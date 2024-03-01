A inteligência artificial melhorou imensamente desde que foi introduzida pela primeira vez no setor de marketing. No início, as ferramentas de IA para marketing se concentravam na automação de tarefas repetitivas, mas, atualmente, elas podem executar funções mais complicadas, como análise de dados e otimização de campanhas. As ferramentas de IA para marketing elevaram os padrões do setor, permitindo que os profissionais façam tudo mais rápido e melhor do que antes. Se você quiser acompanhar o ritmo, precisará de ferramentas de IA.

##Compreendendo a Necessidade de Ferramentas de IA para Marketing: o que é IA no Marketing?

A inteligência artificial no marketing é a mesma que em qualquer outro lugar. Ela é usada principalmente para automatizar, delegar e otimizar. Como o dinheiro é o combustível por trás dos anúncios, todas essas funções atraem os profissionais de marketing! Infelizmente, sua adoção no marketing ainda é muito limitada, pois muitos ainda têm dificuldade em saber como usá-la e integrá-la. No entanto, aqueles que veem o valor das ferramentas de IA para vendas e marketing as têm usado em uma ampla variedade de tarefas, como:

Automatização das interações com os clientes;

Personalização da jornada do cliente;

Automatização de processos.

Benefícios das ferramentas de IA para o marketing

Se você não está convencido da necessidade de ferramentas de IA no setor de marketing, esses benefícios podem fazê-lo mudar de ideia.

Processos otimizados: Com as ferramentas de IA certas para marketing, você pode fazer as coisas mais rapidamente.

Com as ferramentas de IA certas para marketing, você pode fazer as coisas mais rapidamente. Economia aprimorada: As ferramentas existentes já podem fazer muito, o que facilita a delegação de tarefas para a IA de baixo custo.

As ferramentas existentes já podem fazer muito, o que facilita a delegação de tarefas para a IA de baixo custo. Insights imparciais: As ferramentas de IA para marketing funcionam puramente com base em prompts, dados e aprendizado de máquina, o que as torna uma ferramenta confiável e imparcial.

À medida que os desenvolvedores criarem mais ferramentas, os benefícios também aumentarão!

Quais são as melhores ferramentas de IA para marketing?

Agora que você entende os benefícios que as ferramentas de IA podem oferecer, vamos considerar quais delas você deve usar. Suas opções são praticamente infinitas, portanto, pode ser difícil filtrar e encontrar as ferramentas de IA que funcionarão melhor para você. Ao selecionar o que deseja usar, você deve considerar os seguintes pontos.

Orçamento: Se você quiser manter seus custos o mais baixo possível, há ferramentas de IA gratuitas para marketing que você pode experimentar.

Se você quiser manter seus custos o mais baixo possível, há ferramentas de IA gratuitas para marketing que você pode experimentar. Necessidades: Identifique onde você precisa de ajuda e considere as ferramentas que têm os recursos de que você precisa.

Identifique onde você precisa de ajuda e considere as ferramentas que têm os recursos de que você precisa. Desejos: Faça uma lista de desejos de coisas que você espera que a IA possa fazer por você. Embora elas possam não ser sua prioridade, ainda assim é bom tê-las.

Considerando todos esses pontos, reunimos as melhores ferramentas disponíveis para qualquer empreendimento de marketing. Continue lendo para encontrar a que melhor se adapta a você.

Ferramentas de IA para marketing de conteúdo

O marketing de conteúdo é uma tarefa muito importante, pois mantém a marca viva. Por meio de textos e mídias publicados regularmente e direcionados ao seu público, é possível cultivar um relacionamento forte que facilita a conversão posteriormente. As ferramentas de marketing digital com IA podem fazer muito para facilitar a criação de conteúdo relevante e envolvente. Há várias tarefas envolvidas no marketing de conteúdo, inclusive a redação de textos, a otimização do conteúdo para pesquisa e a criação de imagens e vídeos. Para ajudá-lo com pelo menos uma (ou mais) dessas tarefas, recomendamos estas ferramentas de IA para marketing.

OpenAI GPT

Preço: Gratuito a US$ 25 por mês

OpenAI GPT é uma ferramenta incrível se você ocasionalmente ficar sem ideias. O que faz dessa uma de nossas ferramentas de IA favoritas para marketing é sua simplicidade - é como o Google, mas mais organizado! Tudo o que você precisa fazer é digitar uma mensagem e esperar alguns segundos para ver a resposta. Quanto mais específico você for, melhor! Se você está sempre precisando de sugestões, considere essa ferramenta de IA indispensável para o marketing. A versão gratuita usa o modelo GPT-3.5, enquanto a versão paga, que varia de US$ 20 a US$ 25 por mês, usa o GPT-4. Ela também vem com ferramentas OpenAI adicionais, como DALL-E, análise avançada de dados e muito mais.

Grammarly

Preço: Gratuito a US$ 15 por mês

O Grammarly é talvez uma das ferramentas de IA mais populares para marketing. Se você não quiser perder nenhum erro gramatical em suas comunicações on-line, uma rápida revisão do seu texto com o Grammarly o ajudará a evitá-los. Então, como isso acabou em nossa lista de ferramentas de IA favoritas para marketing? Porque ela suporta a geração de texto com IA! A partir de 100 prompts por mês para os membros gratuitos, mas o valor aumenta para os assinantes pagantes. Além disso, o Grammarly facilita o gerenciamento de conteúdo com recursos de assinatura comercial, como um guia de estilo e tons de marca. Portanto, quer você esteja trabalhando sozinho ou liderando uma equipe, esse serviço é uma das ferramentas de IA mais econômicas para marketing.

MarketMuse

Preço: US$ 149 a US$ 399 por mês, com uma avaliação gratuita de 7 dias, além de complementos para o plano Team

Os profissionais de marketing de conteúdo que desejam limitar o número de ferramentas de IA para marketing que usam vão adorar o MarketMuse. Ele oferece suporte aos usuários com várias funções que geralmente são executadas por ferramentas separadas, como:

Análise da concorrência;

Pesquisa de palavras-chave;

Geração de conteúdo de IA;

Recomendações de links;

Rastreamento de tópicos gerenciados.

O que torna essa uma das nossas ferramentas de IA favoritas para marketing é o fato de ela ser funcional em qualquer nível. Não importa se você é um blogueiro que publica conteúdo algumas vezes por mês ou uma grande agência que gerencia uma grande equipe, a MarketMuse pode atender às suas necessidades. Ela oferece uma avaliação gratuita, mas uma demonstração ao vivo também está disponível.

Ferramentas de IA para Marketing por e-mail

O marketing por e-mail é uma forma relativamente barata de se comunicar com seu público. Com apenas uma lista de e-mails, você pode enviar uma mensagem aos seus destinatários sempre que quiser! Com as ferramentas de IA para marketing, você também pode executar várias tarefas, como:

Segmentação de listas de e-mail;

Melhorar a capacidade de entrega de e-mails;

Personalizar individualmente os e-mails com base nos dados.

Há muito mais que as ferramentas de IA para marketing podem fazer! Nas subseções a seguir, discutiremos o que mais elas podem fazer para tornar suas campanhas de marketing por e-mail mais eficazes.

Mailchimp

Preço: US$ 13 a US$ 50 por mês mais planos personalizados

Mailchimp era a empresa de e-mail para os primeiros usuários do marketing por e-mail. Mas você sabia que, desde que começou a atender aos clientes, ela se tornou essencialmente uma plataforma de marketing com IA? Além de ajudar você a enviar e-mails em massa, o Mailchimp também pode:

Gerar um e-mail do zero;

Obtenha arte que você pode usar em seus e-mails;

Automatizar processos, como disparar e-mails e campanhas de gotejamento;

Enviar e-mails com base no comportamento do cliente.

Se você estiver procurando várias ferramentas de IA para o marketing reunidas em um único pacote, o Mailchimp é uma plataforma confiável que continua a se expandir com base nas tendências atuais do setor.

Seventh Sense

Preço: $80 a $450 por mês

Se você já usa o Hubspot ou o Marketo, o Seventh Sense é uma das melhores ferramentas de IA para marketing que pode ser usada em combinação com esses serviços. Sem a IA, você normalmente basearia os horários de envio em informações do perfil do cliente, como localização e determinados comportamentos. No entanto, essa não é uma solução abrangente, pois os comportamentos individuais (mesmo aqueles que pertencem à mesma demografia) podem variar significativamente. Com o Seventh Sense, você pode fazer uma coisa muito importante: enviar seu e-mail para assinantes individuais com base no momento em que eles têm maior probabilidade de abri-lo. Com uma das mais poderosas ferramentas de IA para marketing, seu e-mail será visto em vez de ficar enterrado em uma caixa de entrada.

SendGrid

Preço: Varia de US$ 15 a US$ 89,95 por mês, mais tarifas personalizadas

A capacidade de entrega é um problema constante para os profissionais de marketing por e-mail porque uma mensagem nunca poderá ser convertida se não chegar à caixa de entrada. É por isso que o SendGrid é uma de nossas ferramentas de IA favoritas para marketing por e-mail. Ele executa uma série de tarefas que ajudam a melhorar o resultado de sua campanha de e-mail. Entre elas estão:

Testes de divisão e insights;

Segmentação;

Automação de gotejamento baseada em gatilhos.

As funções e os recursos dependem do plano que você adquirir. Mas, mesmo com a versão gratuita, é uma das ferramentas de IA mais eficazes para marketing.

Ferramentas de IA para Chat e Mensagens

Com a Internet tornando a comunicação mais fácil do que nunca, as expectativas em relação à sua acessibilidade aumentaram. Portanto, hoje, o atendimento ao cliente e a interação com o cliente se tornaram ainda mais importantes para o marketing. E aqui, as ferramentas de IA para marketing vêm em socorro! Ao escolher a ferramenta a ser usada, considere estes fatores:

Facilidade de integração;

Recursos disponíveis;

Recursos de personalização;

Estrutura de preços;

Compatibilidade de plataforma.

Não se preocupe: fizemos a lição de casa para você! Depois de analisar várias ferramentas de IA para marketing, decidimos que estas são as principais opções atuais.

Chatrace

Preço: Gratuito a US$ 159 por mês para 30.000 contatos

Você está usando algum desses canais para se comunicar com seus clientes?

SMS

Google Chat

Instagram

WhatsApp

Facebook Messenger

Telegram

Viber

Se for o caso, o Chatrace é uma das melhores ferramentas de IA para marketing que podemos recomendar! Com essa ferramenta, você pode fechar leads e até mesmo fazer upsell para eles - tudo isso sem um agente real!

O que lhe dá uma vantagem em relação a outras ferramentas de IA para marketing são seus recursos de integração, conectando perfeitamente todos os seus ativos para converter leads em vendas. Além disso, você pode começar gratuitamente se tiver menos de 100 contatos. Outras ferramentas de IA para marketing terão dificuldade para superar isso!

Dialogflow

Preço: Disponível sob consulta

O Dialogflow é uma plataforma de PNL que pode ajudá-lo a injetar personalidade e personalização na interação da sua marca com os clientes. Então, o que faz dessa uma das nossas principais ferramentas de IA para marketing? Ela lhe dá o poder de desenvolver agentes que podem ser usados para chatbots ou assistentes virtuais. E se você estiver preocupado com a confiabilidade de tais ferramentas de IA, pode ter certeza de que o Dialogflow é confiável, pois ele é suportado e vendido pelo próprio Google! Além disso, todos os agentes que você criar podem ser implantados onde quer que você tenha uma presença digital.

ChatBot.com

Preço: US$ 52 a US$ 424 por mês, além de solicitações personalizadas

Está procurando ferramentas de IA fáceis de usar para marketing? Você pode usar o ChatBot com confiança, mesmo que não tenha nenhuma habilidade de programação! Já existem modelos pré-criados que você pode testar para o seu assistente gerado por IA, mas você ainda tem a opção de criar um do zero. Os recursos da ChatBot Academy tornarão isso muito fácil! Como todas as excelentes ferramentas de IA para marketing, ela pode ser facilmente integrada em diferentes canais. Esta pode ser usada em sites, no Slack, no LiveChat e no Facebook Messenger.

Ferramentas de IA para otimização e personalização de marketing

Como você faz para que alguém o ouça? Falando a língua dela, é claro! A base de toda campanha de marketing bem-sucedida é a personalização e a otimização, e com as ferramentas de IA para marketing, você terá toda a ajuda de que precisa! Ao avaliar suas opções, você deve observar:

Recursos de extração e processamento de dados;

Recursos relacionados a análises e percepções;

Recursos de automação baseados em dados em tempo real.

As ferramentas de pesquisa de mercado com IA podem realmente fazer a diferença aqui! Mas em nossa busca por nossas três ferramentas favoritas, consideramos apenas aquelas com funções de otimização e personalização.

Optimizely

Preço: Disponível sob consulta

A Optimizely é uma ferramenta que se orgulha de ter todas as ferramentas de IA para marketing de que você precisa. Como parte do ciclo de vida do marketing, você pode experimentar e testar para obter os melhores resultados para sua campanha! Usando todas as suas ferramentas de IA disponíveis para marketing, você pode:

Identificar públicos granulares;

Segmentar com base em dados em tempo real;

Gerencie facilmente todos os aspectos de personalização da campanha.

A melhor parte? Essas ferramentas de IA para pesquisa de mercado são criadas para colaboração, o que as torna fáceis de integrar aos processos de trabalho existentes.

Dynamic Yield

Preço: Disponível sob consulta

Com sua capacidade de levar a personalização para o próximo nível, a Dynamic Yield se coloca com confiança à frente de outras ferramentas de IA para marketing. Essa ferramenta é voltada para empresas que desejam oferecer uma experiência hiperpersonalizada a seus clientes. A Dynamic Yield monitora o comportamento do visitante, fornece modelos para customização e personalização e muito mais! Os usuários classificaram consistentemente esse serviço como uma das melhores ferramentas de IA para marketing, portanto, suas chances de ter uma experiência igualmente incrível são altas!

Personalização do Marketing Cloud pela Salesforce

Preço: $300.000 por ano (Plano Premium)

O Marketing Cloud Personalization pode ser uma das ferramentas de IA mais caras para o marketing, mas é, sem dúvida, uma das mais poderosas. Ela usa dados do perfil do cliente, bem como de suas atividades, para criar uma experiência realmente personalizada. Diferentemente das ferramentas de IA de pesquisa de mercado comuns, ela se baseia exclusivamente nos dados da empresa. Com isso, você pode:

Aprimore a experiência geral do cliente;

Envolver o público-alvo com acionamentos em tempo real;

Criar melhores segmentações.

Ferramentas de IA para análise e previsão de tendências de marketing

Você precisa saber qual é o seu próximo passo se quiser ficar à frente da concorrência. As ferramentas de IA para marketing o ajudarão:

Fornecer insights que você pode ter perdido;

Garantir a objetividade no processo de tomada de decisão;

Oferecer opções para sua próxima ação.

Sua capacidade de identificar padrões e tendências e tomar decisões com base neles é limitada pelo tempo. Ter ferramentas avançadas de IA para marketing garante que você possa ficar facilmente por dentro das tendências emergentes e reajustar suas estratégias conforme necessário.

Talkwalker

Preço: Disponível sob consulta

Como profissional de marketing, você precisa estar por dentro de tudo para poder agir. E com o Talkwalker, isso se torna infinitamente mais fácil. Esse serviço é composto de muitas ferramentas integradas de IA para marketing, incluindo:

Modelos analíticos personalizados;

Reconhecimento de imagens para encontrar menções ocultas de marcas;

Análise de sentimento.

Com as ferramentas de IA para marketing, você descobre o que está acontecendo no momento em que acontece e pode ajustar suas estratégias de acordo. Isso também permite que você seja um criador de tendências em vez de um seguidor!

Obviously.ai

Preço: Gratuito (para estudantes e organizações sem fins lucrativos) a US$ 999 por mês

Se você estiver procurando ferramentas gratuitas de IA para marketing, não se esqueça de conferir o Obviously.ai. Esse software é capaz de fornecer insights valiosos com base em modelos e previsões de IA. Se você tiver muitos dados e não tiver certeza de como entendê-los, o Obviously.ai pode ser de grande ajuda. Mesmo que não seja especificamente uma ferramenta de IA para marketing, os insights que você pode obter ainda serão muito úteis em seu processo de tomada de decisões de marketing.

Taskade

Preço: Gratuito (plano pessoal) a US$ 19 (plano empresarial) por mês

O Taskade é uma combinação de ferramentas de IA para marketing projetadas para ajudá-lo a vencer! Entre os vários recursos do Taskade, o mais poderoso é o Gerador de Análise de Tendências de Marketing com IA, que pode:

Aumente a eficiência da análise;

Eliminar o erro humano em todos os processos;

Usar dados históricos para prever tendências.



A Taskade conta com várias outras ferramentas de IA para marketing, fazendo com que cada parte do processo de marketing seja rápida e tranquila.

Outras ferramentas de IA para marketing

Existem muitas outras ferramentas que você pode usar! Assim como as que discutimos, geralmente há opções gratuitas e pagas. É claro que os serviços serão diferentes. Se você estiver procurando as melhores ferramentas de marketing com IA para usuários de pequenas empresas que estão envolvidos em diferentes formas de marketing, recomendamos os seguintes serviços.

Ferramentas de IA para pesquisa de influenciadores: Upfluence, Brandwatch Influencer Marketing Software, Indahash

Upfluence, Brandwatch Influencer Marketing Software, Indahash Ferramentas de IA para marketing e gerenciamento de mídia social: Sprout Social, ContentStudio, Vista Social

Sprout Social, ContentStudio, Vista Social Ferramentas de IA para automação de vendas: Gong's Sales Enablement Software, Hippo Video, Zoho's Zia

Revelando uma das melhores ferramentas de IA para marketing digital da atualidade: Arsenal de marketing com IA de última geração da MGID

Na MGID, implementamos ativamente a IA em nossa plataforma para manter nossa rede de editores e anunciantes satisfeitos! Nossas ferramentas de IA para marketing ajudam a acelerar o processo de criação de campanhas para que você possa implementar a publicidade nativa o mais rápido possível. Desde o desenvolvimento do recurso de criação de imagens com IA, implementamos essas novas ferramentas de IA para marketing.

IA geradora de texto para imagem: Crie visuais cativantes e dê vida a conceitos com nossa série de opções de personalização.

Crie visuais cativantes e dê vida a conceitos com nossa série de opções de personalização. IA geradora de imagem para imagem : adicione elementos a uma imagem existente para criar resultados ainda mais impressionantes visualmente usando prompts de texto.

: adicione elementos a uma imagem existente para criar resultados ainda mais impressionantes visualmente usando prompts de texto. IA geradora de títulos e descrições de anúncios: gere textos de anúncios que chamarão a atenção e levarão os usuários ao seu conteúdo.

Perguntas frequentes sobre ferramentas de IA para marketing

Quais são as ferramentas de IA para marketing?

Essas são ferramentas que usam inteligência artificial para beneficiar os profissionais de marketing. Já existem muitos serviços que podem realizar várias tarefas para tornar o marketing mais fácil, mais rápido e mais eficaz.

Que tipos de tarefas as ferramentas de IA podem automatizar no marketing?

Praticamente todas elas! Aqui estão apenas algumas das muitas coisas que as ferramentas de IA podem fazer:

Pesquisa;

Análise de dados;

Comunicação com o cliente;

Automação de diferentes tarefas de marketing;

Otimização de campanhas.

Como as ferramentas de marketing com IA beneficiam os profissionais de marketing?

As ferramentas de IA podem trabalhar de uma forma que os humanos não são capazes, o que permite que você aproveite os seguintes benefícios:

Obtenha insights com base em dados 100% precisos processados por ferramentas de IA de marketing;

Realizar tarefas mais rapidamente;

Concentre-se em decisões mais importantes;

Gerar insights e textos para ajudar na criação de conteúdo;

Reduzir o trabalho humano necessário para alcançar resultados incríveis nas campanhas.

As ferramentas de IA para marketing são adequadas para empresas de todos os tamanhos?

Sem dúvida! Existem ferramentas que se adaptam a todas as necessidades e orçamentos, garantindo que você possa tirar o máximo proveito da tecnologia de inteligência artificial existente.

Como as ferramentas de IA para marketing garantem a privacidade e a segurança dos dados?

As ferramentas de IA não estão isentas das regulamentações existentes. Portanto, qualquer regulamentação de privacidade e segurança de dados em seu país também se aplicará às ferramentas de IA para marketing. Portanto, uma boa ferramenta terá medidas de proteção incorporadas, como criptografia de dados e anonimização, para garantir a segurança do cliente.

Quais são algumas ferramentas de IA populares para marketing?

ChatBot.com, OpenAI GPT e Grammarly oferecem muitas funções em vários nichos.

Como os profissionais podem integrar ferramentas de IA para marketing em suas estratégias existentes?

Para identificar como a inteligência artificial pode beneficiá-lo, sugerimos esta abordagem em duas vertentes.

Automatizar: Tarefas repetitivas podem ser realizadas por meio da automação de marketing com IA.

Tarefas repetitivas podem ser realizadas por meio da automação de marketing com IA. Delegar: Pergunte a si mesmo: como é o funcionário perfeito para você? Liste as tarefas que você deseja que ele seja capaz de realizar e encontre ferramentas que atendam a essas necessidades.

Ferramentas de IA para marketing: Revolucionando e aprimorando as estratégias de marketing como as conhecemos

A inteligência artificial ultrapassou os limites do que um computador pode fazer. As ferramentas de IA para marketing que discutimos hoje são apenas uma prova adicional dessa premissa. Os profissionais de marketing sempre tentarão melhorar os processos e os resultados que obtêm de suas campanhas. Portanto, espere que o uso de software e ferramentas de marketing com IA se torne ainda mais comum.

Na MGID, usamos a inteligência artificial na publicidade nativa para combinar melhor os anúncios com o conteúdo relevante e melhorar o resultado para anunciantes e editores. Aproveite esse benefício ao registrar-se na plataforma MGID. Além disso, tenha acesso às nossas ferramentas de IA mais avançadas, a um gerente pessoal e a um departamento de criação.