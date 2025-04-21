Gerenciar campanhas de anúncios pede equilíbrio, especialmente com orçamentos apertados e prazos rigorosos. Para marcas e agências que executam campanhas focadas em metas, não se trata apenas de desempenho: trata-se de garantir que cada centavo do orçamento seja usado de forma eficaz.

Esse delicado equilíbrio entre desempenho e orçamento nos leva à mais recente inovação da MGID: Indicadores de Entrega, um recurso simples, mas poderoso, projetado para ajudar a manter o pacing adequado das campanhas.

O Que São Indicadores de Entrega?

"Indicadores de Entrega" é uma nova coluna no painel da MGID que oferece um status claro e rápido de como sua campanha está com o pacing. Ele compara o uso do orçamento com a progressão do tempo, permitindo que você saiba se tudo está correndo bem ou se é hora de intervir.

Pense nele como uma verificação da saúde da campanha, atualizada em tempo real. Você verá indicadores coloridos que informam se sua campanha está no caminho certo ou ficando para trás.

🟢 No Caminho Certo

🟡 Um Pouco Atrasado / Gastando Demais

🟠 Precisa de Atenção

🔴 Muito Atrasado

Os Benefícios dos Indicadores de Entrega

Este recurso ajuda diretamente os anunciantes a:

Gastar Seus Orçamentos de Forma Mais Eficiente

Muitas agências e marcas trabalham com orçamentos de campanha fixos e expectativas claras de entrega. O recurso Indicadores de Entrega mostra quando uma campanha corre o risco de subentregar ou gastar demais, para que você possa intervir e realocar, otimizar ou ajustar o pacing a tempo.

Economizar Tempo em Verificações Manuais

Chega de puxar relatórios separados de orçamento e tempo. Chega de adivinhar como uma campanha está performando. Agora, todos esses dados estão em um só lugar, calculados automaticamente e fáceis de ler.

Padronizar o Monitoramento de Campanhas

Quando você está executando várias campanhas ao mesmo tempo, em diferentes regiões ou produtos, a consistência é fundamental. Os Indicadores de Entrega aplicam uma lógica padrão a todas as campanhas, eliminando suposições e permitindo que você monitore tudo com a mesma estrutura.

Melhorar os Resultados da Campanha

Ao identificar problemas de pacing precocemente, você pode evitar pressas de última hora ou baixo desempenho. Isso significa mais campanhas atingindo suas metas, e menos dinheiro parado.

Como Funciona

Para entender o pacing da sua campanha, comparamos quanto tempo passou versus quanto orçamento foi gasto. A diferença entre os dois nos diz se você está no caminho certo, gastando demais ou ficando para trás.

Diferença = Progresso do Tempo – Progresso do Orçamento

Status Diferença % O que significa 🟢 No Caminho Certo ≤ 2% Tudo alinhado 🟡 Ligeiramente Atrasado 2%–5% Pequeno atraso, pode precisar de atenção 🟠 Precisa de Atenção 5%–10% Desalinhamento significativo 🔴 Muito Atrasado > 10% Urgente — campanha em risco 🟡 Adiantado ≤ -2% Gastando muito rápido para o prazo

Onde Encontrar os Indicadores de Entrega e Como Usá-los

Você verá os Indicadores de Entrega como uma nova coluna no painel da sua campanha MGID.

Passe o mouse sobre o ícone de status para ver uma dica de ferramenta que mostra:

Orçamento gasto

Tempo decorrido

Explicação do status

Em seguida, use esses insights para:

Ajustar o pacing do orçamento

Modificar lances

Otimizar o desempenho da fonte, ou

Reconfigurar as configurações da campanha para um melhor alcance

Extras Úteis

Se uma campanha estiver ficando para trás, recomendamos:

Revisar a Otimização de Fonte para posicionamentos de baixo desempenho;

para posicionamentos de baixo desempenho; Verificar o Medidor de Alcance para garantir que haja tráfego suficiente disponível;

para garantir que haja tráfego suficiente disponível; Reavaliar blacklists/whitelists para evitar restrição excessiva;

para evitar restrição excessiva; Entrar em contato com seu gerente de conta para recomendações personalizadas.

Considerações Finais

Os anunciantes têm total visibilidade do pacing da campanha com os Indicadores de Entrega — sem mais pontos cegos, sem mais suposições.

Para agências que trabalham em várias campanhas ou marcas com prazos de orçamento rigorosos, este recurso significa:

Decisões mais rápidas;

Otimizações mais inteligentes;

E campanhas que realmente entregam.

Quer ver como funciona na prática? Faça login no seu painel MGID e verifique a nova coluna Indicadores de Entrega. Seu orçamento agradecerá.