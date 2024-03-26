Apresentamos a mais recente inovação da MGID: rastreamento automatizado por meio da integração do Webhook. Em nossos esforços contínuos para aprimorar os recursos de nossa plataforma, integramos Webhooks como um novo método de rastreamento automatizado. Esse avanço é crucial para os anunciantes que buscam atualizações em tempo real, processos simplificados e entrega confiável de notificações. Vamos nos aprofundar no motivo pelo qual essa integração marca um avanço significativo em nosso compromisso de fornecer soluções de publicidade de primeira linha.

O que é um Webhook?

Um webhook é um meio de comunicação entre aplicativos da Web, fornecendo notificações ou atualizações instantâneas a outros aplicativos quando determinados eventos acontecem. Em vez de verificar repetidamente, os aplicativos podem conversar diretamente e agir conforme necessário. É útil para receber alertas de pagamento, vincular-se à mídia social, automatizar tarefas e compartilhar dados entre aplicativos.

Qual é a Diferença entre um Webhook e um Postback?

Um webhook é como uma mensagem que um envia a outro aplicativo quando algo acontece. Ele vai do aplicativo emissor diretamente para o aplicativo receptor.

Um postback é uma solicitação iniciada pelo cliente, processada pelo servidor, que em seguida, retorna uma resposta ao cliente. É frequentemente usado para comunicação entre um cliente e um servidor.

Como os Webhooks Funcionam?

Os webhooks funcionam permitindo que um aplicativo envie notificações automáticas ou retornos de chamada para outro aplicativo em tempo real. Digamos que você esteja executando uma campanha de publicidade digital para o seu produto e queira acompanhar as conversões em tempo real. Você pode configurar um webhook para receber notificações sempre que ocorrer uma conversão em seu site.

Rastreamento de conversão: Depois que um usuário clica em seu anúncio e conclui uma ação desejada em seu site, como fazer uma compra ou se inscrever em um boletim informativo, um evento de conversão é acionado.

Depois que um usuário clica em seu anúncio e conclui uma ação desejada em seu site, como fazer uma compra ou se inscrever em um boletim informativo, um evento de conversão é acionado. Configuração do webhook: Você configura seu site para enviar uma notificação de webhook a MGID Ads sempre que ocorrer uma conversão. O webhook inclui detalhes sobre a conversão, como a ID do clique.

Você configura seu site para enviar uma notificação de webhook a MGID Ads sempre que ocorrer uma conversão. O webhook inclui detalhes sobre a conversão, como a ID do clique. Atualizações em tempo real: Quando um evento de conversão ocorre em um site, o servidor do site aciona o webhook enviando uma solicitação HTTP para um endpoint designado fornecido pela MGID para notificar a MGID sobre o evento de conversão. Esse ponto de extremidade pode ser uma URL configurada para receber notificações de webhook.

Quando um evento de conversão ocorre em um site, o servidor do site aciona o webhook enviando uma solicitação HTTP para um endpoint designado fornecido pela MGID para notificar a MGID sobre o evento de conversão. Esse ponto de extremidade pode ser uma URL configurada para receber notificações de webhook. Otimização: Munido de dados de conversão em tempo real, você pode avaliar rapidamente a eficácia de suas campanhas publicitárias e fazer ajustes conforme necessário para maximizar o ROI e atingir suas metas de publicidade.

Benefícios do Uso de Webhooks

Veja alguns dos principais benefícios:

Atualizações em tempo real: Os webhooks fornecem notificações instantâneas ao seu aplicativo quando ocorrem eventos significativos, garantindo que seu sistema permaneça atualizado e responsivo. Isso significa que recebemos dados de conversão prontamente, o que permite a análise e a tomada de decisões em tempo hábil.

Os webhooks fornecem notificações instantâneas ao seu aplicativo quando ocorrem eventos significativos, garantindo que seu sistema permaneça atualizado e responsivo. Isso significa que recebemos dados de conversão prontamente, o que permite a análise e a tomada de decisões em tempo hábil. Opções aprimoradas de rastreamento: Além do rastreamento tradicional de postback, os webhooks oferecem um método alternativo de integração com sistemas que talvez não sejam compatíveis com a funcionalidade de postback. Ao aproveitar os webhooks, os anunciantes têm acesso a uma gama mais ampla de soluções de rastreamento, aumentando a flexibilidade e a compatibilidade.

Além do rastreamento tradicional de postback, os webhooks oferecem um método alternativo de integração com sistemas que talvez não sejam compatíveis com a funcionalidade de postback. Ao aproveitar os webhooks, os anunciantes têm acesso a uma gama mais ampla de soluções de rastreamento, aumentando a flexibilidade e a compatibilidade. Integração perfeita: A integração do MGID Ads com webhooks garante uma comunicação tranquila e sem complicações entre diferentes plataformas e sistemas. Essa integração perfeita simplifica os processos e reduz a complexidade do gerenciamento de campanhas publicitárias.

A integração do MGID Ads com webhooks garante uma comunicação tranquila e sem complicações entre diferentes plataformas e sistemas. Essa integração perfeita simplifica os processos e reduz a complexidade do gerenciamento de campanhas publicitárias. Entrega confiável: Os webhooks garantem a entrega confiável de notificações, mesmo em caso de interrupções na rede ou no servidor. Isso garante que eventos críticos, como conversões, sejam sempre capturados e processados, minimizando o risco de perda de dados ou de oportunidades perdidas.

Integrações disponíveis com a MGID via Webhooks

Nossas integrações disponíveis:

Você já pode configurar o rastreamento com essas plataformas por meio de webhooks, mas é um processo manual no momento. No entanto, nossa versão mais recente automatizará esse processo: agora o Webhook é um método de rastreamento separado visível na interface para aqueles que precisam dele.

Além disso, a MGID adiciona plataformas com base na demanda do cliente. Se você sabe que sua ferramenta externa suporta o envio de webhook, você pode facilmente pedir ao seu gerente da MGID para adicioná-la à lista de plataformas para configuração de rastreamento.

Como Configurar e Utilizar Webhooks na Interface do MGID Ads

1 Ao criar uma campanha na interface do MGID Ads, navegue até a etapa Rastreamento de conversões. Na seção Configurações de rastreamento, escolha a opção Webhook.

2 Na lista suspensa de plataformas de terceiros, selecione a plataforma com a qual você deseja se integrar para rastreamento de webhook.

3 Se a MGID suportar a integração nativa com a plataforma selecionada, você verá uma mensagem correspondente.

4 Após definir as configurações do webhook e selecionar as metas de conversão desejadas, copie o link do webhook fornecido pelo MGID Ads, no canto direito da tela. Observe que as configurações de click id no bloco de tags de rastreamento são totalmente automatizadas com base na plataforma selecionada.

5 Cole o link do endpoint copiado na página de definições ou de configuração de plataforma selecionada para estabelecer a conexão do webhook. Repita esse processo para cada meta de conversão, se necessário.

Se você encontrar qualquer dificuldade ou precisar de assistência durante o processo de configuração, nossa equipe está aqui para ajudar. Basta entrar em contato conosco e forneceremos a orientação e o suporte de que você precisa para garantir uma integração tranquila.

Além disso, lembre-se de que estamos constantemente expandindo nossos recursos e estamos ansiosos para adicionar mais plataformas que ofereçam suporte ao rastreamento por webhook, mediante solicitação. Portanto, se houver uma plataforma específica com a qual você gostaria de se integrar, não hesite em entrar em contato conosco. Seus comentários e solicitações são inestimáveis para nós, e faremos o possível para atender às suas necessidades.