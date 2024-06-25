Você está interessado no poder do marketing de afiliados? Para muitos, o marketing de afiliados é a chave para uma renda passiva porque:

os links podem ser lucrativos para sempre;

há uma infinidade de produtos de marketing de afiliados para escolher, e funciona bem para qualquer nicho;

existem muitas estratégias comprovadas que você pode aplicar.

É seguro dizer que há um grande potencial nessa perspectiva se você souber o que está fazendo. E quais são as melhores maneiras de promover links de marketing de afiliados? É isso que vamos abordar hoje. Após ler este artigo, você deverá ser capaz de identificar quais estratégias lhe darão a melhor chance de gerar venda após venda.

O Primeiro Passo para Implementar Dicas e Truques de Marketing de Afiliados: Uma Discussão Básica sobre Marketing de Afiliados

O marketing de afiliados é um modelo onde a empresa conta com a ajuda de afiliados (você!) para vender seus produtos e serviços. Depois, você promove produtos como afiliado e recebe uma comissão. Isso pode ser uma ótima oportunidade se você:

deseja aumentar sua renda sem criar um produto;

acredita que encontrou a melhor maneira de promover produtos de afiliados;

está pronto para se inscrever como afiliado e criar conteúdo para afiliados.

Se você é novo no marketing de afiliados e não sabe por onde começar, aprenda o que é necessário para iniciar sua jornada no marketing de afiliados. Nesse artigo, abordamos tudo o que você precisa para enriquecer seu entendimento sobre marketing de afiliados. Prepare-se para entender melhor as estratégias que compartilharemos.

Quais são os Tipos de Estratégias de Marketing de Afiliados para Iniciantes?

Como mencionado na seção anterior, o arranjo geral para o marketing de afiliados é muito simples e pode assumir várias formas. Para aproveitar as melhores dicas de marketing de afiliados, você precisa conhecer os tipos de estratégias que pode experimentar. Existem três tipos que você pode implementar:

Marketing de afiliados não vinculado: você promove produtos por meio de anúncios de marketing de afiliados.

você promove produtos por meio de anúncios de marketing de afiliados. Marketing de afiliados envolvido: você promove diretamente um produto ou serviço para seus parceiros afiliados. Esse é o tipo que você mais encontrará, então muitas das nossas dicas de marketing de afiliados se aplicam aqui.

você promove diretamente um produto ou serviço para seus parceiros afiliados. Esse é o tipo que você mais encontrará, então muitas das nossas dicas de marketing de afiliados se aplicam aqui. Marketing de afiliados relacionado: você promove apenas o tipo de produto, sem mencionar nomes de marcas.

Gere Vendas o Ano Todo como Afiliado com Estas Principais Dicas e Estratégias de Marketing de Afiliados

O que é necessário para ter sucesso como afiliado? Pode ser muitas coisas! E o que é ótimo sobre essas dicas práticas de marketing de afiliados é que elas são relevantes para mais de um tipo de afiliado. Existem muitos caminhos para o sucesso. Qual(is) dessas dicas de marketing de afiliados você vai implementar? Isso fica a seu critério. No entanto, para dar uma ideia das estratégias que funcionam hoje, cobrimos todas as possíveis estratégias de marketing de afiliados que você pode usar.

Crie um Post de Produto

Prós Contras Melhora sua credibilidade Muitos posts de produtos concorrentes A maioria das pessoas lê posts Também pode melhorar seu SEO se publicado em seu site

Essa estratégia de marketing de afiliados, testada ao longo do tempo, é a preferida de muitos profissionais de marketing por um motivo. Na verdade, 64,48% do tráfego dos profissionais de marketing vem de blogs. Isso demonstra o poder de um bom post de blog para atrair leitores, algo essencial para alcançar o objetivo final de qualquer plano de marketing de afiliados: gerar vendas.

Implementação de Dicas de Marketing de Afiliados: Nerdwallet

A Nerdwallet é uma empresa conhecida por sua dedicação em construir confiança financeira. Neste caso, eles usaram isso a seu favor em sua estratégia de marketing de afiliados. Em um post que resume os melhores cartões de crédito com cashback, a Nerdwallet mostra por que os posts de produtos são uma das dicas de marketing de afiliados mais utilizadas atualmente. O que fez isso funcionar?

Eles estabeleceram imediatamente quais eram os melhores cartões, juntamente com links.

Definiram para que cada cartão de crédito é mais indicado.

Também forneceram links para análises mais detalhadas de cada cartão.

E qual é a melhor maneira de promover links de marketing de afiliados? Torná-los visíveis. No artigo da Nerdwallet, botões de "Aplique Agora" foram estrategicamente colocados sob as descrições dos produtos, persuadindo os usuários a agir imediatamente.

Faça Múltiplos Vídeos do Mesmo Produto

Prós Contras Ajuda a aumentar sua visibilidade Os links podem não ser tão visíveis Os vídeos são mais envolventes Imenso mercado, já que o YouTube é o segundo maior motor de busca.

Fazer um vídeo parece uma das dicas mais óbvias de marketing de afiliados, porque, vamos ser sinceros: literalmente qualquer pessoa pode fazer um vídeo e enviá-lo para o YouTube. Mas, que tal elevar o nível com vídeos curtos e diretos ao ponto? Nós recomendamos técnicas de marketing de afiliados assim, porque ninguém está interessado em assistir a um vídeo de uma hora. No entanto, ao criar vídeos curtos, você tem mais chances de aparecer em buscas de palavras-chave específicas com menos concorrência. Apenas lembre-se de usar palavras-chave específicas no título!

Implementação de Dicas de Marketing de Afiliados: Pat Flynn

Pat Flynn criou uma série de vídeos SwitchPod que lhe permitiram apresentar este novo produto aos seus seguidores. Ele colocou em prática as duas dicas de marketing de afiliados que acabamos de discutir, criando vídeos sobre o uso do produto, com informações sobre como e por que o produto foi criado, entre outros detalhes. Com sua série de vídeos, ele conseguiu:

Gerar interesse pelo produto

Melhorar sua visibilidade

Aumentar as vendas após o lançamento do produto

Use Software de Marketing de Afiliados

Prós Contras Centraliza todas as atividades de marketing de afiliados, facilitando o acompanhamento das campanhas Pode haver um custo associado aos serviços Ajuda a analisar campanhas Permite automatizar tarefas repetitivas

É provável que você não promova apenas um produto em sua jornada de marketing de afiliados. Promoções múltiplas tornam difícil garantir que suas operações estejam otimizadas e que suas estratégias de marketing de afiliados estejam funcionando. É aqui que o software de marketing de afiliados se torna essencial. Ao selecionar um software, considere os seguintes fatores:

Facilidade de uso

Recursos disponíveis

Modelo de preços

Reputação do produto

Suporte disponível

Capacidades de análise

Implementação de Dicas de Marketing de Afiliados: Skyscanner

O Skyscanner é um site que mostra os voos mais baratos, rápidos e melhores para qualquer destino. Usando o Skimlinks, a empresa conseguiu colocar automaticamente links de afiliados em todas as suas páginas. Como cada página tem várias recomendações e links de afiliados, essa abordagem economizou um tempo valioso, permitindo que o Skyscanner se concentrasse em examinar e implementar outras dicas e estratégias de marketing de afiliados.

Assim como o Skyscanner conseguiu encontrar opções que liberaram tempo, você também pode encontrar uma opção adequada que otimize seus processos. Além disso, isso lhe dá a oportunidade de testar a eficácia das melhores ferramentas de afiliados para você.

Não se Limite a Apenas uma Plataforma ou Modelo de Marketing

Prós Contras Promove a diversificação de ativos digitais Pode ser difícil de manter Permite que os usuários alcancem mais pessoas Permite ver quais métodos de promoção funcionam melhor para você

É sensato começar com uma estratégia, mas não pare por aí. À medida que você completa a configuração de um método, comece a estabelecer pelo menos um mais. Ao explorar mais caminhos, você se abre para mais possibilidades. Então, como escolher seu próximo método de promoção? Considere o seguinte:

Você precisa de recursos de aprendizado para testar dicas de marketing de afiliados? (Geralmente, há mais recursos disponíveis para os métodos de marketing mais comuns)

Que tipo de conteúdo você deseja criar?

Onde o seu mercado-alvo se encontra?

Implementação de Dicas de Marketing de Afiliados: Making Sense of Cents

Making Sense of Cents é um blog financeiro que depende muito de seu site para gerar leads para seus parceiros de afiliados. A introdução da diversificação de marketing marcou a expansão do blog para o marketing por e-mail. Isso permitiu ao proprietário do site segmentar sua lista e curar ofertas de afiliados mais aplicáveis. Outras dicas de marketing de afiliados implementadas foram ter redes de afiliados diversificadas e cobrir tópicos relacionados a finanças. Seja falando sobre meios de gerar leads ou expandir os tópicos abordados, apostar em mais de uma estratégia sempre pode aumentar a probabilidade de sucesso!

Junte-se Apenas a Programas de Afiliados Reputáveis

Prós Contras Garante que você será pago pelos seus leads Pode perder grandes novos programas Tem um sistema claro para gerenciar afiliados Pode oferecer acesso a uma rede de suporte de afiliados

Abordamos muitas das principais dicas e estratégias de marketing de afiliados do ponto de vista do afiliado, então vamos analisar isso de outra perspectiva: os programas de afiliados. Para avaliar a reputabilidade de um programa, considere:

Avaliações de usuários

Qualidade do produto

Recursos disponíveis (como dicas de marketing de afiliados ou suporte ao cliente)

Capacidade de rastreamento e relatórios precisos

Justiça dos termos

Se você acha que não tem tempo para gerenciar todos eles, tudo bem. Basta escolher entre os programas nos quais você foi aceito.

Implementação de Dicas de Marketing de Afiliados: Pat Flynn (Parte Dois)

Sim, ele novamente. Pat Flynn conseguiu construir e manter sua autoridade e credibilidade ao longo dos anos porque foi muito seletivo sobre o que promovia. Como é um afiliado de sucesso? É como o Pat! Por isso, ele se associou a redes de afiliados altamente respeitáveis, como Amazon Associates, ShareASale e CJ Affiliate. No entanto, nenhuma das dicas de marketing de afiliados exige que você use essas redes. Apenas faça sua devida diligência, pois nenhuma taxa de comissão vale a pena arruinar a reputação que você construiu.

Mantenha-se Atualizado com as Tendências

Prós Contras Aproveita o interesse atual das pessoas Muitas marcas estão fazendo a mesma coisa Menos tempo pensando em como manter as coisas interessantes Aumento no engajamento e conversão

De todas as dicas de marketing de afiliados, esta é algo que queremos que você leve a sério. Espera-se que as marcas sejam frescas e atualizadas, independentemente do mercado que atendem ou do nicho em que estão. Para implementar uma das dicas mais importantes de marketing de afiliados, você pode:

Acompanhar de perto notícias e histórias em tendência

Analisar vários dados para obter insights

Verificar a concorrência para ver se estão fazendo algo novo

Implementação de Dicas de Marketing de Afiliados: Oreo

Não, a Oreo não parou de vender biscoitos para vender na Amazon. No entanto, a lição aqui também se aplica ao marketing de afiliados. Lembra desse tweet? "Caiu a energia? Sem problema. Você ainda pode mergulhar no escuro." Essa mensagem simples permitiu que a Oreo aumentasse o engajamento e, como sempre, gerasse vendas. O que torna isso tão poderoso é a compreensão de que o engajamento relevante atrai leads, que, esperançosamente, se tornam vendas. Imagine se seu mercado-alvo começasse a falar sobre sua marca dez vezes mais. Todas as dicas de marketing de afiliados que você implementar serão muito mais eficazes, já que alguns dos usuários engajados inevitavelmente avançarão para o próximo nível do funil.

Use Mais de Uma Estratégia de Marketing de Afiliados

Prós Contras Pode alcançar efeitos sinérgicos ao tomar várias ações com base nas dicas Pode ser difícil avaliar os resultados individuais Permite descobrir mais rapidamente o que funciona Aumenta o engajamento e a conversão

O nível de esforço necessário para aplicar várias estratégias de marketing de afiliados nem sempre é o mesmo. Portanto, pode não ser tão difícil quanto você imagina. O importante é ser realista sobre o que você pode realmente fazer. Se você tiver os recursos, vá em frente com o máximo que puder!

Para esclarecer, você não precisa se limitar às dicas de marketing de afiliados mencionadas aqui. Vá além do que este post fornece. Existem muitas outras formas de estrategizar e executar planos que podem melhorar sua renda gerada.

Implementação de Dicas de Marketing de Afiliados: Vamos Falar Sobre Você!

Se você está apenas começando sua jornada como afiliado, recomendamos manter a simplicidade. Por exemplo, se você já está fazendo vários vídeos curtos no YouTube, recomendamos evitar dicas de marketing de afiliados que aumentem muito sua carga de trabalho, como manter um blog. Pelo menos por enquanto, que tal explorar quais ferramentas podem liberar mais do seu tempo para investigar mais estratégias de marketing de afiliados? Uma vez que você tenha alcançado algum nível de sucesso com as estratégias escolhidas, você pode considerar começar um blog.

Quais Dicas e Estratégias de Marketing de Afiliados Funcionam Melhor para Você? Avaliando Usando Estes Critérios Pode Ajudar

A grande vantagem do marketing é que você não precisa seguir uma estratégia de cada vez. Reiterando, recomendamos que você experimente pelo menos duas estratégias de marketing de afiliados desde o início. Portanto, a tarefa aqui não é limitar suas opções a apenas uma. No entanto, filtrar soluções ainda faz parte do trabalho, e você deve classificar os esforços potenciais de marketing de afiliados. Ao fazer isso, você será capaz de:

Determinar as soluções mais adequadas para você

Ter alternativas já definidas se suas opções selecionadas não funcionarem

Encontrar padrões nas estratégias que lhe interessam para descobrir soluções semelhantes

Recursos Disponíveis para Você

Os recursos disponíveis para você limitarão ou expandirão suas opções. E por recursos, queremos dizer:

Dinheiro: Vamos supor que as dicas de marketing de afiliados que você deseja testar custem o dobro da sua renda mensal. Vale a pena dar esse salto?

Vamos supor que as dicas de marketing de afiliados que você deseja testar custem o dobro da sua renda mensal. Vale a pena dar esse salto? Tempo: Algumas estratégias levarão mais tempo do que outras, então considere quanto tempo você pode dedicar à execução das dicas de marketing de afiliados.

Algumas estratégias levarão mais tempo do que outras, então considere quanto tempo você pode dedicar à execução das dicas de marketing de afiliados. Suporte: Isso pode ser uma rede de apoio ou um colega disposto a emprestar sua experiência

Depois de determinar os recursos que você pode alocar para aprender a promover seus links de programas de afiliados, considere restringir sua seleção a essas opções.

Retornos Potenciais

Se você pensar bem, há uma razão principal pela qual qualquer profissional de marketing vai considerar dicas de marketing de afiliados: gerar mais receita! Com base na sua lista filtrada e recursos, classifique-os de acordo com seus retornos potenciais. Para determinar isso, considere os seguintes pontos:

O dinheiro que você tem para investir na execução de várias dicas de marketing de afiliados;

Seu tempo (convertido em valor monetário) que será necessário para realizar isso;

Quanto tempo levará para ver um retorno sobre o investimento (ROI).

Se você não tem muitos recursos agora, pode fazer sentido focar em dicas de marketing de afiliados que possam gerar receita mais rapidamente, mesmo que tenham um ROI mais baixo.

Relevância para Seus Esforços Atuais

Será relativamente fácil testar dicas de marketing de afiliados se elas forem relevantes para suas estratégias atuais. Por exemplo, começar um podcast não parecerá tão fora de questão se você já tem um canal no YouTube. Seguir dicas de marketing de afiliados relacionadas à sua experiência pode ser mais fácil porque você já possui as habilidades básicas necessárias para ter sucesso.

Agora, isso significa que você deve abandonar dicas de marketing de afiliados que parecem fora do seu alcance? Não necessariamente! Apenas saiba que você precisará trabalhar mais, pois haverá mais coisas para descobrir.

Suas Habilidades Técnicas

Como estamos operando no espaço digital, faz sentido que a maioria (se não todas) das dicas de marketing de afiliados envolva algum conhecimento técnico. Por exemplo, se você decidir usar uma ferramenta, terá que aprender a usá-la. Então, ao considerar suas habilidades técnicas na seleção das dicas de marketing de afiliados a serem aplicadas, faça as seguintes perguntas:

Quão técnico você é agora?

Qual é sua disposição e dedicação para aprender algo novo?

A tecnologia necessária é algo com o qual você já está familiarizado?

Existem recursos disponíveis para ajudá-lo a aprender?

Você está disposto a buscar assistência técnica externa?

Necessidade de Preparação para o Futuro

Algumas dicas de marketing de afiliados podem ser eficazes apenas agora devido às tendências atuais. Embora não haja nada de errado com isso, também é importante investir na longevidade. Então, por que não reservar espaço para dicas de marketing de afiliados que estabelecerão as bases necessárias para enfrentar mudanças? Você quer ser capaz de gerar uma renda de forma confiável, independentemente do que acontecer com o nicho em que você está. Suponha que você identificou dicas de marketing de afiliados que oferecem maior flexibilidade em termos de recursos necessários e público-alvo que você pode atingir. Talvez valha a pena dar uma segunda olhada, mesmo que não seja sua opção favorita.

Qual é a Melhor Forma de Fazer Marketing de Afiliados? Você Não Precisa Escolher Apenas Uma!

Assim como em qualquer outro tipo de marketing, você não precisa se limitar a uma única estratégia. Neste artigo, fornecemos várias dicas e estratégias de marketing de afiliados, e se for aplicável, você pode usá-las todas! No entanto, seu sucesso vai além de encontrar as técnicas mais adequadas. Você também deve investir em enriquecer os recursos que usará para implementar suas ideias de marketing de afiliados. Seja para atrair mais tráfego para o seu site ou promover um produto de afiliado, a publicidade nativa é uma excelente e subestimada opção. O que a MGID pode fazer para ajudar você a ganhar com os melhores produtos de afiliados para promover no marketing de afiliados? Inscreva-se hoje para acessar ferramentas avançadas, um gerente pessoal e especialistas criativos.