criativos dos anúncios.

Aguarde até sete dias para a coleta de dados e você descobrirá que alguns criativos dos anúncios funcionarão melhor do que outros. Seu trabalho será desligar aqueles que estão dando prejuízo e dobrar aqueles que estão gerando mais conversões.

A plataforma da MGID facilita o trabalho com Bidding (Lance) Seletivo e Recomendações de Preços. O primeiro desativa automaticamente os recursos sem conversão, enquanto o último fornece informações com base em IA sobre quais lances você deve iniciar em suas campanhas publicitárias.

Por Que A Publicidade Nativa De Produtos Afiliados Funciona Na MGID?

A tabela acima mostra quanto um afiliado geralmente ganha por ano em nossa plataforma global de anúncios. A publicidade nativa na MGID é uma maneira infalível de iniciar sua campanha de marketing com o pé direito para promover os produtos afiliados! Nossa rede exclusiva de publishers garante que, não importa quem seja seu público-alvo, você os encontrará.

E com recursos avançados de segmentação e opções sofisticadas de otimização, você pode ter certeza de que suas campanhas estarão adaptadas às suas necessidades. Não podemos deixar de lembrar que, com a ajuda de um experiente Gerente de Contas, você pode confiar que suas campanhas estão em boas mãos.

Aqui estão cinco razões pelas quais os anunciantes afiliados trabalham com a MGID:

Equipe de suporte 24/7 . Temos bastante orgulho do serviço de suporte ao anunciante oferecido na MGID: você sempre pode consultar o representante de suporte caso precise de ajuda ou conselho. Ninguém espera por ajuda em nossa plataforma global de anúncios. Por exemplo, quando o gerente de contas não estiver disponível devido às diferenças de fuso horário, você sempre pode entrar em contato conosco pelo bate-papo ao vivo para obter assistência imediata em tempo hábil. Na verdade, vemos isso como nossa proposta de venda exclusiva (USP) que outras plataformas de anúncios dificilmente podem igualar.

Rede exclusiva de publishers . Nossa plataforma global de anúncios hospeda mais de 25 mil publishers premium, para que você tenha acesso a públicos locais exclusivos em todo o mundo. O alcance total da MGID é de 900 milhões de visitantes únicos por mês, para que você possa atingir qualquer público-alvo da sua escolha.

Recursos avançados de segmentação . O algoritmo da MGID é empoderado por Inteligência Artificial e conecta os usuários aos produtos, exibindo apenas anúncios e conteúdo relevante. Conseguimos segmentar para públicos engajados, que possuem a intenção de interagir com sua proposta de valor.

Criativos dos anúncios de forma fácil . Nosso Departamento Criativo na MGID consiste em redatores e designers que podem ajudá-lo com recursos criativos gratuitamente. Nossos especialistas prepararão seus recursos criativos com base em seu público-alvo e nos requisitos específicos do mercado.

Opções sofisticadas de otimização. Seu painel de administração e seu gerente de contas dedicado são ideais para fornecer informações, para que você nunca fique sozinho com a otimização de sua campanha publicitária. Nossos gerentes terão prazer em ajudá-lo com qualquer configuração de campanha.

Marketing de Afiliados com Anúncios Nativos: Conclusão

Não queremos te prometer a lua: quando os profissionais que trabalham com marketing de afiliados mergulham pela primeira vez na publicidade nativa, a curva de aprendizado pode ser íngreme e assustadora. No entanto, o trabalho constante e a dedicação serão recompensados ​​com uma renda sustentável. Além disso, nossa equipe de profissionais orientará cada passo dessa jornada para garantir que você esteja no caminho certo.

Com nossa rede exclusiva de publishers, recursos avançados de segmentação e equipe experiente, fornecemos todas as ferramentas e recursos necessários para maximizar os resultados de sua campanha e gerar conversões.

Para aqueles que querem ter sucesso na publicidade nativa como afiliados, muitos dos chamados coachs de marketing de afiliados recomendam que "você venda o clique". No entanto, mantemos a premissa: "Você vende o produto, nós vendemos o clique".