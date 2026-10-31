Uma campanha campeã de Black Friday em novembro pode começar a perder força assim que dezembro começa.

Seus anúncios estão recebendo cliques, as conversões estão chegando e os números parecem ótimos, mas então a Cyber Monday termina. Quando você percebe, os custos começam a subir e as conversões desaceleram. De repente, sua campanha de melhor desempenho entra em queda.

É provável que nada esteja realmente quebrado. Os consumidores continuam comprando, mas as prioridades deles mudaram. Os descontos passam a importar menos conforme os prazos de entrega de Natal se aproximam, e jogar mais verba na campanha pode piorar a situação.

Então, quando manter o que funciona, quando ajustar e quando repensar toda a abordagem? Tudo depende do que os dados da sua campanha estão dizendo e do que os consumidores realmente querem naquele momento.

Uma Temporada, Vários Perfis de Consumidor

A Black Friday costuma colocar os descontos sob os holofotes, enquanto o Natal traz a escolha de presentes e os prazos de entrega para o foco. No meio do caminho, muitos consumidores estão comparando preços, montando listas de desejos ou se perguntando se uma oferta ainda melhor está logo ali.

Enquanto algumas pessoas terminam as compras de Natal em outubro, outras só começam em dezembro. No entanto, os perfis de consumidor muitas vezes se misturam durante as festas de fim de ano. Até um caçador de promoções pode se transformar em um comprador de presentes de última hora nas circunstâncias certas. É isso que torna a publicidade de fim de ano complicada. O calendário dá aos profissionais de marketing um cronograma, mas os consumidores não necessariamente o seguem.

Os números confirmam isso. A EMARKETER espera que a Cyber Five responda por 16,5% das vendas de e-commerce de fim de ano nos EUA em 2026. Enquanto isso, a Basis constatou que 54% dos consumidores pesquisados não consideram a Black Friday ou a Cyber Monday essenciais porque as ofertas estão disponíveis ao longo de toda a temporada.

As listas de compras são igualmente flexíveis: 39% dos compradores de presentes de fim de ano planejam a maior parte de suas compras, enquanto 43% misturam compras planejadas com produtos que descobrem pelo caminho. Essa flexibilidade é uma ótima notícia para a publicidade baseada em conteúdo, já que alguém lendo sobre cuidados com a pele no inverno pode se deparar com um produto que não havia considerado antes.

Etapa do fim de ano O que passa pela cabeça dos consumidores O que os anunciantes devem reconsiderar Antes da Black Friday Pesquisando produtos, comparando opções e decidindo o que merece um lugar na lista de desejos. O público está pronto para converter ou a campanha precisa primeiro despertar interesse? Black Friday e Cyber Monday Procurando boas ofertas e decidindo se compram agora. A campanha consegue escalar sem sacrificar a rentabilidade? Dezembro e Natal Escolhendo presentes significativos, verificando disponibilidade e se preocupando com prazos de entrega. A oferta ainda responde ao que mais importa para os compradores? Depois do Natal Explorando ofertas pós-festas, compras pessoais e novas prioridades. Quais campanhas ainda têm demanda por trás e quais já cumpriram seu papel?

Pense nessas etapas como mentalidades que se sobrepõem. Por exemplo, um consumidor que compara produtos em dezembro pode precisar da mesma segurança que alguém que estava navegando em outubro. O trabalho é alinhar a campanha à mentalidade do consumidor naquele momento, seja apresentando um produto por meio de conteúdo relevante, seja tornando mais fácil agir diante de uma oferta que já é atraente.

Antes da Black Friday: Seu Público Está Pronto para Comprar?

A Black Friday está chegando e os concorrentes estão aumentando o volume, então a tentação de empurrar todas as campanhas para o modo de conversão é difícil de resistir, mesmo que muitos consumidores ainda não tenham decidido o que querem.

De acordo com a Emplifi, 49% dos consumidores pesquisados nos EUA e no Reino Unido esperavam estar pensando em compras de fim de ano até o final de outubro de 2026, enquanto 38% planejavam já ter começado a comprar presentes. O interesse está crescendo cedo, embora isso não signifique que todos estejam prontos para comprar de imediato.

Você deve construir demanda ou ir direto para as conversões? Depende de onde a campanha começa.

Ponto de decisão Cenário A: O novato Cenário B: O vendedor consolidado A situação Uma nova marca de skincare quer atrair consumidores de fim de ano. O reconhecimento da marca é limitado e os dados de conversão são escassos. Um varejista estabelecido tem um produto popular, rastreamento de conversão confiável e um histórico de vendas lucrativas. A tentação Lançar um grande desconto de Black Friday e torcer para que os cliques virem clientes. Aumentar o orçamento de forma agressiva para capturar o máximo de demanda possível. A jogada mais inteligente Apresentar o produto, testar o interesse do público e identificar quais mensagens atraem visitantes qualificados. Expandir gradualmente a atividade focada em conversão, mantendo os custos de aquisição sob controle.

Na MGID: Para campanhas que precisam de maior exposição antes do pico de vendas, os formatos display, vídeo e rich media podem apresentar a marca a novos públicos. O direcionamento contextual conecta anúncios nativos a conteúdos relevantes, enquanto o CPA Tune ajusta os lances de CPC em direção a uma meta de CPA quando há dados de conversão suficientes. Essas abordagens podem funcionar juntas, com a atividade de awareness construindo familiaridade com a marca e as campanhas focadas em conversão buscando ações mensuráveis à medida que os consumidores se aproximam da compra.

Quatro Checagens Antes de Escalar

Um orçamento maior amplifica uma campanha vencedora, mas também pode tornar um erro caro ainda mais caro. Passe por estes pontos primeiro:

Dados de conversão: Você tem conversões suficientes para identificar uma tendência real ou está avaliando o desempenho a partir de um punhado de cliques?

Você tem conversões suficientes para identificar uma tendência real ou está avaliando o desempenho a partir de um punhado de cliques? Rentabilidade: Você sabe qual é o CPA máximo que sua oferta suporta após descontos e outros custos?

Você sabe qual é o CPA máximo que sua oferta suporta após descontos e outros custos? Página de destino: Os consumidores conseguem entender a oferta, verificar a disponibilidade e concluir a compra sem atritos desnecessários?

Os consumidores conseguem entender a oferta, verificar a disponibilidade e concluir a compra sem atritos desnecessários? Potencial de escala: Existe espaço para alcançar mais compradores qualificados ou você está apenas pagando mais pelo mesmo público?

Se os quatro pontos estiverem em ordem, você tem um argumento razoável para escalar. Se algumas respostas forem incertas, um teste menor pode poupar você de um problema muito maior.

Black Friday: Quando Escalar Deixa de Compensar?

Os números da Black Friday podem ser perigosamente lisonjeiros. Mesmo quando os pedidos estão chegando em massa e os gráficos de conversão estão subindo, é preciso verificar as margens para determinar se a campanha é realmente vencedora.

Os descontos reduzem o que você ganha por venda, e custos de aquisição mais altos podem consumir o que sobra. Você pode estar vendendo mais produtos e ganhando menos dinheiro.

Mais Vendas, Menos Lucro: Como Funciona a Conta

Vamos pegar um produto que é vendido por $100, com $40 em custos de produto e fulfillment, e ver o que acontece quando um desconto e custos de publicidade mais altos entram em cena.

Métrica Campanha regular Campanha de Black Friday Preço de venda $100 $75 Custos de produto e fulfillment $40 $40 CPA $20 $25 Lucro por pedido $40 $10 Pedidos 100 200 Lucro de contribuição total $4.000 $2.000

Este é um exemplo ilustrativo. Lucro aqui significa a contribuição após os custos de produto, fulfillment e aquisição listados e antes de outras despesas do negócio.

Os pedidos dobraram e o lucro caiu pela metade. Uma margem menor ainda pode ser uma boa troca se a campanha trouxer clientes que voltam depois, mas isso deve ser um número que você calculou.

Três Sinais Que Vale Acompanhar

1. Seu CPA está se aproximando do ponto de equilíbrio (break-even).

Um desconto muda quanto você pode pagar por um cliente, então recalcule seu CPA permitido a partir do preço promocional real e dos seus custos variáveis, incluindo taxas e fulfillment.

2. Mais orçamento não está trazendo crescimento proporcional.

Se o investimento sobe mais rápido do que as conversões, verifique se você está alcançando tráfego menos qualificado, pagando mais por clique ou vendo taxas de conversão mais fracas. A partir daí, escale em etapas medidas, em vez de presumir que o desempenho de ontem vai se manter.

3. Seu público de melhor desempenho está ficando mais caro.

Conforme os orçamentos sobem, as conversões adicionais podem vir de públicos menos responsivos ou de posicionamentos mais caros. Compare o CPA e a qualidade das conversões entre os segmentos para ver se a escala ainda está trazendo clientes que valem a pena.

Coloque Sua Meta de CPA em Prática

Voltemos ao produto de $75. Depois de $40 em custos de produto e fulfillment, sobram R$35 antes da publicidade, e esse é o seu CPA de equilíbrio sob essas premissas simplificadas. Se você definir uma meta de R$35, o primeiro pedido não contribui em nada para as despesas gerais nem para o lucro. Se você quiser manter R$15 por pedido, seu teto cai para R$20.

Na MGID: O CPA Tune ajusta os lances de CPC em direção à sua meta de CPA, para que você não precise gerenciar os lances manualmente. Ele funciona melhor com rastreamento de conversão confiável, volume de conversões suficiente e um orçamento diário de aproximadamente 5 a 7 vezes o CPA alvo (para uma meta de R$20, isso dá cerca de R$100–140 por dia).

Defina Suas Regras de Stop-Loss Antes do Fim de Semana

O fim de semana de Black Friday é o pior momento para tomar decisões por impulso. Use suas margens, o volume de conversão acumulado e o tempo de atribuição dos relatórios para definir com antecedência quando vale a pena intervir, em vez de reagir a cada oscilação passageira no dashboard.

1. O CPA está chegando perto demais do seu limite

Defina um limite de alerta abaixo do seu CPA máximo permitido. Se os custos ficarem acima dele por tempo suficiente para sugerir uma tendência real, verifique a qualidade do tráfego, as taxas de conversão e a rentabilidade antes de decidir se deve reduzir o investimento.

2. O gasto extra não está entregando conversões suficientes

Se o seu orçamento aumenta, mas as conversões mal se mexem, segure novas escaladas. Compare o gasto adicional com as conversões que ele gerou e investigue se um CPC mais alto ou uma qualidade de tráfego mais fraca está corroendo seus retornos.

3. Os resultados de ontem parecem excepcionalmente ruins

Verifique atrasos de conversão e erros de relatório antes de fazer mudanças. O desempenho do dia mais recente pode ainda estar sem conversões, especialmente em ofertas com ciclos de decisão mais longos.

Depois da Cyber Monday: Sua Campanha Está Perdendo Força ou a Demanda Está Mudando?

Quando a poeira baixa depois da Cyber Monday, o painel da sua campanha pode começar a parecer um pouco menos animador, e o botão “Pausar campanha” pode de repente se tornar mais tentador.

No entanto, dezembro está longe de ser um mês parado para o varejo. Segundo o relatório Holiday Strategy Playbook 2026 da Epsilon, 33% dos consumidores americanos pesquisados fizeram a maior parte das compras de fim de ano de 2025 durante as duas primeiras semanas de dezembro, em comparação com 25% na última semana de novembro.

Portanto, se a campanha começar a oscilar após a Cyber Monday, o motivo pode ser simplesmente a mudança no comportamento de compra. Ao mesmo tempo, o problema pode estar escondido no desgaste dos criativos, na página de destino ou no aumento do custo por clique.

O que você está vendo O que pode estar acontecendo Seu próximo passo CTR ↓, CVR estável Os anúncios podem estar sofrendo desgaste criativo, mudança no mix de tráfego ou engajamento mais fraco. Compare o desempenho por criativo e posicionamento. Teste novas variações se a queda persistir. CTR estável, CVR ↓ A oferta pode estar perdendo apelo, ou algo está dando errado depois do clique. Verifique páginas de destino, preços, disponibilidade e desempenho do checkout antes de substituir criativos. CPC ↑, CVR estável O tráfego está ficando mais caro, possivelmente por causa da concorrência ou de mudanças no leilão. Revise o CPA e as margens. Um CPC mais alto ainda pode ser aceitável se as conversões continuarem lucrativas. CPA ↑, CPC estável Menos cliques estão convertendo ou o mix de conversões mudou. Detalhe a CVR por dispositivo, público e página de destino para localizar a queda. Conversões ↓, eficiência estável O volume de tráfego pode estar diminuindo, embora a campanha ainda converta com eficiência. Verifique o gasto, os limites de orçamento, a disponibilidade de tráfego e as tendências da categoria antes de reduzir o investimento.

Esses pontos funcionam como diagnóstico inicial: nenhuma métrica isolada deve ser tratada como veredito final. Uma queda no CTR nem sempre significa criativo saturado, da mesma forma que um CPA mais alto não torna a campanha inviável de imediato.

Na MGID: Em dúvida sobre o que causou uma queda de performance? A MIA, assistente de IA da MGID, pode analisar os dados da sua campanha em tempo real, revisar configurações e relatórios e sugerir o que investigar em seguida. Se o problema for desgaste criativo, o CTR Guard monitora quedas no vCTR e pode gerar até três criativos alternativos quando suas condições forem atingidas. A MIA ajuda você a entender o que pode estar dando errado, enquanto o CTR Guard oferece uma forma de responder à queda no engajamento dos criativos.

Por Que uma Queda de 30% nas Conversões Não Mostra o Cenário Completo

Imagine dois anunciantes relatando uma queda de 30% nas conversões após a Cyber Monday.

Campanha A: O problema de conversão

O volume de cliques permanece estável.

O CPC mal muda.

A CVR cai de 4% para 2,8%.

A campanha continua atraindo o mesmo volume de tráfego, mas menos visitantes chegam ao final da compra. Isso indica um problema pós-clique — seja na oferta, na landing page, no checkout ou no perfil de quem está clicando — que precisa de ajuste imediato.

Campanha B: O problema de volume de tráfego

O volume de cliques cai 30%.

A CVR permanece em 4%.

O CPA permanece estável.

Aqui, o tráfego que chega continua convertendo na mesma taxa. O anunciante deve investigar por que estão chegando menos cliques. A entrega da campanha mudou? O orçamento está limitando o tráfego? Há menos impressões relevantes disponíveis?

Uma queda sazonal na demanda é outra possibilidade, o que exige dados mais amplos de mercado ou de categoria. Sem esse contexto, cortar o orçamento ou substituir criativos pode resolver um problema que a campanha na verdade não tem.

Oscilações de um dia para o outro também induzem ao erro, especialmente quando as conversões demoram mais para entrar no relatório. Compare períodos consistentes e evite alterar várias variáveis de uma vez só. Às vezes, o gargalo real está fora do painel de mídia — como uma oferta que vai perdendo força comercial à medida que o Natal se aproxima.

O Que Acontece com a Sua Oferta Quando o Natal Fica Mais Perto?

Um desconto generoso pode até chamar a atenção, mas não garante que um presente de Natal chegue a tempo na casa do cliente. À medida que dezembro avança, as opções de entrega, a disponibilidade do produto e a confiança na compra são tão persuasivas quanto o preço na etiqueta.

Os consumidores prestam atenção a esses detalhes práticos. De acordo com o relatório Peak Season 2026 da Emplifi, 89% dos consumidores pesquisados nos EUA e no Reino Unido consideram o frete grátis importante, enquanto 73% dizem estar dispostos a pagar a mais por entrega garantida.

1. O Preço Parece Bom, mas o Valor Não Está Óbvio

Pegue um kit de presente de skincare de $80 com 20% de desconto. O preço é atraente, mas os consumidores podem se perguntar o que exatamente vem na caixa e se vale a pena dar de presente.

O que mudar: Teste um ângulo de anúncio que destaque o conteúdo e os benefícios do kit, em vez de começar pelo desconto. Na página de destino, deixe fáceis de encontrar os detalhes do produto, avaliações genuínas de clientes e opções de embalagem para presente.

O que acompanhar: Compare as taxas de conversão e o CPA entre a abordagem original, centrada no desconto, e a nova variação focada em valor.

2. A Entrega Virou o Impeditivo

Seu anúncio promete o presente de Natal ideal, mas na hora de fechar o pedido o prazo de entrega é de sete dias úteis. O detalhe? Hoje é dia 21 de dezembro. Nenhum criativo do mundo resolve essa barreira.

O que mudar: Verifique os prazos-limite de envio antes de promover alegações relacionadas à entrega. Se houver frete expresso ou retirada local, deixe essas opções visíveis no anúncio e na página de destino. Se a entrega até o Natal não for mais realista, mude para produtos elegíveis ou opções digitais de presente, quando disponíveis.

O que acompanhar: Acompanhe o abandono de checkout e as taxas de conversão após atualizar as informações de entrega. Se os consumidores continuarem saindo, investigue os custos de frete, a disponibilidade de estoque e outras barreiras à compra.

Um Produto, Cinco Ângulos para Testar

Quando a oferta está boa, mas a mensagem está desgastada, pode ser necessária uma renovação criativa rápida. Para o mesmo produto, experimente:

A ocasião: Quem precisa do produto agora e o que torna este momento relevante?

Quem precisa do produto agora e o que torna este momento relevante? O valor: O que está incluído e por que vale o preço?

O que está incluído e por que vale o preço? Prova social: O que as avaliações genuínas de clientes revelam sobre a experiência?

O que as avaliações genuínas de clientes revelam sobre a experiência? O prazo: Existe um motivo real para agir antes de uma determinada data?

Existe um motivo real para agir antes de uma determinada data? Para si mesmo: O mesmo produto poderia interessar a pessoas que estão comprando para suas próprias necessidades?

Teste um ângulo de cada vez contra o seu melhor criativo atual, para saber qual mudança fez a diferença.

Na MGID: As ferramentas criativas de IA podem gerar visuais alternativos para diferentes ângulos publicitários, enquanto o Performance Prediction oferece uma avaliação inicial do potencial deles antes do lançamento. Para uma renovação sazonal mais leve, o CTR Guard também oferece estratégias manuais de geração de títulos para Black Friday, Cyber Monday e Natal. Elas atualizam o título mantendo inalterados a imagem original, a descrição, o CTA e a página de destino. No fim, são os números reais da campanha em veiculação que devem definir qual anúncio continua ativo.

Depois do Natal: Quais Campanhas Merecem Continuar no Ar?

Em 26 de dezembro, algumas campanhas de fim de ano claramente já passaram da hora, enquanto outras ainda têm fôlego. O resgate de vales-presente, as liquidações pós-festas e as resoluções de Ano Novo dão às pessoas novos motivos para gastar. Dependendo do seu segmento, as semanas logo após o Natal merecem uma nova rodada de testes.

1. Mantenha no ar as campanhas que continuam dando lucro.

Se um produto perene (evergreen) continua convertendo dentro de um CPA viável, não há motivo para pausar a veiculação só porque o Natal passou. Apenas certifique-se de que a demanda, a qualidade das conversões e as margens continuam saudáveis antes de fazer qualquer mudança.

2. Dê um novo motivo para quem já demonstrou interesse voltar ao site.

Visitantes que navegaram ou iniciaram um checkout sem comprar ainda podem ser valiosos. Se os dados, as permissões e as opções de segmentação permitirem, reengaje-os com uma oferta pós-festas que corresponda ao que você está vendendo agora, e não com um desconto de Natal que expirou na semana passada.

Na MGID: As opções compatíveis de segmentação de público e retargeting da MGID permitem reconectar-se com visitantes anteriores. Antes disso, atualize os criativos primeiro. Um anúncio de uma oferta expirada desperdiça não só o seu orçamento, mas também o público que você trabalhou para construir.

3. Vá além das compras de presentes.

Nem todo comprador de janeiro é alguém atrás de presentes que sobraram. Uma assinatura de fitness terá mais interesse entre pessoas que estão definindo metas de Ano Novo do que entre quem está caçando presentes.

A geração de leads segue a mesma lógica. Um anunciante de seguros pode testar mensagens sobre revisar a cobertura para o ano que vem, e uma marca de serviços financeiros pode explorar ofertas relacionadas a planejamento. A oportunidade depende do produto, do mercado e da demanda real.

4. Pause as campanhas que já cumpriram seu papel.

Algumas promoções realmente têm prazo de validade. Se a oferta acabou, o produto está indisponível ou os custos de aquisição consistentemente superam o valor dele, manter a campanha no ar por hábito não vai ajudar.

Dê às Campanhas do Próximo Ano uma Vantagem Inicial

Antes que os números desapareçam em um relatório trimestral, anote o que você vai querer saber em outubro do ano que vem:

Combinações vencedoras: Quais públicos, criativos e ofertas entregaram vendas com margem positiva?

Quais públicos, criativos e ofertas entregaram vendas com margem positiva? Pontos de virada: Em que momento o desempenho começou a oscilar e quais ajustes realmente recuperaram o resultado?

Em que momento o desempenho começou a oscilar e quais ajustes realmente recuperaram o resultado? Oportunidades perdidas: Houve campanhas promissoras que você pausou cedo demais ou públicos que alcançou tarde demais?

Houve campanhas promissoras que você pausou cedo demais ou públicos que alcançou tarde demais? Aprendizados reutilizáveis: Quais resultados podem orientar futuros testes de segmentação, lances e criativos?

Um último lembrete: o Natal não é a linha de chegada em todos os mercados. O Boxing Day, os eventos de compras regionais e o Ano Novo Lunar podem estender as oportunidades sazonais até janeiro e além. Verifique os padrões locais de compra antes de aplicar o mesmo calendário de campanhas em todos os lugares.

O Calendário de Fim de Ano Não Vai Tomar Suas Decisões

Você pode estruturar seu planejamento promocional com meses de antecedência, mas o consumidor tem o hábito de seguir o próprio ritmo. De repente, aquele cronograma impecável precisa de ajustes de rota na prática.

Quem navega melhor por esses períodos já sabe exatamente o que exige intervenção imediata, o que pode aguardar e quando vale a pena ajustar os parâmetros. E, muitas vezes, a decisão mais inteligente é simplesmente deixar a campanha lucrativa continuar rodando sem interferências desnecessárias.