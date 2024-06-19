Temos o prazer de anunciar que a plataforma de publicidade da MGID agora está totalmente em conformidade com a Lei de Serviços Digitais (DSA), uma regulamentação importante na UE, criada para criar um ambiente on-line mais seguro e responsável para os usuários. Essa implementação ressalta o compromisso da MGID de colocar a privacidade do usuário em primeiro plano.
O Que é Conformidade com a DSA?
A conformidade com o DSA (Digital Services Act) refere-se a um conjunto de novas regulamentações introduzidas pela União Europeia. Seu principal objetivo é aprimorar a privacidade e a proteção de dados do usuário e, ao mesmo tempo, garantir maior responsabilidade e transparência no cenário digital. A conformidade com o DSA se aplica a qualquer serviço intermediário que opere na UE, incluindo aqueles que fornecem acesso a redes de comunicação, serviços de cache e serviços de hospedagem.
Para aderir aos requisitos da DSA, plataformas como a MGID devem fornecer aos usuários informações mais claras sobre a coleta de dados e as práticas de segmentação de anúncios e dar aos usuários mais controle sobre seus dados pessoais.
Por que a MGID deve aderir à DSA
Como um provedor de serviços intermediários que opera na UE, o MGID é legalmente obrigado a cumprir a DSA. Isso significa que devemos seguir diretrizes rigorosas sobre gerenciamento de dados, moderação de conteúdo e transparência para garantir que forneçamos uma plataforma segura e responsável para nossos usuários.
Benefícios para os Usuários da MGID
Nossa implementação de conformidade com a DSA inclui vários recursos importantes projetados para aprimorar a experiência e a segurança do usuário.
- Transparência aprimorada: Os usuários têm maior controle sobre seus dados e as fontes de publicidade que veem. Isso inclui informações sobre quem está pagando pelos anúncios e em nome de quem o pagamento é feito.
- Gerenciamento do consentimento do usuário: Os usuários podem gerenciar facilmente suas preferências de consentimento para coleta de dados e segmentação de anúncios em um único local acessível. Isso garante que os usuários tenham controle total sobre suas informações pessoais.
- Moderação de conteúdo aprimorada, gerenciamento de riscos e prevenção de fraudes: Reforçamos nosso sistema Know Your Customer (KYC) para detectar e remover melhor as partes mal-intencionadas. Isso ajuda a reduzir os riscos e a evitar fraudes, promovendo uma experiência on-line mais segura para todos os usuários.
Agora vamos dar uma olhada mais de perto em como a conformidade com o DSA beneficia os anunciantes e publishers na plataforma MGID.
Benefícios para os Anunciantes
- Confiança e credibilidade aprimoradas: Os anunciantes desfrutam de maior confiança do usuário, pois a conformidade com as normas da DSA promove a transparência e a privacidade no uso dos dados. Essa confiança se traduz em taxas de engajamento mais altas e melhor percepção da marca.
- Melhor desempenho do anúncio: Com o gerenciamento mais claro do consentimento e a adesão às diretrizes da DSA, os anunciantes podem esperar uma segmentação mais precisa, o que leva a um melhor desempenho do anúncio e a taxas de conversão mais altas.
- Garantia de conformidade: Ao fazer parceria com uma plataforma compatível com DSA, como a MGID, os anunciantes reduzem os riscos legais e garantem a conformidade com as normas da UE, protegendo a reputação da marca e minimizando possíveis penalidades.
Benefícios para Publishers
- Aumento da confiança e da fidelidade do usuário: Os publishers se beneficiam da confiança dos usuários na conformidade com a DSA da MGID, o que leva ao aumento da confiança e da fidelidade do usuário. Essa confiança incentiva o envolvimento contínuo com o conteúdo do editor e aumenta a probabilidade de visitas de retorno.
- Maior segurança do conteúdo: A conformidade com a DSA garante que a MGID empregue práticas robustas de moderação de conteúdo e gerenciamento de riscos, proporcionando aos publishers um ambiente de conteúdo mais seguro. Isso protege os publishers contra a hospedagem de conteúdo prejudicial ou inadequado e preserva a integridade de sua marca.
- Acesso a anunciantes premium: A conformidade com a DSA posiciona a MGID como uma plataforma confiável e respeitável, atraindo anunciantes premium que buscam ambientes compatíveis e transparentes. Isso abre oportunidades para os publishers acessarem anúncios de maior qualidade e aumentarem seu potencial de receita.
- Gerenciamento simplificado da conformidade: A conformidade DSA da MGID simplifica o gerenciamento da conformidade para os editores, fornecendo diretrizes e ferramentas claras para gerenciar o consentimento do usuário e o uso de dados. Isso reduz os encargos administrativos e garante a adesão aos requisitos regulamentares.
Como experimentar nossos recursos de conformidade com DSA
Para ver nossos recursos de conformidade com DSA em ação, siga estas etapas:
- Visite um site baseado na UE: Certifique-se de estar em um site dentro da UE (ou use uma VPN para acessar o conteúdo como se estivesse na UE). Isso é essencial porque os recursos de conformidade com a DSA são ativados com base em sua localização geográfica.
- Interaja com os widgets da MGID: Procure widgets de publicidade da MGID no site. Normalmente, eles são colocados em artigos ou ao lado do conteúdo de várias páginas da Web.
- Passe o mouse e clique no ícone de informações: Ao ver um anúncio da MGID, passe o mouse sobre o pequeno ícone (i) localizado no canto superior direito do anúncio. Ao clicar nesse ícone, você terá acesso a informações detalhadas sobre o anúncio.
Dessa forma, você saberá quem está pagando pelo anúncio e em nome de quem ele é exibido. Essa transparência garante que você conheça as origens do conteúdo do anúncio.
O que Vem a Seguir?
Temos o compromisso de monitorar e aperfeiçoar continuamente nossas medidas de conformidade com a DSA para nos mantermos à frente das regulamentações em evolução e das expectativas dos usuários. Esse esforço contínuo garante que a MGID continue sendo um ecossistema de publicidade confiável e transparente, capacitando os usuários e contribuindo para um ambiente on-line mais saudável.
Ao priorizar a privacidade do usuário e a proteção de dados, a MGID está liderando o caminho para a criação de um cenário de publicidade digital mais responsável e centrado no usuário.