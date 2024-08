Os usuários da Internet podem parecer abertos a compartilhar uma parte significativa das suas vidas hoje, mas ainda valorizam a sua privacidade. Na verdade, 42% dos usuários dos EUA não consentem com o rastreamento de cookies quando têm a opção.

Mas como os cookies rastreiam você? Os sites geram textos – também conhecidos como cookies – que são armazenados no seu navegador para coletar informações como:

Localização

Preferências

Atividade de navegação

Tempo gasto no local

Outras informações pessoais

Os cookies são usados ​​há muito tempo e permitem que os anunciantes coletem dados sobre o comportamento do usuário de forma furtiva. No entanto, à medida que as preocupações com a privacidade aumentaram, deu lugar a uma nova alternativa centrada na privacidade: o rastreamento sem cookies.

O Oposto do Rastreamento Sem Cookies: O Que é Rastreamento Baseado em Cookies?

Depois de ter uma compreensão básica do que é um cookie, o rastreamento baseado em cookies não parece tão difícil de entender. Essencialmente, é apenas um tipo de rastreamento em que são utilizados cookies. Os cookies gerados recolhem informações do utilizador, que poderão posteriormente ser utilizadas para fins de marketing.

Embora as circunstâncias por trás do surgimento do rastreamento sem cookies impliquem levemente que os cookies são ruins, isso não é necessariamente verdade. Infelizmente, os cookies foram vinculados a cookies de terceiros, sobre os quais você aprenderá mais nas próximas subseções.

Mas o que os cookies rastreiam exatamente? Isso depende principalmente da sua classificação. Para nossos propósitos, você deve conhecer os dois tipos principais: cookies primários e cookies de terceiros.

Rastreamento de Cookies Primários

Também conhecidos como cookies de desempenho, os cookies primários são considerados bastante inofensivos e são criados pelo próprio site. O que ele faz essencialmente é criar um arquivo para você quando você visita o site pela primeira vez, para melhorar e personalizar sua experiência até certo ponto.

Eles também são armazenados pelo site. Assim, na próxima vez que você visitar o site, eles lembrarão quais são suas preferências. Por exemplo, em vez de digitar seu endereço de e-mail toda vez que quiser fazer login, eles podem tê-lo no arquivo para que você possa inserir apenas a senha. Muito conveniente, certo?

Rastreamento de cookies de terceiros

A maioria das pessoas (e governos) não tem problemas com cookies de desempenho. Afinal, tudo o que eles pretendem fazer é aprimorar sua experiência ao usar um site. O que deu origem ao rastreamento sem cookies foi o rastreamento de cookies de terceiros e sua conexão com a privacidade dos dados.

Usado principalmente para fins publicitários, um site coloca cookies de terceiros no site que você visita e essencialmente segue você e sua atividade de navegação para ter uma noção de seus interesses, gostos, hábitos e outras informações. Compreendê-lo como um usuário online ajuda o site a usar cookies de terceiros para direcioná-lo e redirecioná-lo com anúncios relevantes.

Isso é o que você verá sendo eliminado para dar lugar ao rastreamento sem cookies.

O Que é Rastreamento sem Cookies?

O rastreamento sem cookies é um método de coleta de informações e insights do usuário usando meios alternativos e mais amigáveis ​​à privacidade, que discutiremos mais tarde. A necessidade de rastreamento sem cookies se deve principalmente a duas coisas:

O usuário não permitiu que o site rastreasse suas informações , impedindo assim o armazenamento de cookies no dispositivo do usuário.

, impedindo assim o armazenamento de cookies no dispositivo do usuário. Existem políticas que restringem o uso de cookies. No momento, as políticas exigem apenas o consentimento do usuário para usar cookies. Até agora, não há regulamentação que os proíba completamente.

Devido à crescente conscientização sobre questões de privacidade, o rastreamento sem cookies está se tornando ainda mais popular.

Por que a atribuição e a coleta de dados sem cookies são importantes?

O rastreamento sem cookies é simplesmente o método de publicidade digital do futuro. No entanto, isso não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Ainda não vimos o pico do rastreamento sem cookies, mas uma coisa é certa: isso aconteceu porque, em geral, as pessoas sentem que a sua privacidade foi violada e explorada por dinheiro.

Há uma variedade de fatores em jogo que abriram caminho para o rastreamento sem cookies. Discutiremos os motivos pelos quais ele se tornou tão importante nas subseções a seguir.

Mais países estão introduzindo restrições aos cookies

A União Europeia é um mercado muito lucrativo para anunciantes, mas é também onde o GDPR, uma lei de privacidade e segurança considerada a mais rígida do mundo, existe . Isto cria um enorme incentivo para as empresas mudarem as suas estratégias, como o rastreamento sem cookies, para aderirem ao que a lei implica.

Mas não é apenas a União Europeia. Há um sentimento crescente sobre a necessidade de medidas de privacidade mais rígidas ao navegar na Internet. E dado o que está acontecendo, não será surpreendente se outros países fizerem com que os profissionais de marketing se limitem ao rastreamento sem cookies num futuro próximo.

Os principais navegadores da Web estão descontinuando isso

Os cookies de terceiros estão prestes a ser uma coisa do passado, tornando assim o rastreamento sem cookies mais amplamente utilizado. No momento, já existem navegadores focados na privacidade que impedem que os cookies rastreiem você na web. No entanto, talvez você não precise desses tipos de navegadores em breve, pois o [Google](https://developer.chrome.com/en/docs/privacy-sandbox/third-party-cookie-phase-out/#:~:text =Como%20part%20of%20the%20Privacy,começando%20from%20midway%20até%202024.) eliminará completamente os cookies de terceiros até meados de 2024.

Mas não é apenas o Google. Por padrão, [Mozilla Firefox e Apple](https://clearcode.cc/blog/third-party-cookies-demise/#:~:text=The%20main%20reason%20for%20the,still%20available%20in% 20Google%20Chrome.) tornaram o rastreamento sem cookies a única opção quando bloquearam cookies de terceiros. Considerando a enorme quota de mercado que estes três detêm, os cookies tornar-se-ão basicamente irrelevantes.

Será a nova norma para publicidade digital

Independentemente da opinião das pessoas sobre isso, o rastreamento sem cookies será a norma em breve. Isso deixa você com apenas alguns meses para criar novas estratégias a serem implementadas no próximo ano. Então, agora é um ótimo momento para colocar tudo em ordem.

Se você deseja continuar lucrando usando várias formas de anúncios, é necessário conhecer e testar os limites e o poder do rastreamento sem cookies. Você já possui uma lista de usuários registrados? Você pode querer experimentar agora mesmo para encontrar o equilíbrio antes de 2024.

Como funciona o rastreamento sem cookies?

Atualmente, é o navegador que armazena cookies e coleta informações. Para tornar o processo mais amigável à privacidade, o rastreamento acontece no lado do servidor. Em vez de usar cookies, os sistemas de rastreamento geram um identificador ou impressão digital exclusivo para cada usuário com base em vários atributos do seu dispositivo, como sistema operacional, versão do navegador, resolução da tela, idioma e muito mais. Este identificador se torna a base para rastrear a atividade do usuário.

Além do reconhecimento do dispositivo, o rastreamento sem cookies também pode envolver rastreamento baseado em endereços IP. Ele fornece informações sobre a localização aproximada de um usuário e pode ser usado para rastrear suas atividades em diferentes sessões ou dispositivos.

Dessa forma, em vez de depender de cookies armazenados no navegador do usuário, o rastreamento sem cookies utiliza recursos de armazenamento local fornecidos pelas seguintes ferramentas:

Acompanhamento de eventos: Os eventos que acontecem no site são rastreados. Isso inclui envios de formulários, cliques e visualizações.

Os eventos que acontecem no site são rastreados. Isso inclui envios de formulários, cliques e visualizações. Rastreamento de API: em vez de cookies, são rastreadas APIs em plataformas de terceiros.

em vez de cookies, são rastreadas APIs em plataformas de terceiros. Análise de log do servidor: Analisa as informações documentadas obtidas de uma solicitação de acesso a um site.

Em seguida, seu servidor envia os dados de forma anônima para sua ferramenta de rastreamento sem cookies, fornecendo as informações para análise de seus clientes. Este procedimento torna a coleta de dados mais anônima e transparente para os usuários, sem perder dados valiosos.

Como implementar o rastreamento sem cookies: melhores práticas e desafios

Criar anúncios eficazes será definitivamente mais difícil sem cookies de terceiros. No entanto, como eles serão eliminados pelos navegadores em breve, você deve aproveitar esta oportunidade para definir o sucesso de suas campanhas futuras usando rastreamento sem cookies. Definitivamente haverá desafios devido à facilidade com que os cookies tornaram possível para anunciantes e editores obter informações valiosas sobre seus públicos-alvo.

Porém, você não precisa recomeçar ao entrar em um mundo com rastreamento sem cookies. Estas práticas continuarão a ser relevantes mesmo sem cookies automáticos de terceiros.

Gerenciamento de consentimento

Pelo menos por enquanto, o rastreamento sem cookies não é sua opção padrão. Você pode obter o consentimento do usuário para permitir o uso de vários tipos de cookies, para que não precise eliminá-los completamente. Se você opera em áreas com leis de privacidade rígidas, é importante aderir aos regulamentos atuais em vigor; por exemplo, o GDPR exige que você:

Obtenha o consentimento do usuário para usar cookies

Definir claramente o tipo de cookies e o tipo de informação recolhida

Armazene prova de consentimento dos usuários

Dependendo da lei, isso pode se estender a qualquer outra tecnologia que armazene ou recupere informações do dispositivo do usuário, como identificadores exclusivos e pixel tags.

Rastreamento entre dispositivos

Mesmo com o rastreamento sem cookies, você ainda pode coletar dados do usuário em várias sessões por meio do rastreamento entre dispositivos. Aqui, os dados coletados de diversos dispositivos são basicamente agregados para criar um perfil do comportamento do seu usuário. Você pode usar qualquer um destes para realizar o rastreamento entre dispositivos de forma abrangente:

Gráfico de dispositivos: Isso se tornou muito popular quando as pessoas começaram a usar smartphones. Embora tenha funcionado bem com cookies de terceiros, ainda apresentará dados limitados de usuários em um ambiente de rastreamento sem cookies.

Isso se tornou muito popular quando as pessoas começaram a usar smartphones. Embora tenha funcionado bem com cookies de terceiros, ainda apresentará dados limitados de usuários em um ambiente de rastreamento sem cookies. Gráfico de ID: Este é um banco de dados onde as conexões entre dispositivos de um usuário são feitas com base em probabilidades. É mais preciso quando o dispositivo está emparelhado com uma conta.

Identificação e segmentação do usuário

Como você precisa obter o consentimento do usuário para permitir o processamento de dados para rastreamento sem cookies, você não terá mais informações para todos do seu público-alvo. Isso pode parecer ruim, mas na verdade pode ser uma ótima oportunidade para estudar usuários com um ID de usuário.

Eis o porquê: os usuários receberão um ID de usuário quando entrarem no site. Isso significa que todos com um ID de usuário são um ativo altamente valioso e mais fácil de converter. Então, por que não aproveitar esta oportunidade para descobrir o que eles têm em comum? Isso permitirá que você alcance mais esse tipo de usuário e, com informações precisas deles, poderá criar segmentos claramente definidos para ajudá-lo a desenhar estratégias mais personalizadas.

Solução de rastreamento sem cookies: preenchendo a lacuna na eliminação de cookies de terceiros

Só porque os cookies de terceiros ficarão fora de cogitação não significa que o trabalho dos profissionais de marketing da Internet termine. Mesmo com os vigilantes da privacidade limitando o tipo de informação com a qual você pode trabalhar, você ainda pode criar efetivamente uma riqueza de informações graças às várias soluções de rastreamento sem cookies disponíveis.

Pelo que vimos, muitas das opções de ferramentas de rastreamento sem cookies disponíveis agora custam dinheiro. No entanto, eles geralmente oferecem um teste gratuito para ver se seus serviços serão adequados para você ou não. Então, o que essas soluções de rastreamento sem cookies podem fazer por você? Aqui estão os recursos mais comuns que você poderá aproveitar usando essas ferramentas.

Dados anonimizados

Para os reguladores de todo o mundo, as preocupações com a privacidade se tornaram uma questão mais premente. É por isso que o anonimato do usuário é muito importante. Portanto, se você está procurando uma ferramenta de rastreamento sem cookies, não pode perder esse recurso.

Isso garante que você esteja em conformidade com o GDPR, evitando assim que sua campanha ou sua marca sejam restritas ou incorram em penalidades de vários órgãos reguladores. Mas, para seus propósitos, os dados de rastreamento sem cookies seriam igualmente úteis para extrair insights relevantes. Afinal, os anunciantes costumam usar dados agregados para tomar decisões.

Acompanhamento do comportamento do usuário

Uma das belezas do rastreamento sem cookies é que ele expande o foco para dados qualitativos, o que permite que você veja da perspectiva do usuário… literalmente. As ferramentas de rastreamento sem cookies revelam muito sobre o comportamento do usuário de uma forma que os números não conseguem. Mas aqui não estamos falando apenas de uma única ferramenta. Estamos nos referindo a uma coleção de ferramentas que podem ajudá-lo com vários insights, como:

Mapas de calor que permitem ver o que os usuários do site estão visualizando;

que permitem ver o que os usuários do site estão visualizando; Gravações de sessão que permitem visualizar como um usuário anônimo está interagindo com a página;

que permitem visualizar como um usuário anônimo está interagindo com a página; Funis de conversão que ajudam você a avaliar como os usuários estão progredindo em direção a uma venda.

Banner sem consentimento

Quando você visita um site, geralmente há um banner de consentimento na parte inferior da página ou interrompe toda a visualização do conteúdo do site. A partir daí, você decide se permitirá ou não cookies de terceiros.

Mas ao usar certas ferramentas para rastreamento sem cookies, pode não haver necessidade de um banner de consentimento, uma vez que não haverá uso de cookies de terceiros. Enquanto isso, os cookies primários serão retidos em sua maioria, pois a maioria dos sites os considera necessários para manter uma boa experiência. Algumas exceções serão os países da UE.

Para os reguladores de todo o mundo, as preocupações com a privacidade suma questão mais premente. É por isso que o anonimato do usuário é muito importante. Portanto, se você está procurando uma ferramenta de rastreamento sem cookies, não pode perder esse recurso.

FAQ

Como o rastreamento sem cookies afetará a medição e atribuição de publicidade?

Em vez de perfis de usuários individuais, o rastreamento sem cookies levará os anunciantes a usar dados agregados. Ainda será útil na criação de um perfil geral do público; no entanto, o rastreamento sem cookies pode tornar mais difícil segmentar ainda mais seu público porque você não tem acesso a informações de nível individual.

Por que o rastreamento sem cookies está se tornando mais importante no marketing e na publicidade digital?

Os cookies de terceiros estão prestes a ser eliminados pelos principais players da indústria da Internet. Isso deixa o rastreamento sem cookies como a única opção viável para gerar dados para esforços de marketing digital.

Quando os cookies irão desaparecer?

Os cookies não desaparecerão completamente. Para o Google, o único tipo que está sendo eliminado são os cookies de terceiros que rastreiam um usuário na web, o que está previsto para acontecer até 2024. Enquanto isso, eles já estão bloqueados por padrão para Mozilla Firefox e Apple.

Como funciona o rastreamento sem cookies com marketing de afiliados?

Os programas de marketing de afiliados ainda funcionarão mesmo com rastreamento sem cookies, graças ao rastreamento de servidor para servidor. Aqui, as APIs são usadas para rastrear conversões e cliques para que você ainda possa receber sua comissão do produto ou serviço afiliado.

Como as principais redes sociais como o Facebook implementam o rastreamento sem cookies?

O rastreamento sem cookies do Facebook usa APIs de conversão para que possam compartilhar dados diretamente de seus servidores. Ao fazer isso, as redes gigantes evitam não ter cookies de terceiros.

Quais são alguns exemplos de implementação de rastreamento sem cookies?

Com ferramentas de rastreamento sem cookies, você pode fazer o seguinte:

Acompanhamento de eventos

Rastreamento de API

Análise de log do servidor

Você ainda pode obter muitos dados úteis sem invadir a privacidade de seus usuários.

Todas as empresas podem implementar rastreamento sem cookies?

Definitivamente. Se você possui um site, uma forma de implementar o rastreamento sem cookies é por meio de anúncios contextuais. Aqui, você coloca anúncios onde eles estão relacionados ao conteúdo para aumentar as chances de alguém clicar neles.

O rastreamento sem cookies afetará a identificação do usuário e o rastreamento entre dispositivos?

Sim. O rastreamento sem cookies tornará as informações obtidas do mercado-alvo mais precisas. Como você precisa de consentimento para obter dados, poderá validar se a pessoa que está rastreando é um usuário real.

Conclusão: Abraçando a era do rastreamento sem cookies

Foi uma ótima corrida, mas infelizmente tudo está chegando ao fim. Embora muitos países não tenham leis ou regulamentos específicos sobre cookies de terceiros, os principais navegadores estão planejando eliminá-los até o próximo ano, então agora é o momento perfeito para testar o que está acontecendo e aperfeiçoar suas estratégias de rastreamento e publicidade sem cookies para os anos que virão.

A transição será desafiadora à medida que você se apresentar a um cenário totalmente novo, mas você não precisa fazer isso sozinho. Se você planeja adicionar anúncios nativos à sua campanha, crie uma conta no MGID hoje mesmo para aproveitar ferramentas e suporte especializados e obter o máximo impacto em suas campanhas .