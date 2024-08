À medida que o verão chega ao fim (no hemisfério norte), uma nova estação se aproxima, sinalizando aos alunos para guardarem suas toalhas de praia e chapéus de sol e pegarem suas mochilas escolares há muito esquecidas. É a estação dos cadernos novos, das mentes ansiosas e da promessa de novos começos. Para os anunciantes, é também um período crucial conhecido como volta às aulas – um momento em que campanhas estratégicas podem captar a atenção tanto dos alunos como dos pais que se preparam para o próximo ano académico.

Neste artigo, falaremos sobre o que está acontecendo no mercado de volta às aulas este ano, quais são as tendências de compra e quais abordagens são melhores a serem seguidas na hora de elaborar criativos para campanhas publicitárias de volta às aulas.

Quando É a Temporada De Volta Às Aulas?

A temporada de volta às aulas normalmente vai do final do verão ao início do outono, com o momento exato variando dependendo da região e da instituição educacional. Em muitos países, começa em julho ou agosto e continua até setembro. Este período coincide com a reabertura de escolas e faculdades após as férias, tornando-se uma excelente oportunidade para os anunciantes envolverem estudantes, pais e educadores.

Quem é o Principal Público da Publicidade de Volta às Aulas?

O principal público da publicidade de volta às aulas inclui alunos de todas as idades, pais e educadores. Os alunos estão se preparando para um novo ano letivo, os pais estão tomando decisões de compra de material escolar e roupas e os educadores estão preparando suas salas de aula. Este público diversificado busca produtos e serviços que atendam à educação, ao aprendizado, à organização e ao crescimento pessoal, tornando a publicidade de volta às aulas uma oportunidade fundamental para as marcas se conectarem com uma ampla gama de consumidores.

Volta às Aulas 2023: Breve Visão Geral

Vejamos alguns números. Em 2023, os clientes dos EUA planejavam gastar em média US$ 95,03 em material escolar para admissão em faculdades. Ao mesmo tempo, com base em dados da Business Wire, o custo total do material escolar de volta às aulas nos EUA aumentará de US$ 13,14 bilhões em 2022 para US$ 16,88 bilhões em 2027, crescendo a um CAGR de 5,14%. Então o que acontece, está tudo tão perfeito e o mercado só vai crescer? Não exatamente.

A taxa geral de crescimento das vendas de volta às aulas está longe do acentuado aumento de 13,2% que vimos em 2021 – principalmente devido ao retorno à educação presencial. Esse retorno forçou os pais e responsáveis ​​​​a comprar novos uniformes e roupas diferentes para alunos do ensino fundamental e médio e estudantes universitários para realizar dois anos de compras relacionadas ao dormitório. Depois, em 2022, o crescimento de 5,5% observado deveu-se principalmente à inflação.

Fato importante: duas previsões diferentes de volta às aulas da National Retail Federation e da Deloitte, baseadas em pesquisas com consumidores, oferecem perspectivas completamente diferentes sobre a temporada atual:

De acordo com a previsão da Federação Nacional de Varejo, os gastos com alunos do ensino fundamental e médio aumentarão 10,8%, para US$ 41 bilhões, enquanto os gastos com estudantes universitários aumentarão 27,0%, para US$ 94 bilhões.

A previsão da Deloitte sugere que os gastos com ensino fundamental e médio cairão 9,3%, para US$ 31,2 bilhão.

A diferença substancial nas projeções de crescimento pode ser atribuída à ampla gama de expectativas para aquisições relacionadas com tecnologia. A perspectiva optimista da NRF é alimentada pela antecipação de um crescimento robusto impulsionado por compras significativas de eletrônicos, com 69% dos inquiridos a expressarem a sua intenção de comprar artigos eletrônicos ou acessórios relacionados a computadores este ano. Em contrapartida, a Deloitte mantém uma perspetiva contrária, prevendo uma queda de 12,8% nas despesas relacionadas com tecnologia.

Compras de Volta às Aulas: Festa dos Pais

Entre os itens essenciais da volta às aulas, frequentemente adquiridos pelos pais estão roupas, acessórios e material escolar, como livros, canetas e mochilas. Curiosamente, este ano, um foco significativo foi em eletrônicos: Os pais americanos previram gastar quase US$ 300 em média em equipamentos de informática.

Muitos compradores da volta às aulas também optaram por kits de suprimentos pré-configurados oferecidos pelas escolas, muitas vezes devido a sua natureza econômica e conveniente. No entanto, um em cada cinco pais comprou-os para apoiar uma associação de pais e professores ou outras instituições de caridade locais.

Compras de Volta às Aulas: Festa dos Estudantes

Embora os pais normalmente cuidem da aquisição de material escolar para seus filhos durante a temporada de volta às aulas, há uma tendência notável de pré-adolescentes e adolescentes nos Estados Unidos também usarem seus próprios fundos para essas compras. Especificamente, em 2021, os pré-adolescentes gastaram em média US$ 40, enquanto os adolescentes pagaram US$ 45 do próprio bolso por itens escolares.

Mesmo quando os próprios alunos não estão fazendo as compras, suas preferências impactam significativamente as decisões dos pais ou responsáveis. No caso de roupas e acessórios, por exemplo, aproximadamente quatro em cada cinco pais mencionaram que os desejos dos filhos influenciaram de moderada a forte as escolhas finais de compra.

Campanhas Publicitárias de Volta às Aulas: Dicas Comprovadas

Navegar no cenário movimentado das compras de volta às aulas exige mais do que apenas os produtos certos – exige uma abordagem estratégica e criativa para captar a atenção dos pais e dos alunos. Preparamos uma lista de dicas comprovadas destinadas a capacitá-lo a criar campanhas que não apenas tenham repercussão, mas também gerem resultados impactantes.

Início antecipado: Comece sua campanha de volta às aulas com bastante antecedência para chamar a atenção dos primeiros compradores e criar expectativa para a próxima temporada. Segmentação por público-alvo segmentada: adapte seus anúncios a diferentes faixas etárias e níveis educacionais para maximizar a relevância e o envolvimento. Promoções e descontos: Prepare ofertas especiais, descontos e pacotes de itens essenciais para a escola para atrair pais e alunos. Destacar tendências: apresente as últimas tendências da moda em roupas, acessórios e material escolar para atrair compradores preocupados com o estilo. Conteúdo interativo: incorpore elementos interativos, como questionários ou enquetes, para envolver seu público e tornar sua campanha memorável. Conteúdo gerado pelo usuário: incentive os clientes a compartilhar seus preparativos para a volta às aulas usando uma hashtag exclusiva, aumentando a visibilidade e a autenticidade da marca. Colaborações de influenciadores: Faça parceria com influenciadores relevantes que se identificam com seu público-alvo para ampliar o alcance e a credibilidade de sua campanha. Segmentação local: utilize a segmentação geográfica para alcançar compradores próximos às suas lojas físicas, oferecendo-lhes incentivos personalizados para visitação. Envolvimento pós-compra: Acompanhe os clientes pós-compra por meio de e-mails ou anúncios direcionados, apresentando produtos complementares ou incentivando avaliações. Conteúdo educacional: forneça conteúdo útil, como dicas de estudo, ideias de organização ou guias práticos para posicionar sua marca como um recurso educacional. Responsabilidade social: incorpore a responsabilidade social fazendo parcerias com organizações sem fins lucrativos ou apoiando iniciativas educacionais para atrair consumidores socialmente conscientes.

Muitas dessas dicas parecem familiares, mas ao ouvi-las, você pode diferenciar seus esforços de marketing de volta às aulas e posicionar sua marca para o sucesso nesta temporada dinâmica.

O Poder da Segmentação Contextual para Campanhas de Volta às Aulas

Deve ser dada especial atenção à segmentação contextual. É crucial para as campanhas de volta às aulas porque permite que os anunciantes alcancem seu público da maneira mais relevante e oportuna. A época de regresso às aulas é caracterizada por comportamentos, necessidades e interesses específicos do consumidor, tornando o contexto fundamental na elaboração de campanhas eficazes. Ao alinhar os anúncios com conteúdo relacionado à educação, material escolar e preparação acadêmica, os anunciantes podem envolver os usuários quando eles buscam ativamente informações sobre esses tópicos.

Por exemplo, um pai tende a ler artigos que oferecem orientação sobre como preparar seu filho para o primeiro dia escolar. Por meio da publicidade contextual, você pode posicionar seus anúncios de roupas, acessórios ou produtos de tecnologia para a volta às aulas nessas páginas. Essa abordagem garante que seus anúncios se conectem ao público-alvo quando eles estão abertos para receber informações.

Para sua informação: MGID tem sua própria solução de segmentação contextual chamada Inteligência Contextual. Ele permite que os anunciantes direcionem anúncios de maneira eficaz, sem o uso de cookies de terceiros. Além disso, esta tecnologia utiliza algoritmos proprietários de inteligência artificial para ler o conteúdo do material, bem como avaliar o contexto e o sentimento do artigo. O conteúdo é identificado e marcado de acordo com os padrões IAB Tech Lab Content Taxonomy 2.2. Os anunciantes aproveitam a solução MGID para alinhamento preciso dos anúncios com conteúdo relevante e melhor ROI por meio de segurança da marca e segmentação por sentimento.

Bônus: Como Tornar Irresistíveis Seus Criativos Publicitários de Volta às Aulas

Nosso departamento criativo é bem versado em como criar criativos para diversas campanhas publicitárias. Selecionamos as dicas mais valiosas que permitirão que seus criativos se destaquem no concorrido cenário publicitário de volta às aulas, cativando os espectadores e gerando engajamento que leva a conversões significativas.

#1. Capture emoções com imagens: incorpore imagens identificáveis ​​de pessoas, especialmente alunos e pais, para evocar emoções e estabelecer uma conexão com seu público-alvo.

#2. Mostre os benefícios: Destaque como seu produto ou serviço pode melhorar a experiência de volta às aulas para alunos e pais, enfatizando conveniência, preço acessível e qualidade.

#3. Forneça relevância: certifique-se de que a imagem e o título do seu anúncio estejam perfeitamente alinhados para transmitir uma mensagem coesa e clara que repercuta instantaneamente nos espectadores.

#4. Use cores vibrantes: Opte por cores vibrantes e energéticas que evoquem uma sensação de entusiasmo e positividade, alinhando-se com o recomeço do ano letivo.

#5. Destaque ofertas exclusivas: Promova ofertas exclusivas ou pacotes personalizados para a temporada de volta às aulas para atrair os espectadores com valor agregado.

#6. Crie urgência: integre frases como "oferta por tempo limitado" ou "promoção de volta às aulas" para estimular uma ação imediata e aumentar o engajamento.

#7. Seja conciso: Crie textos concisos e impactantes que transmitam sua mensagem de maneira eficaz em segundos, atendendo a períodos curtos de atenção.

Para sua informação: As tecnologias de IA avançaram em um ritmo furioso e não deixamos de tirar vantagem disso. Integração do MGID com OpenAI DALL·E 2 permite você pode gerar imagens a partir de prompts de texto. Esse recurso ajuda as marcas a criar visuais 100% exclusivos e imaginativos que têm uma taxa de cliques (CTR) 20% maior do que imagens de banco de imagens. E sim, é grátis.

Resumindo

À medida que a época de regresso às aulas emerge como um fenômeno de varejo significativo, a importância de campanhas publicitárias bem elaboradas não pode ser exagerada. Navegar neste cenário competitivo requer uma compreensão profunda dos comportamentos, preferências e tendências dos consumidores. Ao alinhar estrategicamente suas campanhas com as necessidades e desejos de alunos, pais e educadores, você pode criar conexões impactantes que ressoam muito depois de o sinal da escola tocar.

No final das contas, a volta às aulas não se trata apenas de preparar mais um ano letivo: trata-se de criar memórias, promover experiências de aprendizagem e construir relações duradouras. Ao embarcar em sua jornada publicitária de volta às aulas, lembre-se de que suas campanhas têm o potencial de influenciar e moldar esse momento transformador para inúmeras pessoas. Ao abraçar a inovação, a criatividade e uma compreensão profunda do seu público, você tem o poder de tornar esta temporada de volta às aulas a mais impactante de todas.