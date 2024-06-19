Temos o prazer de anunciar que a plataforma de publicidade da MGID agora está totalmente em conformidade com a Lei de Serviços Digitais (DSA), uma regulamentação importante na UE, criada para criar um ambiente on-line mais seguro e responsável para os usuários. Essa implementação ressalta o compromisso da MGID de colocar a privacidade do usuário em primeiro plano.

O Que é Conformidade com a DSA?

A conformidade com o DSA (Digital Services Act) refere-se a um conjunto de novas regulamentações introduzidas pela União Europeia. Seu principal objetivo é aprimorar a privacidade e a proteção de dados do usuário e, ao mesmo tempo, garantir maior responsabilidade e transparência no cenário digital. A conformidade com o DSA se aplica a qualquer serviço intermediário que opere na UE, incluindo aqueles que fornecem acesso a redes de comunicação, serviços de cache e serviços de hospedagem.

Para aderir aos requisitos da DSA, plataformas como a MGID devem fornecer aos usuários informações mais claras sobre a coleta de dados e as práticas de segmentação de anúncios e dar aos usuários mais controle sobre seus dados pessoais.

Por que a MGID deve aderir à DSA

Como um provedor de serviços intermediários que opera na UE, o MGID é legalmente obrigado a cumprir a DSA. Isso significa que devemos seguir diretrizes rigorosas sobre gerenciamento de dados, moderação de conteúdo e transparência para garantir que forneçamos uma plataforma segura e responsável para nossos usuários.

Benefícios para os Usuários da MGID

Nossa implementação de conformidade com a DSA inclui vários recursos importantes projetados para aprimorar a experiência e a segurança do usuário.

Transparência aprimorada: Os usuários têm maior controle sobre seus dados e as fontes de publicidade que veem. Isso inclui informações sobre quem está pagando pelos anúncios e em nome de quem o pagamento é feito.

Os usuários têm maior controle sobre seus dados e as fontes de publicidade que veem. Isso inclui informações sobre quem está pagando pelos anúncios e em nome de quem o pagamento é feito. Gerenciamento do consentimento do usuário: Os usuários podem gerenciar facilmente suas preferências de consentimento para coleta de dados e segmentação de anúncios em um único local acessível. Isso garante que os usuários tenham controle total sobre suas informações pessoais.

Os usuários podem gerenciar facilmente suas preferências de consentimento para coleta de dados e segmentação de anúncios em um único local acessível. Isso garante que os usuários tenham controle total sobre suas informações pessoais. Moderação de conteúdo aprimorada, gerenciamento de riscos e prevenção de fraudes: Reforçamos nosso sistema Know Your Customer (KYC) para detectar e remover melhor as partes mal-intencionadas. Isso ajuda a reduzir os riscos e a evitar fraudes, promovendo uma experiência on-line mais segura para todos os usuários.

Agora vamos dar uma olhada mais de perto em como a conformidade com o DSA beneficia os anunciantes e publishers na plataforma MGID.

Benefícios para os Anunciantes

Confiança e credibilidade aprimoradas: Os anunciantes desfrutam de maior confiança do usuário, pois a conformidade com as normas da DSA promove a transparência e a privacidade no uso dos dados. Essa confiança se traduz em taxas de engajamento mais altas e melhor percepção da marca.

Os anunciantes desfrutam de maior confiança do usuário, pois a conformidade com as normas da DSA promove a transparência e a privacidade no uso dos dados. Essa confiança se traduz em taxas de engajamento mais altas e melhor percepção da marca. Melhor desempenho do anúncio: Com o gerenciamento mais claro do consentimento e a adesão às diretrizes da DSA, os anunciantes podem esperar uma segmentação mais precisa, o que leva a um melhor desempenho do anúncio e a taxas de conversão mais altas.

Com o gerenciamento mais claro do consentimento e a adesão às diretrizes da DSA, os anunciantes podem esperar uma segmentação mais precisa, o que leva a um melhor desempenho do anúncio e a taxas de conversão mais altas. Garantia de conformidade: Ao fazer parceria com uma plataforma compatível com DSA, como a MGID, os anunciantes reduzem os riscos legais e garantem a conformidade com as normas da UE, protegendo a reputação da marca e minimizando possíveis penalidades.

Benefícios para Publishers

Aumento da confiança e da fidelidade do usuário: Os publishers se beneficiam da confiança dos usuários na conformidade com a DSA da MGID, o que leva ao aumento da confiança e da fidelidade do usuário. Essa confiança incentiva o envolvimento contínuo com o conteúdo do editor e aumenta a probabilidade de visitas de retorno.

Os publishers se beneficiam da confiança dos usuários na conformidade com a DSA da MGID, o que leva ao aumento da confiança e da fidelidade do usuário. Essa confiança incentiva o envolvimento contínuo com o conteúdo do editor e aumenta a probabilidade de visitas de retorno. Maior segurança do conteúdo: A conformidade com a DSA garante que a MGID empregue práticas robustas de moderação de conteúdo e gerenciamento de riscos, proporcionando aos publishers um ambiente de conteúdo mais seguro. Isso protege os publishers contra a hospedagem de conteúdo prejudicial ou inadequado e preserva a integridade de sua marca.

A conformidade com a DSA garante que a MGID empregue práticas robustas de moderação de conteúdo e gerenciamento de riscos, proporcionando aos publishers um ambiente de conteúdo mais seguro. Isso protege os publishers contra a hospedagem de conteúdo prejudicial ou inadequado e preserva a integridade de sua marca. Acesso a anunciantes premium: A conformidade com a DSA posiciona a MGID como uma plataforma confiável e respeitável, atraindo anunciantes premium que buscam ambientes compatíveis e transparentes. Isso abre oportunidades para os publishers acessarem anúncios de maior qualidade e aumentarem seu potencial de receita.

A conformidade com a DSA posiciona a MGID como uma plataforma confiável e respeitável, atraindo anunciantes premium que buscam ambientes compatíveis e transparentes. Isso abre oportunidades para os publishers acessarem anúncios de maior qualidade e aumentarem seu potencial de receita. Gerenciamento simplificado da conformidade: A conformidade DSA da MGID simplifica o gerenciamento da conformidade para os editores, fornecendo diretrizes e ferramentas claras para gerenciar o consentimento do usuário e o uso de dados. Isso reduz os encargos administrativos e garante a adesão aos requisitos regulamentares.

Como experimentar nossos recursos de conformidade com DSA

Para ver nossos recursos de conformidade com DSA em ação, siga estas etapas:

Visite um site baseado na UE: Certifique-se de estar em um site dentro da UE (ou use uma VPN para acessar o conteúdo como se estivesse na UE). Isso é essencial porque os recursos de conformidade com a DSA são ativados com base em sua localização geográfica. Interaja com os widgets da MGID: Procure widgets de publicidade da MGID no site. Normalmente, eles são colocados em artigos ou ao lado do conteúdo de várias páginas da Web. Passe o mouse e clique no ícone de informações: Ao ver um anúncio da MGID, passe o mouse sobre o pequeno ícone (i) localizado no canto superior direito do anúncio. Ao clicar nesse ícone, você terá acesso a informações detalhadas sobre o anúncio.

Dessa forma, você saberá quem está pagando pelo anúncio e em nome de quem ele é exibido. Essa transparência garante que você conheça as origens do conteúdo do anúncio.

O que Vem a Seguir?

Temos o compromisso de monitorar e aperfeiçoar continuamente nossas medidas de conformidade com a DSA para nos mantermos à frente das regulamentações em evolução e das expectativas dos usuários. Esse esforço contínuo garante que a MGID continue sendo um ecossistema de publicidade confiável e transparente, capacitando os usuários e contribuindo para um ambiente on-line mais saudável.

Ao priorizar a privacidade do usuário e a proteção de dados, a MGID está liderando o caminho para a criação de um cenário de publicidade digital mais responsável e centrado no usuário.