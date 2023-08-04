Nos meios digitais, a batalha pela atenção do consumidor é acirrada, com novos assuntos, formatos e canais surgindo constantemente. Por isso, o mundo da publicidade está em constante evolução. Em 2022, os investimentos neste setor no Brasil chegaram a R$ 21,2 bilhões, segundo estudo do Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp). Para este ano, estima-se que haja um crescimento de 5,4% nas aplicações, de acordo com dados do grupo Dentsu, um aumento acima da média global.

Para profissionais de marketing, é imperativo acompanhar as tendências e inovações, a fim de oferecer formatos de anúncios que não apenas atraiam a atenção do público, mas também se destaquem perante à concorrência. Em 2023, uma das principais revoluções nesse cenário é a ascensão dos anúncios rich media, uma abordagem inovadora na publicidade on-line que tem o potencial de cativar a audiência de maneira única e proporcionar uma experiência interativa e envolvente.

Os conteúdos rich media transcendem os formatos tradicionais estáticos ou em texto, ao incorporarem elementos interativos como áudio, vídeo, animações, jogos, carrosséis e muito mais, com o objetivo de envolver o usuário de maneira dinâmica e emocionante. Enquanto os anúncios convencionais podem facilmente ser ignorados, as publicações rich media destacam-se por sua capacidade de atrair a atenção e gerar maior interação com a marca.

Estudos têm demonstrado que este formato tem um impacto significativo na memorização da marca, pois a combinação de elementos visuais e interativos cria uma experiência duradoura na lembrança dos usuários. Assim, é possível reduzir o desperdício de investimentos e aumentar o ROAS (return on advertising spend, ou retorno sobre o investimento em publicidade, em português) das campanhas.

Com taxas de engajamento até seis vezes maiores do que os anúncios display estáticos, a solução rich media é comprovadamente mais eficaz em atrair a atenção da audiência e aumentar o impacto da publicidade. Isso é especialmente relevante em um ambiente competitivo, em que cada impressão é valiosa.

Uma das principais razões pela popularidade deste formato é seu foco na experiência do usuário. Ao criar um conteúdo imersivo, as marcas passam a oferecer mais valor aos consumidores, tornando-se menos intrusivas e mais relevantes. Além disso, a interatividade desses anúncios permite que os usuários explorem o conteúdo de acordo com suas preferências, o que aumenta o tempo de engajamento e, consequentemente, a probabilidade de conversão.

Contudo, apesar de todas as vantagens, a implementação desse formato apresenta alguns desafios para as marcas e anunciantes, principalmente em relação ao espaço proprietário para fornecer essa experiência (mídia nativa). A criação de conteúdo interativo requer habilidades técnicas e criativas avançadas, bem como um planejamento cuidadoso para garantir que a mensagem da marca seja transmitida de forma eficaz. Além disso, a veiculação de anúncios com elementos interativos também pode exigir maior largura de banda e recursos do dispositivo do usuário, o que pode impactar a experiência em algumas situações.

Por outro lado, as oportunidades oferecidas pelos anúncios rich media são imensas. Com a capacidade de criar histórias que despertam emoções, as marcas podem fortalecer os laços com seu público, aumentar o reconhecimento da marca e impulsionar as taxas de conversão.

Formatos interativos com posicionamento nativo podem combinar recursos para incentivar o consumidor a interagir com o anúncio além do clique, por exemplo, arrastando, deslizando ou tocando na tela para descobrir mais sobre o produto. Dessa forma, a coleta de dados a partir das interações dos usuários oferece insights valiosos sobre o comportamento do consumidor, possibilitando ajustes e otimizações contínuas na estratégia de marketing.

À medida que a tecnologia continua avançando, o potencial dos anúncios rich media só tende a crescer. Sua capacidade de envolver os consumidores em níveis mais profundos representa uma oportunidade para as marcas estabelecerem conexões significativas e a longo prazo. É essencial que as empresas estejam dispostas a investir em criatividade, inovação e compreensão das necessidades de seus públicos-alvo.

Este formato representa uma verdadeira revolução na publicidade digital. Por meio dele, os consumidores podem esperar uma experiência publicitária mais relevante, e as marcas que abraçarem essa tendência com criatividade e estratégia estarão à frente do jogo e prontas para alcançar o sucesso em um mercado altamente competitivo e dinâmico.