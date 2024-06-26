A MGID, plataforma global de publicidade, lançou hoje uma solução inovadora que avalia a campanha no seu pré-lançamento, desenvolvida em colaboração com o parceiro estratégico Memorable — líder em soluções de análises criativas com IA.

Hospedado na plataforma da MGID, o novo recurso de previsão de performance usará o modelo de inteligência artificial (IA) da Memorable para estimar o impacto do criativo, de acordo com as configurações da campanha e o design do anúncio. Ao fornecer uma compreensão granular da provável eficácia da campanha, a solução facilitará a maximização dos resultados de desempenho e a minimização dos gastos para os anunciantes.

O lançamento faz parte da missão contínua da MGID de ajudar as marcas a manter uma forte vantagem competitiva por meio de publicidade nativa de forma atraente e eficiente. Após o recente desenvolvimento da solução de criação de imagens com IA generativa, que já está disponível na plataforma, este novo investimento em recursos preditivos facilitará a análise simplificada de anúncios com o uso da tecnologia para determinar quais peças devem ser veiculadas e como as alterações de texto e título afetarão o desempenho da campanha, positiva ou negativamente.

Com base no histórico de dados da vasta rede de anúncios da MGID, as avaliações vão considerar instantaneamente centenas de parâmetros, inclusive a composição do criativo, o público-alvo, a localização geográfica e o tipo de dispositivo, para prever a performance do anúncio, com precisão de mais de 90%, e classificá-la em uma das seguintes categorias: ruim, médio, bom ou excelente. Com a execução dessa análise abrangente durante o pré-lançamento, os anunciantes poderão identificar proativamente seus melhores conceitos criativos, implementar a otimização orientada por insights e testar novamente as mensagens usando dados que são atualizados dinamicamente.

"Esse novo acréscimo aos nossos recursos de publicidade digital reforça o foco da MGID em atender constantemente às necessidades de evolução dos clientes", comenta Fernanda Acacio, CEO da MGID no Brasil.

"Como as ferramentas de IA passaram a desempenhar um papel essencial na produção de anúncios, ficou cada vez mais claro que são necessários testes mais dimensionáveis, inteligentes e precisos para garantir que os ganhos de eficiência sejam sustentados em todos os estágios, com uma avaliação rápida que permita aos anunciantes filtrar, de forma preventiva, os anúncios mais eficazes e os ineficazes antes do lançamento da campanha. Após um desenvolvimento intenso com a Memorable, estamos orgulhosos desse resultado conjunto e esperamos uma expansão da parceria."