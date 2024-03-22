No mundo em constante mudança da saúde e da beleza, onde as tendências mudam como os ventos e as preferências dos consumidores mudam num piscar de olhos, é imperativo manter-se à frente da curva para criar anúncios verdadeiramente inovadores e de alta qualidade. Quanto maior for a qualidade, mais cativante e envolvente é o anúncio, o que leva a uma melhor memória da marca e retenção da mensagem.

Além disso, anúncios bem elaborados refletem positivamente a marca, melhorando a sua reputação e credibilidade aos olhos dos consumidores. Na MGID, nos eforçamos para garantir que os nossos anúncios se destaquem, atraiam mais clientes e impulsionam as vendas, trabalhando constantemente para melhorar a qualidade dos nossos visuais e textos publicitários.

Por esse motivo, estamos desenvolvendo uma base de conhecimento para prompts inovadores de texto para imagem. Essa base de conhecimento o ajudará a não voltar aos mesmos conceitos antigos repetidamente, permitindo que você adote totalmente o que há de mais novo e empolgante no mundo da saúde e da beleza. Porque, embora os métodos tradicionais possam ter servido bem no passado, na era digital de hoje, onde a inovação reina absoluta, adotar novas abordagens é a chave para o sucesso.

Abraçando o desconhecido

Há um ditado que proclama: "tudo o que pode ser inventado já foi inventado". Mas nós discordamos. Se você perdeu a linha de raciocínio ou não sabe para onde ir com sua abordagem criativa, procure a IA: ela pode gerar imagens realmente espetaculares e completamente novas. Abrace o desconhecido em seu prompt com a própria palavra.

Romã sobre a mesa, fundo rosa, foto realista extremamente detalhada

Os opostos se atraem

E se você pudesse misturar lava e água, gelo e chamas, gelatina e café? A combinação de imagens opostas em um único prompt geralmente resulta em algo sensacional, sem o estereótipo. Não perca a oportunidade de criar abordagens inovadoras com objetos aparentemente contrastantes.

Cubos de gelo quentes e corações em chamas na estrada. Estrada molhada depois da chuva. Tempo nublado

Está escorrendo?

Ao se armar com esse verbo poderoso, você pode criar as imagens mais dinâmicas de todos os tempos. Líquido rosa cremoso oozing do coco? Mel roxo saindo das mãos de uma mulher? Óleo verde neon escorrendo de uma garrafa? Essa única palavra faz com que substâncias líquidas e cremosas pareçam extremamente realistas e as imagens hipnotizantes:

Mel roxo escorrendo das mãos de uma mulher, que tem suas unhas pintadas de roxo

Que brilho é esse?

Ao incorporar a palavra "glow" (brilho) nos prompts de IA, você pode aumentar o impacto emocional do visual, tornando-o mais atraente e convidativo para os espectadores. Um espectador pode dar uma olhada em uma imagem com um copo de água limpa, mas quando essa água está brilhando, ela realmente muda o jogo.

Água laranja brilhando no copo, pedaços de laranjas flutuando na água

Oscilação-Oscilação

Quando não houver chance de fazer experiências com cores ou formas, reimagine os materiais de que o item é feito. Por exemplo, uma bolsa de mão feita de açúcar ou uma banheira de gelatina. Com a IA, você pode transformar o mundano em algo maravilhoso e de outro mundo.

Uma banheira de gelatina amarela e rosa em uma sala de luz branca

Textura é a chave

Adicione um pouco de loucura aos seus prompts para apimentar todo o conceito. E se os objetos do cotidiano pudessem se tornar fofos, sardentos ou até mesmo espinhentos? Essa é a nossa sugestão para brincar com a textura em sua próxima solicitação.

Um frasco de vidro com cubos peludos cobertos de espinhas

Conclusão

As categorias de saúde e beleza estão passando por uma evolução transformadora impulsionada pela inovação, tecnologia e mudanças nas expectativas e necessidades básicas dos consumidores. Abrace essas inovações e embarque em uma jornada de capacitação, autoexpressão e bem-estar holístico com a IA ao seu lado.

De fato, as estratégias criativas aprimoradas implementadas em nossa plataforma produziram resultados significativos na categoria Beleza e Saúde. Descobrimos um notável aumento de 1,6 vezes nas taxas de conversão médias, sem mencionar que isso foi alcançado em um período de tempo 1,5 vezes mais curto do que as rotações criativas tradicionais.

Na MGID, nós nos dedicamos a elevar seu jogo criativo a novos patamares, para que você sempre tenha a possibilidade de:

escolher entre uma infinidade de recursos visuais cativantes por meio de nossa biblioteca integrada da Getty Images;

aproveitar o poder da IA para gerar criativos atraentes que repercutam em seu público;

aprimorar e diversificar suas abordagens atuais com efeitos de IA para obter o máximo de impacto.

Você precisa de algo realmente exclusivo? Nosso Departamento de Criação está à sua disposição, oferecendo criativos sob medida gratuitamente. É hora de renovar suas estratégias e dar nova vida às suas campanhas. Vamos liberar todo o seu potencial criativo juntos!